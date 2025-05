Il y a presque 80 ans, en 1948, deux des plus grandes figures de la gauche britannique, Clement Attlee et Ernest Bevin, ont voté à la Chambre des communes pour maintenir la peine de mort, brièvement suspendue lors d’une importante querelle parlementaire. Plusieurs autres ministres travaillistes les ont rejoints, principalement des députés de la classe ouvrière. L’événement, bien qu’indiscutable, est choquant à enregistrer. La gauche considère depuis des années l’exécution de meurtriers odieux comme maléfique et futile, et traite ceux qui la soutiennent comme des barbares indignes d’une société civilisée. Pourtant, comme de nombreuses positions à la mode, le rejet de la peine de mort par la gauche est incohérent, hypocrite, irrationnel et mal soutenu par des faits. La position peu à la mode est plus forte et mieux raisonnée.

Pendre des gens par le cou jusqu’à ce qu’ils soient morts, ou quelle que soit la méthode utilisée, est un sujet véritablement intéressant et soulève des questions plus profondes que la plupart des controverses de notre époque. Pourtant, il est généralement embrassé ou rejeté dans un éclat de rage. Votre opinion à ce sujet vous définit, bien que pas nécessairement de la manière que vous espérez. Ma sympathie réticente pour le dernier recours, imposée par l’expérience, les faits et la raison, m’a rendu personnellement inacceptable dans la société civilisée pendant des décennies. Cela m’a donné beaucoup de temps supplémentaire pour lire, ou admirer le coucher de soleil, alors que j’aurais pu manger des soufflés agréables et déguster de bons clarets avec l’élite libérale.

C’est un sujet d’une puissance extraordinaire, mais vous ne gagnerez pas le débat en ayant raison. Une fois, j’ai mis en échec le directeur général de la BBC de l’époque, Mark Thompson, lors d’un argument sur l’impartialité de la diffusion. J’ai dit que la BBC n’employait pas un seul journaliste qui aurait pu donner une interview hostile au célèbre militant anti-peine de mort Clive Stafford-Smith. Il n’a pas pu me contredire, et je ne peux penser à aucune meilleure illustration du biais profond et inaltérable de la Corporation. Cela constitue en soi une preuve de la nature irrationnelle de la position abolitionniste. Si ce n’était qu’un débat, alors la BBC embaucherait des personnes des deux côtés. Mais ma victoire logique et factuelle n’a eu aucun impact, ni sur M. Thompson ni sur la BBC. Ils ont continué à penser que j’étais un yahoo cruel et injuste et que M. Stafford-Smith (qui est en effet un homme charmant) est un noble humanitaire.

D’un autre côté, j’ai probablement plus de partisans parmi les classes non-BBC — bien qu’ils ne me soient pas d’une grande utilité. Ils sont aussi émotionnels et irrationnels que les libéraux de la BBC. Beaucoup d’entre eux sont jeunes, supposés depuis si longtemps être désespérément sentimentaux. Ils ne s’intéressent pas à la pensée chrétienne démodée et sont devenus pratiques et durs. Un récent sondage d’opinion de More in Common a montré que le soutien à la peine capitale est désormais plus fort chez les 25-34 ans que chez les 65-74 ans, et plus courant chez les femmes supposément libérales que chez les hommes. Mais ces personnes sont-elles réellement mes alliées ? Un sur trois d’entre eux veut également que la police soit armée, ce que je considère avec horreur. Ils ne veulent pas le genre d’Angleterre que je souhaite. Ils veulent simplement œil pour œil et dent pour dent. Ils ont complètement raté le point. Une peine de mort correctement appliquée rend un pays moins vengeur et plus doux.

Je me souviens juste de ce pays quand il était réellement une question de fierté nationale que notre police soit désarmée, en contraste avec les Français et les Américains, les seuls pays qui ont sérieusement cherché à nous défier en tant que « nation de premier plan ». Je me souviens aussi de lui comme d’un endroit de douceur et de sécurité qui étonnerait les jeunes modernes. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que c’était la menace du nœud coulant qui a permis à notre police de rester sans armes si longtemps. Le Parlement n’a jamais réellement décidé de donner des armes à la police. Il manque de courage pour assumer la responsabilité de telles décisions. Au lieu de cela, les ministres, les fonctionnaires et les chefs de police ont discrètement créé une police semi-armée, et si les tasers n’avaient pas été inventés, je soupçonne que la plupart des agents porteraient maintenant des pistolets. Cela a, de manière prévisible, créé une nouvelle peine de mort informelle — mais sans accusation, procès, appel ou possibilité de grâce, exécutée par des hommes et des femmes effrayés dans une microseconde de peur et de doute.

Probablement le pire exemple de cela a été la fusillade en 2005 de l’électricien brésilien totalement innocent Jean Charles de Menezes, maintenant douloureusement dramatisée dans la série télévisée Suspect. À ce jour, l’État britannique a totalement évité de prendre la responsabilité de cet horreur. C’était exactement cette responsabilité que les députés essayaient d’échapper lorsqu’ils ont aboli une véritable peine de mort légale, en votant discrètement pour un prétendu projet de loi d’un membre privé pour abolir la pendaison. Le projet de loi a en fait reçu un soutien vital des whip du gouvernement de Harold Wilson. Mais la prétention signifiait qu’il n’a jamais été soumis aux électeurs, ni avant ni depuis.

La vision de l’État sur la peine de mort montre plus clairement que presque toute autre politique quel type de civilisation nous habitons. Au fait, je ne discute pas ici de la peine de mort aux États-Unis, un empire hanté par son histoire d’esclavage et de violence, où la peine capitale est principalement une fiction politique, adoptée par des candidats dans l’espoir de paraître efficaces et résolus face à la criminalité et au désordre. Oui, des gens sont parfois exécutés là-bas. J’ai vu cela se produire, deux fois, et c’est une expérience profonde et troublante.

Mais dans les deux cas, le crime remontait à de nombreuses années dans le passé, et le tueur aurait pu, dans des circonstances légèrement différentes, vivre encore de nombreuses années. Je ne vois pas comment ces événements, si totalement séparés des meurtres qui les ont précédés, pourraient être censés dissuader quoi que ce soit. Le Texas, l’un des rares États qui applique réellement la peine de mort, a souffert de 1 322 homicides en 2018. Il a exécuté 13 tueurs cette année-là, souvent des années après leurs crimes. D’autres États américains qui ont formellement la peine dans leurs lois l’imposent rarement, voire jamais. Vos chances d’être effectivement condamné à mort pour un meurtre horrible aux États-Unis ne sont que légèrement supérieures à vos chances d’être emporté vers une autre galaxie par des extraterrestres au milieu de la nuit. La plupart des personnes exécutées aux États-Unis ont attendu si longtemps de mourir qu’elles ont oublié ce qu’elles ont fait.

Non, je m’intéresse à la Grande-Bretagne avant le milieu des années cinquante, lorsque la peine de mort a été éviscérée par le Parlement.

Elle a continué à s’appliquer à contrecœur pendant quelques années de plus, mais la classe dirigeante britannique avait perdu la volonté de punir, et au moment où la pendaison a été réellement abolie, en 1965, elle n’était qu’un vestige inefficace. Les gens pensent savoir que le meurtre n’a pas vraiment augmenté depuis l’abolition il y a 60 ans. Ils ont tort. Le nombre d’homicides est passé d’environ 300 par an au début des années soixante à environ 700 par an dans les premières années du 21e siècle. Mais ce n’est pas si simple, et de toute façon, ce n’était jamais seulement le meurtre que le nœud coulant était censé dissuader. C’étaient certains types de meurtres, généralement le meurtre d’étrangers par des voleurs ou des violeurs cherchant à s’assurer qu’il n’y avait pas de témoins à leurs crimes, et certaines actions, en particulier le port d’armes à feu ou de couteaux, qui pourraient mener au meurtre. Il existe plusieurs façons de classer les homicides, et les tribunaux ont montré une volonté croissante d’accepter des plaidoiries de culpabilité pour homicide involontaire plutôt que de passer par un long et coûteux procès pour un chef d’accusation de meurtre complet.

Il y aura toujours des meurtres, même s’ils seront parfois appelés par d’autres noms. À l’ère moderne de la pendaison, nous avons eu remarquablement peu d’exécutions, une moyenne de 13 par an de 1900 à 1964. Nous avons également eu peu d’homicides, une police non armée et très peu de crimes armés ou de violences par arme blanche. Ce n’est plus le cas. Il est important de noter que ce n’est pas nécessairement le meurtre que la peine de mort empêche. Certains meurtres sont si totalement irrationnels qu’aucun moyen de dissuasion ne pourrait les affecter. Mais l’ampleur de l’augmentation de la violence a été dissimulée par l’énorme amélioration des traitements des traumatismes dans nos hôpitaux. Grâce à de meilleures compétences, un meilleur équipement et des techniques, des centaines de personnes chaque année qui seraient mortes, en particulier de blessures par arme blanche, survivent désormais.

Une enquête sur les crimes de tentative de meurtre et de blessures mettant en danger la vie a conclu que le taux de meurtre en Grande-Bretagne serait au moins triplé par rapport à ce qu’il est maintenant sans les améliorations en médecine et les compétences croissantes des chirurgiens et des ambulanciers. Cela remonte à quelques années, mais cela reste à mon avis valide — presque toutes les statistiques criminelles dans ce pays sont désormais douteuses et affectées par divers objectifs politiques changeants, et par la réticence croissante de la police et des tribunaux à s’impliquer dans la criminalité si cela peut être évité. Beaucoup de personnes qui sont maintenant accusées de tentative de meurtre ou de blessures auraient, dans un passé récent, été confrontées à des accusations de meurtre capital, car la vie de leurs victimes n’aurait pas été sauvée. Donc, si nous avions encore le NHS de 1955, je soupçonne que nous aurions un taux d’homicides comparable à celui des États-Unis.

L’expert en contrôle des armes à feu Colin Greenwood a noté un autre fait intéressant. En 1948, et en 1955-57, les pendaisons ont été suspendues parce que le Parlement débattait de l’abolition de la corde. Greenwood a constaté une augmentation des infractions armées et violentes en 1948, suivie d’un retour aux niveaux précédents lorsque la suspension a pris fin. La suspension de 1957 (qui s’est terminée par une peine de mort beaucoup plus restreinte) a été suivie d’une augmentation similaire, d’une chute beaucoup plus petite lorsque la loi est entrée à nouveau en vigueur, et d’un niveau généralement plus élevé de tels crimes par la suite. Il y a ensuite eu une forte augmentation après l’abolition au milieu des années soixante, qui n’a pas diminué depuis.

Tout cela est utilitaire, et il n’y a rien de mal à cela en soi. Les utilitaristes doivent vraiment soutenir la peine de mort, à moins qu’ils ne ferment les yeux sur les faits. De nombreux libéraux modernes seront choqués de découvrir qu’un homme qu’ils admirent beaucoup, John Stuart Mill, a prononcé un discours énergique, en avril 1868, en faveur de la peine de mort pour meurtre aggravé (ce que j’appellerais un meurtre odieux). Une partie de son raisonnement était l’horreur épouvantable de l’emprisonnement prolongé, la seule alternative réaliste. Je partage particulièrement son horreur de la mort vivante de la réclusion à perpétuité, encore proposée par les réformateurs comme un choix « humain ». Comme il l’a dit : « Je défends cette peine, lorsqu’elle est limitée aux cas atroces, sur le même fondement sur lequel elle est couramment attaquée — celui de l’humanité envers le criminel ; comme étant de loin le mode le moins cruel par lequel il est possible de dissuader adéquatement du crime. »

Il y a un raisonnement plus profond avec lequel Mill ne se serait pas préoccupé. Mais, en tant que croyant chrétien, je dois le faire. Et il est joliment résumé dans le 37e des 39 articles de l’Église d’Angleterre, « Des magistrats civils ». Il note que « Les lois du royaume peuvent punir les hommes chrétiens de mort, pour des offenses odieuses et graves », ajoutant « Il est licite pour les hommes chrétiens, sur l’ordre du magistrat, de porter des armes et de servir dans les guerres. » Cela me semble accepter (comme je le fais) que les arguments en faveur de la peine de mort sont plus ou moins les mêmes que ceux pour la guerre juste : c’est une chose horrible, mais parfois nécessaire.

Si vous cherchez un poste et le pouvoir qui l’accompagne, votre tâche la plus pressante est de vous interposer entre vos compatriotes et le mal. Pour ce faire, vous devez maintenir des forces armées capables de violence létale et prêtes à l’infliger. Si vous manquez de courage et de détermination pour le faire, alors ne cherchez pas de poste en premier lieu. Vous n’êtes pas qualifié pour cela. L’appareil de la peine de mort a exactement le même but, défendre les faibles et les bons contre les forts et les mauvais, en plaçant une épée tranchante entre les mains de la justice. Ce point écarte également l’argument le plus populaire contre la peine de mort, la peur d’exécuter la mauvaise personne. C’est en effet un point fort. C’est pourquoi, maintenant que nos tribunaux ont été transformés en une honteuse parodie de justice politisée et émotionnelle, je ne pourrais absolument pas soutenir le retour de la potence tant que des réformes majeures n’ont pas eu lieu.

Le plus important serait de mettre fin aux verdicts majoritaires, un grave affaiblissement de l’indépendance du jury. Les jurés devraient également être soumis à des qualifications plus strictes, peut-être éducatives, peut-être basées sur l’expérience de la vie — 18 ans est certainement trop jeune. Les juges doivent être plus disposés et plus libres d’arrêter les procès lorsqu’ils estiment que l’accusation utilise l’émotion plutôt que des preuves. L’épouvantable condamnation sans preuves de l’infirmière Lucy Letby à une lente mort vivante exige un bouleversement radical de la police et des tribunaux qui prendrait des années à réaliser.

Mais c’est un point particulier, pas une règle générale. En général, un système judiciaire bien ordonné, surveillé par une presse libre et indépendante, exécuterait rarement une personne innocente, surtout avec les garanties fournies par la science moderne. Mais ceux qui affirment que la peur de tuer une personne innocente suffit à désarmer l’État pensent-ils vraiment ce qu’ils disent ? C’est un argument pacifiste, et je le respecterais si ceux qui l’avancent admettaient que sa logique signifie laisser le pays sans défense contre tout ennemi, et accepter les conséquences — asservissement, appauvrissement, extinction de la liberté — qui suivraient.

Mais peu sont si principiels. Pire encore, de nombreux libéraux modernes, tout en dénonçant la peine capitale, sont trop désireux d’aventures étrangères idéalistes dans lesquelles des innocents meurent. Je pense au bombardement de la Yougoslavie en 1999, à l’invasion sans loi de l’Irak en 2003, et au bombardement prétendument bienveillant de la Libye par David Cameron en 2011, bien que le prétexte de cela ait longtemps été explosé. Vous n’aimeriez peut-être pas lire cette brève et terrible description d’une scène en Libye, après un raid aérien de l’OTAN, écrite par ce très bon reporter Martin Fletcher. « Dans un hôpital à Sabratha, à 50 miles à l’ouest de Tripoli, reposaient 11 cadavres, peut-être plus, » écrivait Fletcher. « Leur état était tel qu’un comptage précis était impossible. Trois étaient identifiables comme de jeunes enfants, bien que peu plus que la tête de l’un soit restée. Un journaliste s’est évanoui à la vue. »

Mais cela a été fait sous la surveillance d’un premier ministre qui a un jour déclaré à propos de la peine de mort : « Il y a eu trop de cas où les choses ont mal tourné, où les mauvaises personnes ont été exécutées, où des preuves sont apparues après l’exécution, et parfois il y a tout simplement trop d’élément de doute. Et je ne pense honnêtement pas que dans une société civilisée comme la nôtre, on puisse avoir la peine de mort. » Et pourtant, il a déclenché une guerre de choix, pour donner un peu d’exercice à sa conscience dans un champ étranger. Ces gens ne pensent pas vraiment ce qu’ils disent. Des innocents peuvent mourir, tant qu’ils sont loin. Ils peuvent aussi mourir, comme Jean Charles Menezes, aux mains de la police armée, et rien ne se passera.