En septembre dernier, je me suis retrouvé — confus, groggy et irritable — à fixer la lumière du dôme chirurgical de la salle d’urgence de mon hôpital local. Le médecin et mes parents à mon chevet m’ont informé que j’avais été trouvé par un policier de passage, sans respirer et sans pouls, après que mon tuyau de ventilateur se soit déconnecté et qu’une hypoxie sévère se soit installée. La réanimation cardiopulmonaire m’a ramené à la vie, et j’avais été transporté aux urgences. J’étais en vie — grâce à la détermination des forces de l’ordre et du personnel médical local à me garder ainsi.

Le projet de loi sur l’aide médicale à mourir proposé à New York menace de renverser cette présomption en faveur de la sauvegarde de la vie, en particulier pour les personnes handicapées comme moi. Ce mois-ci, le projet de loi a été adopté par un vote de 81 à 67 à l’Assemblée, la chambre basse de la législature de l’État. Il est maintenant en route pour un vote au Sénat de l’État.

Si l’État de New York rejoint les 10 États (et la capitale du pays) qui ont légalisé le suicide assisté, il ajoutera le meurtre aux options disponibles dans les outils des médecins. Étant donné mes propres expériences avec la mort au cours de mes 34 années — et ces moments à fixer l’abîme suicidaire en raison de la dépression associée à ma condition — je prie pour que les législateurs de l’État de New York prennent du recul et reconsidèrent.

Ce n’est pas, et ne devrait pas être, une question partisane. L’année dernière, John Carney, alors gouverneur démocrate du Delaware, a opposé son veto à un projet de loi similaire qui avait été adopté par l’Assemblée générale de l’État. En 2012, lorsque les électeurs du Massachusetts ont réélu le président Barack Obama avec un écart de 23 points, ils ont également rejeté une mesure référendaire visant à légaliser le suicide assisté par un médecin.

En Grande-Bretagne, l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn a défié son parti pour voter contre la légalisation, tandis que les anciens premiers ministres David Cameron et Rishi Sunak ont rompu avec leurs camarades conservateurs pour la soutenir. Les républicains peuvent être plus opposés à la légalisation que les démocrates, mais la longue tradition des démocrates de protéger les vulnérables devrait s’opposer à l’adoption de ce projet de loi par les législateurs de l’État de New York.

Le projet de loi, long de seulement 12 pages, est trompeusement séduisant. À première vue, il exige que deux médecins signent une demande de médicaments létaux par un patient sain d’esprit ayant six mois ou moins à vivre, avec une maladie terminale diagnostiquée. Le projet de loi propose, sans utiliser un tel langage, d’offrir à ceux accablés par une maladie terminale douloureuse « la mort dans la dignité » selon leurs propres termes.

La mort dans la dignité est une réalité — de nombreuses cultures anciennes en parlent. Dans la religion juive dans laquelle j’ai été élevé, une bonne mort est considérée comme un baiser de Dieu. Mourir bien est également un art dans la foi catholique que j’ai adoptée à l’âge adulte. Mais une bonne mort, digne, ne peut pas venir des médecins aidant les patients à se donner la mort. Elle ne peut pas servir la cause des assureurs de santé essayant d’économiser de l’argent. Pourtant, tout opposant à la légalisation du suicide assisté par un médecin doit se confronter au fait que la demande existe pour une raison.

Je suis né avec une condition neuromusculaire génétique récessive appelée myopathie nemaline. Au fil des ans, elle s’est développée jusqu’à un point relativement stable où j’utilise un ventilateur portable pour respirer — d’où mon évanouissement en septembre dernier — et un fauteuil roulant motorisé pour me déplacer. J’ai souvent besoin d’aide pour des tâches de base. Je ne suis pas en phase terminale — du moins, pas sans prendre en compte que la vie elle-même est terminale, pour nous tous. Mais de nombreuses fois, mon propre corps peut se sentir comme une camisole de force, et cela sans la douleur physique qui surgit de temps en temps.

Je ne veux pas mourir, et si Dieu le veut, il me reste encore quelques décennies, au minimum. Selon la loi proposée, je ne serais pas éligible, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais toutes les choses ne sont pas toujours égales. Il y a dix-huit ans, alité pendant un mois après une opération majeure du dos, j’aurais souhaité que plus de morphine que nécessaire pour soulager la douleur m’ait été disponible. En regardant mon défunt grand-père dépérir dans son lit d’hôpital pendant ses six dernières années à peu près à la même époque, je pouvais et peux encore comprendre ceux qui sont en faveur de l’aide médicale à mourir.

Pour d’autres, de tels moments existentiels peuvent basculer dans un désir de ne pas exister — d’échapper à tout cela.

Ce qui est, bien sûr, le point. Si personne ne voulait du suicide assisté par un médecin, il n’y aurait aucune raison de le rendre ou de le maintenir illégal. Mais il y a une telle demande. Pourtant, New York emprunterait un chemin moral très sombre en permettant aux médecins d’accéder à de telles demandes, même — pour l’instant — dans les circonstances extrêmement limitées des patients en phase terminale ayant six mois ou moins à vivre.

La manière dont le projet de loi est rédigé est elle-même sujette à abus, manquant des garanties nécessaires pour prévenir le suicide assisté par un médecin non consensuel. On a beaucoup parlé des abus dans d’autres pays, comme le Canada et la région du Benelux, où la catégorie de personnes approuvées pour le suicide par un médecin s’est progressivement élargie pour inclure les malades mentaux, ceux atteints d’autisme et de TDAH, voire des adolescents.

Le problème est qu’aucune garantie ne pourrait être adéquate. Même avec les lois les plus strictement rédigées, les patients et les personnes handicapées sont susceptibles de faire face à des formes subtiles de coercition (« Le traitement serait difficile et coûteux pour votre famille ; il y a, bien sûr, une autre option… »). Tout aussi préoccupant est la manière dont l’euthanasie légalisée et le suicide assisté déforment et tordent l’engagement le plus ancien de la profession médicale, transformant les médecins en anges de la mort.

Il est vrai que le principe de primum non nocere (« d’abord, ne pas nuire »), auquel les médecins sont tenus, a parfois été réinterprété de sorte que « nuire » est considéré comme incluant le fait de permettre à un patient de souffrir. Parfois, nous permettons que des soins médicaux ou une nutrition soient retirés, malgré la certitude de la mort. Mais le problème est que permettre aux médecins d’aider leurs patients à se suicider signifie que le meurtre devient désormais une option médicale légitime.

Ma situation en tant que personne ayant de graves handicaps physiques peut être inhabituelle. Mais presque tout le monde a eu affaire à la bureaucratie byzantine des compagnies d’assurance et de la facturation médicale. Voulons-nous vraiment faire du suicide assisté par un médecin une forme légitime de « traitement » dans les cas de fin de vie ? Nous déplorons le fait que les gens ont de nos jours moins d’amis, voire même des membres proches de la famille. Voulons-nous vraiment faire en sorte qu’il y ait une « sortie » aux fardeaux naturels de l’amour familial ? Ou à la simple solitude ?

J’ai la chance d’avoir une famille et des amis qui m’aiment. Mais d’autres n’ont pas cette chance, et même ma famille, par le cours naturel des choses avec le temps, ne sera pas toujours là. Dans des drames médicaux comme Grey’s Anatomy ou The Pitt, la profession médicale est dépeinte comme des équipes vaillantes de héros coordonnant pour sauver des vies — et, ne vous méprenez pas, de nombreux médecins, infirmières, préleveurs de sang et radiologues sont héroïques. Mais la réalité est bien plus chaotique et désorganisée.

Si ce n’était pas pour ma vigilance constante lors de mon récent passage aux urgences l’année dernière — dont le prix était de ne pas dormir pendant presque les deux jours où j’étais sous observation — j’aurais reçu plusieurs antibiotiques douloureux dont je n’avais pas besoin, reçu très peu de nutrition, et fini avec une trachéotomie dans ma trachée. Et cela, avec des médecins n’ayant pas le droit de tuer un patient. Laissez-les faire cela — légalement ?Vous pouvez parier que la mort deviendra une option facile.

Les partisans de l’aide médicale à mourir, lorsqu’ils ne recourent pas à la ruse, insistent sur le fait que les malades en phase terminale qui souhaitent vivre leurs derniers jours devraient pouvoir le faire. Alors, qu’est-ce qui les différencie de ceux que les partisans disent devoir être autorisés à mourir ? La douleur, physique ou spirituelle. Et ne souffrons-nous pas tous de douleur ? Ne sommes-nous pas tous en phase terminale ? Six minutes, six jours, six semaines, six mois, six ans, six décennies — un jour, la malédiction d’Adam nous rattrapera tous. J’ai perdu des amis dans des tragédies que je pensais vivre 100 ans.

En termes simples, nous ne savons pas quand notre heure est. Si c’est le cas, alors la logique du suicide assisté conduit inévitablement à la conclusion que ceux avec des dates d’expiration approuvées par un médecin mènent des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues. Des vies indignes de la vie, comme les nazis se référaient aux personnes handicapées lorsqu’ils ont entrepris de nous exterminer avec leur programme Aktion T4.

Une vie indigne d’être vécue. Eh bien, j’ai déjà entendu cela auparavant. De la part de pairs, de rivaux, parfois de moi-même. Je n’ai pas été suicidaire depuis un bon nombre d’années, mais je ne peux pas en dire autant de mon adolescence et de mes débuts dans la vingtaine. J’ai eu ma part de chagrin et de douleur physique qui auraient pu écraser beaucoup de gens. Oui, personne ne veut finir comme Tithonus, enfermé pour se flétrir et s’éteindre tout en respirant encore. Mais l’État de New York ne devrait pas non plus donner de raisons aux proches d’abandonner les fragiles. Je fais partie des chanceux. J’ai peur d’un monde où la vie est bon marché.

Il est notable que certains législateurs de New York essaient de faire avancer le projet de loi à la suite de la mort du Pape François. Le défunt pontife était particulièrement vociférant en dénonçant ce qu’il a qualifié de « culture du jetable », une culture du gaspillage qui touche surtout « les enfants, les personnes âgées, les nécessiteux et les défavorisés ». L’euthanasie incarnait cette culture du jetable pour François, et si New York adoptait la loi sur l’aide médicale à mourir, la tendance ne ferait que s’intensifier.

Le Sénat de New York doit rejeter cette charte de la mort. À défaut, ce serait un acte de suprême courage politique pour la gouverneure Kathy Hochul de la veto. En tant que jeune homme avec des handicaps — bien que ceux-ci, avec de l’aide, me permettraient encore de mener une vie pleine et familiale — j’ai peur de ce que cet État deviendrait si le suicide assisté devenait loi. Tous les New-Yorkais sont en danger lorsque les vies des plus vulnérables sont rendues bon marché.