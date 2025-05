Retour en 2020, lorsque le Brexit a commencé, le Royaume-Uni était un acteur économique moyen au sein de l’UE. Cinq ans plus tard, il reste un acteur économique moyen par rapport à l’UE. D’un point de vue économique, donc, le Brexit n’a pas eu d’impact.

Essayez de dire cela à quiconque, et les deux camps éclateront en désaccord violent. Les partisans du Brexit insistent sur le fait que ce n’est qu’une question de temps : les collines ensoleillées sont à portée de main. Les opposants au Brexit, eux aussi, disent que cela prend juste du temps : l’horreur pure du Brexit se matérialisera encore.

Eh bien, cela n’arrivera pas. Et la raison pour laquelle le Brexit n’a pas encore eu d’impact visible est que, tout comme dans Les Habits neufs de l’empereur de Hans Christian Andersen, il n’y avait jamais rien à voir. Le marché unique de l’UE n’est tout simplement pas ce qu’il prétend être. Ce n’est pas un véritable marché unique. Si c’était le cas, le Brexit aurait été un grand choc. Mais, comme Mario Draghi nous l’a récemment rappelé, les barrières commerciales internes de l’UE sont en réalité plus élevées que celles que Donald Trump vient d’imposer à l’Europe et au reste du monde.

Je ne nie pas que l’UE fonctionne avec quelque chose qui s’appelle un marché unique. Et dans les années qui ont suivi son introduction formelle en 1992, il a effectivement produit une croissance plus élevée. Là où les marchés étaient autrefois fragmentés et protégés, le marché unique de l’UE était plus ouvert et libéral. Mais au fil des ans, cela a changé de manière drastique. Aujourd’hui, il est entravé par un enchevêtrement de règles et de réglementations, dont beaucoup sont préjudiciables aux entreprises. Il peut être vaste, mais le marché unique est loin d’être libre.

Un exemple parfait de cela est la législation anti-technologie de l’UE, qui est particulièrement lourde — comme l’a souligné le rapport de Draghi sur la compétitivité de l’Europe. Mais le Royaume-Uni, alors qu’il était encore membre de l’UE, n’a jamais mis en œuvre que la première partie de la législation : la directive générale sur la protection des données. En tant que co-propriétaire d’une petite maison d’édition qui a de nombreux clients européens, je peux confirmer que les exigences du RGPD sont un véritable cauchemar. Après le départ du Royaume-Uni, cependant, l’UE a intensifié les réglementations pour l’IA, l’industrie crypto, les marchés numériques et les services numériques. Elle a rendu les entreprises responsables des violations des droits de l’homme dans leurs chaînes d’approvisionnement, et elle s’est imposé les réglementations Net Zero les plus strictes au monde.

Le marché unique était également censé être pour les biens et les services. Mais en réalité, il est principalement destiné aux biens uniquement. Les services représentent de loin la plus grande part de l’économie, pourtant le volume du commerce intra-UE de services ne représente que 15 % du PIB, tandis que celui des biens représente 50 %. Pour le Royaume-Uni, un pays dont la principale exportation est les services, le marché unique était encore plus irrélevant que pour les autres membres de l’UE.

Néanmoins, il y a un endroit où le marché unique de l’UE perdure : dans nos esprits et nos discussions sur l’Europe. J’ai passé une bonne partie de ma vie sur des panels, et il y a toujours des experts qui élèveront le marché unique européen au rang de la plus grande réalisation de l’UE. C’est une histoire racontée trop de fois par trop d’idiots, signifiant un degré d’auto-illusion qui est au cœur de ce que l’UE est devenue.

Les Européens sont doués pour faire le spectacle. Et celui-ci dure depuis longtemps. Notre équivalent moderne de l’empereur sans vêtements est la vue des dirigeants européens prenant le train de nuit pour une photo à Kiev, sans argent et sans armes dans le sac.

C’est la même chose de voir Keir Starmer essayer de se reconnecter avec l’UE. Dans une année pleine d’événements critiques, le réajustement d’aujourd’hui est un grand non-événement nu. Si quitter le marché unique était un anti-climax économique, alors, sûrement, remettre des morceaux ensemble ne fera pas non plus de différence.

La même logique s’applique à l’adhésion du Royaume-Uni au fonds de défense de l’UE de 150 milliards d’euros. L’UE met toujours des chiffres trompeurs en tête de ses programmes. Ce que vous devez faire, c’est diviser le total par le nombre d’années. L’argent doit être distribué sur une période de cinq ans, donc les 150 milliards d’euros se réduisent à 30 milliards d’euros. Si vous ajoutez le Royaume-Uni au mélange, cela se traduit par 0,1 % de la production économique totale. Étant donné que les programmes de l’UE ne sont souvent pas entièrement distribués, l’argent réel sera encore moins. J’ai fait un calcul similaire pour le fonds de relance Covid il y a cinq ans et j’ai obtenu des chiffres similaires. L’impact économique est tout simplement du bruit statistique. Mais cela donne aux pro-européens l’occasion de faire du bruit politique. Cela leur permet de dire que l’UE s’occupe maintenant de défense. Et cela permet à Starmer de prétendre qu’il réinitialise la relation avec l’UE alors que rien de substantiel ne changera.

Maintenant, je suis tout à fait en faveur de l’idée d’un marché unique — mais pas de ce monstre. Mon idée d’un marché unique est un marché avec de faibles barrières réglementaires, un marché qui, par définition, devrait sortir les États membres de l’équation. Mais en ce moment, chaque pays applique les règles de l’UE dans sa législation nationale, ce qui est à l’origine des barrières internes de Draghi. Un véritable marché unique, et un marché financier commun, nécessiteraient rien de moins qu’un petit État fédéral. Et cela n’arrivera jamais.

Au lieu de cela, l’UE continuera de stagner sous le poids de sa réglementation. Les chemins du Royaume-Uni et de l’UE continueront de diverger. Le Royaume-Uni n’a clairement pas tiré le meilleur parti du Brexit, mais son économie fonctionne, plus ou moins. La City de Londres se porte bien malgré toutes les prévisions sombres concernant le Brexit. Et l’une des choses qui favorisent ce succès est l’innovation financière qui n’aurait pas été possible au sein de l’UE. Le Royaume-Uni a actuellement plus d’entreprises d’IA que la France et l’Allemagne réunies, et presque autant que l’ensemble de l’UE. Bien que vous ayez du mal à repérer l’impact de l’IA dans les comptes nationaux de quiconque aujourd’hui, dans 10 ans, l’IA jouera certainement un rôle plus important dans nos sociétés et nos économies.

La Grande-Bretagne est bien placée pour cela. Mais, entravée par sa législation, l’UE n’avance nulle part. L’ensemble de l’orientation de sa réglementation sur l’IA et les données est de protéger les consommateurs contre les abus des entreprises. Une question intéressante est de savoir pourquoi les lobbies d’affaires normalement si puissants en Europe ont permis qu’une telle réglementation anti-entreprise se mette en place. Je soupçonne que les groupes de pression se soucient plus des entreprises existantes que des nouvelles entreprises. La technologie moderne est une opportunité de start-up passionnante. Les anciennes entreprises qui sont si bien représentées à Bruxelles sont des techno-Luddistes.

Le Royaume-Uni et les États-Unis, en revanche, ont toujours été beaucoup plus enclins à l’IA car les deux disposent de grands marchés de capitaux. Les investisseurs se moquent de savoir si l’entreprise qui génère de la croissance est ancienne ou nouvelle, grande ou petite. Et les États-Unis, en particulier, ont réussi à canaliser le capital privé vers les nouvelles industries technologiques.

L’UE a échoué à faire cela. Au lieu de véritables investissements, elle a des programmes avec des noms accrocheurs comme « Horizon Europe » ou « Digital Europe ». La Commission européenne fait la déclaration audacieuse sur son site web que « l’UE est à la pointe de la recherche sur l’IA, collaborant avec des scientifiques et finançant des projets pour développer des applications de l’IA sûres et éthiques, favorisant l’IA « made in Europe », du laboratoire au marché ». Je me souviens d’un temps où Angela Merkel voulait que l’Allemagne soit le leader mondial de l’IA. Cela semble maintenant illusoire.

Mon attente, donc, est que l’UE restera dans le déni pendant de nombreuses années, et que le Royaume-Uni se comportera un peu mieux parce qu’il n’est pas alourdi par une mauvaise réglementation. Mais je ne vois pas non plus de perspectives ensoleillées. Le Brexit aurait été plus réussi si le Royaume-Uni avait utilisé ses libertés réglementaires à meilleur escient, en commençant par les données et la technologie. Se débarrasser du malheureux RGPD aurait été un bon premier pas. Et aujourd’hui, nous avons des discours vides et dépassés de Starmer sur un alignement dynamique avec l’UE sur les normes de produits — suivant les règles de l’UE sur des choses comme les normes de sécurité pour les gadgets. J’ai du mal à m’enthousiasmer pour des choses comme ça parce que c’est totalement sans rapport avec le succès ou l’échec économique à l’avenir. L’économie du XXIe siècle n’est plus celle des comités de normes et des brevets industriels.

Alors oubliez la réinitialisation. Il ne s’agit de rien de plus que de bonnes relations avec vos voisins. Il n’y a rien de mal à cela. Les voisins peuvent organiser une fête de quartier, ou mettre en place un système de surveillance de quartier. Ils peuvent convenir d’échanger plus de biscuits faits maison contre de la limonade. Mais ils ne vont pas emménager ensemble.

Le système de surveillance de quartier de l’Europe est l’OTAN. Ce n’est pas l’UE. En fait, la défense est spécifiquement exclue des domaines les plus importants des compétences de l’UE, comme le marché unique. Cela dit, cela n’empêche pas l’UE d’avoir un commissaire à la défense et des politiciens qui ne parlent plus que de cela ces jours-ci. C’est un signe de déclin lorsque la réalité de votre existence ne correspond pas à l’image que vous avez de vous-même.

C’est exactement l’histoire du conte de fées d’Andersen. Un jour, un enfant remarquera qu’il n’y a rien à voir. Et puis, tout à coup, la réalité se révélera.

Mais même alors, quelque chose changera-t-il ? Comme le conclut le conte d’Andersen : « L’Empereur frissonna, car il soupçonnait qu’ils avaient raison. Mais il pensa : ‘Cette procession doit continuer.’ Alors il marcha plus fièrement que jamais, tandis que ses nobles tenaient haut le manteau qui n’était pas là du tout. »