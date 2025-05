« Personne dans le monde ne nous permettra de faire mourir de faim deux millions de personnes », a déclaré le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, l’année dernière. Mais il y a 70 jours, Israël a imposé un blocus total sur la bande de Gaza, testant la tolérance du monde face à la famine provoquée par l’homme. Lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu a finalement autorisé cette semaine l’entrée de 100 camions transportant de l’aide à Gaza, les membres de droite de la Knesset étaient furieux. « Laisser entrer l’aide humanitaire nuit directement à l’effort de guerre pour obtenir la victoire », a protesté l’un d’eux.

Il semble monstrueux, alors que nous regardons des enfants à Gaza dépérir sous nos yeux. Mais en vérité, l’utilisation des denrées alimentaires comme arme dans la contre-insurrection n’est pas nouvelle.

La contre-insurrection britannique en Malaisie dans les années cinquante est souvent citée comme un programme « cœurs et esprits » de référence. Moins mentionné est le fait que l’armée ciblait également les estomacs malais. En 1951, Sir Harold Briggs, directeur des « activités anti-bandits » de la Grande-Bretagne dans la colonie, a lancé « l’Opération Famine ». Il a ordonné des « opérations de déni alimentaire » pour fermer l’agriculture et le commerce dans les campagnes où erraient les guérilleros communistes. Au lieu de cela, les populations rurales ont été relocalisées dans des « villages protégés » où toutes les fournitures alimentaires étaient rigoureusement surveillées. Pour empêcher la nourriture de tomber entre les mains des rebelles, la Grande-Bretagne a parfois géré des cuisines centrales pour nourrir ceux des camps. Comme mesure de succès, ils comptaient le nombre de guérilleros communistes qui se rendaient, citant la faim comme raison.

C’était une campagne brutale, mais elle a fonctionné. Mettons de côté la question de savoir si l’utilisation des denrées alimentaires comme arme est légale ou non, elle est efficace lorsque deux conditions sont remplies. Premièrement, il est important d’empêcher les rapports de famine — qui sont politiquement embarrassants. Et deuxièmement, il doit y avoir une carotte politique suffisamment importante aux côtés du bâton de la faim. La clé du succès de la campagne britannique en Malaisie était que la Grande-Bretagne promettait qu’une fois la menace communiste écartée, la Malaisie deviendrait indépendante.

Israël a pris une page des manuels de guerre coloniale. Mais il fait quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Il amène l’utilisation des denrées alimentaires comme arme à l’ère numérique — espérant que des rations alimentaires précisément ciblées seront un moyen de faire mourir de faim sélectivement les opérateurs du Hamas, et aussi, nous pouvons le supposer, de fournir à Israël une justification publique pour cette politique.

« Israël a pris une page des manuels de guerre coloniale. »

La stratégie israélienne a évolué. Elle a commencé, de manière brutale, le jour après le massacre d’Israéliens par le Hamas le 7 octobre 2023, avec l’imposition d’un blocus total sur la bande de Gaza. Comme Israël contrôle tous les points d’entrée, et que la production agricole locale est très faible, le blocus a rapidement causé une faim généralisée. La situation a été rapidement aggravée par une intense campagne de bombardement, qui a détruit les infrastructures essentielles, et le déplacement forcé de la population palestinienne vers ce qui étaient appelées euphémiquement des « zones humanitaires ». Au moment du cessez-le-feu de courte durée sept semaines plus tard, lorsque le Hamas a libéré un premier lot d’otages et que l’aide humanitaire a été autorisée, la plupart de la population était affamée. Depuis lors, le système de Classification des Phases de Sécurité Alimentaire Intégrée (IPC) de l’ONU — qui mesure la détresse d’une population touchée sur une échelle de cinq points avec « catastrophe » et « famine » comme ses pires catégories — a effectué des évaluations tous les quelques mois, cinq au total. Encouragé par les États-Unis, Israël a essayé d’empêcher les Gazaouis de sombrer dans la « famine » en ouvrant le robinet de l’aide chaque fois que les données indiquent qu’ils sont sur le point de franchir ce seuil. Lorsqu’il le fait, et que l’IPC rapporte que la détérioration a été arrêtée, des défenseurs israéliens affirment que l’histoire de la famine a été inventée depuis le début. C’est faux.

Trois fois Gaza a été au bord du seuil de « famine » de l’IPC, et Israël a ouvert le robinet de l’aide. Les experts de l’IPC protestent que même lorsque la situation est une « urgence » (niveau quatre) ou une « catastrophe » (niveau cinq pour l’insécurité alimentaire), le niveau de détresse est inacceptable. Mais pour les décideurs internationaux, il semble que ce qui compte est le « mot F ». Ils ne le diront pas à voix haute, mais l’implication est que la faim qui n’atteint pas le seuil de famine est d’une certaine manière tolérable.

Certains humanitaires disent en privé qu’Israël manipule le système IPC, d’autres que le critère de « famine » n’a plus de sens. Ce qui est certain, c’est qu’Israël veut priver le Hamas de toutes les ressources possibles. Il est également probable qu’Israël souhaite que les Gazaouis désespérés blâment le Hamas pour leur situation et se retournent contre eux. Et en effet, la critique autrefois silencieuse des crimes et des erreurs des dirigeants du Hamas se transforme en protestation publique.

Les Gazaouis ont eu un bref répit avec le cessez-le-feu en janvier de cette année. La situation s’est fortement détériorée après qu’Israël a imposé un blocus total le 2 mars et a repris ses actions militaires le 19 mars. Les stocks alimentaires s’épuisent. Les petites quantités de nourriture en vente sur les marchés sont si chères que peu de gens peuvent se les permettre. Il n’y a pas d’eau potable et à peine du carburant pour cuisiner.

Les statistiques publiées par le IPC de l’ONU plus tôt ce mois-ci ont montré une population à nouveau au bord de la famine. Pas moins de 93 % de la population se trouvaient à des niveaux de « crise » en matière d’insécurité alimentaire, avec 244 000 des 2,1 millions de personnes de la bande de Gaza classées comme souffrant d’un manque de nourriture « catastrophique ». Cela signifie que les gens n’ont littéralement rien — ils fouillent pour des restes et vivent des miettes fournies par des proches et des voisins. Les taux de malnutrition infantile étaient mauvais mais pas encore désastreux — probablement parce que les adultes souffrent de la faim pour fournir ce peu de nourriture qu’ils ont aux enfants. L’IPC n’a pas de données sur le nombre de personnes qui ont péri de faim, de maladie, d’exposition et d’épuisement — peut-être parce que la mort de masse par famine n’est pas encore arrivée, mais peut-être aussi parce que la société profondément conservatrice de Gaza ne signale pas les décès dus à la faim aux autorités et enterre simplement les morts discrètement avec seulement un chagrin privé.

Mais cette fois, Israël n’a pas répondu en ouvrant le robinet d’aide régulier basé sur l’ONU. Les fournitures de secours de cette semaine, selon le responsable des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, sont « une goutte dans l’océan ». Israël soutient que les fournitures de secours fournies par les Nations Unies et les organisations internationales tomberont entre les mains du Hamas. Dans une certaine mesure, cela est sûrement vrai — cela se produit dans chaque conflit de ce type et il existe des vidéos montrant des hommes du Hamas réquisitionnant des camions d’aide — même si des responsables de haut niveau de l’administration Biden n’ont jamais été convaincus que la diversion se produisait à grande échelle.

Ainsi, Israël met en place un système d’aide de sa propre conception — un système qui empêchera même la plus petite quantité d’aide alimentaire d’alimenter un agent du Hamas. La technologie pour réaliser quelque chose de proche utilise la surveillance individuelle et la minimisation des rations. Un mécanisme d’aide américano-israélien prévu, appelé Gaza Humanitarian Foundation, semble être basé sur cela. Les détails sur le fonctionnement de la GHF ne sont pas clairs, car il est nouveau et non éprouvé, et les informations qu’il diffuse changent jour après jour. Mais il y a des signes de la manière dont il entend fonctionner.

La GHF vise à utiliser un petit nombre de sites de distribution d’aide, contrôlant strictement l’accès. Ils seront gérés par des entrepreneurs militaires privés. Dans la première phase, il n’en aura que quatre. (L’ONU et les agences bénévoles en avaient 400). Les Gazaouis pré-identifiés seront informés qu’ils peuvent se rendre dans l’un de ces centres pour récupérer une semaine de rations (y compris de la nourriture, des kits sanitaires et des fournitures médicales) pour leurs familles à un moment spécifié. Un dépistage biométrique garantira que la bonne personne reçoit la ration. L’objectif est de 300 repas sur 90 jours (une moyenne de 1,6 repas par personne et par jour) avec une ration de 1 700 kilocalories par jour. C’est moins que la ration humanitaire recommandée de 2 100 Kcal/jour utilisée par l’ONU mais plus que les 1 560 Kcal/jour fournies dans les années quarante aux volontaires de l’« Expérience du Minnesota », qui a examiné les effets de la famine sur le corps humain.

Nous pouvons conjecturer sur la manière dont les bénéficiaires seront sélectionnés. L’IDF utilise un algorithme appelé Lavender pour sélectionner les suspects du Hamas, basé sur des profils individuels et des traits comportementaux suivis électroniquement. C’est une méthode pour cibler des assassinats. Ce système peut également générer une liste de personnes qui ne sont pas affiliées au Hamas — qui peuvent être ciblées avec de la nourriture. Si la ration est juste suffisante pour nourrir une famille pendant une semaine, il est juste de supposer que les chances que la nourriture tombe entre les mains du Hamas sont très faibles. Les agents du Hamas auront faim ; les civils innocents seront nourris. C’est un hybride de l’Opération Famine et du humanitarianisme de surveillance.

Les Nations Unies et les humanitaires libéraux sont horrifiés par la manière dont cela piétine divers principes qui leur sont chers. Ils l’ont condamné comme étant « une mascarade dangereuse et politisée ». Mais mettons de côté la légalité et considérons si cela pourrait empêcher la descente dans la famine et atteindre la victoire que recherche Israël.

Le récent rapport de l’IPC décrit deux scénarios. L’un est un blocus continu et une guerre en cours. L’arithmétique de la disponibilité alimentaire est simple : famine de masse dans quelques semaines. Le deuxième scénario nécessite le GHF. Mettre en œuvre une opération d’aide d’urgence non testée à grande échelle en quelques semaines est une entreprise énorme et risquée. Et dans l’éventualité peu probable où cela fonctionnerait, cela ralentirait la famine mais ne l’arrêterait pas.

Tout d’abord, les quantités ne sont tout simplement pas suffisantes et ne sont pas réparties dans suffisamment d’endroits. Deuxièmement, il n’y a aucune disposition pour une alimentation spécialisée pour les jeunes enfants malnutris, ce qui nécessite du personnel qualifié et des denrées alimentaires spéciales. Troisièmement, il n’y a pas de plan pour l’eau potable et l’électricité. Un membre de la famille pourrait être en mesure de porter suffisamment de nourriture pour nourrir une famille pendant une semaine, mais personne ne peut porter suffisamment d’eau même pour une seule journée. Le GHF n’est pas conçu par un professionnel de l’aide.

Le dernier et plus grand problème est que la contre-insurrection ne fonctionne que s’il y a un objectif politique. Israël offre aux Palestiniens un choix entre la famine ou la capitulation — avec des implications à long terme inconnues. Le Hamas peut être détruit, mais il n’y a aucun signe que les Palestiniens de Gaza abandonneront leur terre ou se soumettront tranquillement à l’occupation israélienne. Ils peuvent se retourner contre le Hamas, l’accusant de crimes et d’erreurs, mais cela n’exonère pas Israël. Et si l’humiliation prolongée et intime d’un humanitarisme de surveillance dans les ruines de leurs maisons devient l’avenir, non seulement la société palestinienne à Gaza sera disloquée, mais Israël lui-même sera à jamais marqué par l’inhumanité qu’il inflige.