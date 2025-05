Dans un discours remarquable devant un public amical à Riyad mardi, le président Trump a critiqué la longue histoire de « l’intervention occidentale » au Moyen-Orient. Il a fustigé les néoconservateurs, les faucons et les « bâtisseurs de nations » qui s’étaient traditionnellement autoproclamés arbitres de qui devait diriger la région, tout en administrant la démocratie et les droits de l’homme par le biais d’occupations et de démonstrations de violence spectaculaire à la manière du choc et de l’effroi. « Les soi-disant bâtisseurs de nations, » a-t-il déclaré, « ont détruit bien plus de nations qu’ils n’en ont construites, et les interventionnistes intervenaient dans des sociétés complexes qu’ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. » Trump a également admiré les « gratte-ciels étincelants de Riyad et d’Abou Dhabi » — soulignant que les réalisations du « Moyen-Orient moderne » étaient entièrement les leurs.

Mais la partie la plus significative du discours anti-interventionniste de Trump, prononcé lors de la première soirée d’un voyage historique de trois jours dans le Golfe, ne résidait pas dans sa rhétorique mais dans sa politique. Dans une annonce dramatique, il a déclaré qu’il ordonnerait la « cessation des sanctions » contre la Syrie. Cela, a-t-il dit, donnerait au nouveau gouvernement de Damas « une chance de grandeur ». À travers la région, on pouvait presque entendre le soupir collectif de soulagement.

Parmi les plus punitives au monde, les sanctions contre la Syrie ont été introduites pendant le long règne de la famille Assad, à partir des années soixante-dix. Mais les sanctions les plus débilitantes ont été imposées dans les dernières années du régime de Bachar al-Assad, qui a été évincé en décembre par des rebelles islamistes dirigés par le nouveau président de facto du pays, Ahmed al-Sharaa. Les dirigeants ayant un intérêt dans la stabilité régionale, y compris de nombreux réunis à Riyad, craignaient qu’en l’absence d’un allègement des sanctions, la Syrie ne devienne bientôt un État failli — un État qui pourrait potentiellement sombrer dans une guerre civile sectaire à grande échelle et même dans la dissolution, envoyant plus de réfugiés vers la Turquie et l’Europe.

En Syrie, où certaines personnes n’ont pas reçu de salaires depuis des mois, les sanctions ont étranglé l’économie, inhibé les investissements étrangers, entravé la fourniture d’aide humanitaire et ont sûrement exercé une pression accrue sur les fissures existantes au sein de la société. En conséquence, la nouvelle a renforcé la monnaie malmenée de la Syrie, la livre se renforçant contre le dollar pour la première fois depuis des années.

L’allègement des sanctions, associé à la brève rencontre de Trump avec Sharaa hier — la première rencontre de ce type entre un dirigeant syrien et américain en 25 ans — signifie que les relations entre les deux pays ont été soudainement transformées. Cela est dû en partie au choix judicieux d’Al-Sharaa d’investir massivement dans les relations de la Syrie avec l’Arabie Saoudite, et à une offensive diplomatique agressive qui a commencé immédiatement après que ses forces ont pris le pouvoir. En effet, convaincre la région et l’Occident de lui faire confiance malgré son passé en tant que leader de groupes islamistes militants a été central à l’offensive de charme de son gouvernement. Pendant l’occupation américaine de l’Irak, le nouveau président a passé des années en tant que détenu dans une prison américaine tristement célèbre pour avoir nourri des jihadistes. À sa libération, il est retourné en Syrie pour combattre, d’abord avec l’EI et ensuite al-Qaïda, rompant finalement les liens avec les deux pour former son propre groupe apparemment plus modéré, Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Depuis son éviction d’Assad, Sharaa a adopté un langage d’inclusivité, rencontrant de nombreux leaders minoritaires et obtenant un soutien prudent de nombreux coins de l’UE. Pourtant, des spasmes de violence sectaire ont tempéré l’optimisme initial qui a accompagné la chute d’Assad.

En Syrie, il y a eu une jubilation généralisée à l’annonce de l’allègement des sanctions. Mais supprimer les sanctions américaines ne sera pas aussi simple ou direct que beaucoup pourraient le souhaiter. Comme l’explique Alexander Langlois, un chercheur associé à Defense Priorities, la Syrie a « plusieurs régimes de sanctions en place » — rendant leur révocation compliquée. Certaines, comme les sanctions contre les organisations terroristes étrangères (FTO) et les sanctions de l’Ordre Exécutif (EO), peuvent être levées unilatéralement par le président ou son équipe. Plus difficile à supprimer seront les soi-disant sanctions César, qui nécessitent l’approbation du Congrès. Le président ne peut les suspendre que pour une durée maximale de 180 jours, et même cela nécessite qu’il certifie à divers comités du Congrès que cela est dans l’intérêt de la sécurité nationale américaine.

Une alternative pourrait être simplement d’ignorer la loi une fois ces six mois écoulés — quelque chose que l’administration a prouvé être plus qu’heureuse de faire ailleurs. Pourtant, comme le dit Giorgio Cafiero, le PDG de Gulf State Analytics, tout le monde à Washington ne sera pas désireux d’aider le nouveau gouvernement syrien. « Il y a des éléments à Washington qui sont très sceptiques à l’idée que Sharaa ait dépassé son passé extrémiste, » dit Cafiero. Ils voudraient que les sanctions restent en place plus longtemps.

Au-delà de l’excitation qui a accompagné l’annonce des sanctions de Trump, il y avait cependant un autre message, plus discret, qui a reçu moins d’attention : lever les sanctions sur la Syrie donnerait aux États-Unis une stratégie de sortie. Derrière tous ses éloges pour le leadership du Golfe concernant les réalisations de la région, et la dénigration des projets de construction de nations occidentales échoués, se cachait une déclaration tacite des plans de son administration pour le Moyen-Orient : une politique qui échangerait la dépendance occidentale contre l’autonomie régionale et une réduction, sinon un retrait total, des troupes américaines sur le terrain dans le nord-est de la Syrie.

La présence militaire américaine soutient les forces locales dans la lutte contre l’EI, mais le spectre du retrait plane depuis que Trump a remporté l’élection de novembre. La chute d’Assad quelques semaines plus tard a forcé une réévaluation dans un environnement de sécurité modifié. Mais avant cette semaine, l’administration Trump semblait ne pas avoir de politique cohérente sur la Syrie. Certes, le reste des messages de l’administration sur Sharaa a été au mieux sceptique. Sebastian Gorka, directeur de la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a exprimé des réserves en février : « Il a été un jihadiste pendant longtemps », a-t-il déclaré. « S’est-il réformé ? Est-il un homme meilleur maintenant ? Croît-il en un gouvernement représentatif (démocratique) ?… Au cours de mes 24 années d’étude des mouvements jihadistes, je n’ai jamais vu un leader jihadiste réussir à évoluer en démocrate ou à embrasser un gouvernement représentatif. »

« La nouvelle politique de Trump en Syrie semble le mettre en désaccord avec les membres les plus importants de son propre équipe. »

De plus, lors de son audience de confirmation plus tôt cette année, la actuelle directrice du renseignement national de Trump, Tulsi Gabbard, a dénoncé Sharaa pour « avoir dansé dans les rues le 11 septembre ». Et bien que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth n’ait pas dirigé une critique aussi acerbe contre le président syrien, il y avait d’autres indications, plus subtiles, qu’il ne soutiendrait pas la nouvelle direction islamiste à Damas : en mars, de nouvelles photos ont révélé que Hegseth avait le mot « kafir » — signifiant « infidèle » ou « non-croyant » — tatoué sur son bras en arabe. Tout cela a rendu les développements de cette semaine particulièrement frappants. Après avoir rencontré le président Sharaa, Trump n’a eu que des éloges pour lui, le qualifiant de « jeune, bel homme, un dur avec un passé solide ».

La nouvelle politique de Trump en Syrie, donc, semble le mettre en désaccord avec les membres les plus importants de son propre équipe. Elle suggère également qu’il existe d’autres figures puissantes qui exercent une influence considérable sur sa prise de décision. Trump a crédité les deux plus ardents partisans de Sharaa dans la région, le leader saoudien Mohammed ben Salmane et le président turc Recep Tayyip Erdoğan, de l’avoir convaincu de lever les sanctions américaines sur la Syrie. Qu’ils aient pu le faire suggère que Riyad et Ankara jouent désormais un rôle prépondérant dans la formation de la pensée de Washington au Moyen-Orient. Cela implique également que Trump ne prend pas tous ses indices d’Israël. Plus tôt cette année, il a été rapporté qu’Israël avait fait pression sur les États-Unis pour maintenir ses sanctions sur la Syrie. Et, il y a seulement quelques semaines, l’IDF a bombardé une zone près du palais présidentiel à Damas, l’un des nombreux attaques qu’elle a lancées contre la Syrie depuis la chute d’Assad. Maintenant, dans un tournant dramatique des événements, Trump établit des relations amicales avec le nouveau président syrien — lors d’un voyage au Moyen-Orient sans arrêt prévu en Israël.

En effet, le voyage de cette semaine a montré la prédilection de Trump pour former des alliances avec d’anciens ennemis. Trump a souligné qu’il était « prêt à mettre fin aux conflits passés et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable, même si nos différences peuvent être profondes… Je n’ai jamais cru en ayant des ennemis permanents. » Et dans le monde de Trump, de nouvelles relations se solidifient mieux par le biais de négociations. Les accords de cette semaine ont été d’une taille historique : mardi, Trump a obtenu un engagement de 600 millions de dollars de l’Arabie saoudite pour investir aux États-Unis. Sharaa a prouvé qu’il était un élève rapide : bien que la Syrie manque des énormes ressources financières de l’Arabie saoudite, il aurait proposé à Trump ce qu’il pouvait : une Trump Tower à Damas. Lors de sa rencontre avec Trump hier, Sharaa a également invité les États-Unis à investir dans le secteur pétrolier et gazier de la Syrie.

Mais, comme le dit Cafiero, les investisseurs américains resteront probablement hésitants, du moins dans un premier temps. Au lieu de cela, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis seront les partenaires les plus importants de la Syrie pour réaliser des investissements. Les sanctions pourraient bientôt disparaître, mais les désignations de terrorisme ne sont qu’une des raisons pour lesquelles les gouvernements et les entreprises occidentaux pourraient être réticents à investir. Avec les États-Unis cherchant à réduire leur empreinte militaire dans la région tout en renforçant leurs partenariats commerciaux, les amis de Trump dans le Golfe semblent prêts à consolider leur influence dans la nouvelle Syrie.