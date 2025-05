Les événements qui ouvrent l’histoire de Thucydide sur le déclenchement de la guerre du Péloponnèse pourraient sembler étrangement familiers à un lecteur moderne. Après des escarmouches d’ouverture peu concluantes sur un différend territorial lointain entre Corinthe et Corcyre (l’actuelle Corfou), les deux parties se rendent à Athènes, l’une des deux superpuissances du monde grec, pour plaider leur cause. Les Corcyréens souhaitent obtenir l’aide athénienne pour résister à leur ville mère de Corinthe, plus puissante ; les Corinthiens veulent que les Athéniens s’en tiennent à l’écart.

Ce qui est frappant, c’est combien de débats enregistrés par Thucydide utilisent le langage de ce que nous considérerions maintenant comme le droit international : obligations contractuelles, voire quelque chose qui s’apparente au droit coutumier dans les obligations dues par les colonies à leurs villes fondatrices, l’offre des Corcyréens de résoudre le différend par arbitrage de tiers. Mais tout aussi frappant est que dans le récit de Thucydide, peu de cela ne représente plus qu’un écran. L’appel ultime des deux parties est à l’intérêt personnel brut des Athéniens, sous le nuage des tensions croissantes avec Sparte.

La Grèce classique (et les périodes hellénistique et romaine ultérieures) était anarchique, dans le sens utilisé dans la théorie des relations internationales : chaque État était fondamentalement gouverné par ses propres intérêts. Mais cette anarchie même était tempérée, si ce n’est dans une mesure limitée, par des coutumes — la préservation de la trêve olympique, le principe selon lequel les traités doivent être respectés, un certain degré de protection pour les sites sacrés, et un peu de clémence pour les non-combattants — qui ne sont pas dissemblables au droit international moderne. Aucun État grec n’aurait sacrifié ses intérêts vitaux pour ces principes, tous ayant été, à un degré ou à un autre, violés au cours de la guerre du Péloponnèse. Mais même deux millénaires plus tard, nous pouvons voir les contours d’un système qui a dû huiler les rouages de l’interaction étatique et réguler les petits différends mineurs qui pourraient autrement consommer le temps des fonctionnaires ou éclater de manière disproportionnée par rapport à l’offense.

Dans cet état de fait basique, il y a une leçon qui peut se perdre dans la complexité écrasante du droit international public moderne : qu’il y a deux rôles fondamentalement importants pour le droit international. Tout d’abord, il fournit un cadre pour le fonctionnement quotidien du système international. S’il n’y avait pas de règles établies concernant le traitement des diplomates, et que chaque question découlant des relations consulaires devait être conduite à partir de principes fondamentaux, si chaque question de commerce international devait être négociée à partir de zéro, s’il n’y avait pas de principes acceptés de navigation maritime, les départements diplomatiques du monde entier seraient submergés par la charge de travail. Des querelles inutiles deviendraient régulièrement de grandes crises. Une partie de cela est spécifiée dans des traités, d’autres résultent simplement de coutumes établies, mais sans règles de base pour régir les petites choses, les milliers de façons dont les États interagissent les uns avec les autres chaque jour deviendraient complètement ingérables. Pour la plupart, ces interactions sont si mineures et non controversées que les règles qui les régissent peuvent être considérées comme contraignantes.

Le second rôle, plus large, du droit international public est de définir des attentes claires sur ce que le comportement des États devrait être. Ainsi, les États devraient respecter leurs traités, ils ne devraient pas déclencher de guerres d’agression injustifiées, ils devraient chercher à épargner les civils autant que possible en temps de guerre, et ainsi de suite. Le fait que, par traité ou par coutume générale de la communauté internationale, ces types de principes existent donne une forte orientation aux États qui pourraient être tentés de les violer, et fournit une couverture diplomatique aux autres membres de la communauté pour punir toute violation. Le simple fait qu’il existe des principes largement acceptés dans la communauté internationale ne signifie cependant pas qu’il sera toujours possible de résoudre un différend en suivant les principes plutôt que les intérêts tranchants et l’équilibre des pouvoirs. Dans un système sans véritable application, il est quelque part entre naïf et volontairement stupide de penser que les États sacrifieront leurs intérêts vitaux au nom d’idéaux abstraits.

À l’exception, bien sûr, de la Grande-Bretagne. Et c’est ici que le véritable problème de l’approche du gouvernement concernant le différend sur les îles Chagos se précise — il semble déterminé à effondrer toute distinction entre un système utile de règles régissant les interactions quotidiennes et ce que sont les intérêts vitaux de la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, nous sommes coincés avec un établissement qui semble obsédé par l’idée que le sale business de l’intérêt national peut être déterminé par des soumissions poussiéreuses et une clarté juridique sèche, même alors que le reste du monde devient de plus en plus confus et chaotique. Il semble croire que les questions de souveraineté nationale peuvent être aussi dépendantes de règles obscures que les points plus fins des traités fiscaux.

Et la réponse, bien sûr, est qu’ils le peuvent — mais d’une seule manière. Aucun autre pays ne va suivre cet exemple. Nous pouvons fournir un bel exemple pour le reste du monde dans notre détermination à respecter chaque aspect de l’esprit et de la lettre du droit international, mais il est farfelu de penser que quiconque d’autre fera de même. Pourtant, cette attitude — si seulement nous suivons les règles une fois de plus, tout le monde réalisera à quel point elles sont merveilleuses — a entravé la politique britannique depuis des décennies. Notre conviction que le différend en cours sur Chagos était ce qui empêchait la Russie de réaliser l’erreur de ses manières conquérantes en Ukraine, ou la Chine d’abandonner sa ligne à neuf traits, est de la même innocence naïve que notre insistance à non seulement suivre, mais à dorure à l’or, chaque nouvelle directive de l’UE pendant notre adhésion, même si d’autres membres de l’UE ignoraient avec un sourire les aspects gênants. L’irréalisme de notre classe dirigeante serait comique s’il n’était pas une telle trahison de nos intérêts.

Il n’y a qu’une seule issue à cela. Tant que le Royaume-Uni se présente comme une victime enthousiaste, ces pays qui savent encore peser leurs intérêts nationaux vont bondir. 101 millions de livres par an pour Maurice pour le privilège de nous permettre de leur céder du territoire. Combien donnerons-nous un jour à l’Espagne pour Gibraltar ? Devons-nous payer pour l’équipement de forage argentin comme prix pour céder les Malouines ? Pas étonnant que nous ayons été si complètement surclassés par l’UE lors du Brexit, et pas étonnant que nous nous soyons si docilement conformés à la vision chaotique de l’administration américaine actuelle pour le monde.

Peut-être que tout cela fait partie du plan, une partie du grand schéma de nos dirigeants pour faire de la Grande-Bretagne le premier véritable État post-national, un héraut du nouvel ordre mondial où la loi et les avocats règnent en maîtres. Mais si c’est le cas, alors ils manquent la partie la plus essentielle du tableau, à savoir que les électeurs ne toléreront pas un tel mépris volontaire pour les intérêts britanniques indéfiniment. Si le Brexit était le canari dans la mine de charbon de la colère croissante face à l’ingérence autoritaire de corps internationaux obscurs, ce n’est pas un avertissement qui a été pris en compte. L’accord sur Chagos lui-même n’a peut-être pas — encore — réussi à percer largement, mais qu’il s’agisse de l’opposition à la CEDH ou d’un retour de bâton croissant contre les accords commerciaux, il y a un courant de méfiance profonde envers le droit international en général qui ne cesse de croître. Il est devenu de plus en plus à la mode, dans certaines parties de la droite en ligne, de nier l’existence même du droit international. Avec le parti Réformiste menant constamment dans les sondages, combien de temps avant que le Royaume-Uni ait un gouvernement engagé à renier le système basé sur des règles en principe ? Le Royaume-Uni n’est bien sûr pas seul dans cette situation. Les États-Unis sont, si quelque chose, en avance sur nous, et une grande partie de l’Europe n’est pas loin derrière (même si la colère populaire là-bas a peut-être été en partie tempérée par le mépris ironique que de nombreuses nations européennes ont longtemps montré pour les éléments les plus restrictifs du système juridique international).

Il y a un sens dans lequel c’est un problème énorme. Pour tout le pompier et le dépassement impérial du droit international moderne, il sert un but. L’Occident – y compris le Royaume-Uni – a extrêmement bien réussi au cours du dernier siècle grâce à un système qu’il a largement conçu pour servir ses propres intérêts. Dans la mesure où le système international basé sur des règles s’effondre complètement, nous sommes immensément vulnérables en tant que puissance de taille moyenne dépendante du commerce mondial fluide. Il n’est guère dans notre intérêt national de revenir à ce genre d’anarchie interétatique thucydidienne qui nous obligerait à dépenser de vraies ressources non pas pour un bien-être toujours croissant, mais pour des armes et des navires.

Mais lorsque nous atteindrons ce point — ce qui semble de plus en plus probable — ce sera ce dépassement impérial des adorateurs du droit international qui en sera la cause. Loin de mener à une sorte d’utopie internationaliste à la Fukuyama, l’hubris de Starmer et de ses semblables ne peut que saper le consentement démocratique pour ces éléments de l’ordre international libéral qui fonctionnent. Une fois que le soutien démocratique pour, et la confiance dans, le principe de base selon lequel résoudre les différends par des règles est disparu, il sera difficile de le retrouver. Le populisme moderne se caractérise par sa profonde méfiance envers toute forme de coopération internationale au-delà des jeux de pouvoir brut. Nous risquons de former une génération de futurs dirigeants politiques à avoir une hostilité intégrée envers le droit international, même là où il pourrait en fait servir nos intérêts.

Il est encore temps de corriger cela. Un gouvernement sensé pourrait nous sortir de traités qui ne font que nous lier les mains — la Convention d’Aarhus, le Traité d’Ottawa, la Convention sur les munitions à sous-munitions — et examiner de manière pragmatique si d’autres, comme la CEDH, valent les contraintes qu’ils nous imposent. Un gouvernement sensé pourrait annuler l’accord sur Chagos même à cette onzième heure. En effet, un Parlement sensé pourrait et devrait le rejeter. Malgré les tentatives du gouvernement d’éviter le contrôle en concluant l’accord juste avant la pause, il s’est engagé à mettre en œuvre le traité par le biais d’une législation primaire, et est tenu en tout état de cause de soumettre les traités au Parlement avant la ratification en vertu de la Loi de 2010 sur la réforme constitutionnelle et la gouvernance.

Il n’y a cependant aucune véritable perspective que ce gouvernement fasse quoi que ce soit de tout cela. Ses membres clés ont été forgés dans un monde de droit public grandement bienveillant et semblent véritablement incapables de comprendre pourquoi les gens pourraient réellement se soucier de leur nation. Étant donné la vaste majorité du Parti travailliste, il y a également peu d’espoir que les députés exercent même leurs pouvoirs limités de contrôle pour bloquer l’accord. C’est une classe dirigeante qui tire fierté d’une tentative d’auto-flagellation bien intentionnée pour des péchés historiques (réels ou imaginaires). Un changement de cœur est malheureusement au-delà du domaine du probable, voire peut-être du possible. D’ici à ce que nous ayons un gouvernement prêt à défendre les intérêts britanniques, il se peut qu’il soit trop tard pour sauver ces parties du système qui fonctionnent réellement. Le résultat ne sera pas seulement l’effondrement de tout ce à quoi Starmer et Hermer ont consacré leur vie — ce sera un monde plus étroit et plus méfiant pour nous tous.

L’Histoire de Thucydide est, autant que tout autre chose, l’histoire de la manière dont même les contraintes limitées de la coutume et de la diplomatie ont été de plus en plus balayées au profit d’un intérêt personnel impitoyable sous les pressions de la guerre. Moins de 20 ans après les arguments civilisés des Corinthiens et des Corcyrans, Thucydide rapporte un autre débat à Athènes sur le sort de Mélos, un membre rebelle de l’empire d’Athènes. Les Méliens font appel à la meilleure nature des Athéniens ; ils échouent. Dans peut-être la déclaration la plus sombre de la vision du monde de Thucydide, les Athéniens justifient leur décision de massacrer les Méliens avec la célèbre « δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν » : « Le droit, tel qu’il est dans le monde, n’est en question qu’entre égaux en pouvoir, tandis que les forts font ce qu’ils peuvent et les faibles subissent ce qu’ils doivent. » Le gouvernement regrettera son rôle dans le retour de ce monde prédateur.