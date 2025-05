Donald Trump peut sembler défier même la possibilité d’une explication politique. Prenez le commerce avec la Chine. Sa tentative d’atteindre un réajustement complet des relations économiques semblerait facilement explicable, étant donné que les États-Unis se battent dans une guerre commerciale et technologique avec Pékin depuis 2018. Mais le fait que les tarifs sur les importations chinoises aient changé cinq fois depuis l’inauguration du Président il y a moins de six mois est ahurissant. Tout comme le désordre, car Trump engendre le chaos, ou parce qu’ayant déjà perdu la partie technologique d’une guerre qu’il ne peut concéder, les États-Unis n’ont pas de bonnes options ?

Une partie du problème réside dans le caractère changeant du Président. Trump a commencé son ascension politique en tant que Trickster, disant de manière crue et humoristique ce qui ne devait pas être dit. En 2016, le Trickster Trump ne semblait pas vouloir gagner ; il a triomphé principalement parce que son concurrent était le symbole parfait de la décadence dans laquelle il se délectait.

Le Trickster Trump était aussi un symptôme. Les États-Unis avaient de fortes chances d’avoir produit un candidat en 2016 qui, sur certaines questions politiques cruciales, se tenait sur le terrain de Trump. Trump a remporté la nomination républicaine en exploitant le fossé entre de nombreux électeurs républicains lors des primaires et l’establishment du parti concernant la frontière mexicaine. Alors que les choix géopolitiques américains se durcissaient sous le monde multipolaire émergent, Trump a servi de candidat « Confront China » contre une Hillary Clinton « Confront Russia ». Étant donné que l’essor industriel de la Chine était beaucoup plus directement lié aux électeurs américains que l’annexion de la Crimée par la Russie ou son intervention en Syrie, la victoire de Confront China pouvait être attendue. Par la suite, Confront China a remporté le débat politique parce que les implications pour la sécurité nationale de la stratégie « Made in China » de Xi en 2015, après son embargo sur les terres rares sur le Japon en 2010, avaient commencé à semer la terreur dans la classe politique américaine.

Bien qu’un présage géopolitique, le tournant de Trump en tant que président Trickster s’est produit dans un environnement international relativement bénin à court terme. Malgré une faiblesse stratégique chronique au Moyen-Orient, le boom du schiste et la primauté monétaire de la Réserve fédérale après 2008 ont tous deux renforcé le pouvoir relatif des États-Unis par rapport aux quatre décennies précédentes. La vulnérabilité macro-économique de la Chine à la politique monétaire américaine au milieu de cette décennie était telle que juste la perspective d’une hausse des taux d’intérêt de 0,25 % à la fin de 2015 suffisait à plonger la Chine dans une crise financière.

En revanche, la deuxième présidence Trump se déroule dans des conditions de crise systémique non envisagées même par les observateurs les plus pessimistes en 2016. Alors qu’elle contraint la capacité des gouvernements américains à répondre à d’autres éléments de la crise, ce changement commence par l’environnement monétaire et financier. L’inflation alimentée par l’énergie de 2021-22 a mis fin à l’ordre monétaire post-2008 construit autour des programmes d’assouplissement quantitatif de la Fed, augmentant les coûts de l’énorme augmentation de la dette américaine autorisée pendant la pandémie. Maintenant, jusqu’à 25 % de la dette existante des États-Unis — 9,2 trillions de dollars — arrive à échéance ou nécessite un refinancement cette année.

Dans un environnement d’investissement et fiscal plus difficile, les perspectives de renversement de la désindustrialisation américaine, après le manque de progrès en des temps plus faciles, se détériorent. La part de la fabrication américaine dans le PIB a chuté de 11,3 % en 2015 à 10 % en 2024. Pendant la même période, la part de la Chine dans la fabrication mondiale est passée d’environ 20 % à 30 %. Le succès de Pékin avec « Made in China 2025 » s’est avéré très perturbateur dans les secteurs de haute technologie. Alors que la percée de DeepSeek a été un choc psychologique manifeste dans la course à l’IA, une victoire moins commentée dans la course à l’espace a été remportée lorsque, alors que l’intérêt pour l’exploitation minière lunaire s’est intensifié, la Chine est devenue en 2023 le premier État à ramener des matériaux de la face cachée de la lune. Pendant ce temps, Tesla a été dépassé par BYD en tant que plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, tout comme la Chine a créé de loin le plus grand marché domestique pour ces voitures. L’essor spectaculaire de BYD en tant que producteur et consommateur de véhicules électriques a laissé les États-Unis bien en arrière dans l’électrification du transport automobile, exposant le pari erroné de l’administration Biden selon lequel elle s’occuperait des problèmes posés par le pic imminent du pétrole de schiste américain, désormais prévu pour 2027.

Le vieux monde de l’énergie est très loin d’être mort, et les États-Unis ont encore des avantages considérables en hydrocarbures par rapport à la Chine. Mais tous les États doivent se diversifier des combustibles fossiles, et l’innovation de BYD, y compris dans les batteries et la production de puces, est telle qu’elle offre aux pays non occidentaux des opportunités de construire des infrastructures à faible émission de carbone que les entreprises américaines ne font pas. Nulle part, probablement, ce changement n’est plus conséquent pour les États-Unis qu’au Mexique.

Cette pénétration économique générale de la Chine dans l’hémisphère occidental constitue une menace sérieuse pour la Doctrine Monroe. Le Canada n’est pas moins partie prenante de ce problème que le Mexique, avec de l’argent chinois affluant dans le secteur des minéraux critiques canadiens en 2023. L’expansion du pipeline Trans Mountain en 2024 permet également d’augmenter les ventes canadiennes vers la Chine, renversant une hypothèse américaine remontant au début de l’ère post-1945 selon laquelle les exportations de l’hémisphère occidental vont aux États-Unis et contrecarrant un accord de 2020 avec Washington selon lequel le Canada collaborerait sur les minéraux critiques et resserrerait les règles d’investissement.

Tous les problèmes de Washington concernant la Chine sont aggravés par la résilience de la Russie. Après une prudence initiale, l’administration Biden a cherché à porter un coup stratégique à Moscou en Ukraine : et a ensuite échoué dans cette entreprise. Lorsque, à l’automne 2023, il est devenu clair que l’Ukraine ne pouvait pas vaincre la Russie, l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine est devenu otage de la politique intérieure américaine, laissant Zelensky sans nouveau financement pendant huit mois. Que, dans l’intervalle, les États européens n’aient pas pu remplacer les fournitures militaires américaines n’a fait que mettre en lumière le problème structurel selon lequel, lorsque les grands États européens sont militairement faibles, les États-Unis sont sur-engagés au sein de l’OTAN.

Cependant, l’ironie est que l’Arctique rend l’Atlantique Nord plus que jamais un site de tension géopolitique dans l’histoire de l’alliance de sécurité transatlantique qui porte le nom de la région océanique. Bien que les deux nouveaux entrants de l’OTAN, la Finlande et la Suède, soient des États arctiques, ils ne constituent pas une défense contre l’influence commerciale chinoise au Groenland et au Canada, ni contre le partenariat de la Chine avec la Russie dans des projets d’hydrocarbures arctiques.

Vu en ces termes géopolitiques, une partie de Trump II s’explique. Si la garantie de sécurité de l’OTAN a été révélée comme étant creuse, mais que les États-Unis ne peuvent pas se désengager de l’Europe, alors il est rationnel de rendre les relations européennes transactionnelles. Si les États-Unis auront bientôt besoin d’importer plus de pétrole, alors ils placeront les relations avec la Russie et l’Arabie Saoudite au-dessus de celles avec l’Ukraine et Israël — comme nous l’avons vu cette semaine dans le Golfe. Si toute chance de réindustrialisation nécessite désormais un préjudice économique direct sur la Chine, alors les États-Unis forceront leurs alliés européens à se découpler de la Chine, comme l’exige l’accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour l’acier et les produits pharmaceutiques. Si le Canada est une vulnérabilité géopolitique, il y a une certaine logique à faire ressortir les lignes de faille de la fédération canadienne, avec sa population fortement concentrée autour de la frontière américaine et une politique territoriale interne tendue autour de l’Alberta riche en énergie.

Dans cette crise, même Elon Musk devient un phénomène d’origine géopolitique. Sans la société Space X de Musk, la NASA n’aurait pas de programme pour les atterrissages lunaires ou pour atteindre Mars, chacun étant une réponse au succès de la Chine dans l’espace.

Cependant, il est inimaginable que quiconque d’autre que le Donald Trump de ce moment aurait gouverné au cours des cinq derniers mois de manière aussi incendiaire. Si Trump avait envisagé d’acheter le Groenland pendant son premier mandat, il n’a certainement pas menacé d’annexer le Canada.

Il semble transformé par la campagne politique contre lui en 2023 et 2024 en une figure politique déterminée à accélérer la disruption pour détruire ce qui reste de l’ancien ordre, quoi qu’il en coûte. Figurativement, il n’est plus un Trickster mais un prétendu César, la métamorphose symbolisée par l’image de lui ensanglanté et défiant sous les étoiles et les rayures après l’attentat contre sa vie en Pennsylvanie en juillet dernier. Personne ne pourrait sérieusement penser que ce Trump ne voulait pas être président.

Notamment, le Trump césariste est allé au-delà de l’attaque contre les hypocrisies de la classe politique professionnelle pour s’attaquer aux piétés des électeurs, illustré au mieux par son commentaire ce mois-ci selon lequel « peut-être que les enfants auront deux poupées au lieu de 30 poupées… et peut-être que les deux poupées coûteront quelques dollars de plus que d’habitude ». Ces mots admettent une vérité peu agréable : si le réajustement doit amener les États-Unis à produire plus et la Chine à consommer plus, son douloureux revers est que les Américains doivent consommer moins.

La question prépondérante qui définit désormais le conflit entre la force du Trump césariste et la force de la crise systémique sous-jacente est la position de la Fed. Trump souhaite traiter la dette américaine en réduisant les coûts d’emprunt, une nécessité intensifiée par l’échec du DOGE à faire une réduction significative des dépenses fédérales. Mais des taux d’intérêt plus bas nécessiteraient que la Fed agisse, et la Fed s’inquiète encore de l’inflation. Puisque Trump n’a pas le pouvoir légal de renvoyer le président de la Fed, Jay Powell, Trump ne pourrait l’emporter qu’en précipitant une crise constitutionnelle.

De manière assez palpable, la crise de la dette crée des contraintes au-delà de toute ambition césariste. Soit Trump doit prendre des décisions sur les tarifs qui apaisent les marchés obligataires et font baisser les rendements, comme il semble l’avoir fait au cours du mois dernier ; soit il devra compter sur la volonté de la Fed d’activer davantage de QE pour compenser la perte de confiance des créanciers étrangers dans la détention des bons du Trésor américain — un résultat qu’il a largement causé.

Cependant, cette même situation de dette ne pourra probablement pas être supportée beaucoup plus longtemps dans ce qui reste de la politique américaine normale. Le signal provenant à la fois de la crise systémique et d’au moins certains de ceux qui écoutent Trump est que les États-Unis finiront par faire défaut sur leur dette d’une manière ou d’une autre. Comme le révèle la proposition de l’Accord de Mar-a-Lago de Stephen Miran, président des conseillers économiques de Trump, le soutien ultime aux menaces implicites de Trump envers les alliés de sécurité actuels de l’Amérique pour accepter ce défaut et remplacer une partie des dépenses militaires américaines sont des échanges de dollars. La capacité de la Fed à fournir de la liquidité en dollars aux banques centrales étrangères en cas d’urgence est finalement un instrument de coercition, même indirectement contre la Chine, qui a acquis une facilité de crédit équivalente efficace pendant la pandémie. Les échanges de dollars ne pourraient entrer en jeu que lors d’une crise financière, le scénario même que la Fed souhaiterait éviter. Qu’il soit devenu possible de concevoir, mais non de prédire, que Trump puisse avoir le cran de l’accepter et de se battre contre la Fed pour le contrôle de cette arme, est une mesure de ce qui a changé chez Trump et dans le monde.