Bruce Willis et Nicolas Cage sont étrangement importants pour l’histoire de la franchise Mission : Impossible, telle que je comprends cette histoire. La première Mission : Impossible est arrivée en 1996, au milieu d’une longue décennie de films d’action à gros budget, au box-office florissant, et outrageusement exagérés mettant en vedette ces deux acteurs, comme les films Die Hard et Armageddon (Willis), et The Rock et Con Air (Cage). Ces films ont créé et affiné un certain style et ton de film d’action, qui ont émergé plus ou moins organiquement des méthodes d’acteurs de ces deux mégastars de cette décennie ridicule.

Dès le premier film Die Hard (1988), Willis avait perfectionné une manière de livrer ses répliques avec un petit sourire de conscience de soi qui suggérait qu’il était juste un peu plus cool que le film, une admission qui rendait d’une certaine manière les films plus cool. Pour sa part, Cage avait adopté un style de surjeu flamboyant, qui était agréable et souvent amusant précisément à cause de son évidence et de sa conscience de soi, et quand il se retrouvait dans l’engin extravagant d’un film d’action des années quatre-vingt-dix comme The Rock ou Face/Off, il se lâchait vraiment, élevant le mélodrame kitsch au niveau du camp, portant la vilenie de cartoon au niveau de la lutte professionnelle. L’audace de ces performances méta-comiques de ces deux acteurs, et le grand succès de ces films, ont créé une sorte de culture du film d’action — une tendance plus large dans la réalisation de ces spectacles formulaïques qui ont transformé leur cynisme natif en absurdité en un style ironique à part entière.

La première Mission : Impossible est apparue au milieu de tout cela, plus ou moins. C’était un joli mélange de thriller d’espionnage européen humide et de film d’action américain lumineux, mais son réalisateur Brian DePalma lui a donné ce ton légèrement luride de DePalma, et sa célèbre scène avec un hélicoptère enchaîné à un train à l’intérieur du Chunnel était assez exagérée, fondamentalement méta-comique comme ces films de Cage et Willis. Pourtant, selon les normes de la décennie, Mission : Impossible 1 était plutôt sobre. Mission : Impossible 2 (2000), en revanche, était une pleine expression de la folie des films d’action de la décennie. John Woo, qui avait réalisé Face/Off, — un film auquel l’expression « au-dessus de tout » est particulièrement inappropriée — a créé des scènes d’action fortement stylisées qui étaient à la fois visuellement frappantes et un peu ridicules, et il a mis en scène l’interaction romantique entre Tom Cruise et Thandiwe Newton dans les tons de mélodrame excessivement mûr familiers de ses films vaguement religieux de Hong Kong. Et, eh bien, parfois, on ne pouvait s’empêcher de rire un peu.

Il est facile d’imaginer Tom Cruise — qui, à ce deuxième Mission : Impossible, était devenu producteur ainsi que la star de la franchise — se remémorant le film et disant à son équipe : « D’accord. Ne faisons plus de ce mélodrame excessivement mûr. Ne faisons plus de méta-comédie à moitié intentionnelle. Je ne suis pas Bruce Willis. Je ne suis pas Nicolas Cage. Je suis Tom Cruise. Je ne veux pas que les gens rient de mes films et se demandent si je suis dans la blague. » C’est-à-dire que le passage du John Woo englué et spirituel réalisant Mission : Impossible 2 au J.J. Abrams utilitaire réalisant Mission : Impossible 3 (2006) semble être une correction de cap assez évidente et intentionnelle. À partir de là, l’excès kitsch, et les signes de licence et de vision directoriale, ont disparu. Il y avait plus d’excès que jamais, bien sûr, mais ce n’était pas kitsch. Et il y avait beaucoup de licence, mais la personne profitant de la licence, la personne dont la vision informait ces films, n’était pas un réalisateur artistique qui pourrait faire passer la star pour kitsch ou accidentellement drôle, mais la star elle-même, la star des stars, Tom Cruise.

À partir de ce moment — bien qu’ils soient devenus de plus en plus complexes tant dans leurs scènes que dans leurs intrigues — les films n’étaient plus un peu étranges dans leur cadre et leur ton, leur apparence, leur vision. L’ambiance postmoderne des années quatre-vingt-dix avait disparu. Étonnamment, cependant, ils restaient plutôt bons. Ils étaient palpitants et amusants. Ils ont établi une norme de cohérence et de fiabilité dans une franchise cinématographique qui sera difficile à battre. Ce que je peux dire, en termes de critique de film, sur Mission : Impossible : The Final Reckoning, c’est que c’est presque exactement aussi bon, presque exactement aussi amusant et excitant, que les cinq ou six derniers Mission : Impossibles. Il est rapporté que The Final Reckoning est le dernier Mission : Impossible. Si c’est le cas, alors la série ne se termine ni sur une note élevée ni comme une déception, mais comme la réalisation sonore d’attentes bien fondées.

Aussi réussis et bien réalisés que ces films aient été, ils ont aussi été… Je suis tenté de dire qu’ils ont été un peu dépourvus d’âme, mais ce n’est pas tout à fait juste. Ce n’est pas que ces films n’ont pas d’âme. Ils ont une âme, mais c’est l’âme d’un scientologue. La plupart de ce que je sais sur la scientologie, je le sais grâce à des choses que Tom Cruise a été filmé en disant à ce sujet, et ce que la scientologie semble avoir fait pour (ou à) Tom Cruise, c’est de lui faire croire qu’il peut à peu près tout faire. Plus précisément, le pouvoir ou la valeur ajoutée de la scientologie semble être que cette capacité à faire à peu près n’importe quoi découle de la croyance du scientologue, ou du moins de celle de Tom Cruise, en cette capacité. C’est la croyance qui compte, la volonté du croyant, le pouvoir du croyant à s’engager, le pouvoir du croyant engagé à faire… quelque chose, peu importe quoi. Lorsque Tom Cruise parle de la façon dont la scientologie l’habilite, il semble absolument prêt et capable d’agir, d’agir de manière héroïque si nécessaire, mais il est quelque peu confus, sinon mentalement paralysé, sur la question de savoir pourquoi il pourrait agir, quel but ses pouvoirs surhumains d’action pourraient servir. Mais il est également clair que, si un but valable lui tombait dans les bras, il croit totalement qu’il serait capable de faire presque n’importe quoi pour le réaliser.

Ce dernier volet des films Mission : Impossible est un témoignage de cette croyance, et des pouvoirs inhabituels qui en découlent peut-être. Et heureusement pour Cruise, les films eux-mêmes lui fournissent un but auto-renouvelant auquel il peut diriger ses pouvoirs spéciaux. Ce but est de dépasser, en termes de spectacle et d’audace physique des cascades et de complexité de l’intrigue, dans chaque nouveau Mission : Impossible, tout ce qui a été fait dans le dernier Mission : Impossible. Il est nécessaire d’interjeter ici que Cruise ne se contente pas de jouer dans ces films et de les produire. Il fait ses propres cascades dans ceux-ci, et il est central au sens de ces films que tout le monde le sache. Ces cascades atteignent leur plus grande grandeur et leur plus grande importance dans The Final Reckoning.

Je ne suis pas totalement juste envers les derniers Mission : Impossibles lorsque je dis qu’ils ont l’âme d’un scientologue. Ils sont dominés par cette âme, mais la lumière d’autres âmes scintille agréablement en eux. Ils sont merveilleusement castés, avec de grands méchants remontant à Philip Seymour Hoffman dans Mission : Impossible 3 et allant jusqu’au dernier méchant, joué par Esai Morales. Et lorsque Vanessa Kirby est arrivée en tant que semi-méchante Veuve Blanche dans Mission : Impossible : Fallout (2018), j’ai eu l’impression que le film et moi étions tous deux défibrillés. J’ai abordé chaque MI suivant avec une pensée initiale : j’espère que la Veuve Blanche y est.

Une chose amusante à propos de la Veuve Blanche est que, malgré sa charge sexuelle et ses motivations ambiguës, elle illustre une sorte de logique de film pour enfants dans une grande partie de la caractérisation de la franchise. De nombreux personnages dans les films Mission : Impossible — pour utiliser le langage moral de mes filles quand elles étaient petites — commencent méchants mais finissent par être gentils. À part le principal méchant dans chaque film, les antagonistes d’Ethan Hunt finissent toujours par être de son côté, conquis par un principe de gentillesse universelle — qui est ancré par la présence d’une menace mondiale — que sa mission impossiblement élaborée est censée servir. C’est moralement simple, sinon simpliste, mais cela fonctionne bien dans le monde sentimental de la franchise, qui est par ailleurs dominé par la machinerie cinématographique se surmontant entièrement pour le bien de cette surmontée, c’est-à-dire par la volonté capable et vide de Tom Cruise.

Ce recours à la gentillesse universelle comme valeur mondiale rendue urgente par une menace mondiale remonte au moins aux films des années 90 tels que Armageddon (astéroïde) et Independence Day (extraterrestres). Dans les deux derniers Mission : Impossibles, la menace mondiale est un agent IA malveillant connu sous le nom d’Entité, qui (qui ?) prend rapidement le contrôle du monde. L’Entité est une conception encore plus troublante de film d’action dans The Final Reckoning qu’elle ne l’était il y a deux ans dans Dead Reckoning, car elle ne ressemble plus tant à une conception de film d’action. Peut-être est-ce pour cela que je voulais qu’elle soit une présence plus importante dans le nouveau film. Nous voyons ce qu’elle fait — jetant un voile de confusion sur les perceptions des gens du monde, prenant le contrôle des arsenaux de chaque puissance nucléaire — mais nous n’entendons pas assez souvent le bourdonnement électronique de sa voix. Nous n’avons pas la chance de voir l’IA super-intelligente nous épater en s’expliquant.

Bien sûr, c’est parce que c’est un film Mission : Impossible, une production de Tom Cruise, dans lequel la chose la plus folle, la plus effrayante et la plus intéressante à émerger dans l’histoire du monde doit passer au second plan, eh bien, aux cascades. Au fur et à mesure que la franchise Mission : Impossible a évolué, les cascades audacieuses, et la connaissance publique que Cruise les réalise, ont pris de l’importance. Les deux derniers films — malgré le casting sympathique et beau de personnages secondaires, et malgré la complexité logistique de leurs aventures individuelles et de leur intrigue plus large — émettent un sentiment quelque peu réducteur qu’ils sont construits pour le bien de leurs cascades, que le film est un véhicule pour que Tom Cruise montre au monde les choses folles qu’il a la volonté de fer et donc la capacité à peine humaine de faire.

Mais il y a un problème esthétique lancinant avec la croyance en soi surhumaine de Cruise. Lorsque vous regardez les séquences de cascades de Mission : Impossible, vous commencez inévitablement à penser à la cascade, non pas comme un essai physique palpitant d’un personnage dans une histoire de film à laquelle vous avez suspendu votre incrédulité pour entrer comme si c’était la vraie vie, mais comme une cascade. Au lieu de simplement vous inquiéter que le méchant pourrait avoir le dessus sur notre héros Ethan Hunt alors qu’ils luttent tous les deux avec la physique, la chance et l’un l’autre, vous ne pouvez pas vous empêcher de dériver vers des réflexions qui brisent le charme, surtout à mesure que la séquence s’étend dans sa neuvième ou dixième minute. « Wow, » vous commencez à penser, « c’est vraiment Tom Cruise qui fait cette cascade. Je me demande s’il avait peur. Comment fait-il pour tenir si longtemps ? Quel âge a-t-il maintenant ? Soixante et quelques ? Mon dieu, c’est impressionnant pour son âge. Pour n’importe quel âge, vraiment. Je me demande ce que sa femme pense de tout ça. Qui est sa femme maintenant ? Attendez. Il n’est plus marié, n’est-ce pas ? Je pense avoir lu quelque chose à propos de cette jolie actrice espagnole. »

Les Mission : Impossibles, donc, vont trop loin d’une manière qui aurait forcé diverses concessions ironiques d’autres franchises de films d’action, ou dans d’autres époques de films d’action. Si James Bond devait faire de la moto depuis une falaise puis parachuter au sol, il devrait accentuer son atterrissage par un ajustement espiègle de son nœud papillon ou quelque chose du genre, pour indiquer au public de rire de ce geste conscient de soi et non de la stupidité et de l’improbabilité de la chose elle-même. Mais les Mission : Impossibles ne voient aucune nécessité à des gestes espiègles car il n’y a pas d’artifice à reconnaître. Comme c’était le vrai Tom Cruise traitant cette falaise rocheuse comme une rampe de moto, c’est Tom Cruise lui-même qui se balance gracieusement sous ce parachute, descendant doucement vers la berge pour cet atterrissage élégant. Vous pourriez plutôt applaudir que rire, comme quelqu’un dans les gradins aux Jeux Olympiques.

La création et la mythologisation impressionnantes de Tom Cruise ont tissé ses rôles en tant qu’acteur, producteur, cascadeur et célébrité en une seule entité, pour ainsi dire, une présence consumante si imposante et puissante qu’elle renverse la relation habituelle entre acteur et film. Lorsque vous dérivez dans ces réflexions distraites alors qu’il réalise ses cascades improbables, cela commence à sembler moins que Tom Cruise soit un acteur dans le dernier Mission : Impossible que le dernier Mission : Impossible soit un accessoire dans l’épopée de Tom Cruise, une démonstration élaborée qu’il peut tout faire, qu’il est assez grand pour contenir n’importe quoi. Tom Cruise n’est pas dans Mission : Impossible : Le Dernier Jugement. Mission : Impossible : Le Dernier Jugement est dans Tom Cruise. Mais cela signifie que les films et leur star étaient toujours dans une étrange compétition l’un avec l’autre. Les films devaient dépasser leurs prédécesseurs en ampleur d’action, et Cruise devait dominer plus que les films, enveloppant leur artifice en expansion dans sa réalité Tom Cruise. À mesure que les films devenaient plus grands, Cruise et ses cascades devaient également croître en échelle et en audace.

Cependant, il y a un signal dans la dernière entrée, que cette course aux armements existentielle entre la star de cinéma et la franchise cinématographique devait prendre fin — les cheveux de Cruise. La première chose que vous remarquez lorsque Ethan Hunt apparaît à l’écran, c’est qu’il semble avoir raté quelques coupes de cheveux. Ses cheveux sont étrangement longs. Ils dépassent ses oreilles. Un autre personnage fait même une blague à ce sujet. « J’aime les cheveux plus longs, » dit Grace, interprétée par Hayley Atwell, lorsque nous le voyons pour la première fois. C’est-à-dire que le film recourt à un geste espiègle de conscience de soi, un peu d’ironie de film d’action, pour ajuster la coiffure conspicue de Cruise. Mais pourquoi est-ce un problème ? Pourquoi a-t-il des cheveux distrayants alors qu’ils n’ont aucune importance pour l’histoire, et qu’ils n’ont pas l’air très bien ? La première chose à laquelle j’ai pensé, que ma femme a fait écho, c’est qu’il a les cheveux plus longs pour se donner l’air plus jeune qu’il ne l’est.

Les longs cheveux sont une ruse d’un homme vieillissant, un peu d’artifice qui ne peut être nié. Donc, cela doit être reconnu, par une mention ironique au début du nouveau film de l’homme vieillissant. C’est un moment désagréable. Cela nous rappelle qu’il y a au moins un aspect de la réalité que la volonté musclée de Tom Cruise n’a pas maîtrisé après tout. Elle n’a pas maîtrisé le temps.

Et donc, la franchise Mission : Impossible se termine non pas parce qu’elle a dit tout ce qu’elle avait à dire. Cela fait 20 ans qu’elle dit la même chose, qui n’avait en réalité jamais besoin d’être dite au départ. Il n’y a aucune raison qu’elle ne puisse pas continuer à se répéter. La franchise se termine parce que sa star ne peut plus maintenir sa maîtrise sur elle. Tom Cruise ne peut pas continuer à être plus grand que ses énormes films — malgré les discours de motivation de la Scientologie qu’il se fait — parce que le temps et l’âge le rendent plus petit. Il ne peut sûrement plus continuer à faire ces cascades élaborées. Le plus qu’il puisse faire, peut-être, c’est de laisser pousser ses cheveux pour qu’ils lui tombent sur les oreilles, puis de rejoindre tout le monde pour en rire.