Le son des coups de feu résonne à travers l’océan. Nous sommes le seul bateau sur cette zone de l’Arctique, qui est agité par des vagues sous la chaleur de midi ; et nous ne sommes pas sous attaque. Mais un craquement tonitruant, étrangement semblable à un coup de feu, est ce que l’on entend quand un iceberg se brise.

Il y a un peu plus d’une heure et demie que j’ai quitté le port colonial, dans la capitale du Groenland, Nuuk, et mon bateau slalome à travers des blocs de glace qui se sont détachés de la calotte glaciaire du Groenland. Il y a d’énormes icebergs, plus grands que notre bateau Targa 25 de 25 pieds ; des floes de la taille de blocs de béton, et des amas de la taille d’une poigne que Christian, le premier maître du bateau, sort et jette dans un seau avec les poissons qu’il a attrapés et qui s’y entassent.

À ma gauche, je vois la montagne Naajat Inaat, qui, avec sa face abrupte, pourrait être la Grande Muraille dans Game of Thrones. À ma droite se trouve le sommet d’Aqitsoq, son flanc parsemé de traces de motoneige comme les marques d’un prédateur en chasse.

Le Groenland possède la deuxième plus grande calotte glaciaire du monde après l’Antarctique. Elle couvre environ 80 % de l’île (qui n’est habitable qu’à ses bords), s’étendant sur 1 500 miles du nord au sud et 680 miles à son point le plus large, atteignant jusqu’à 12 000 pieds à son sommet rocheux au Gunnbjørn Fjeld. Et elle fond de manière inquiétante. La perte de masse annuelle moyenne de la calotte glaciaire est désormais d’environ 200 gigatonnes, équivalente à environ 0,6 millimètre de l’élévation du niveau de la mer dans le monde par an.

Si le changement climatique a de graves conséquences écologiques, il a également de graves conséquences géopolitiques.

Depuis le début des observations en 1979, la glace de mer arctique a diminué de 12 % en une décennie, rendant les voies de navigation de plus en plus praticables ; entre 2014 et 2022, le transit à travers la route la plus populaire de l’Arctique, la route de la mer du Nord, a augmenté de 755 %. Certaines études prévoient que, d’ici 2035, certaines parties de l’Arctique seront complètement dégagées de glace pendant les mois d’été et donc totalement ouvertes au commerce international.

Sur l’océan, je peux voir ce processus de mes propres yeux. « Les glaciers fondent toujours un peu à cette période de l’année, » dit le capitaine du bateau, Casper. « Mais pas autant si tôt. » Nous passons un autre iceberg et entendons un bruit de gémissement. Casper devient tendu. « À mesure que la glace fond et que ces gros morceaux se détachent, ils finissent par se briser aussi. Ce sont essentiellement des bombes à retardement. Si cela se brise, je vais mettre en marche arrière, et nous sortirons rapidement. »

Quiconque contrôle ces voies de navigation est bien placé pour contrôler au moins une grande partie du commerce mondial, d’autant plus que les Houthis attaquent désormais le canal de Suez et que les routes entre l’Asie et les États-Unis sont environ 40 % plus courtes par le passage du Nord-Ouest que par le canal de Panama. L’Arctique reste également relativement sous-utilisé. En 2022, moins de 1 700 navires y sont passés contre plus de 23 000 par le très fréquenté Suez et 14 000 par Panama.

Il n’est donc pas surprenant que Donald Trump ait longtemps convoité le Groenland. En 2019, il a suggéré que les États-Unis devraient l’acheter à Danemark, citant son potentiel d’extraction de ressources (il est riche en minéraux rares) et les avantages militaires de sa proximité avec l’Arctique. Les Danois ont ri de cette idée, mais Trump a commencé son second mandat avec un discours encore plus agressif.

Puis, fin mars, le vice-président JD Vance a visité le Groenland. À la base spatiale Pituffik de l’Amérique, sur la côte nord-ouest de l’île, il a fait écho à la promesse de Trump de prendre le contrôle de l’île, disant que cela serait réalisé en s’adressant au peuple du Groenland, avertissant de l’augmentation de l’activité russe et chinoise dans la région. Les habitants, cependant, ont refusé de le rencontrer.

Mais Trump et Vance ne sont pas les seuls à jeter des regards lascifs vers le nord. Vladimir Poutine a intensifié l’activité militaire et commerciale de la Russie dans la région. Moscou opère désormais six bases militaires à double usage et dispose d’une flotte d’au moins 40 brise-glaces ; entre 2017 et 2022, elle a réalisé 60 % de tous les investissements dans la région arctique, développant principalement des infrastructures pour le transport et l’extraction des ressources naturelles.

Depuis 2005, la Russie a donné la priorité à la rénovation de 13 bases aériennes de l’ère soviétique et a rendu opérationnelles 10 stations radar, 20 points de passage frontaliers et 10 stations de secours d’urgence intégrées sur ses bases le long de la côte arctique. Elle dispose désormais de plus de bases de forces terrestres dans l’Arctique que l’OTAN, tandis que huit de ses 11 sous-marins capables de lancer des armes nucléaires à longue portée y sont également basés.

Il y a également eu une augmentation suspecte des attaques contre des installations occidentales dans l’Arctique. La Norvège a signalé de nombreux cas de câbles à fibre optique coupés à sa station terrestre de satellites, et des câbles d’un laboratoire de recherche océanique arrachés. Personne ne peut dire avec certitude qu’il s’agit des Russes, mais tout le monde sait qu’ils sont plus que capables de ce genre de sabotage.

La Chine, elle aussi, a l’Arctique dans son viseur. Xi Jinping a annoncé son ambition de faire de la Chine une « grande puissance polaire » en 2014. Il existe une station de recherche sur l’archipel norvégien du Svalbard appelée l’Institut de recherche polaire de Chine. Pékin a également tenté d’acheter des territoires arctiques ici dans le cadre d’efforts plus larges pour établir une Route de la soie polaire. Basée sur le développement de nouvelles routes commerciales à travers la région arctique, il s’agit d’une extension de son Initiative Ceinture et Route (BRI), conçue pour créer encore plus de routes commerciales mondiales chinoises et d’influence.

Alors que Biden se concentrait sur l’Ukraine, l’emprise de la Chine dans le nord global a augmenté. Et maintenant, Moscou s’allie à Pékin. En 2023, ils ont signé un accord de coopération entre leurs garde-côtes et ont mené des patrouilles navales conjointes dans la région. Les États-Unis commencent seulement à prendre conscience de l’importance de la zone pour la sécurité hémisphérique, JD Vance parlant de la nouvelle réalité. La Maison Blanche sait que s’emparer du Groenland empêcherait les deux de cimenter leur présence arctique.

L’Arctique est désormais un champ de bataille de choix pour un Grand Jeu moderne, qui devrait dominer un siècle marqué par le changement climatique et la rareté des ressources. Dans cette nouvelle ère impériale, les États-Unis, la Chine et la Russie sont inéluctablement liés à un conflit dans trois domaines : la défense stratégique, la logistique et les ressources. Cette région est cruciale pour eux tous. Bienvenue à l’ère de l’Arctique mondial, avec le Groenland en son cœur.

***

La ville de Nuuk est une empreinte peu engageante de l’humanité sur le bord sud-ouest du Groenland, un mélange étrange de toundra glacée et de zone industrielle. Les périphéries et le port sont un paysage de poids lourds, de fûts de pétrole et de fumée qui s’échappe. Des enchevêtrements d’acier, qui formaient autrefois des machines industrielles, rouillent au bord de la route, émergeant de la neige comme des entrailles métalliques.

La vie est difficile pour la plupart des gens ici, bien qu’il y ait un soutien en abondance. Le Groenland, me dit un local, a le troisième plus grand secteur public au monde : après Cuba et la Corée du Nord. L’État-providence est également une partie importante du fonctionnement du Groenland. Sur la subvention annuelle de cinq milliards de couronnes du Danemark, une énorme proportion est consacrée au bien-être. Selon les statistiques gouvernementales de 2022, 23,7 % de la population reçoit des allocations de chômage, des subventions au logement, des allocations familiales ou d’autres formes de prestations publiques.

La vie est également claustrophobe. Dans un bistrot, je repère l’ancien Premier ministre du Groenland en train de nourrir un bébé. Dans le Nuuk Centre, le seul centre commercial du Groenland, je vois un autre ancien Premier ministre siroter un latte. Le lendemain, dans leur petit parlement, je repère encore un ancien premier ministre, ne se tenant pas sur ses cérémonies, mais habillé de manière informelle en salopette et en combinaison.

La petite population a été submergée par les journalistes après que Donald Trump a déclaré qu’il voulait annexer l’île. Avec les Danois outrés par ses actions sur leur territoire souverain, les Groenlandais se retrouvent mal à l’aise entre les deux. Ils ne sont pas désireux de devenir le 51e État. Selon un sondage de janvier (certes danois), 85 % des Groenlandais s’opposent à rejoindre les États-Unis, tandis que 45 % considèrent l’intérêt de Trump comme une menace.

Mais ils ne sont pas totalement satisfaits du Danemark. L’histoire ici est complexe. En 1953, le Groenland a été intégré en tant que membre à part entière du Royaume du Danemark, accordant la citoyenneté danoise à son peuple, mais peu d’autonomie politique. En 1979, l’autonomie a été établie par référendum, donnant au Groenland le contrôle sur un certain nombre d’affaires internes, telles que l’éducation et la santé. La loi sur l’autonomie de 2009 a donné au Groenland un plus grand contrôle sur sa police, son système judiciaire et ses ressources naturelles, et soutient le statu quo politique. Mais des événements moins glorieux demeurent dans la mémoire collective, notamment le déplacement forcé en 1953 de plus de 100 familles inuites de Thulé pour accueillir la base aérienne américaine, et une expérience sociale danoise glaçante de 1951 qui a enlevé 22 enfants inuits à leurs familles pour les emmener au Danemark afin qu’ils soient formés comme modèles pour les Groenlandais.

Pour sa part, les États-Unis ont aussi une histoire ici. Ils ont défendu le Groenland pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque le Danemark était sous occupation nazie, construisant plusieurs bases militaires là-bas. Cela était crucial pour le ravitaillement des avions traversant l’Atlantique. Ses stations de surveillance météorologique fournissaient des alertes précoces pour les opérations militaires (y compris le Jour J), et la marine américaine utilisait ses eaux pour détecter l’activité des sous-marins allemands. Après la guerre, le président Harry Truman a formellement proposé de l’acheter pour 100 millions de dollars, mais cela a été rejeté. Par la suite, un accord de 1946 avec le Danemark a formalisé le droit militaire des États-Unis d’opérer des bases ici, tout en maintenant la souveraineté danoise sur l’île.

La défense, donc, a toujours été importante pour cette partie du monde. Aujourd’hui, si la Russie devait tirer des missiles sur les États-Unis, ils survoleraient le Groenland et le pôle Nord. En conséquence, la base spatiale Pituffik de l’Amérique soutient les missions d’alerte aux missiles, de défense antimissile et de surveillance spatiale. Trump souhaite que la base fasse partie du système de défense antimissile « Golden Dome » des États-Unis. Modélisé sur le Dôme de fer d’Israël, cela consisterait en un système défensif multicouche capable de détruire des missiles terrestres depuis l’espace, en quelques secondes après leur lancement.

Mais la sécurité de ce territoire est également vitale pour le Royaume-Uni et l’Europe en raison du goulet d’étranglement Groenland-Islande-Royaume-Uni (GUIK), le point de passage naval vital pour l’accès russe à l’Atlantique. Si le goulet est sécurisé, la marine russe ne pourra pas s’aventurer en dehors des mers de Barents et Blanche, et la capacité de Moscou à contrôler les routes maritimes là-bas sera totalement compromise.

Si la défense et la logistique mettent déjà les puissances impériales en désaccord dans l’Arctique, c’est peut-être le troisième élément qui pourrait encore transformer la compétition en conflit : les ressources.

Le Groenland possède les huitièmes plus grandes réserves mondiales de minéraux rares et d’autres minéraux clés tels que le lithium et le cobalt. Ceux-ci incluent 39 des 50 minéraux que les États-Unis ont jugés critiques pour la sécurité nationale et la stabilité économique. Les plus notables sont ces minéraux cruciaux pour la production d’aimants pour alimenter les véhicules électriques ; ceux utilisés dans les puces semi-conductrices pour alimenter les technologies d’IA ; et ceux utilisés dans les technologies militaires, comme les chasseurs F-35 (qui contiennent chacun 400 kg) et les sous-marins de classe Virginia (plus de quatre tonnes chacun).

Après des décennies de rapacité en Afrique, la Chine a maintenant accès aux plus grandes réserves de ces minéraux. Elle représente également près de 70 % de la production de minéraux rares contre 12 % pour les États-Unis. La Chine fournit plus de 50 % de la demande américaine pour 24 minéraux critiques, y compris plus de 90 % de sa demande pour les éléments de terres rares. Les États-Unis perdent manifestement la course aux minéraux, et le Groenland aiderait à combler l’écart, tout comme les dépôts de minéraux rares de l’Ukraine. Les Américains comprennent qu’il s’agit d’une course qu’ils, et l’Occident, ne peuvent pas se permettre de perdre, car c’est ainsi que se dessine l’hégémonie chinoise.

***

Le Inatsisartut, qui abrite le parlement du Groenland, est un bâtiment gris trapu avec des panneaux en bois au centre de Nuuk. La politique y est idiosyncratique. L’indépendance groenlandaise est une aspiration qui remonte à des décennies — chaque parti l’a sur son programme — mais le fait que la plus grande île du monde n’ait que 57 000 habitants rend le rêve de sécession fondamentalement irréaliste. La rhétorique parle davantage d’un processus de sécurisation de l’autonomie au sein du Danemark, ainsi que de construction nationale. Il devra rester dans une union : soit avec le Danemark, soit avec quelqu’un d’autre.

Les étrangers empiètent de plus en plus. Au cours des sept dernières années, dit Naaja Nathanielsen, un ministre du gouvernement, trois événements ont souligné l’importance stratégique croissante du Groenland. Le premier a été la pandémie, qui a montré à quel point les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent être fragiles, notamment parce que tant de routes commerciales dépendaient de la Chine. Des pays comme le Groenland sont désormais des sources alternatives clés de matières premières critiques. Le deuxième a été la crise climatique. « Le besoin de transition verte n’est pas seulement une politique de gauche, c’est réel », me dit Nathanielsen. « Les pays doivent faire face aux besoins énergétiques futurs. Nous avons presque tous les minéraux nécessaires à l’énergie verte. »

Le Groenland est déjà alimenté à 70 % par l’hydroélectricité (ce chiffre augmentera à 90 % d’ici 2030) et possède un énorme potentiel solaire et éolien. Cela le place bien pour répondre à la troisième crise sur la liste de Nathanielsen, qui est la guerre en Ukraine : le Groenland pourrait aider l’Europe à rompre sa dépendance inacceptable au pétrole, au gaz et au charbon russes.

Cependant, il ne suffit pas d’avoir des ressources : elles doivent également être extraites. Plus de 80 % du Groenland est couvert de glace, souvent avec peu de routes entre les établissements et les dépôts miniers. Le vieux socle cristallin du Groenland signifie que les minéraux sont profondément enfouis et difficiles à extraire de cette roche dure et ancienne. Les minéraux des terres rares sont souvent de très faible qualité, ce qui signifie qu’un petit pourcentage seulement du minéral dans chaque roche est extrait. Ainsi, le Groenland doit compter sur l’aide étrangère pour exploiter correctement sa richesse naturelle. Un accord, au-delà du statu quo existant, devra être conclu avec quelqu’un. Trump est déterminé à ce que ce soit avec lui. Jusqu’à présent, les Danois et l’UE n’ont fait que se plaindre du comportement des États-Unis. Quelle est l’alternative ?

« Jusqu’à présent, les Danois et l’UE n’ont fait que se plaindre du comportement des États-Unis. Quelle est l’alternative ? »

Les Groenlandais que je rencontre ne veulent pas faire partie des États-Unis, mais ils sont ouverts à plus de coopération. Les Danois le sont aussi, ce qui rend le comportement de Trump si déroutant. Il est possible d’atteindre l’extraction minière de manière non militaire, respectueuse et solidaire, me répètent-ils. « Les Groenlandais ne sont pas une marchandise », est la phrase que j’entends encore et encore. Le Groenland fait partie de l’alliance occidentale et d’une démocratie, et son peuple croit qu’il a droit au respect. Mais la rhétorique rend les gens suspicieux et craintifs, et c’est un problème — pas seulement pour les États-Unis et le Groenland, mais pour l’Occident dans son ensemble.

Quoi qu’il en soit de la méfiance locale, il reste que la coopération accrue des États-Unis est un gagnant-gagnant dans tout, des ressources à la coopération stratégique. « Ce n’est pas un sujet de débat », dit Nathanielsen. « Nous sommes d’accord pour plus d’implication internationale au Groenland, tant que nous sommes informés et impliqués. »

Mais le monde est en crise : et tant que la bataille géopolitique de l’Amérique avec la Chine se poursuivra, attendez-vous à ce que la rhétorique agressive de Trump persiste. « Ceux qui ont grandi dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont eu la chance de le faire dans un monde de paix où la prospérité était basée sur le libre-échange et la diplomatie douce », ajoute Nathanielsen. « Mais cela change et il est très difficile de saisir cette nouvelle vision militariste du monde. L’intérêt des États-Unis dans tous ces pays est stratégique. Il s’agit de Trump qui aligne les canards géopolitiques de Washington. Je comprends totalement la logique derrière cela. C’est l’approche que je méprise. »

Mais si le Groenland est un champ de bataille clé du Grand Jeu à venir, Trump en est le talisman : le présage d’une nouvelle ère, dans laquelle le pouvoir est plus brut, et les impulsions impérialistes plus nues. C’est un nouveau monde, redéfini par la géographie et le climat. Mais comme l’a dit Casper, alors que nous entrions dans le port la veille, « Au Groenland, nous disons toujours que ce n’est pas nous qui sommes aux commandes, mais Mère Terre, le commandant de terrain. » Alors que la température politique monte et que les calottes glaciaires continuent de fondre, nous pourrions encore apprendre cela à nos dépens.