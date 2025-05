Avant le début du second mandat du président Trump, j’ai averti que le MAGA ne connaîtrait plus jamais une telle prospérité. Sans anticiper chaque chaos que Trump allait déchaîner sur l’Amérique et le reste du monde, je croyais, début janvier, que la relative bonne volonté que Trump avait accumulée s’évaporerait. Il devrait gouverner le pays, et l’inflation ainsi que d’autres maux économiques qu’il attribuait à Joe Biden deviendraient son problème. Il serait responsable de l’économie, du système d’immigration et de tout le reste.

Si j’ai sous-estimé le degré de dégâts que Trump causerait durant ces 100 premiers jours — la gravité du DOGE était remarquable, et les attaques contre la liberté d’expression ont été glaçantes — ma thèse reste valable : Trump devient progressivement impopulaire, et la gravité politique, avec le temps, continuera de le tirer vers le bas. Il se réjouirait sans aucun doute de devenir un véritable fasciste américain, mais il ne l’est tout simplement pas. Pas encore, en tout cas. Les élections n’ont pas été annulées, les institutions publiques, si elles sont intimidées, ne vénèrent pas aveuglément Trump, et les médias publient encore librement.

Trump a abusé de son autorité exécutive de manière troublante, mais George W. Bush et FDR l’ont fait aussi lorsqu’il s’agissait d’enfermer des citoyens américains. Trump érode la démocratie américaine, mais la nation est plus grande que lui. Certains des dégâts qu’il cause pourraient être permanents — en termes de réputation, en ce qui concerne la relation de Washington avec le monde — mais beaucoup d’entre eux, avec un autre président démocrate, pourraient être réversibles. Ce qui est ruiné par un fiat exécutif peut être reconstruit par fiat.

Le MAGA n’a pas à envisager la vie après Trump pour l’instant, mais cette vie viendra. Le temps est invincible. Trump aura 82 ans lorsqu’il mettra fin à son second mandat. Il pourrait tenter un troisième, mais il est difficile de le voir gagner. Et même s’il fait semblant d’avoir gagné une élection qu’il a perdue, il aura du mal à soumettre l’armée et l’appareil de sécurité à temps pour s’accrocher au pouvoir indéfiniment en tant que monarque impopulaire. Le 21 janvier 2029, l’armée américaine obéirait-elle vraiment à Trump et non au nouveau président assermenté ? Les républicains ambitieux qui souhaitent être eux-mêmes présidents voudraient-ils que Trump les domine jusqu’à ses 80 ans et au-delà ?

Tout est possible. Mais tout ne doit pas être probable. Trump quittera le Bureau ovale, d’une manière ou d’une autre, et il y aura une république américaine après lui, aussi imparfaite soit-elle. Elle sera là, cependant. L’érosion n’est pas la destruction. Si l’Empire romain a duré environ cinq siècles, les États-Unis peuvent au moins dépasser 225 ans.

À court terme, les républicains perdront des sièges lors des élections de mi-mandat l’année prochaine. La question opérationnelle est de savoir combien. Étant donné l’impopularité de Trump et la possibilité que le budget du GOP impose des coupes draconiennes dans les soins de santé et l’aide sociale, les démocrates auront beaucoup à défendre en 2026. Une répétition de la vague bleue de 2018 est plausible. Je ne parie pas beaucoup, mais j’aime les chances de l’actuel leader de la minorité démocrate Hakeem Jeffries en tant que président de la Chambre au début de 2027.

RFK’s drug-ad ban is a bipartisan win By Ross Barkan

Le Sénat est une autre histoire, avec le glissement démocrate dans les États ruraux rendant la formation d’une nouvelle majorité assez difficile. Si les démocrates ne parviennent pas à redevenir compétitifs dans des États comme l’Iowa, l’Ohio et le Nebraska, ils auront du mal à former une majorité au Sénat. Au mieux, il semble qu’ils puissent se battre pour un partage étroit de 50-50 ou un avantage de 51-49, et même cela ne sera pas simple l’année prochaine. Ils devront jouer la défense dans le Michigan, le New Hampshire et la Géorgie (tous gagnables) et essayer de retourner le Maine, où Susan Collins a été assez durable, et la Caroline du Nord, où le rêve de recruter Roy Cooper aurait une chance d’éliminer Thom Thillis.

Il n’y a aucune raison de croire que le trumpisme, en tant que style et même préférence politique, ne survivra pas à l’homme. Les tarifs perdront probablement leur attrait car aucun autre républicain n’est aussi protectionniste et le déclin du marché boursier après le Jour de la Libération a réellement ébranlé la classe politique. Pourtant, en matière d’économie, le GOP semble préférer la nouvelle saveur populiste aux décennies de néolibéralisme qui ont atteint leur apogée sous Ronald Reagan et Bill Clinton. Les attaques de Robert F. Kennedy contre Big Pharma se sont intégrées sans effort dans la conception de soi du nouveau Parti républicain.

En même temps, il est légitime de se demander à quel point il faut prendre au sérieux ce nouveau GOP populiste. S’ils sont pour l’homme ordinaire, pourquoi essaient-ils de démanteler Medicaid ? Qu’en est-il de DOGE ? C’est tout à fait républicain, voire libertaire. Josh Hawley, le sénateur du Missouri, s’est opposé aux coupes proposées dans Medicaid, mais la plupart des autres républicains sont revenus à leur ancien median. Nous verrons comment tout cela évolue. Au-delà de 2025 — et même au-delà de la Maison Blanche de Trump — on ne peut pas savoir combien de temps le MAGA persistera.

Qu’est-ce que c’est, après tout ? C’est moins une machine politique qu’un mouvement lâche construit autour d’un homme. Trump laissera un héritage derrière lui, et il aura, sans aucun doute, tiré le GOP dans une direction qui était inimaginable il y a une décennie. Ce tirage continuera-t-il lorsqu’il ne sera plus en fonction ? Je n’en suis pas sûr.

Le MAGA a encore trois années pleines au pouvoir. Dans un sens, c’est un temps très long. C’est suffisamment de temps pour qu’un exécutif déséquilibré continue à déporter à tort des personnes, à attaquer la liberté académique et à éviscérer les agences fédérales. C’est assez de temps pour ignorer ouvertement les ordres judiciaires. C’est assez de temps pour se comporter comme un autoritaire et se livrer à des tactiques maccarthystes. C’est assez de temps pour être grossièrement corrompu. Ces années seront difficiles. Même si les démocrates ont la Chambre, il y aura peu de choses qu’ils pourront faire pour combattre les décrets exécutifs, au-delà de déposer des poursuites et de protester. C’est effrayant. Il est cependant important de ne pas céder au nihilisme ou au catastrophisme. Aussi sombre que le moment puisse être, les États-Unis ont connu pire.

« L’Amérique est trempée de péché et l’Amérique persiste. »

La première peur rouge en 1919 et 1920 a conduit à l’arrestation rapide de 6 000 personnes dans 36 villes, la plupart étant des immigrants italiens et juifs liés à des causes de gauche. La seconde peur rouge s’est étendue tout au long des années quarante et cinquante, anéantissant d’innombrables carrières dans le milieu académique, les médias et les arts, et survivant même à Joe McCarthy. Les auditions du Comité des activités anti-américaines parcouraient les villes, terrorisant les Américains ayant des opinions politiques libérales. La CIA et le FBI, à travers des programmes comme COINTELPRO et l’Opération CHAOS, espionnaient des citoyens américains et infiltraient de nombreuses organisations de droits civiques, de travail, féministes et étudiantes.

Ils harcelaient et intimidaient presque quiconque osait s’associer à une cause jugée trop progressiste. Et, bien sûr, il y avait l’administration Bush, qui a érigé un vaste État de surveillance et a détenu illégalement des centaines d’individus à Guantanamo Bay sans aucun respect du processus légal. Beaucoup de ce que Trump fait maintenant, il l’a appris de Bush le Jeune, dont les guerres inutiles ont causé la mort de centaines de milliers de personnes au Moyen-Orient et de milliers de membres des forces armées américaines. Il est important de ne pas oublier cela.

En résumé : l’Amérique est trempée de péché, et l’Amérique persiste. L’Amérique n’est pas irrécupérable ; même maintenant, je suis fier d’être citoyen et je crois en la promesse de notre Constitution.

Pour revenir à l’ordinaire de la politique électorale : que se passe-t-il ensuite ? En tant que personne qui n’est pas trop éprise de JD Vance, je prédis qu’il est à la fois le probable candidat du GOP en 2028 et quelqu’un qui pourrait présider à l’effondrement du MAGA. Trump a perdu une élection mais a continué d’avancer parce qu’il était Trump : il possède un magnétisme indéniable, cette magie noire, qui maintient le projet ensemble. On ne peut pas détourner le regard de Trump. Mais beaucoup peuvent détourner le regard de Vance, qui a sous-performé lors de sa course au Sénat et a eu de la chance d’être sur le ticket de 2024.

Vance est une personne intelligente, même sérieuse, mais il ne possède pas le charisme de Trump. Il est difficile de l’imaginer présidant un rassemblement de dizaines de milliers de personnes à moins que Trump ne soit là pour d’abord attirer les fidèles de MAGA sous le chapiteau. Il est également difficile de concevoir comment Vance persuadera tant de millions d’électeurs occasionnels et désabusés de se rendre aux urnes pour lui comme ils l’ont fait pour Trump. On ne peut pas vraiment être un fan de Vance, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un membre du Hall of Fame de la WWE.

Il ne serait pas juste de compter Vance hors course maintenant, surtout que nous ne savons même pas qui sera le candidat démocrate en 2028. L’avantage des démocrates, cependant, est qu’ils ne seront pas le parti de l’incumbence et que les républicains auront peu d’arguments à avancer à moins qu’il n’y ait un grand miracle économique dans les prochaines années. En 2024, Trump a bénéficié de la nostalgie pré-Covid, et ce scénario ne pourra pas être reproduit. Le GOP post-Trump — ou celui complètement captif du président — devra trouver un nouveau chemin vers la victoire.

Trump’s new world disorder By Helen Thompson

Aucune figure politique moderne n’a dominé un parti politique comme Trump. Si les époques de Reagan et Nixon peuvent encore être historiquement plus significatives, l’ère Trump, qui a commencé au moment où il a descendu l’escalier doré de sa tour il y a dix ans le mois prochain, rivalise avec les deux pour son importance. En supposant que Trump reste en bonne santé, il aura été président ou en campagne pour la présidence pendant plus de 13 ans. Il a plané sur la présidence de Biden, et pour les jeunes républicains, il a supplanté Reagan dans leur panthéon de héros politiques.

Il est sanctifié pour toujours. Ce que cela signifie pour le mouvement qu’il dirige est une autre question. Il est difficile de voir comment il devient plus populaire, en tant que président, à partir de ce jour. Les présidences de deuxième mandat sont un parcours semé d’embûches, et celle de Trump s’est déjà révélée aliénante pour une large part de la population, y compris ceux qui ont décidé, sans grande passion, de lui donner une autre chance en 2024. La popularité de Biden ne s’est jamais rétablie après le retrait d’Afghanistan. La chute de Trump dans l’abîme a peut-être commencé avec DOGE ou les tarifs qui ont anéanti tous les gains du marché boursier de l’année dernière (montant une reprise laborieuse depuis). Lorsqu’il était en campagne pour la présidence, Trump pouvait toujours prétendre qu’il avait présidé à une économie florissante des années 2010 avec une faible inflation et des taux d’intérêt inexistants. Même s’il était à la Maison Blanche en 2020, la plupart des Américains le considéraient comme le dernier président d’avant la pandémie, et il a exploité cela au maximum.

Le pouvoir de la personnalité de Trump a permis à MAGA, dans une certaine mesure, de ne pas tenir toutes les promesses faites aux électeurs qui l’ont élu. Trump gagnant et punissant ses ennemis était une forme de délivrance. Il semble, enfin, que cela ne suffira plus. L’économie américaine est encore robuste, comparée aux économies mondiales, mais Trump ne peut pas facilement maîtriser l’inflation, réparer le marché du logement et relancer une nouvelle politique industrielle nationale pour rendre ses propositions tarifaires viables. Il ne pense pas si profondément. Il y a des feintes dans la direction d’un véritable populisme, comme son décret sur les prix des médicaments, bien qu’il soit incertain de savoir comment cela tiendra devant les tribunaux.

Trump, malheureusement, n’est pas très intéressé à entraîner le Congrès républicain vers une législation qui pourrait apporter des réformes permanentes au système de santé. Biden, grâce à la loi sur la réduction de l’inflation, a permis à Medicare de négocier les prix des médicaments pour la première fois. Trump ne s’appuie pas sur Mike Johnson ou John Thune pour étendre Medicaid, introduire une option publique ou s’attaquer à la monopolisation dans le secteur de la santé.

En fait, les républicains semblent déterminés à saper les soins de santé offerts aux Américains de la classe ouvrière et aux pauvres. En supposant qu’ils aillent jusqu’au bout — et que Trump soit un complice consentant — MAGA perdra du terrain. Ils auront accéléré l’inévitable : l’occlusion d’une ère, et une marche lente vers un avenir inconnaissable.

Ce texte a été adapté de Substack.