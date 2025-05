En 1800, alors que la jeune République américaine commençait à prendre ses marques et que la Révolution industrielle en était à ses débuts, la Chine dominait l’économie mondiale, produisant près de la moitié de la production manufacturée de la planète. Mais alors que des navires européens venaient avec ce qui semblait être des marchandises inférieures, l’Empire chinois se détourna du commerce, certain qu’il prospérerait mieux sans ces Occidentaux arriérés.

Ce tournant vers l’intérieur scella son destin. Au moment de la première guerre de l’opium (1839-42), la Chine sombrait dans son « siècle d’humiliation », alors qu’une Amérique tournée vers l’avenir commençait son ascension. Un siècle plus tard, la Chine avait été réduite à une économie agraire appauvrie. La domination américaine était fermement établie.

Mais l’histoire pourrait-elle se répéter, cette fois à l’envers ? Aujourd’hui, alors qu’une Chine ascendante étend son influence mondiale, les États-Unis semblent répéter l’erreur ancienne de la Chine. L’Amérique se prépare-t-elle à une chute aussi spectaculaire que celle de la Chine à l’époque ?

Le déclin de la Chine a peu de parallèles dans l’histoire. Bien que la périphérie mondiale ait reculé par rapport à l’Occident au 19ème siècle, la plupart des colonies européennes ont vu leurs économies se développer. Mais la Chine a souffert de l’ignominie de voir son économie réellement se contracter, jusqu’à ce que l’Empire s’effondre et que le pays subisse une guerre civile de plusieurs décennies.

L’isolement de la Chine impériale avait commencé tôt : elle a démantelé ce qui était alors la plus grande marine du monde autour du tournant du 16ème siècle. Bien que la classe dirigeante chinoise, ayant longtemps montré de l’intérêt pour la technologie étrangère, n’était pas opposée à apprendre des autres, les observateurs étrangers notaient fréquemment un air de supériorité dans la pensée officielle. Comme l’a noté un observateur britannique du 18ème siècle, les Chinois avaient tendance à croire que « tout est excellent et que les propositions d’amélioration seraient superflues, sinon blâmables ». De plus, le régime voulait monopoliser le mouvement du commerce et de la culture, ce qui l’a mis en conflit avec des Occidentaux alors libres commerçants et voraces, tandis que son système d’examen pour entrer dans la bureaucratie avait tendance à orienter les intellectuels ambitieux vers la maîtrise des classiques plutôt que vers la recherche de nouvelles idées.

Surtout, compte tenu de l’énorme taille du marché intérieur de la Chine — représentant près d’un tiers de l’humanité — l’élite chinoise ne ressentait aucun besoin pressant de commerce et d’échanges étrangers, encore moins de colonies à l’étranger. Lorsque l’Empire dissout sa marine, un haut fonctionnaire nota que l’exploration à l’étranger avait « gaspillé des dizaines de myriades d’argent et de grain » dans une quête de « choses merveilleuses » qui, cependant, n’apportaient aucun bénéfice matériel à l’État.

Cette capacité à ignorer le monde distinguait la Chine des plus petits États européens qui étaient engagés dans une course aux armements presque permanente les uns contre les autres. Pour se développer économiquement, les pays européens et leurs ramifications coloniales avaient besoin de marchés à l’étranger. La Chine n’en avait pas besoin. Elle pouvait donc se permettre de se tourner vers l’intérieur.

Cependant, alors que l’Empire voulait seulement limiter plutôt qu’éliminer l’accès du monde extérieur à la Chine, sa tendance à l’isolement l’aveuglait sur certaines des implications des innovations technologiques occidentales — en particulier les technologies navales, militaires et bureaucratiques. En conséquence, elle sous-estimait à quel point celles-ci allaient transformer le monde, avec pour résultat qu’elle se retrouvait irrémédiablement à la traîne de la frontière technologique à un moment où les pays occidentaux la poussaient rapidement en avant.

Il semble peu plausible que les États-Unis, aussi dominants aujourd’hui que la Chine l’était alors, puissent retracer un tel arc de déclin absolu. Néanmoins, Donald Trump répète sans doute les mêmes erreurs que les empereurs chinois autrefois, et pour des raisons très similaires — une conviction de supériorité naturelle, un sentiment que le pays peut se suffire à lui-même et donc dicter ses conditions d’engagement avec le monde extérieur, et une sous-estimation des impacts transformateurs des technologies étrangères.

Comme les dirigeants impériaux chinois l’ont fait, les États-Unis présument d’une fausse asymétrie entre eux et le reste du monde, ayant décidé qu’ils ont moins besoin du monde que le monde n’a besoin d’eux — de leurs marchés, de leur savoir-faire, de leur protection et surtout de leur dollar. Cette confiance, manifeste dans les déclarations de l’administration selon lesquelles elle « détient toutes les cartes », l’a amenée à lancer une guerre commerciale contre tous ses partenaires commerciaux simultanément, apparemment dans l’attente de capitulations rapides. Le fait que cela ne se soit pas produit révèle le raisonnement défectueux derrière le « Jour de la Libération », et nous sommes maintenant dans une période de confrontations et de désengagements qui ont laissé un vide dans la gouvernance mondiale.

« Les États-Unis ont décidé qu’ils ont moins besoin du monde que le monde n’a besoin d’eux. »

La Chine s’empresse de tenter de combler le vide. Pékin a commencé à se présenter comme le défenseur du système commercial mondial, Xi Jinping déclarant récemment à un rassemblement de PDG mondiaux que « nous devons ensemble maintenir le système commercial multilatéral, ensemble maintenir la stabilité de la chaîne industrielle mondiale ». Bien que les États-Unis se tournent vers l’intérieur, le reste du monde avance dans l’autre sens, renforçant leurs liens dans de nouveaux blocs commerciaux et accords. La Chine profite de cela pour augmenter ses importations alimentaires en provenance d’Amérique latine et d’Afrique, le Brésil remplaçant rapidement les exportations américaines de soja.

Jouant dans les mains de Pékin, la tactique de Trump d’accompagner les tarifs de mesures isolationnistes, telles que le retrait des institutions multilatérales ou la fermeture de l’USAID, est problématique. Bien que le Président puisse penser que de telles mesures libèrent des ressources et lui donnent plus de flexibilité tactique, elles abandonnent substantiellement le champ de bataille diplomatique à la Chine. Dollar pour dollar, la Chine ne pouvait pas égaler le précédent budget d’aide américain. Mais maintenant que ce dernier est tombé à zéro, la barre est facilement franchie.

Plus significativement, Trump est apparemment si convaincu que l’Amérique n’a rien à apprendre de personne qu’il néglige comment la technologie chinoise change déjà le monde. Typique de cela est sa position sur la « domination énergétique », l’idée que les États-Unis devraient renoncer à la transition énergétique pour exploiter son écosystème de combustibles fossiles abondant et bon marché. En dehors des doutes sur la faisabilité de cette approche, ce qui est inéluctable, c’est qu’en poursuivant cette politique, les États-Unis abandonnent un sous-secteur émergent rapidement à la Chine.

Aucun pays ne ressent plus le besoin d’un ordre international fort et d’une accélération de la transition énergétique que les pays en développement. C’est là que la Chine a le plus progressé ces dernières années. Les IDE chinois se sont développés de manière agressive dans le monde en développement, dont la part du commerce total chinois augmente donc. En Afrique, par exemple, les entreprises chinoises créent des centrales électriques qui réduisent ensuite les coûts d’électricité pour, entre autres, leurs opérations minières.

Stratégiquement, cette avancée dans le ventre mou de l’économie mondiale est importante. Bien que les plus grands marchés du monde soient encore dans le monde développé, ceux qui croissent le plus rapidement se trouvent dans le monde en développement. Nonobstant la déclaration du secrétaire à l’énergie de Trump selon laquelle « il n’y a pas de crise climatique et nous ne sommes pas au milieu d’une transition énergétique », les ventes de véhicules électriques dans les pays en développement explosent, notamment dans certaines des économies à la croissance la plus rapide — en hausse de 70 % l’année dernière en Inde, de 200 % en Malaisie, et de plus de 300 % en Thaïlande et au Vietnam. Il en va de même pour les énergies renouvelables, non seulement parce qu’elles sont devenues si peu coûteuses, mais parce qu’elles réduisent l’exposition des pays jusqu’alors importateurs d’énergie aux caprices des marchés mondiaux, puisque personne ne peut contrôler leur approvisionnement en intrants d’énergie renouvelable. Même les États pétroliers comme l’Arabie Saoudite avancent agressivement vers la décarbonisation, ce qui les éloigne de plus en plus de l’orbite américaine pour entrer dans celle de la Chine.

Lorsqu’un État se retrouve au centre du monde, comme la Chine l’a fait autrefois et que les États-Unis l’ont fait plus récemment, il est tentant pour lui de voir sa place comme naturelle et éternelle. Mais une telle hubris équivaut souvent à de l’orgueil avant la chute. Le déclin relatif de l’empire dirigé par les États-Unis est en cours depuis un certain temps, mais la politique erratique et idiosyncratique de Trump pourrait inaugurer une période de déclin absolu, commençant par une récession.

Étant donné son système démocratique, la classe dirigeante américaine répondra probablement et changera de cap plus rapidement que l’élite impériale chinoise ne l’a fait, rendant peu probable un siècle complet d’humiliation. Pourtant, au moment où les États-Unis changeront de cap, la Chine aura peut-être rapproché son objectif de longue date de reprendre sa place au centre du monde. Cela seul semblera aux États-Unis comme une humiliation.