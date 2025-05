Penybryn est coincé dans une fine bande de terre surplombant les collines ondulantes des vallées du sud du Pays de Galles. Le village n’existe que grâce à la mine de Penallta à proximité, mais celle-ci a fermé en 1991, avec le dernier service dirigé par une fanfare. Le village n’a jamais été le même depuis, et aujourd’hui, seul un pub solitaire et un centre communautaire qui ne semble jamais vraiment ouvert donnent au lieu une apparence de vie.

J’étais ici pour traquer une vie particulière : John Barnard Jenkins. « Je pense qu’il travaille à Blackwood », a dit un homme, en faisant référence à une ville voisine. Une femme était certaine que Jenkins vivait à l’extrémité du village. Un groupe d’adolescents a crié « cachau bant ! » quand je leur ai demandé. Je vous laisse traduire. La plupart des gens n’avaient jamais entendu parler de lui. Le fait est que John Barnard Jenkins est mort en 2020, à l’âge de 87 ans, à Wrexham. Mais il a grandi à Penybryn, où il a déménagé avec sa famille à l’âge de sept ans pendant la Seconde Guerre mondiale. C’était une enfance confortable et « idyllique », a-t-il écrit plus tard, avec sa maison « moderne » dotée d’un jardin arrière et d’un toilette intérieur.

Cette vie allait bientôt se transformer en quelque chose de moins savoureux. Pendant son adolescence, Jenkins a commencé à lire des livres sur l’histoire galloise, concluant que sa nation avait été « opprimée ». En quelques décennies, il deviendrait pendant une brève période le terroriste le plus recherché et le mieux organisé du Royaume-Uni, en tant que leader de Mudiad Amddiffyn Cymru (Mouvement pour la Défense du Pays de Galles). L’inondation de la vallée de Tryweryn en 1965, pour faire place à un réservoir privé à Liverpool, et la catastrophe d’Aberfan un an plus tard l’ont poussé à agir. En 1969, lorsque le prince Charles est venu au Pays de Galles pour son intronisation, Jenkins a tenté de l’assassiner avec une bombe artisanale.

Comme j’ai découvert à Penybryn, tout cela appartient désormais à l’histoire ancienne, tout comme la ferveur avec laquelle le sentiment nationaliste a explosé au Pays de Galles au siècle dernier. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens prêts à tuer pour le Cymru aujourd’hui. Mais vous trouverez un nationalisme croissant qui trouve un écho de plus en plus fort parmi les jeunes Gallois et Gallises. Avec une montée de l’identité politique galloise, cela pourrait encore éclater derrière le Severn et laisser Westminster désorienté.

Le nationalisme commence toujours par l’histoire. Mais avant 2022, l’histoire galloise n’était pas une matière obligatoire dans les écoles de la nation. Au lieu de cela, les élèves apprenaient sur le roi Charles Ier et la bataille d’Hastings, sur Les Contes de Canterbury et Henri VIII (avec seulement un murmure de son héritage gallois). Beaucoup ici disent que c’est un héritage du colonialisme anglais, déployé pour empêcher la formation d’une identité galloise en dehors de la communauté. Pour expliquer ce qu’ils veulent dire, certains mentionnent le soi-disant « Welsh Not ». Les jetons en bois accrochés autour du cou des élèves qui osaient parler leur langue maternelle en classe sont restés courants jusqu’au 20ème siècle.

Aujourd’hui, des générations d’hommes et de femmes gallois ont été laissées sans histoires sur lesquelles ils peuvent se fixer. Dans le sud du pays, en particulier, l’incarnation la plus discernante de la galloisité que j’ai trouvée était enracinée dans le fait que les gens n’étaient pas anglais. Mais maintenant, les médias sociaux changent cela. Il y a eu une explosion de comptes promouvant les splendeurs de la culture galloise : Roseanne Garcia explore la beauté naturelle cachée du pays ; Doctor Cymraeg détaille les origines de la langue galloise ; Diwydiant Bythynnod réinvente les contes gallois anciens à travers des peintures époustouflantes.

Samuel Talbot, le créateur de 27 ans de TheSilureAdventurer (« Silure » fait référence à une ancienne tribu galloise), n’a commencé à réfléchir au passé qu’après que son professeur lui ait dit que l’histoire galloise et l’histoire anglaise étaient identiques. « Je me souviens avoir pensé : je n’aime pas ça », me dit-il. Talbot combine des photographies de sites naturels et historiques avec des mythes, des légendes et du folklore pour créer une fenêtre numérique sur le passé oublié du Pays de Galles, soulignant que c’est en effet un pays avec sa propre identité.

« Le Pays de Galles est la nation oubliée des îles britanniques », dit Talbot, sa voix si urgente qu’on a l’impression que sa vie en dépend. Il parle par à-coups, avec force. « Nous avons été persécutés depuis le plus longtemps, mais nous avons la plus large histoire. Je veux honorer notre peuple, les héros de notre histoire que les gens ne connaissent pas. Je veux changer le cours de notre pays. »

Beaucoup de ce dont parle Talbot s’est passé il y a des siècles, mais il n’est pas seul à regarder en arrière. Beaucoup ici se souviennent avec tendresse de Llywelyn ap Gruffydd, le dernier prince natif d’un Pays de Galles indépendant. En conduisant à travers de nombreuses parties du Pays de Galles, vous verrez de plus en plus les armoiries rouges et jaunes d’Owain Glyndŵr, le noble gallois du 14ème siècle qui a défié la domination anglaise. Michael Sheen, pour sa part, jouera Glyndŵr dans la première production du Welsh National Theatre en 2026, tandis que le soldat médiéval arrive régulièrement en deuxième position, juste derrière Aneurin Bevan, dans les sondages sur les héros nationaux du Pays de Galles.

Certains suggèrent que la longue marche de la dévolution a déclenché cette ferveur accrue autour de l’identité, et avec elle une méditation sur le passé. D’autres évoquent un réveil de la fierté à travers le sport, notamment après la performance exceptionnelle du Pays de Galles lors du Championnat d’Europe de football 2016, lorsque les Dragons ont atteint les demi-finales. Adam Price, l’ancien leader de Plaid Cymru, croit que ce sentiment est ancré dans la tradition galloise de la narration. « Ces chiffres, » dit-il, « donnent aux gens un moyen de donner un sens et une signification à leur situation actuelle. »

Cependant, quelle que soit la vérité, il est également clair qu’au milieu de cette contemplation romantique, les médias sociaux permettent à un nombre croissant de Gallois et de Gallois de voir leur histoire sous des couleurs beaucoup plus vives. Dale Hughes gère la page Instagram King_chrxn, qui compte presque 20 000 abonnés. Le fil d’actualité de ce jeune homme de 29 ans est imprégné de dégoût pour le passé récent de la nation. De Tryweryn à Aberfan, Hughes crée des vidéos percutantes des événements, combinées à des images d’archives troublantes. La stratégie est clairement populaire. Un coup d’œil à la section des commentaires de King_chrxn révèle un déluge de messages de soutien.

Hughes ne parle pas gallois, comme 74 % des gens au Pays de Galles. Pourtant, comme Talbot, il ressent une urgence à diffuser l’histoire du Pays de Galles au grand public. « Avant que je ne m’en rende compte, je suis tombé dans un terrier de lapin, » dit-il, après avoir appris l’histoire de Tryweryn. « Je ne pouvais pas croire ce qu’on ne m’avait pas appris. Je me suis juste dit : comment cela a-t-il pu nous être caché ? » Il n’est pas seul : Hughes reçoit des messages tous les jours de personnes furieuses de ce qu’elles appellent « le colonialisme de Westminster ». À sa grande joie, il dit aussi que ses vidéos ont inspiré beaucoup de gens à agir directement à leur manière. « Les gens m’envoient tout le temps des photos de leurs graffitis nationalistes. Alors qu’auparavant, ils écrivaient : ‘David suce des bites’, maintenant il y a des symboles culturels. Cela m’a frappé comme : ‘Oui, ça fonctionne.’ »

Je me demande à quel moment ces petits actes pourraient se transformer en choses plus grandes. « Disons simplement que, si Meibion Glwndŵr recrutait, et que je n’avais pas d’enfants, je le prendrais probablement en considération, » me dit Hughes, en faisant référence au groupe paramilitaire qui a mené des attaques d’incendie contre des résidences secondaires appartenant à des Anglais dans les années 80 et 90.

Peut-être que John Barnard Jenkins a partagé des réserves initiales similaires avant de glisser vers le terrorisme. Après tout, il a rejoint l’armée britannique puis les Territoriaux pour servir le Royaume-Uni à l’étranger. Mais il y a une fine ligne entre la colère et l’action. En parlant de ses livres d’histoire galloise, Jenkins lui-même a concédé : « Au fil des ans, mes sentiments se sont intensifiés, me conduisant à croire, de plus en plus, qu’il m’appartenait de faire quelque chose à ce sujet. »

« Il y a une fine ligne entre la colère et l’action »

Cependant, malgré le tonnerre des gens comme Hughes, il y a peu de signes que les Gallois prévoient de saisir leurs arcs longs. À long terme, un développement plus inquiétant pour l’establishment de Westminster est la popularité croissante de la culture galloise. La musique subit une sorte de révolution ici. Au cours de la dernière décennie, il n’y a pas eu de fin de chanteurs, de groupes, et même de rappeurs désireux de privilégier le gallois à l’anglais pour distiller un sens dans leur art. Les romans policiers gallois prospèrent et des émissions de télévision telles que Game of Thrones se sont profondément inspirées de la mythologie celtique.

Et là où la culture mène, la politique a suivi. Selon un récent sondage, 72 % des Gallois âgés de 25 à 35 ans soutiennent l’indépendance. Bientôt, cela pourrait provoquer un tremblement de terre politique. Car si le Pays de Galles est toujours passionné par ses racines ouvrières — c’est toujours la seule nation du Royaume-Uni à avoir voté travailliste à chaque élection générale depuis 1922 — Plaid Cymru attend dans les coulisses. Il devance confortablement le Parti travailliste dans les sondages pour le vote du Senedd de l’année prochaine, et Rhun ap Iorwerth, le leader du parti, parle déjà de référendums potentiels sur l’indépendance.

Mais si la flirtation de Hughes avec l’incendie nous apprend quelque chose, c’est que le nationalisme peut facilement basculer de la fierté à la violence — demandez simplement à John Barnard Jenkins. Les Iorwerth disent que le travail de Jenkins et d’autres au 20ème siècle ne reflétait pas le nationalisme gallois mainstream, d’où le fait que leurs groupes n’existent plus. Mais les gens continuent de les regarder pour s’inspirer, et voient toujours Gruffydd et Glyndŵr comme des héros.

La réalité, bien sûr, est que toutes ces personnes ont fait de mauvaises choses. Jenkins a fait exploser des choses et n’avait pas peur de tuer. Gruffydd et Glyndŵr ont massacré les leurs, les efforts de ce dernier ayant conduit à une famine généralisée. Ce qui est indiscutable, en revanche, c’est que même les nationalistes pacifiques comme Iorwerth sont de plus en plus amers à propos de la place du Pays de Galles dans l’ordre politique du Royaume-Uni. Le Pays de Galles, dit-il, ne fonctionne pas, en pointant du doigt les 3,9 milliards de livres sterling d’argent gallois dépensés pour le HS2 — un projet ferroviaire qui n’a pas une seule voie à l’ouest de la Severn. Il y a d’autres choses aussi, d’un NHS affamé de financement central à la récente suppression de financements pour les stations de radio en gallois.

Il y a ensuite le malaise économique plus large, accéléré par le thatchérisme et le démantèlement de l’économie industrielle du pays. Aujourd’hui, une personne sur cinq au pays de Galles vit dans la pauvreté relative. Le taux de pauvreté global est de 23 %, plus élevé que partout ailleurs au Royaume-Uni. Alors que l’Angleterre affiche un PIB par habitant de 34 241 £, le Gallois moyen ramène chez lui seulement 24 443 £. Cela alors que le pays de Galles reste la partie la plus difficile du Royaume-Uni pour les primo-accédants à la propriété.

En d’autres termes, il existe de nombreuses causes plus abrasives auxquelles les nationalistes gallois pourraient encore s’accrocher. Mais il y a aussi une autre possibilité — celle où les émotions galloises sont dirigées non pas vers le dragon rouge mais vers l’Union Jack. Le pays de Galles est lié à l’Angleterre et à la Grande-Bretagne depuis des centaines d’années, et son peuple partage de nombreux griefs ressentis par ses semblables anglais, écossais et nord-irlandais. Ces dernières années, une grande partie de cette colère est survenue à cause de l’immigration. Et bien que le pays de Galles ait largement échappé aux types de chiffres s’installant en Angleterre, les arrivées annuelles ont tout de même augmenté de près de 50 000 au cours de la décennie jusqu’en 2022. Il ne devrait donc pas être surprenant que le parti Réforme soit également en hausse ici — avec un soutien de 25 % pour les élections du Senedd de l’année prochaine. Et si John Barnard Jenkins est désormais passé à l’histoire, emprisonné en 1970 pour trahison avant de mourir dans l’obscurité, les vallées ont longtemps accueilli d’autres formes d’extrémisme.

En 2001, la sociologue Marie Gillespie a entrepris une étude de terrain dans le sud du pays de Galles explorant la montée du racisme dans d’anciennes communautés industrielles. Notant la présence de graffitis d’extrême droite, elle a écrit : « Un racisme subtil bouillonne dans le ventre noir de ces communautés. La force des sentiments est difficile à évaluer, imprévisible, mais potentiellement explosive. »

Bien qu’il y ait eu un afflux de travailleurs migrants anglais et italiens au début du 20e siècle, les mots de Gillespie sont arrivés à un moment où l’immigration au pays de Galles était presque inexistante. Promenez-vous aujourd’hui dans un endroit comme Ystrad Mynach — une ville à seulement 10 minutes du vieux terrain de jeu de John Barnard Jenkins à Penybryn — et vous trouverez des salons de manucure vietnamiens, des coiffeurs kurdes, des mini-marchés irakiens. Tous sont apparus au cours de la dernière décennie.

S’il y avait un ventre noir en 2001, que deviendront ces communautés lorsqu’elles seront confrontées à une présence tangible d’immigrants ? Bien qu’Iorwerth soit convaincu que « ce genre de nationalisme n’a jamais été le pays de Galles », je ne peux m’empêcher de penser à Jenkins, et à la façon dont ses livres d’histoire ont finalement conduit à des bombes artisanales. Oui, c’est un autre type d’angoisse. Mais fatigués de la hausse des coûts et luttant contre le taux de chômage le plus élevé de Grande-Bretagne, certains jeunes Gallois pourraient-ils se tourner vers une forme radicale de nationalisme britannique ?

Juste au-delà de Penybryn se trouve Gelligaer, une autre ancienne ville minière, et foyer d’un vaste ensemble de logements sociaux. Alors que je m’approche de son panneau usé et vert, je vois des graffitis griffonnés sur un mur voisin. Les mots deviennent plus clairs à mesure que je m’approche : « Pas de plongeurs en canot ! » C’est une référence acerbe et amère aux migrants arrivant ici sur de petites embarcations — et une référence qui pourrait présager le type d’action qui a propulsé John Barnard Jenkins à l’infamie.