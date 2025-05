Depuis 19 mois, Gaza offre une leçon d’inhumanité humaine. Entre le massacre de Hamas le 7 octobre, le jour le plus sanglant pour les Juifs depuis l’Holocauste, et la catastrophe en cours qui a englouti les Palestiniens de la bande de Gaza, il est difficile de comprendre le coût des vies brisées et des foyers détruits. Pourtant, si la morosité semble se poursuivre — les restrictions draconiennes d’Israël sur le flux d’aide vers Gaza, devenues encore plus strictes depuis l’effondrement du cessez-le-feu du 15 janvier qu’il a signé avec Hamas, signifient la faim et la malnutrition, et la propagation de maladies infectieuses, dont il n’y a pas eu de pénurie à Gaza, pourraient devenir encore pires, bien que cela soit difficile à imaginer.

Ayant abandonné l’accord de cessez-le-feu le 18 mars et repris sa guerre, Israël espère réoccuper la bande, et peut-être même

Bien que peu de gens en Occident aient rejeté le droit d’Israël à riposter après les atrocités du 7 octobre, la férocité et la durée de sa guerre de représailles ont retourné l’opinion publique en Occident contre Israël comme jamais auparavant. Les manifestations sur les campus universitaires américains ont été presque complètement étouffées sous la pression de l’administration Trump, du Congrès, d’organisations pro-Israël puissantes et de donateurs riches. Néanmoins, elles ont illustré l’indignation provoquée par le meurtre incessant à Gaza.

Il est courant d’entendre que les manifestations — sur les campus et en dehors — sont nées de l’antisémitisme ou d’une idéologie « pro-Hamas ». Cette affirmation ignore la réalité que c’est la catastrophe humanitaire créée par la guerre d’Israël qui a enflammé les manifestations et que les Juifs ont été la communauté statistiquement la plus sur-représentée dans les manifestations anti-guerre. Et le 8 mai, 38 dirigeants de certaines des organisations juives américaines les plus en vue, qui ont été les plus fervents partisans d’Israël, ont publié une annonce en pleine page dans le New York Times pour avertir la communauté juive de ne pas permettre à Trump de saper les universités, les libertés civiles, la liberté d’expression et l’état de droit, tout cela au nom de l’éradication de l’antisémitisme.

« Trump a montré que ses actions ne s’aligneront pas nécessairement sur celles d’un gouvernement israélien. »

Qualifier la guerre d’Israël à Gaza de génocide est régulièrement présenté comme de l’antisémitisme. Mais cette accusation, qui a été reprise par l’administration Trump, commence à sonner creux étant donné que l’accusation de génocide provient de personnes comme Omer Bartov, un historien de génocide israélo-né renommé. Bartov, qui n’a pas été prompt à porter un jugement, a conclu récemment qu’« il a été impossible de décrire l’opération israélienne autrement que comme génocidaire ». Il n’est pas seul. De nombreux autres chercheurs sur l’Holocauste, et l’histoire juive plus généralement, ont atteint une conclusion similaire — y compris plus de 20 d’Israël lui-même. Le professeur d’Oxford Avi Shlaim — qui, comme Bartov, a grandi en Israël — a rendu ce même verdict dans un récemment publié. Et si la critique de la guerre d’Israël à Gaza et de l’occupation de la Cisjordanie provient de l’antisémitisme, Bernie Sanders, un Juif, serait le membre le plus antisémite du Sénat.

Les Juifs américains âgés de 18 à 34 ans restent fortement favorables à Israël. Pourtant, la guerre de Gaza a créé une division notable entre eux et leurs parents, et encore plus entre eux et leurs grands-parents. Pour ces deux dernières générations, le 7 octobre a ravivé des souvenirs traumatiques de la Shoah, renforçant leur conviction qu’Israël est un refuge pour les Juifs qui doit être défendu sans condition. La cohorte plus jeune tend à être plus critique à l’égard de la guerre et du traitement des Palestiniens par Israël de manière plus générale. Quant à la population américaine au sens large, les sondages d’opinion montrent que la bonne volonté envers Israël a considérablement diminué à mesure que la catastrophe de Gaza s’est aggravée et est devenue plus largement connue. La baisse du soutien des Américains à Israël n’est pas nouvelle. Comme l’a noté Mitchell Bard, un expert des relations entre les États-Unis et Israël, fin mars, en se référant aux sondages Gallup : « La sympathie pour Israël a atteint un pic de 62 % entre 2010 et 2019, mais a diminué chaque année depuis, tombant à seulement 46 % en 2025 — le plus bas depuis 2001. Pendant ce temps, la sympathie pour les Palestiniens a atteint un niveau record de 33 %.

La guerre de Gaza a contribué à ces changements. Comme l’a observé Gallup fin mars, « les 46 % exprimant un soutien [pour Israël] est le plus bas en 25 ans de suivi de cette mesure par Gallup. » Ces résultats se retrouvent dans d’autres sondages : un sondage du Pew Research Center de 2025 a montré que 53 % des Américains avaient une opinion défavorable d’Israël, contre 42 % dans un sondage de 2022. Depuis 2000, plus de la moitié des Américains ont soutenu la création d’un État palestinien, quelque chose que Netanyahu, et encore plus les membres de son cabinet qui dirigent des partis religieux d’extrême droite, déclarent publiquement et à plusieurs reprises qu’ils ne permettront jamais.

Plus précisément, les plans israéliens pourraient rendre la relation avec les États-Unis encore plus tendue. Si le gouvernement israélien actuel met en œuvre sa vision de la réinstallation de Gaza (le Premier ministre Ariel Sharon a démantelé les colonies là-bas en 2005) et d’expulsion de certains ou de tous ses habitants palestiniens, la réputation d’Israël en prendra un coup beaucoup plus important. La réintroduction de colonies à Gaza et l’expulsion de sa population palestinienne n’est d’ailleurs pas un scénario fantaisiste. Netanyahu a approuvé, plus d’une fois, l’idée de Trump de relocaliser les Gazaouis et de transformer leur patrie en « la Riviera du Moyen-Orient ». En mars, le ministre de la Défense, Israel Katz, a créé un « Bureau d’émigration volontaire » pour la bande de Gaza, tandis qu’Israël et les États-Unis ont apparemment approché des responsables au Soudan, en Somalie et à Somaliland au sujet de la réinstallation des Palestiniens. Si les Gazaouis refusent l’offre, que se passera-t-il alors ?

Ensuite, il y a la Cisjordanie, où la construction de colonies, les confiscations de terres et les expulsions ont augmenté fortement depuis 2000 — et surtout ces dernières années. Le projet de colonisation, auquel l’extrême droite israélienne est profondément attachée, a transformé la Cisjordanie en fromage suisse, rendant presque impossible la transformation des zones déconnectées dirigées, avec des degrés d’autorité variables, par l’Autorité palestinienne en un État palestinien souverain et territorialement continu, surtout depuis qu’Israël revendique une juridiction exclusive sur la zone C, qui représente 60 % de la Cisjordanie et abrite plus de 400 000 colons vivant dans 125 colonies et plus de 100 « avant-postes » improvisés. Les perspectives d’un État palestinien diminueraient encore si Netanyahu tenait sa promesse d’annexer la vallée du Jourdain, qui englobe près de 30 % de la Cisjordanie.

Israël a longtemps bénéficié d’un soutien inconditionnel des États-Unis. Mais la guerre de Gaza et la poursuite de la colonisation de la Cisjordanie pourraient rendre ce soutien moins fiable. Oui, le dévouement proclamé de Donald Trump envers Israël a été célébré par de nombreux partisans américains inconditionnels, y compris des Juifs. Mais comme l’a récemment averti Eric Alterman, faire confiance à Trump est une terrible idée car le Président lui-même a un passé d’antisémitisme — et de toute façon menace l’état de droit et les libertés civiles qui les ont protégés si longtemps. Trump a nié les détails concernant l’antisémitisme, mais quelle que soit l’opinion que l’on ait sur la thèse d’Alterman, une chose semble claire : Trump a montré que ses actions ne s’aligneront pas nécessairement sur celles d’un gouvernement israélien et pourraient même les contrecarrer.

Netanyahu rêve de détruire les installations nucléaires de l’Iran, avec l’aide militaire américaine ; Trump poursuit un accord avec l’Iran pour mettre fin à son programme d’enrichissement nucléaire. Les États-Unis ont conclu une trêve avec les Houthis du Yémen (qui, en solidarité avec les Gazaouis, ont tiré des roquettes sur Israël) ; les termes ne s’étendaient cependant pas à Israël. Des responsables américains ont récemment mené des négociations directes avec le Hamas, pour obtenir la libération d’Edan Alexander, le seul otage américain survivant, contournant apparemment Israël. Israël a empiété sur le territoire syrien et a mené des centaines de frappes aériennes contre des cibles militaires dans ce pays ; Trump a maintenant évoqué la possibilité de lever les sanctions afin que le nouveau gouvernement puisse avoir un « nouveau départ ».

En mettant de côté le célèbre capricieux Trump, que pourrait signifier un assouplissement des liens américano-israéliens pour l’État juif ? La réponse courte est que cela ferait une très grande différence pour le pays — et pas dans le bon sens. Entre la fondation d’Israël en 1948 et 2024, l’aide économique et militaire américaine, ajustée pour l’inflation, a totalisé 300 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, le deuxième plus grand bénéficiaire, l’Égypte, n’a reçu qu’un peu plus de la moitié de cette somme. Netanyahu a déclaré cette semaine que « nous devrons nous désintoxiquer de l’assistance à la sécurité américaine ». Peut-être qu’Israël devrait, et peut, devenir militairement autonome, mais pour l’instant, la réalité est qu’il n’aurait jamais pu mener la guerre à Gaza à l’échelle à laquelle il l’a fait sans l’approvisionnement constant en armements américains. Ni ne serait-il aussi en sécurité qu’il l’a été dans le tumultueux Moyen-Orient.

Au-delà de ses alliances étrangères, les plans israéliens pourraient poser des problèmes pour son avenir sur d’autres fronts. Si ses dirigeants continuent d’annexer la Cisjordanie, de coloniser Gaza et d’expulser son peuple, la solution à deux États, déjà sous assistance vitale, mourra. Israël se retrouvera alors avec une seule solution, si c’est le mot approprié : l’occupation continue et la surveillance des Palestiniens, qui ne renonceront pas à leur rêve d’autodétermination, sans parler de disparaître. Le mélange d’occupation et de répression garantira la continuation d’un cycle de violence auto-entretenu et accélérera une tendance qui est de plus en plus apparente depuis 2000 : le pouvoir croissant de la droite religieuse du pays, déjà une force majeure dans sa politique. Selon un sondage de 2016, 48 % des Israéliens, et une proportion beaucoup plus élevée parmi ceux qui s’identifient à la droite religieuse, favorisaient l’expulsion forcée des Arabes.

Prises ensemble, l’érosion de la démocratie, la polarisation politique accrue, l’influence croissante de groupes et de partis liés au messianisme religieux, et la violence continue créée par l’occupation pourraient inciter les meilleurs et les plus brillants d’Israël à émigrer. Ce n’est pas un scénario farfelu. En décembre, le Bureau des statistiques d’Israël a rapporté que l’augmentation nette des départs du pays l’année dernière — la moitié de ceux qui sont partis avaient entre 20 et 45 ans, plus d’un quart étaient des adolescents ou plus jeunes — a produit une « migration nette négative » et a contribué à un ralentissement de la croissance démographique.

La transformation interne d’Israël vers l’illibéralisme, une métamorphose produite en partie par sa répression et son occupation des Palestiniens et la violence qu’elle engendre, n’est guère prédestinée. Mais si le pays continue d’aller dans cette direction, son isolement international augmentera, et la bonne volonté à son égard diminuera, même aux États-Unis, qui, s’ils ne sont pas irremplaçables en tant que mécène et protecteur, s’en rapprochent fortement. Le Hamas ne peut, bien sûr, pas détruire Israël, mais si le pays s’auto-sape, son ennemi juré aura remporté une victoire.