Lorsque Emmanuel Macron a largement battu Marine Le Pen pour reprendre la présidence française en 2022, l’establishment libéral était en extase. Leur verdict selon lequel le centre tenait était aussi compréhensible qu’il était infondé. En réalité, le second mandat de Macron a aidé l’ultra-droite à devenir la force politique la plus forte en France. La semaine dernière, Mark Carney et Anthony Albanese ont vaincu leurs adversaires trumpistes pour conserver respectivement les postes de premiers ministres du Canada et de l’Australie. Une fois de plus, la nouvelle du revival du centre politique pourrait s’avérer une illusion centriste.

Il y a longtemps, il était raisonnable d’espérer que les électeurs pensant voter pour un ultra-droiteux effrayant afin d’agacer les centristes dont les politiques les maintenaient à terre pourraient revenir à la raison au moment où cet ultra-droiteux effrayant semblait susceptible de gagner le gouvernement. Quelque chose de semblable s’est produit en France en 2002. À l’époque, des socialistes de la classe moyenne, de jeunes écologistes et des communistes de la classe ouvrière se sont alignés aux bureaux de vote aux côtés des conservateurs pour donner 82 % des voix nationales au droitiste Jacques Chirac afin d’empêcher l’ultra-droiteux Jean-Marie Le Pen — le père du leader actuel de l’ultra-droite française — d’entrer à l’Élysée. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé en France 25 ans plus tard, ni au Canada ni en Australie la semaine dernière.

En 2002, six ans avant l’expérience de quasi-mort du capitalisme occidental, Chirac a vaincu Le Pen parce que les partis socialiste et communiste ont dirigé leurs électeurs vers lui. Sous le slogan : « Nous votons pour vous aujourd’hui, nous nous opposons à vous demain matin ! », les électeurs en désaccord avec l’establishment ont voté pour une figure de l’establishment afin de tenir un néofasciste à l’écart. Tout en gardant leur allégeance aux partis de gauche. En revanche, Emmanuel Macron a gagné en annihilant les partis de gauche.

Les électeurs de la classe ouvrière, qui souffraient des conséquences des politiques d’austérité des centristes, étaient en colère contre Macron, un ancien banquier déterminé à leur imposer des taxes « vertes » tout en accordant des allégements fiscaux à ses amis de la haute bourgeoisie. N’ayant nulle part où aller, ces électeurs ont dérivé en masse vers Le Pen. Puis quelque chose d’étonnant s’est produit : Macron et Le Pen sont devenus co-dépendants, malgré leur antipathie mutuelle. Plus il imposait d’austérité aux nombreux, plus leur mécontentement grandissait et plus son soutien augmentait. Et plus son soutien augmentait, mieux il pouvait faire appel aux antifascistes pour se pincer le nez et voter pour lui afin de la tenir à l’écart.

Alors que cette dynamique de co-dépendance grandissait, l’ultra-droite a remporté un incroyable 40 % des voix nationales lors des élections parlementaires de juin 2024. Il n’y a rien à l’horizon pour suggérer que cette tendance se dénoue. Dans cette optique, l’histoire pourrait bien se souvenir de Macron davantage comme le fossoyeur du centre libéral que comme son rédempteur.

Passons à la semaine dernière et à la défaite décisive des partis canadiens et australiens de droite qui ont essayé, et échoué, de surfer sur la vague trumpiste. Mark Carney et Anthony Albanese ont gagné parce que le président Trump a rendu impossible pour eux de perdre. En menaçant d’annexer le Canada, et en imposant des tarifs à une Australie qui n’a jamais manqué une occasion de se plier aux caprices de Washington tout en ayant un déficit commercial avec les États-Unis, on dirait que Trump était déterminé à ce que ses imitateurs canadiens et australiens perdent les élections de la semaine dernière. Néanmoins, sous la surface des victoires de Carney et d’Albanese, il n’est pas difficile de discerner des tendances sociales similaires à celles qui ont rendu la victoire de Macron décidément pyrrhique.

Au Canada, après 11 ans de règne, les libéraux n’ont pas réussi à séduire les larges sections de la classe ouvrière qui se sont soit abstenues, soit ont voté pour les conservateurs. Lorsque les libéraux ont néanmoins obtenu une majorité très mince, ils l’ont fait en cannibalisant, à la manière de Macron, la gauche de centre (le NPD et le Parti québécois). En Australie, la victoire écrasante du Parti travailliste a obscurci le fait qu’il a gagné avec un pourcentage historiquement bas du vote primaire. Bien qu’il ait remporté la plupart des sièges dans les banlieues ouvrières de Sydney et de Melbourne, le Parti travailliste l’a fait sur des secondes préférences, tout en continuant à saigner des premières préférences — en particulier parmi les communautés immigrées qui étaient autrefois le réservoir de votes le plus fiable du parti. Comme au Canada, les centristes australiens ont gagné en se nourrissant de la seule force de gauche, les Verts, mais n’ont pas réussi à déloger un nombre significatif d’indépendants de droite (les soi-disant Teals).

Jusqu’à présent, cela ressemble beaucoup aux dynamiques politiques en France. Ce qui rend ces similitudes si fascinantes, c’est qu’elles se sont produites dans des pays si différents. L’économie française est liée à celle de l’Allemagne et du reste de l’Union européenne. L’Australie et le Canada, en revanche, sont des économies basées sur les ressources intégrées dans le complexe énergétique-industriel-militaire des États-Unis.

En raison de sa situation géographique, le Canada vend 75 % de ses exportations à l’Amérique, tout en investissant également directement plus de son capital aux États-Unis que les États-Unis n’investissent au Canada. Quant à l’Australie, géographiquement isolée, son économie est également profondément liée aux conglomérats américains, bien que de manière indirecte. Alors que les entreprises minières australiennes sont depuis longtemps dans le secteur de l’extraction des combustibles fossiles et de l’extraction de volumes gargantuesques de la terre rouge du pays avant de tout expédier au Japon et en Chine, ce commerce florissant avec les deux superpuissances asiatiques repose sur le fait que les États-Unis se procurent deux ressources cruciales en provenance de Chine et du Japon : des biens manufacturés et des économies.

C’est pourquoi les tendances politiques au Canada et en Australie sont similaires à celles de la France. Malgré leurs vastes différences, les trois économies sont intégrées dans le même mécanisme mondial de recyclage des surplus centré sur les États-Unis, dont la profonde crise oriente leur politique dans une direction défavorable aux perspectives à moyen terme des centristes. Des politiciens comme Macron, Carney et Albanese peuvent remporter des victoires impressionnantes, mais ils n’ont aucun plan pour endiguer le déclin séculaire de leur influence sur des électorats de plus en plus agités. Depuis des années, ces électorats sont frappés par les courants sous-jacents du mécanisme mondial de recyclage — un mécanisme qui a autrefois stimulé la croissance et la stabilité de leurs pays.



L’essence de ce mécanisme mondial (que j’ai un jour qualifié de Minotaure mondial) est simple. Depuis les années soixante-dix, les déficits américains ont fourni à l’Asie de l’Est (d’abord le Japon, puis la Chine) et à l’Europe (principalement l’Allemagne) la demande pour les manufactures de leurs usines. En retour, l’Union européenne, le Japon et plus tard la Chine ont envoyé leurs bénéfices accumulés à Wall Street pour être recyclés en dettes privées et publiques américaines, en actions et en immobilier. Un responsable chinois m’a un jour décrit ce mécanisme comme un « accord obscur ». « Notre accord obscur avec les Américains, » a expliqué le responsable, « repose sur le déficit commercial américain, qui maintient la demande pour nos manufactures à un niveau élevé. En retour, nos capitalistes investissent la majeure partie de leurs superprofits en dollars dans le secteur FIRE américain. » (L’acronyme signifie « Finance, Assurance et Immobilier. ») « Une fois ce processus lancé, l’Amérique a déplacé une grande partie de sa production industrielle sur nos rivages. »

Le problème avec ce mécanisme mondial de recyclage était que, pour fonctionner sans heurts, il devait générer des déséquilibres de plus en plus grands : des déficits commerciaux plus importants pour les États-Unis et plus d’économies accumulées pour l’Europe du Nord et l’Asie de l’Est. Mais il y a des limites à la taille que peuvent atteindre ces déséquilibres. Les ruptures sont inévitables. Plus elles sont retardées, plus la douleur qu’elles infligent est grande — une vérité que les centristes n’ont jamais reconnue, même lorsque cela détruisait leurs maisons.

La plus grande force de Trump vient de poser la question pressante que les centristes refusent de considérer : que se passe-t-il après l’accord obscur ? Que se passe-t-il après que les déséquilibres basés sur le déficit commercial américain se sont révélés insoutenables ? Scott Bessent, le secrétaire au Trésor de Trump, l’a formulé succinctement dans un discours récent au FMI : « Partout où nous regardons dans le système économique international aujourd’hui, nous voyons des déséquilibres… Ce statu quo de déséquilibres importants et persistants n’est pas durable… La dépendance persistante à l’égard des États-Unis pour la demande entraîne une économie mondiale de plus en plus déséquilibrée. »

Leurs solutions proposées peuvent être malavisées, incomplètes, voire folles, mais au moins l’équipe de Trump a identifié le problème. Les électeurs peuvent ne pas comprendre que ces déséquilibres insoutenables sont à la racine de leur situation, mais suffisamment d’entre eux ont le sixième sens pour deviner que les gens de Trump sont sur quelque chose, contrairement aux centristes qui agissent comme le roi Canut ordonnant aux marées de mécontentement de changer de cap.

« Leurs solutions proposées peuvent être malavisées, incomplètes, voire folles, mais au moins l’équipe de Trump a identifié le problème. »

Inexcusablement, les centristes traitent Bessent et le reste de l’équipe économique de Trump comme des Néandertaliens. Ils oublient que les personnes qu’ils célèbrent comme les architectes de l’ordre capitaliste mondialisé, un ordre qu’ils pleurent maintenant, les avaient avertis à temps. Le 10 avril 2005, lorsque personne ne s’intéressait aux mauvaises nouvelles, Paul Volcker, l’homme qui avait aidé à concevoir le dévastateur choc Nixon et qui a ensuite dirigé la Réserve fédérale pendant les années formatrices de l’accord obscur, avait préfiguré tout ce que Bessent dit maintenant :

« Ce qui unit [l’histoire de succès économique des États-Unis] est un flux massif et croissant de capitaux en provenance de l’étranger, dépassant les 2 milliards de dollars chaque jour ouvrable, et en augmentation… En tant que nation, nous n’empruntons ni ne quémandons consciemment. Nous n’offrons même pas de taux d’intérêt attractifs, ni n’avons à offrir à nos créanciers une protection contre le risque d’un dollar en déclin… Nous remplissons nos magasins et nos garages de biens venus de l’étranger, et la concurrence a été une puissante contrainte sur nos prix internes. Cela a sûrement aidé à maintenir les taux d’intérêt exceptionnellement bas malgré la disparition de nos économies et la croissance rapide. Et c’est confortable pour nos partenaires commerciaux et pour ceux qui fournissent le capital. Certains, comme la Chine, dépendent fortement de nos marchés intérieurs en expansion. Et pour la plupart, les banques centrales du monde émergent ont été disposées à détenir de plus en plus de dollars, qui sont, après tout, la chose la plus proche que le monde ait d’une véritable monnaie internationale… La difficulté est que ce schéma apparemment confortable ne peut pas se poursuivre indéfiniment. »

Trois ans plus tard, Wall Street s’est effondré. Deux décennies de déni centriste ont suivi, achetées au prix d’une impression d’argent gigantesque pour quelques-uns et d’une austérité sévère pour beaucoup. Avec Volcker et ses semblables mis à l’écart par les centristes au pouvoir, le centre politique a commencé à se fragmenter à travers l’Occident — avec des pays déficitaires comme la France, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni (sans mentionner mon pays, la Grèce) plus proches de l’œil de la tempête. Ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un comme Trump ne se lève, l’issue inévitable du refus des centristes de reconnaître que le mécanisme de recyclage des surplus mondiaux, le Dark Deal, était mort dans l’eau — tout comme son prédécesseur, le système de Bretton Woods, l’était avant que le président Nixon ne le tue en 1971.

Il va sans dire que les politiques de Trump sont peu susceptibles de rééquilibrer l’économie mondiale. Bien que certaines fabrications reviennent en Amérique, l’automatisation rendra cela une croissance sans emploi. Les loyers croissants du cloud des grandes entreprises technologiques mineront encore davantage tout rééquilibrage réel. La Chine passera probablement à autre chose, transformant progressivement les Brics en un système de style Bretton Woods ancré par le yuan. L’Union européenne échouera à rééquilibrer sa macroéconomie interne, s’enfonçant plus profondément dans la stagnation. Le climat de la planète deviendra chaotique.

Mais, bien que les politiques de Trump puissent ne pas fonctionner aux États-Unis, en France, en Australie, au Canada ou ailleurs, sa volonté de renverser un système mondial défaillant suffit à susciter un soutien politique pour, chez lui, un autoritarisme sans précédent ; et à l’étranger, une confrontation avec la Chine qui remet en question les perspectives à long terme de notre espèce. Pendant ce temps, les centristes coincés dans leur illusion que le Dark Deal peut être maintenu sont condamnés à continuer de perdre même lorsqu’ils gagnent.