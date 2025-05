Dans un pays rempli de schémas pour s’enrichir rapidement, le cas de Shiloh Hendrix doit être le plus étonnant.

Au cours de la semaine dernière, une vidéo virale est apparue montrant une altercation verbale de Hendrix à propos d’un enfant afro-américain dans un parc de Minnesota. Hendrix, tenant son propre nourrisson, est en désaccord avec un homme qui l’enregistre — lui demandant pourquoi elle a utilisé le mot en N pour désigner l’enfant noir. Elle défend l’utilisation de cette insulte auprès de l’homme et la répète, arguant qu’elle est justifiée parce que l’enfant noir a essayé de prendre les affaires de son enfant.

La chronologie exacte des événements n’est pas claire. Ce qui est indéniable, c’est qu’elle est enragée — et sans excuses pour son utilisation de l’épithète. L’épisode marque donc un tournant dans les guerres vidéo et raciales en Amérique. Non seulement Hendrix, mais ses légions de partisans en ligne se sont retranchées dans leurs tranchées tribales. C’est une réaction aux excès du progressisme racial ces dernières années, bien que cela soit tout aussi déconcertant pour ce que cela révèle : l’évaporation de l’universalisme libéral américain.

Nous avons tous été témoins d’au moins une itération de ce cycle au cours de la dernière décennie : quelqu’un, généralement une personne blanche, se fait prendre en train d’être raciste. L’indignation en ligne éclate, suivie d’une sorte de conséquence dans le monde réel pour l’offenseur : perdre un emploi ou même faire face à des menaces personnelles.

Hendrix a retourné la situation. « Je m’appelle Shiloh, et je me trouve dans une situation très difficile », commence-t-elle son appel à la collecte de fonds. « Récemment, un enfant a volé dans le sac à langer de mon fils de 18 mois dans un parc. J’ai interpellé l’enfant pour ce qu’il était. » Elle se plaint ensuite d’abus en ligne et sollicite un soutien financier : « Tout aidera ! Nous ne pouvons pas, et ne vivrons pas dans la peur ! »

L’appel est devenu aussi viral que la vidéo initiale. Au moment où j’écris ces lignes, elle a levé plus de 683 000 $. À condition qu’elle n’ait pas de dettes extraordinaires, cela fait de Hendrix de nombreuses fois plus riche que l’Américain moyen. Ainsi, nous avons le premier cas, peut-être dans l’histoire américaine, d’une femme s’enrichissant rapidement à la suite de l’utilisation publique du mot en N.

Pour les défenseurs de Hendrix, c’est une explication aveugle. Ils ne célèbrent pas une tirade raciste ni n’essaient de transformer un moment laid en la bonne fortune d’un étranger. Au contraire, ils croient qu’ils retournent la situation après des années de répression sociale de gauche qui a détruit des gens pour même des transgressions sociales mineures. Ils ont un point.

Lors du « réveil racial », la proportionnalité a été écartée. Si quelqu’un commettait le péché de racisme, sa vie était perdue. Il ne méritait pas un emploi, des amitiés ou un moment de paix. Il devait être dépersonnalisé. Cela incluait même ceux qui étaient simplement mal perçus comme racistes, comme le professeur de l’Université de Californie du Sud suspendu pour avoir utilisé un mot de remplissage mandarin qui sonne comme le mot en N (mais qui n’a rien à voir avec cela).

Je me souviens comment, en 2020, The New York Times a transformé une brève altercation verbale dans Central Park entre un ornithologue noir nommé Christian Cooper et une promeneuse de chien blanche nommée Amy Cooper (sans lien de parenté) en un référendum national sur les tensions raciales aux États-Unis.

Christian voulait qu’Amy s’assure que son chien était en laisse — les chiens non tenus en laisse étant une de ses bêtes noires. Amy a refusé de le faire, ce qui a entraîné une guerre de mots entre les deux. Finalement, Christian a essayé d’attirer le chien d’Amy vers lui avec des friandises, ce qui a conduit Amy à appeler la police sur lui. En parlant à la centrale d’urgence, une Amy clairement en détresse a veillé à mentionner que Christian est noir.

Tout cela a été enregistré par Christian, qui a téléchargé la vidéo et l’a rendue virale. Les réseaux d’information et les journaux du pays se sont tous emparés de l’affaire, tsk-tsk, disant que c’était cela l’Amérique : une Karen de Central Park appelant à l’assassinat policier d’un homme afro-américain qui l’avait dérangée.

Amy a fini par se cacher après avoir perdu son emploi et reçu une montagne de haine en ligne. Pour autant que je puisse en juger, elle vit toujours cachée aujourd’hui. Christian, en revanche, est devenu une célébrité nationale. Il y a quelques années, il a même écrit un mémoire à succès, publié par Random House. Pour une grande partie de la gauche progressiste, c’était un ensemble de résultats parfaitement raisonnable. Une « raciste » blanche a été chassée dans l’oubli ; sa « victime » a été récompensée par une charge karmique de richesses et de célébrité.

« Quand vous avez une histoire aussi simple guidant votre moralité — vous pouvez vous attendre à une réponse simple. Peut-être même brutalement simple. »

Mais avec le temps, les nuances de l’histoire sont devenues plus apparentes (non sans grâce à un podcast produit par le journal afro-américain Kmele Foster). Amy avait subi une agression sexuelle dans le passé et a clairement été déclenchée par l’interaction avec Christian, qui, il s’avère, avait un peu de réputation pour accoster les gens. Amy avait-elle raison de citer la race de Christian lors de l’appel téléphonique avec la police ? Peut-être pas.

Mais c’était aussi le genre de chose qu’elle pensait pouvoir dire à ce moment-là pour le faire reculer. Rappelez-vous, en 2020, une grande partie de l’Amérique libérale croyait que la police tuait systématiquement des hommes noirs. Si deux New-Yorkais libéraux se croisaient dans Central Park, il y avait de fortes chances qu’ils partagent une certaine variation de cette croyance. Si son traumatisme d’agression était déclenché, alors elle dirait n’importe quoi pour s’éloigner de l’homme qui éloignait son chien d’elle.

Cependant, l’ère du racialisme de gauche ne permettait pas ces nuances. Elle racontait une histoire simple de personnes blanches racistes persécutant des minorités. Et quand vous avez une histoire aussi simple guidant votre moralité — vous pouvez vous attendre à une réponse simple. Peut-être même brutalement simple.

Tout cela contredisait fortement la façon dont je pensais à ces questions en grandissant dans un coin diversifié de la Géorgie dans les années 90. Mon cercle social était blanc et noir, indien et latino, et il était courant de voir des disputes sur la race et la culture déborder du privé au public. Les gens se disputaient avec passion, puis se réconciliaient le lendemain ; parfois, ils convenaient simplement de ne pas être d’accord. Nous traçons notre propre chemin vers un monde plus tolérant sans avoir chaque moment jugé dans un Thunderdome numérique.

La vidéo virale a mis fin à tout cela. Et ce qui arrive à Hendrix est une sorte de doigt d’honneur à ce qui est venu avant. C’est un boomerang dialectique, revenant à la main qui l’a lancé — ou au visage qui l’a oublié.

Hendrix dit au monde qu’elle ne sera pas brisée. En ce sens, vous pouvez comprendre pourquoi tant de conservateurs et de personnes blanches se précipitent à ses côtés. Je suis d’accord avec ses défenseurs pour dire qu’elle ne devrait pas être soumise à la mort sociale. Les gens font des erreurs, et traiter un enfant de terme racial est une grosse erreur, même s’il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais les gens devraient aussi être matures et trouver des moyens de surmonter les erreurs sans inciter une foule à frapper l’offenseur dans l’oubli social.

Cela dit, les partisans de Hendrix ont également tiré la mauvaise leçon des années de racialisme progressif. Beaucoup de ses soutiens ont comparé son cas à celui de Karmelo Anthony, un adolescent noir qui aurait poignardé à mort un adolescent blanc au Texas. La famille d’Anthony a réuni plus d’un demi-million de dollars non seulement pour des frais juridiques, mais aussi pour subvenir à leurs besoins. Si la famille d’Anthony peut lever des fonds, pourquoi la famille de Hendrix ne le pourrait-elle pas ?

Le problème est que tant Hendrix qu’Anthony ont été transformés en avatars de ressentiment racial. Nous devons soutenir « notre camp » — c’est-à-dire, les blancs ou les noirs — même s’ils se sont retrouvés dans le faux dans le cas donné. Le co-fondateur de GiveSendGo, qui héberge les deux collectes de fonds, a dû désactiver les commentaires sur les deux en raison du déluge de remarques racistes.

Bien que ces courants dans la société américaine soient marginaux pour l’instant, nous ne devrions pas sous-estimer l’idéologie anti-américaine qui les traverse. Contrairement aux récits racontés par la gauche de la théorie critique et la droite bizarre fixée sur la race, l’Amérique n’est pas un pays fondé dans le but de défendre une race, une religion ou un credo. Ce n’est pas un pays basé sur le sang ou le sol.

Encourager les gens à accorder leur loyauté en fonction de la couleur de la peau ou de l’ascendance ne se termine jamais bien dans ce pays, ni dans aucun autre. Tant Shiloh Hendrix que Karmelo Anthony sont d’abord et avant tout des Américains, et ils devraient être jugés en fonction de leur respect de la loi et des normes que nous devons tous respecter.

Nous devrions exiger le meilleur comportement de quiconque, noir ou blanc. Nous devrions faire preuve de grâce et de miséricorde, indépendamment de la race, lorsque les gens échouent à atteindre le standard. Ce que nous ne devrions pas faire, c’est commencer à célébrer et à récompenser un mauvais comportement par un certain sens de la vengeance raciale. Ce chemin mène à la perdition nationale.