L’enfer est vide, et tous les diables sont sur Depop. Depuis longtemps, les applications et sites web de vente de vêtements d’occasion ont été le théâtre des pires impulsions humaines, remplis à ras bord d’escrocs, de radins et de revendeurs effrontés qui écoulent des débardeurs Primark à 20 £. C’est le pays des huns : la lingua franca est un charabia moyen, ponctué de bisous, d’emojis cœur et d’agressivité passive de niveau armement. Cela peut devenir désagréable, comme tout adepte du compte Instagram DM Drama le sait : peu sont au-dessus de dire « pas drôle mais tu es une clocharde », et les menaces de mort, les trolls et les boulangers amateurs abondent. Jusqu’ici, rien de nouveau.

Mais il y a un autre contingent. Une amie — une vendeuse prolifique sur Vinted qui y génère un revenu complémentaire considérable, et qui est donc habituée aux habituels cinglés — rapporte que quelque chose a changé ces derniers mois. Elle reçoit des messages d’un nouveau type d’acheteur potentiel, avec des noms cryptés et des profils sans visage. Un acheteur qui exige beaucoup de provenance, beaucoup de photos : combien de fois as-tu porté ça ? L’as-tu lavé ? Ça ne me dérange pas si ce n’est pas le cas, en fait je préfère. Un acheteur qui fait des demandes étranges, à la recherche de selfies dans le miroir de shorts Nike Pro très courts ; un acheteur qui demande comment les articles sentent « bon ». C’est exact : les hommes obsédés par le porno sont arrivés.

La paraphilie qui s’infiltre dans la culture internet grand public n’est pas nouvelle. Partout où il y a des pieds, des culottes ou même des miroirs, les fétichistes suivront ; la plupart du temps, les gens (les hommes) avec ces prédispositions sont vus avec un ironique mépris, considérés comme des inévitabilités excentriques confinées dans une sous-culture numérique généralement inoffensive. Certaines femmes ont longtemps profité des demandes de ces hommes : j’ai lu des fils de confession de celles qui vendent des « sous-vêtements usagés » contrefaits (je garderai secret le mélange odorant, provenant de la cuisine, qu’une femme a utilisé sur l’entrejambe). Leurs opérations impliquent des chaînes de production de strings en dentelle bon marché achetés en gros, vendus à 50 $ pièce, envoyés à une ruche de patrons priapés dont le pouvoir d’achat, et la volonté de dépenser pour se soulager, les fait passer à travers l’université.

Ce type de transaction est le visage acceptable de la prostitution : à distance, semi-anonyme et prétendument sûr. Vendre des sous-vêtements en ligne cristallise le nouveau nexus pornographie/prostitution : ici, les créateurs de contenu astucieux d’OnlyFans échangent des fantasmes plutôt que des services, avec des totems physiques offerts en extras. Vous vous souvenez peut-être de la stunt de l’eau de bain de l’influenceuse « gamer girl » Belle Delphine, dans laquelle la jeune femme de 19 ans proposait des bocaux à 30 $ chacun ; ils se sont rapidement vendus, et elle a gagné 90 000 $. C’était en 2019 ; à l’époque, cela a provoqué l’indignation — une jeune femme monétisant l’infinité de l’excitation des nerds d’internet était un spectacle inconfortable. Depuis, OnlyFans et sa philosophie déprimante ont explosé : la vente de sexe est devenue banalisée, gérer un compte fétichiste est devenu aussi remarquable que d’avoir n’importe quelle autre plateforme de médias sociaux. Il n’est plus choquant, honteux ou embarrassant d’être dans le jeu des sous-vêtements sales ; au contraire, le féminisme libéral vous considère comme autonome et entrepreneurial pour vendre des sous-vêtements à des pervers. Clairement, c’est une tragédie qui dupe les femmes dans leur propre oppression — mais y a-t-il autre chose en jeu ?

Je suis un porn doomer. La pornographie a toujours existé et existera toujours — mais quelque chose a changé dans son ubiquité et son extrême. Sa prolifération rend les hommes plus étranges, les formant à désirer et à exiger la satisfaction de paraphilies déconcertantes (tel est le modèle de la course aux armements des algorithmes) et les rend beaucoup moins performants au lit. Cela les amène à s’attendre à des actes extrêmes de douleur ou d’humiliation ; cela normalise le droit de dégrader les femmes de manières qui, il y a à peine une décennie ou deux, auraient conduit à des ruptures et à des blocages. Peut-être le pire de tout, cela dissout les frontières nécessaires entre le sexuel et le non-sexuel — frontières créées non par le féminisme mais par des codes sociaux de bienséance plus anciens — au nom de l’expression de soi. Le féminisme libéral et le lobby de la pornographie (c’est drôle comme ces deux-là sont souvent de mèche) vantent tous deux l’identité et le désir comme les marqueurs inviolables de la « liberté » : le déni de l’impulsion, le sacrifice, la retenue et la rationalité sont les ennemis de chacun. Ainsi, si un homme ne devrait pas être honteux de baver sur des commandes Evri de sous-vêtements souillés, une femme ne devrait pas être honteuse de les publier. Voici pourquoi ils devraient avoir honte.

Le féminisme mainstream au cours des dernières décennies a épuisé le concept d’« objectification » ; cette riche veine conceptuelle a été surexploitée au point où nous ne considérons plus les connotations de devenir un objet, d’être réduit à des parties du corps comme celles des animaux vendus au marché. L’achat de bibelots auprès de filles sexy en ligne — acheter leurs culottes, leurs tops moites, leurs chaussures — est une littéralisation intéressante de ce concept : un achat de corps à un remove, un écho du 21e siècle d’un commerce beaucoup plus ancien et plus sinistre.

Les frontières entre le public, sans sexe et retenu, et l’intime, érotique et impulsif s’effondrent. Les hommes demandant à des jeunes femmes ignorantes sur Depop et Vinted du contenu et des objets sexuels — également connu sous le nom de « fetish mining » — représentent ce processus de décomposition sociale : un tel comportement ne peut émerger que d’une culture sexuelle qui prêche que nous avons tous, toujours, droit à l’excitation. En raison de la saturation de la culture internet par la pornographie, d’autres sujets d’excitation plus discrets, extrêmes ou à haut risque gagnent en prestige ; se déguisant en utilisateurs ordinaires de Vinted, ils achètent l’accès aux garde-robes des femmes, des aperçus de leurs chambres dans des miroirs, même des senteurs de leurs corps. Ici, les femmes vous traiteront gentiment, avec la camaraderie d’un toilette de boîte de nuit, sans se douter de vos intentions secrètes. Il pourrait sembler bizarre qu’en considérant la disponibilité de la pornographie, les hommes fassent encore cela : mais le risque et le sentiment de violation sont précisément le but.

L’écrivaine Brook Urick est récemment apparue dans le podcast de Louise Perry ; elle avait été à la fois une « sugarbaby » et avait travaillé pour le site de rencontres sugardaddy Seeking Arrangements. Il est clair qu’il y a un plus grand degré de mutualité dans un tel arrangement que dans des messages sexuels non sollicités sur une plateforme de vente de vêtements ; néanmoins, une révélation de cet épisode avait des résonances plus larges ici. Urick a suggéré que les utilisateurs masculins exploitaient la naïveté des jeunes femmes à propos de l’industrie du sexe : beaucoup croyaient au statut auto-promu du site en tant que plateforme de rencontres et non en tant que site de prostitution, et beaucoup étaient convaincus qu’ils n’auraient pas à coucher avec ou même toucher les hommes plus âgés qui les engageaient — et qu’ils seraient emmenés à Aruba ou à Cabo pour couronner le tout. Ils croyaient à un marketing qui leur disait qu’ils pouvaient obtenir quelque chose pour rien. Beaucoup ont, inévitablement, été convaincus de négocier ces frontières ; beaucoup ont été floués, certains ont été violés. Le point, a déclaré Urick, était la tromperie : les hommes appréciaient non seulement la compagnie de jeunes femmes attirantes mais aussi l’attrition de leurs frontières. Les filles, dont beaucoup étaient des étudiantes « gentilles » — pas les prostituées rusées et expérimentées également disponibles pour les hommes — étaient des perspectives plus attrayantes parce qu’elles étaient vulnérables à la séduction : la moitié de la gratification résidait dans leur naïveté. Maintenant, regardez les méchants de Vinted. Ils exploitent à leurs risques et périls de récriminations ou d’être signalés pour la même raison : l’inconfort, le sentiment de transgression et de risque, le piège. La disponibilité engendre l’ennui, donc la véritable transgression se paie cher.

Comme toujours, les responsables de ce dilemme sont nos seigneurs technologiques, qui ont peu d’incitation à mettre en œuvre une protection adéquate. À un rythme effréné d’avancement de la pornographie — inévitablement parmi les premières industries à être améliorées par l’IA, la réalité virtuelle et d’autres nouvelles technologies — vouloir sentir des chaussettes malodorantes semble presque désuet, d’un autre temps. Cela semble appartenir à une ère sexuelle low-tech moins sinistre et plus prévisible, dont les horreurs ont depuis longtemps été dépassées : je soupçonne que c’est pour cette même raison que la chanteuse Chappell Roan est apparue dans Ru Paul’s Drag Race la semaine dernière déguisée en poupée gonflable. Ce qui était considéré il y a des décennies comme manifestement anti-féministe et humiliant devient une blague dans le monde actuel des modèles en silicone hyperréalistes et des deepfakes. Mais il s’agit de plus que des vêtements, de plus que des corps, même de plus que le problème de la traite des êtres humains : il s’agit de la valeur accordée à la violation, et de la manière dont le libéralisme a reformulé la coercition en tant qu’expression de soi. La pornographie et la culture fétichiste existent depuis toujours : ce qui est nouveau, c’est la façon dont elles s’infiltrent dans le quotidien, devenant inévitables si vous êtes simplement une femme. Ce que ces messages dégoûtants impliquent est une question morale plus vaste pour notre époque, à laquelle le féminisme doit faire face : pourquoi dois-je participer à votre fantasme ?