À Munich, dans l’après-guerre fracturé de la Première Guerre mondiale, un écrivain appauvri a publié ce qui deviendrait l’une des œuvres d’analyse culturelle les plus célèbres du XXe siècle. Le Déclin de l’Occident en deux volumes d’Oswald Spengler s’inspirait de la sensibilité de deux des grands romantiques allemands, Goethe et Nietzsche, pour offrir un compte rendu transhistorique de la dynamique cyclique de l’essor et de la chute des civilisations.

Spengler soutenait que la civilisation dominante en Occident était sur la partie inéluctable de déclin de son cycle, et se dirigeait vers la dissolution. Je doute qu’il m’aurait remercié d’avoir fait un jeu de mots aussi égregieux sur son magnum opus — et pourtant, cette semaine, je me suis retrouvé à me souvenir de cette œuvre dans le contexte du déclin contemporain, d’un Occident différent : Kanye.

West, dont le récemment torrent de à peine cohérent diffusion en direct et interview rants témoignent d’une personnalité publique de plus en plus erratique et de possibles problèmes de santé mentale, suscitant choc et dégoût lorsqu’il a sorti une nouvelle chanson intitulée “Heil Hitler”. Lancée pour coïncider avec le jour de la victoire en Europe, elle a rapidement été dénoncée à travers le spectre politique comme un “antisémitisme classique des années 1930”, “art fasciste”, et “un chant grossier et adolescent de slurs raciaux et de glorification fasciste se déguisant en musique”.

Alors que penserait Spengler de cette œuvre musicale ? Serait-il en train de Heil Hitler avec Kanye ? Certains historiens tracent une ligne entre le romantisme, à travers Spengler, jusqu’aux nazis, notamment via l’idée que les groupes ethnoculturels partagent une sorte de conscience nationale mystique que George Mosse appelait “humeurs völkisch”. Et il est vrai que Spengler est depuis réapparu par intervalles, comme une référence pour la droite.

Mais malgré ses racines littéraires romantiques, Spengler lui-même pensait qu’Hitler était “un idiot”, et qualifiait les nazis d’“organisation des chômeurs par les paresseux”. Donc je doute qu’il aurait vu beaucoup de valeur morale ou politique dans un morceau de hip-hop avec le refrain “Nigga, heil Hitler”. Et pourtant, son analyse est utile lorsqu’on considère Kanye — offrant à la fois une assurance à court terme quant à ce qu’il représente, et aussi, comme on pourrait s’y attendre, un pronostic à long terme qui est loin d’être heureux.

Spengler est mort en 1936, mais une grande partie de son succès contemporain et de son influence ultérieure reposait sur sa prévision du déclin vers le « Césarisme » qui, selon lui, accompagnerait cette phase terminale « Hiver » dans laquelle il croyait que la civilisation occidentale était entrée. Lorsque la publication de Déclin a été suivie, dans un court laps de temps, par l’ère de Hitler, Mussolini et Franco, Spengler a été salué comme un prophète — pour tomber à nouveau en désuétude à mesure que le XXe siècle avançait et que les forces de la démocratie libérale se réaffirmaient.

L’intérêt pour son œuvre tend à renaître en période de tourmente et de ralentissement économique, il n’est donc peut-être pas surprenant que la fin de la Fin de l’Histoire ait été accompagnée par quelque chose d’un Spengler revival. Mais s’il y a un sens dans lequel Spengler nous aide à comprendre le développement musical de Kanye, c’est moins en diagnostiquant son dernier single comme un présage inquiétant d’un fascisme naissant en Amérique. Il avait prédit que le « Césarisme » viendrait par vagues, et aurait sans doute attendu que les autoritaires du début du XXe siècle ne soient que les premiers de ceux-ci. Mais même ainsi, Spengler nous aide ici principalement en révélant que « Heil Hitler » n’a pas grand-chose à voir directement avec l’autoritarisme. Au contraire, cela place le travail de Kanye dans le contexte de deux courants culturels, dans lesquels Spengler est impliqué : d’abord, une tradition romantique de rébellion anti-moderniste, généralement codée masculine ; et ensuite le chemin endémique vers une brutalisation générale que Spengler voyait comme inhérente à la civilisation en phase terminale : une brutalisation qu’il pensait, avec le temps, céderait la place à un « nouveau primitivisme ».

Pour lui, la modernité n’était pas la perfection de la civilisation occidentale, mais le début de son « Hiver » et l’annonce de son effondrement inexorable. La tradition romantique dont il écrivait est avec nous plus ou moins depuis le début de cette ère, en réaction à son caractère. C’est moins un programme cohérent qu’une sensibilité : une révolte contre tout ce qui est froid, propre, procédural et rationaliste qui accompagne la vision du monde moderne, séculaire et désenchantée.

Au fond, cependant, le romantisme cherche toujours ce qui est plus profond, plus élevé et plus spirituel, en soulignant le rôle du sentiment. Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, publié en 1774, offre un exemple précoce d’une telle intensité émotionnelle ; à sa publication, le livre a déclenché des suicides imitants. Un demi-siècle plus tard, la même intensité imprudente et parfois autodestructrice a fait du poète romantique Lord Byron « fou, mauvais et dangereux à connaître », et — un siècle plus tard — a poussé Julius Evola, un contemporain romantique de Spengler et père de l’extrême droite ésotérique moderne, à appeler à une « révolte contre le monde moderne ».

Aujourd’hui, ce type de révolte a, lui-même, été commodifié par le monde moderne contre lequel il s’est rebellé — et nulle part cela n’est plus apparent que dans l’industrie musicale. La plupart des formes de transgression ne sont que du grain à moudre pour son moulin de transgression-en-produit : les publics semblent seulement légèrement titillés par (par exemple) des groupes de métal satanique ou des artistes de drill qui se vantent en musique de meurtres, de deals de drogue et d’autres activités criminelles.

Dans cet environnement désabusé, il est remarquable dans un sens étroit que West ait réussi à trouver un moyen d’être véritablement choquant. Les groupes juifs et leurs alliés sont à juste titre furieux et bouleversés. Et pourtant, la chanson elle-même est plus animée par une fureur inchoate que par le nazisme en tant que tel. West le dit dans la chanson : « J’ai tellement de colère en moi, je n’ai pas moyen de l’exprimer ». C’est, dit-il, la faute d’un vague « ils », qui lui ont enlevé ses enfants et fermé son compte bancaire : « Avec tout l’argent et la célébrité, je ne peux toujours pas voir mes enfants ».

« Dans cet environnement désabusé, il est remarquable dans un sens étroit que West ait réussi à trouver un moyen d’être véritablement choquant. »

Alors maintenant, il veut que les gens comprennent la profondeur de son émotion : « Les négros voient mon Twitter mais ils ne voient pas comment je me sens. » Et le seul moyen d’exprimer sa fureur est à travers le seul tabou restant avec un véritable pouvoir de choc. « Je suis devenu un nazi, ouais, salope, je suis le méchant. » Dans ce contexte, alors, « Heil Hitler » est moins une idéologie cohérente qu’un juron ultime : l’équivalent adulte d’un enfant de maternelle disant « pipi caca », pour obtenir une réaction de sa mère.

En d’autres termes, la chanson est l’essence pure et distillée de la rébellion masculine, en continuité directe avec une tradition romantique séculaire mais aujourd’hui ressentie de manière plus palpable dans le ventre nauséabond d’Internet. Ici, surtout depuis GamerGate, une sous-culture de « droite dissidente » (aidée par une commande secondaire de Nietzsche, Evola et Spengler entre autres) a contribué à propulser Donald Trump au pouvoir. « Heil Hitler » est cette sous-culture sous forme musicale, exprimant un retour masculiniste dont les ondulations s’étendent bien au-delà des circonstances individuelles de West.

Et il y a aussi un second sens dans lequel la chanson invite à une lecture spenglerienne. Écrivant il y a un siècle, Spengler prévoyait un avenir de monotonie universelle, dans lequel les différences nationales seraient largement abolies et la vie concentrée dans des « mégalopoles »-villes mondiales. Dans cet environnement brutal, les peuples concurrents passeraient leurs journées dans des tâches répétitives, apaisés par des distractions vulgaires — jusqu’à ce qu’un nouveau primitivisme émerge qui finirait par provoquer l’effondrement de cette civilisation mourante. Dans la formulation vive de Spengler : « L’argent est renversé et aboli par le sang. »

Spengler envisageait un point final où, « L’épée est victorieuse sur l’argent, la volonté du maître soumet à nouveau la volonté du pillard ». Il est raisonnable de supposer que ceux qui encouragent le retour de Trump depuis les profondeurs de l’Internet « dissident » se comprendraient comme alignés avec la réaffirmation d’un esprit martial sur un esprit managérial. Mais que se passerait-il si le nazisme d’Internet en tant qu’expression de rage ne signalait pas, en fait, le retour de l’esprit martial ? Que se passerait-il si ce n’était qu’un autre spasme de brutalisation et de dissolution, en route vers le fond du cycle ?

Si tel était le cas, il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’aucune victoire politique applaudie par un caucus dissident ne soit suivie de beaucoup de changements politiques substantiels. Et en effet, depuis la victoire de Trump, la soi-disant « droite dissidente » est devenue de plus en plus marginale au sein de la coalition gouvernementale émergente. L’activiste anti-DEI Chris Rufo a expliqué pourquoi, distinguant entre ceux qui sont efficaces en tant que critiques et mouches à miel, et ceux qui ont le tempérament pour construire et coopérer dans un environnement institutionnel. « À mon avis », a déclaré Rufo, « nous manquons de certaines de ces capacités. » Lorsqu’il a fait ce point sur X, l’une des premières réponses l’a rapidement illustré pour lui, en répondant : « Je suis un peu comme va te faire foutre ton environnement institutionnel ». C’est un sentiment très en accord avec « Nègre, heil Hitler » : celui d’une pure opposition.

L’inférence claire est que ce que nous observons n’est pas un revival notional de l’esprit martial institutionnel de droite, fasciste ou autre. Au contraire, c’est une autre itération de l’émotivité wertheresque, largement dépourvue de tout objet clair ou de capacité organisationnelle. Kanye West a ironiquement inversé l’accomplissement culturel d’Hitler : ne pas s’approprier les tropes romantiques pour le nazisme, mais plutôt s’approprier les tropes nazis pour le romantisme.

Le résultat n’est pas une idéologie philosophique. C’est une rage non dirigée. La bonne nouvelle, alors, est que « Nègre, heil Hitler » n’est probablement pas un présage d’un autoritarisme militaire imminent. La mauvaise nouvelle est que le pronostic à long terme que cela suggère n’est pas beaucoup mieux : juste un mouvement après l’autre, sur le chemin de la laideur morale et de la brutalisation que Spengler a vu comme caractéristique de l’« hiver » civilisationnel.

Spengler pourrait également souligner qu’aucune de cela n’exclut une nouvelle vague de césarisme. C’est juste pour dire que ceux qui chantent sur l’air de Kanye sont peu susceptibles d’être les premiers à s’enrôler dans son armée. En termes simples : ils sont trop têtus. « Je me suis senti écrasé par le système, alors je suis devenu un nazi en ligne » a été l’un des battements de tambour d’Internet depuis au moins GamerGate. Il a fallu le déclin de Ye West pour mettre cela en musique.