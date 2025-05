Imaginez qu’un inconnu sur Internet vous promette des milliers de livres, transférés directement sur votre compte bancaire par un gouvernement étranger, sans aucune condition attachée. Maintenant, imaginez que vos amis chez vous puissent également en profiter, et que vous receviez des primes pour chaque personne que vous recommandez. Mieux encore, imaginez que tout le processus puisse être répété l’année prochaine, avec toute la paperasse ennuyeuse gérée par un tiers. Cela semble trop beau pour être vrai. En fait, c’est l’argument que les criminels internationaux ont longtemps diffusé en ligne — et c’est exactement la réalité dans le secteur du financement des étudiants au Royaume-Uni.

Notre système d’enseignement supérieur est confronté à un niveau de fraude sans précédent, après des décennies d’erreurs politiques et de surveillance laxiste. Les réseaux de criminalité organisée exploitent les failles de financement, utilisant de faux étudiants pour extraire des centaines de millions de livres de fonds publics. Des milliers de ces « étudiants », beaucoup n’ayant aucune intention d’étudier ou de rembourser, se sont inscrits à des cours de diplôme uniquement pour profiter de prêts facilement accessibles, transformant un programme censé élargir les opportunités éducatives en un sordide libre-service. Le tableau qui émerge est celui d’une criminalité effrontée, avec la Student Loans Company (SLC) découvrant au moins six partenariats universitaires douteux qui facilitent ces prêts. Rien qu’au cours de l’année académique dernière, la SLC a signalé plus de 3 500 demandes suspectes présentant des signes clairs de fraude. Cela équivaut à environ 60 millions de livres — et après des décennies de surveillance limitée, cela est clairement la partie émergée de l’iceberg.

Les mécanismes de la fraude sont choquants de simplicité. Les candidats s’inscrivent en ligne à des cours universitaires, souvent sans jamais mettre les pieds dans une salle de classe, mais déclenchant tout de même des paiements de prêts de scolarité et de maintenance. Comme les demandes de financement et les inscriptions aux cours sont largement basées sur la confiance, avec pratiquement aucune vérification en personne, les fraudeurs peuvent manipuler le système à distance. Une grande partie de l’escroquerie tourne autour des soi-disant collèges franchisés : des institutions privées qui offrent des diplômes au nom d’universités accréditées. Ces petits collèges sont devenus un maillon faible de la chaîne. En montrant une volonté d’admettre des candidats avec un minimum de vérification et des exigences d’entrée plus faibles, ils facilitent la tâche aux opportunistes pour se faire passer pour des étudiants.

Lors de l’inscription, l’enregistrement approprié peut être contourné via de faux documents et identités. Les groupes de criminalité organisée soumettent des demandes en masse en utilisant de faux documents ou des adresses dupliquées pour répondre aux vérifications d’éligibilité. De nombreux collèges franchisés sont également prêts à admettre des individus qui parlent peu ou pas anglais, acceptant des preuves douteuses de compétence en anglais, y compris des captures d’écran de tests Duolingo. Dans un collège de Manchester, les étudiants avaient à peine assez d’anglais pour comprendre le processus d’intégration. Une fois inscrits, un grand nombre des étudiants frauduleux quittent immédiatement leurs cours après avoir reçu la première tranche du prêt de maintenance, d’environ 4 000 livres, avant de se réinscrire dans un nouveau cours l’année suivante.

En fait, ces schémas se sont révélés si lucratifs qu’ils ont conduit certaines communautés internationales à embrasser les opportunités en masse, rapatriant des gains mal acquis dans leurs pays d’origine. Environ 15 % de tous les ressortissants roumains au Royaume-Uni ont reçu un prêt étudiant en 2023. Le nombre de candidats en provenance de ce pays a augmenté de plus de 1 500 % au cours des huit années précédentes. Les étudiants roumains représentent désormais plus de la moitié de tous les candidats auprès de plusieurs fournisseurs de collèges franchisés. Cela a été en grande partie motivé par une vague de vidéos TikTok et Facebook en roumain qui présentent les prêts étudiants comme de l’argent gratuit à renvoyer chez soi. Ces publications pourraient facilement être confondues avec celles d’influenceurs traditionnels, avec des vidéos montrant des destinations tropicales, des vêtements de créateurs, et un recruteur jeune désireux de vous aider à vous enrichir rapidement.

Encore pire, bon nombre de ces influenceurs agissent comme agents de recrutement pour des collèges franchisés, profitant directement de chaque étudiant qu’ils recommandent. Ces agents coachent activement les candidats sur la manière de manipuler le système, utilisant souvent les réseaux sociaux pour faire de la publicité, recrutant des étudiants avec de faibles compétences en anglais et expliquant qu’ils peuvent être payés juste pour s’inscrire. Ces agents participent également à un partage de commissions, certains offrant aux étudiants existants des sommes d’argent en espèces pour chaque ami qu’ils introduisent dans le cours : sans limite sur les recommandations. Ce réseau de rétrocessions et de partage des bénéfices crée une pyramide d’incitations, où toutes les parties gagnent de l’argent en poussant plus d’étudiants à franchir la porte, laissant le contribuable britannique payer la facture de tous ces prêts impayés.

Au cœur de ce scandale se trouve une faiblesse structurelle causée par la montée des partenariats de franchise dans l’enseignement supérieur, les universités déléguant de plus en plus de cours à des collèges affiliés. Ce système a été conçu pour élargir l’accès et réduire les coûts en utilisant des prestataires externes. Au lieu de cela, il a conduit à des abus généralisés avec une surveillance quasi nulle. Environ deux tiers des fournisseurs franchisés ne sont pas enregistrés auprès du régulateur officiel du secteur de l’enseignement supérieur, ce qui entraîne des centaines de collèges enseignant des cours de diplôme sans contrôle de la part du ministère de l’Éducation. En conséquence, les contrôles de qualité ont été rares. Oubliez le problème de la langue : il y a peu de responsabilité quant à savoir si les étudiants assistent même aux cours, ce qui conduit certains campus franchisés à avoir des taux d’achèvement de cours de seulement 60 %.

Tout en continuant, il y a un intérêt personnel à maintenir ce système en place, car le nombre d’étudiants inscrits dans des établissements franchisés a presque triplé au cours des quatre dernières années. En 2022, ces arrangements éducatifs représentaient seulement 5 % de tous les emprunteurs de prêts étudiants, pourtant les cours franchisés constituaient plus de la moitié de toutes les fraudes détectées liées aux prêts étudiants en valeur. Un collège franchisé a reçu 234 millions de livres sterling de revenus en 2024, avec des bénéfices augmentant de 1 200 % en seulement trois ans. Cela malgré le fait que les universités et les collèges partenaires se partagent les frais de scolarité des nouveaux étudiants inscrits, le principal ancien prenant généralement 30 % pour avoir essentiellement négocié l’accord. Pour les trésoriers à court d’argent, cela représente une source de revenus secondaires illimitée sans avoir besoin d’infrastructure supplémentaire, de personnel enseignant ou de provisions de cours. Pour les universités prêtes à fermer les yeux et à déléguer toutes les responsabilités à un partenaire collégial, cet arrangement peut être très lucratif.

Tout cela témoigne d’un système totalement incapable de suivre le rythme des réalités changeantes. Le modèle de financement des étudiants au Royaume-Uni repose depuis longtemps sur une hypothèse de confiance, tandis que le financement a transféré les coûts de l’État aux étudiants et que les frais ont continué à augmenter. Les fournisseurs d’éducation se sont soudainement retrouvés à recevoir beaucoup plus par étudiant — pourtant, si les livres de prêts ont gonflé, les contrôles sont restés laxistes. Dès 2018, un rapport a averti que certains collèges privés avaient trouvé une faille dans le système de financement. On espérait que le nouvel Office for Students (OFS) s’attaquerait au problème. Cependant, au cours des années suivantes, le régulateur s’est davantage concentré sur des batailles politiques dans le milieu académique que sur la surveillance financière, ce qui signifie que peu de choses ont été faites pour renforcer systématiquement le système de prêts contre ce nouveau type de fraude.

En même temps, les politiques gouvernementales ont involontairement élargi le problème. Après le Brexit, les ressortissants de l’UE vivant déjà en Grande-Bretagne en 2020 ont conservé le droit au financement étudiant britannique en tant qu’étudiants nationaux. Bien que cela ait été prévu comme une disposition équitable pour ceux qui se sont établis dans le pays, cela signifiait également que des dizaines de milliers de personnes venant de toute l’Europe se qualifiaient soudainement pour des prêts britanniques avec des restrictions minimales. Après que le gouvernement a annoncé que les frais de scolarité seraient gelés à 9 250 livres sterling, les revenus par étudiant des universités ont stagné, même si les coûts d’exploitation continuaient d’augmenter. Pour lutter contre cela, les établissements ont cherché des moyens créatifs d’augmenter les inscriptions et les revenus, entraînant une adoption massive du système de franchise qui s’avère maintenant si vulnérable aux abus.

Pour être juste, la situation n’est pas totalement désespérée, les décideurs politiques s’efforcent maintenant de renforcer le système. En pratique, cela signifie de nouvelles législations et des mesures d’application plus strictes contre la fraude organisée. En plus d’une équipe dédiée à la lutte contre la fraude de l’Autorité de la fraude du secteur public, le gouvernement a annoncé que tout collège enseignant 300 étudiants ou plus dans des cours franchisés doit s’enregistrer auprès du régulateur ou perdre l’accès au financement étudiant. Il y a également des propositions pour donner aux régulateurs le pouvoir d’imposer des sanctions immédiates aux fournisseurs douteux ; d’améliorer la vérification de l’éligibilité des étudiants ; et de récupérer des fonds auprès des universités qui ignorent la fraude. Le ministère de l’Éducation pourrait également lier les versements de prêts plus étroitement à la présence et aux progrès académiques, tout en renforçant le partage des données entre les agences pour identifier les étudiants frauduleux.

Cependant, au-delà de ces solutions à court terme, le scandale a causé des dommages presque irréparables à la confiance du public dans l’enseignement supérieur britannique. C’est particulièrement problématique étant donné que l’éducation est l’une des plus grandes exportations invisibles de la Grande-Bretagne. Près de 22 milliards de livres sterling proviennent des frais et des dépenses des étudiants internationaux légitimes chaque année. Ce sont des étudiants prêts à payer des frais élevés bien supérieurs à ceux des étudiants nationaux : essentiellement en raison d’une réputation académique construite sur des centaines d’années.

Il est donc tristement ironique que la criminalité généralisée risque de diminuer l’attrait de nos grandes institutions académiques. Cela pourrait justifier une perception selon laquelle les diplômes britanniques ne sont plus ce qu’ils étaient, alors que la valeur perçue d’une éducation universitaire diminue avec chaque faux cours et chaque fournisseur de faible qualité. Si les diplômes britanniques peuvent être abusés à cette échelle, cela soulève des questions inconfortables sur la mesure dans laquelle le secteur de l’éducation a fonctionné sur un système d’honneur trop facilement déshonoré. Avec plus de la moitié des fournisseurs franchisés encore non enregistrés, et donc exemptés de la surveillance réglementaire, cela pourrait facilement alimenter des récits autour d’un système en chaos.

Quoi qu’il en soit, tout le scandale frappe à nouveau au cœur d’une politique à courte vue qui vise à produire des titres flatteurs et des indicateurs optimistes — sans volonté de s’attaquer à des défis structurels difficiles. Élargir l’accès à l’enseignement supérieur est important, et réduire les coûts peut être utile. Mais sans le développement nécessaire, et bien moins glamour, d’un environnement réglementaire robuste pour que ces initiatives s’y installent, des forces malignes exploiteront bientôt la générosité politique. Cette crise exige un changement d’état d’esprit de la part des décideurs politiques, et restaurer la crédibilité nécessitera plus que de simples interventions ponctuelles et des enquêtes accrocheuses.

Ni, bien sûr, les leçons ici ne sont-elles réservées aux vice-chanceliers. Maintes et maintes fois, nous avons vu des programmes bien intentionnés — de Motability à l’aide Covid — ruinés par la fraude organisée. Surtout alors que notre société à haute confiance s’efface, il deviendra plus important que jamais pour le gouvernement de construire les véritables institutions qui empêchent la corruption de se produire. Échouer, et l’État continuera de s’effondrer bien au-delà des portes de l’université.