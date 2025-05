Te souviens-tu de la première fois ? Moi, oui. J’étais nerveux, mal à l’aise, et pas tout à fait sûr que ce que je faisais devait même être autorisé. Ce n’était pas particulièrement agréable ; c’était un peu douloureux et choquant. Je regardais deux personnes dans une émission de télé-réalité avoir des relations sexuelles l’une avec l’autre. Un bas niveau télévisuel a suivi un autre, chacun plus extrême que le précédent. Maintenant, je me retrouve à regarder des « thérapeutes » prendre la virginité de leurs clients pour une nouvelle émission sur Channel 4.

Virgin Island — car c’est le nom de l’émission — est en réalité Dangerous Liaisons remis au goût du jour pour l’ère moderne. Dans le roman français du XVIIIe siècle, des libertins manipulateurs dépouillent systématiquement l’innocence de divers types de vierges naïves, les ruinant pour la société polie par la suite. Les victimes sont forcées de passer le reste de leur vie abritées dans un couvent ou un monastère rural, à l’abri des regards désapprobateurs. Dans la version mise à jour, des libertins manipulateurs séquestrent 12 jeunes adultes sexuellement inexpérimentés dans un environnement semblable à un couvent rural, dépouillent systématiquement leur innocence, et les renvoient dans le monde, refaits en tant que membres nouvellement respectables et techniquement compétents du XXIe siècle pornifié. Ou c’est du moins la théorie.

J’ai regardé les deux premiers épisodes, sortis cette semaine, entre mes doigts. La corruptrice en chef est la « thérapeute sexuelle révolutionnaire » Danielle, flanquée de sa femme de main, Celeste : deux MILFs en mission pour sauver la terre des dangers de la chasteté de masse. « Une personne sur huit âgée de 26 ans est encore vierge au Royaume-Uni », avertit Danielle d’un ton inquiet. « Cela se produit partout dans le monde », ajoute Celeste. « Même les Français ont moins de relations sexuelles. » Pour lutter contre le problème, elles ont élaboré ce qu’elles appellent la « Méthode Somatica » — construisant ce qu’elles appellent des « relations mutuellement vulnérables et bilatérales avec les clients » et enseignant des « outils d’intimité de la vie réelle dans un espace sûr et non-jugeant », selon leur site web.

Dans l’émission, elles mettent leurs clients anxieux et socialement mal à l’aise sur une île, les habillent de vêtements gris obligatoires, font quelques exercices de respiration, leur montrent quelques jouets sexuels, puis plongent dans le vif du sujet : les toucher de manière de plus en plus intime, afin de provoquer une « désinhibition » et de surmonter leur « honte ». Celeste et Danielle sont prêtes à aller jusqu’à la deuxième base pour la cause, mais laissent apparemment les choses plus dures à une équipe de « travailleurs corporels sexologiques », qui ressemblent tous à des personnes venant d’un stage de yoga à Goa. Prendre en charge toutes les « émotions qui surgissent » est un « clinicien en santé mentale licencié » qui les accompagne, bien que j’aimerais savoir qui lui a donné la licence.

Au cas où cela ne serait pas déjà évident, aucune de ces personnes n’est britannique. Leurs clients, en revanche, le sont tout à fait. C’est comme regarder Adrian Mole dans un camp d’entraînement sexuellement positif dirigé par Kamala Harris. « Prends une profonde respiration dans ton ventre et connecte ton corps avec tes mains », dit Danielle d’un ton séducteur à Jason, un Brummie, l’exhortant à toucher ses membres pendant que le reste du groupe regarde, horrifié. « Pense à tes mains comme si… ‘Je vais prendre du plaisir avec ses bras’, tu vois ce que je veux dire ? » Jason hoche la tête nerveusement, désireux de montrer qu’il comprend : « Je vais me masturber avec tes bras. » Un autre gars du groupe, un chercheur parlementaire nommé Ben, dit à la caméra qu’il est une « personne logique » qui a créé un tableau récapitulatif de tous ses précédents rendez-vous. « Je vois les rencontres de la même manière qu’un entraîneur de football verrait son équipe. J’aime analyser les choses et voir ce que je peux améliorer. »

L’émotion dominante lors des séances de groupe est un embarras abject. Face à la vue de Celeste, d’âge moyen, gémissant d’extase devant eux, ou prétendant être un animal en chaleur, les regards rigidement détournés et le langage corporel mal à l’aise des spectateurs parlent pour beaucoup d’entre nous. Les thérapeutes prétendent ne pas comprendre pourquoi la participante Emma se sent submergée de larmes, forcée de regarder deux étranges inconnus devenir chauds et lourds devant elle, les caméras braquées sur son visage tout le temps. « Être témoin du désir sexuel est clairement perturbant », suggère un prétendu Dr Freud ; « J’ai l’impression qu’elle est un peu bloquée. » Mais en réalité, les réactions des « vierges » (comme elles sont collectivement appelées par le narrateur du Nord enjoué) sont agréablement normales. « C’était comme regarder une scène de sexe avec tes parents, mais multiplié par 100 », a déclaré l’un d’eux. Un autre a prononcé : « c’était très Le Livre de la jungle, et je me sentais très Downton Abbey.

D’autres manières, aussi, ces jeunes semblent réconfortamment démodés. Dans chaque émission de télé-réalité, le plus proche que les téléspectateurs peuvent obtenir d’un aperçu révélateur des vraies personnalités est via les participants désinhibés de la toute première série : ils n’ont pas vu le format, ne savent pas vraiment dans quoi ils s’engagent, et n’agissent pas devant la caméra avec la perception d’une version antérieure de l’émission en tête. Dans le cas de Virgin Island, le casting touchant, maladroit et sympathique ne semble pas le faire pour poursuivre la célébrité, mais parce qu’ils croyaient chacun que ses créateurs pouvaient les aider à trouver l’amour et la connexion. C’est presque comme s’ils n’avaient jamais vu de télé-réalité auparavant.

La pornographie ne semble pas avoir corrompu les préférences des hommes ; Internet ne les a pas transformés en incels amers, ni les femmes en haineuses des hommes ; ils aspirent tous encore apparemment à une romance monogame, et se soutiennent tendrement les uns les autres sans trop de drame. Et malgré les coups portés à leur confiance dans le passé, et de nombreuses expressions de doute de soi, ils semblent toujours pleins d’espoir et prêts à tenter leur chance en matière de relations. Ils n’ont pas, par exemple, défini leur manque d’expérience sexuelle comme une partie essentielle de leur identité, ne se sont pas appelés « asexuels », et n’ont pas abandonné le fantôme libidinal.

Que cela les laisse marqués à vie par toute cette expérience est une autre question. À un moment donné, la spécialiste de la santé mentale de l’équipe déclare, en expliquant le concept d’avoir des relations sexuelles avec un étranger bienveillant, « c’est un conteneur pour pratiquer une relation ». Mais ce que ses clients semblent désirer par-dessus tout, c’est l’intimité ; et je ne vois pas comment pratiquer certains mouvements physiques compliqués et les sensations qui les accompagnent leur apportent beaucoup d’aide à cet égard. L’intimité avec une autre personne nécessite que votre activité sexuelle ne soit pas rémunérée, et qu’elle ne soit pas devenue une sorte de sport de spectateur étrange.

L’idée d’une thérapie ordinaire est déjà assez étrange : pratiquer une sorte d’amitié avec une figure sympathique mais distante, déversant sans réserve vos entrailles à leur sujet, mais avec un tarif élevé et une heure de coupure stricte. Tout sentiment professionnellement inapproprié, résultant du degré d’accès inhabituel du thérapeute aux profondeurs de votre âme, est pathologisé comme « transfert » ; mais cela ne les fait pas nécessairement disparaître. Dieu sait ce qui arrive aux cœurs tendres affamés d’affection lorsque le thérapeute commence également à coucher avec vous. Si des idées proto-romantiques émergent dans l’émission, présumément l’expert en santé mentale viendra avec sa licence pour rappeler aux participants que c’était toujours du faux. Mais peu importe : au moins, ils auront le réconfort de savoir que leurs sessions de « pratique » amoureuse maladroite ont été immortalisées à l’écran, avec une option d’être vendues à Netflix plus tard.

Étant donné l’arc de rédemption habituel pour ce genre de série, il est probablement plus probable que dans les épisodes futurs, nos innocents anti-héros arriveront enfin au 21e siècle. Sous la tutelle de Celeste et Danielle, les geeks adorables, balbutiants et maladroits se débarrasseront de leurs inhibitions et deviendront les Lotharios progressistes aux yeux perçants et au cœur de glaçon qu’ils ont toujours secrètement rêvé d’être : pangender, polyamoureux, et maniant des vibromasseurs éthiques fabriqués à partir de plastique océanique avec un grand aplomb.

Déjà à la fin du deuxième épisode, il y avait des signes inquiétants d’une capacité technique croissante et d’une dissociation émotionnelle chez quelques-uns. Étrangement protecteur envers les habitants de Virgin Island, je ne regarderai pas pour découvrir les résultats de cette horrible pièce de thérapie de conversion télévisuelle. Je soupçonne que la finale sera aussi douloureuse que lorsque Winston Smith sort de la Salle 101.