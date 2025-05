Vers la fin de son nouveau livre, Robert Macfarlane a une épiphanie. Un fleuve est-il vivant ? emmène l’écrivain et activiste écologique dans un trio de voyages loin de son domicile de Cambridge : vers les forêts nuageuses de l’Équateur et leur « fournaise verte, fumante et éclatante », vers les ruisseaux et lacs empoisonnés de Chennai en Inde et, enfin, vers les torrents tumultueux du Mutehekau Shipu, ou fleuve Pie, dans l’est du Canada. À côté de l’écume et du tonnerre du gouffre qui fait s’écraser ce fleuve dans le golfe du Saint-Laurent, Macfarlane a une révélation rhapsodique du pouvoir non humain de ses eaux et de leur « aura incandescente », dans un lieu sacré où « les royaumes fantômes des temps passés et futurs se chevauchent ».

Pour toute sa renommée désormais mondiale en tant que sage environnemental, guide et même prophète, Macfarlane conserve un emploi de jour en tant que professeur à Cambridge (au Emmanuel College). Bien que Un fleuve est-il vivant ? fasse rarement allusion à son propre arrière-pays académique, plusieurs siècles d’hymnes littéraires anglais à la majesté et au mystère de la nature coulent sous, ou sur, la surface fervente de sa prose. Pourtant, son extase émerveillée à côté de l’élan divin du Mutehekau Shipu — « les voix du fleuve disent et chantent ce que je ne peux comprendre » — m’a rappelé non pas tant le Prélude de Wordsworth, ou un autre favori romantique vénéré, mais une vision riparienne plutôt plus humble.

Le fleuve pour Macfarlane devient un dieu insondable qui peut être entendu, ressenti, mais jamais fixé par l’esprit humain. Curieusement, son ravissement canadien m’a renvoyé à un petit affluent de la Tamise. Là, dans l’éclat d’une aube de mi-été, deux créatures fragiles entendent une « musique céleste » et appréhendent une divinité aquatique. Cela laisse l’un d’eux « possédé dans tous ses sens par cette nouvelle chose divine qui a emporté son âme sans défense et l’a bercée, un nourrisson impuissant mais heureux dans une forte étreinte soutenante ».

Je ne suis pas sûr que Macfarlane, ou ses éditeurs, accueilleraient une comparaison entre ses aperçus de transcendance à côté des grands cours d’eau menacés du monde et les aventures confortables de Rat et Taupe. Peu importe : dans le chapitre « Le joueur de pipeau aux portes de l’aube » de Le Vent dans les saules, Kenneth Grahame a trouvé une voix pour une sorte de panthéisme natif des rives. Le grand dieu cornu Pan, « Ami et Aide », apparaît brièvement aux animaux dans une rêverie qui a envoûté ses lecteurs depuis la première parution du livre en 1908. Ébouriffé, barbu et jouant de la flûte, l’esprit sacré de la Nature se manifeste parmi des ruisseaux modestes et sinueux, des caniveaux, des fossés et des rigoles dans le « royaume silencieux et argenté » de la Tamise. Grâce à ce visionnaire pop angoissé, Syd Barrett, le « rêve-chanson » mystique de Grahame au bord du fleuve a même donné à Pink Floyd le titre de leur premier album en 1967.

Qu’elles soient éloignées ou proches de chez soi, les rivières traversent les rêves et les peurs humaines. Les passionnés des rives des Home Counties — les homologues humains de Rat, Taupe et Blaireau de Grahame — peuvent ressentir leur force aussi intensément que (disons) la poétesse et voyante innue Rita Mestokosho, qui bénit le voyage en kayak de Macfarlane en aval. Son livre commence à, et revient à, un fragile ruisseau de craie dans les bois près de l’hôpital Addenbrooke à Cambridge, menacé par le développement et la sécheresse. Il s’étend à d’autres voies navigables à travers le monde, où l’exploitation minière, les barrages, la pollution et le changement climatique ont changé — ou menacent de changer — les « biens communs bleus » des rivières en « source illimitée et puisard illimité : ce qui fournit et ce qui évacue ». En chemin, il rencontre des militants du mouvement « Droits de la Nature ». Ils intentent des procès improbables pour établir la « personnalité juridique » des rivières, et leur droit à s’écouler librement sans pollution, barrages, détournements et abus.

Alors, une rivière est-elle vivante ? Un jugement marquant en Nouvelle-Zélande, la loi Te Awa Tupua, a décidé cela en 2017. Tant en Équateur qu’au Canada, les scientifiques-activistes consultés par Macfarlane ont également connu des journées fructueuses devant les tribunaux. Même à Chennai, où des étendues d’eau contaminées par des produits chimiques suintent de manière toxique à travers les « zones de sacrifice » d’une industrie incontrôlée, des affaires ont été déposées pour protéger la vie des rivières. L’immersion totale de Macfarlane dans le langage et la vision des éco-radicaux, ainsi que leur hostilité militante envers le « mort-extractivisme » des États et des entreprises, pourrait laisser certains de ses anciens fans sur le bord du chemin. Comparé aux explorations souterraines étranges dans Underland — pour ce lecteur, l’un des chefs-d’œuvre de non-fiction du siècle jusqu’à présent — Is a River Alive ? semble plus serré, plus féroce, plus didactique. L’urgence militante et l’impulsion de ponctuer ses voyages par un plaidoyer sincère pour une « législation écocentrique » poussent la prose de Macfarlane dans des canaux plus rapides mais plus étroits. Il sait dès le départ où ces voyages devraient mener : dans la branche du conservationnisme radical qui mobilise les piétés rituelles de la spiritualité traditionnelle tout en plaidant pour les rivières — ou les forêts, ou les montagnes — en tant qu’« entités porteuses de droits ».

« Loin ou près de chez soi, les rivières traversent les rêves et les peurs humaines. »

Cela signifie que Is a River Alive ? peut sembler moins comme un voyage de découverte que comme la poursuite d’un agenda. Ce n’est pas pour dire qu’il manque de passages en cascade de prose ornée dans le style caractéristique de Macfarlane. Il note que « L’histoire de la littérature est jonchée des débris des tentatives d’exprimer l’eau ». Si ce voyage est voué à l’échec, alors le sien compte parmi les plus honorables. Peu importe jusqu’où ils choisissent de voyager avec la politique de Macfarlane, tout lecteur devrait frémir à son passage dans les eaux vives du Mutehekau Shipu avec un groupe hétéroclite de compagnons. Cela le laisse « lentement inondé de l’intérieur » par les rapides tourbillonnants et les canaux pulsants que son kayak traverse. À la fin, « je suis river ».

Il peut sembler qu’il y a un long chemin entre de telles escapades héroïques et les affaires gluantes de contaminations de rivières et de nettoyages, près du pays de Wind in the Willows. La majorité des suiveurs de Macfarlane ne se soucient peut-être pas des cascades d’activisme tape-à-l’œil. Mais ils s’inquiètent que, comme il l’écrit, les « rivières propres » sur leurs portes « sont devenues des rivières dont on ne peut boire sans tomber malade, ce qui, à son tour, a fait de ces rivières des rivières dans lesquelles on ne peut nager sans tomber malade ». Pourtant, les rivières, comme il l’insiste, « se guérissent avec une rapidité remarquable ». Seule une poignée de ses admirateurs se retrouvera impliquée dans des querelles judiciaires sur la personnalité juridique des voies navigables ou des forêts : de tels cas remontent, il s’avère, à un article de 1972 de Christopher Stone intitulé « Les arbres devraient-ils avoir des droits ? » Cependant, beaucoup seront le genre de citoyen consciencieux qui pourrait cette semaine participer à l’enquête annuelle sur la santé des rivières de la Rivers Trust, le « Big River Watch ».

Les sceptiques et les moqueurs rejetteront Macfarlane à leurs risques et périls. Il s’adresse à et pour une large circonscription — plus un delta sinueux qu’un torrent rapide — pour qui le dégoût face à la dégradation imprudente de la nature compte plus que les points plus fins de la doctrine verte. En Grande-Bretagne comme ailleurs, les rivières (et les crimes commis sur et dans celles-ci) sont au cœur de la cause. Revenons au pays de Kenneth Grahame. L’écrivain, après tout, a tiré l’idylle de The Wind in the Willows de son enfance au bord de la Tamise à Cookham Dean ; plus tard, il a vécu en amont à Pangbourne.

À quelques miles à l’ouest de Cookham se trouve Henley-on-Thames, autrefois la circonscription fiable d’un certain Boris Johnson. Depuis juillet 2024, cependant, le libéral-démocrate Freddie van Mierlo représente Henley avec une confortable majorité de 6 000 voix. Ici, et dans des dizaines d’autres circonscriptions, le « mur bleu » de l’hégémonie conservatrice garantie a été emporté dans une vague principalement orange — mais parfois rouge ou verte. Il y a de bonnes raisons de croire qu’un facteur non trivial derrière cet effondrement du vote rural était ce que Macfarlane appelle la « calamité graduelle et désespérée » des rivières d’Angleterre.

Les faits sont souvent récités. Pas une seule rivière anglaise n’est en « bonne condition générale ». À peine 14 % ont une écologie saine ; 83 % sont considérées comme « hautement polluées ». En 2024, les compagnies des eaux ont effectué 450 398 déversements d’eaux usées brutes dans les rivières anglaises : un total de 3 614 428 heures de déjections. Thames Water, chroniquement endettée et désireuse d’augmenter les factures de 59 % au cours des cinq prochaines années, a contribué à hauteur de 300 000 heures à cette marée brune. Macfarlane célèbre à juste titre le ruisseau de craie : l’une des écologies les plus rares sur la planète, dont la plupart se trouvent dans le sud de la Grande-Bretagne. En tête de la merde comme toujours, Thames Water a réussi en 2024 l’équivalent de 154 jours de déversement d’eaux usées dans le ruisseau de craie du Misbourne.

Abandonnés par Pan, Rat et Mole devaient maintenant pagayer à travers des eaux usées. Les gens remarquent et s’en soucient. L’état de la Tamise est devenu un enjeu crucial dans la circonscription de Henley et dans une vingtaine d’autres endroits noyés dans la saleté d’une privatisation ratée qui n’a profité qu’à des parasites rentiers ayant un monopole étouffant. Depuis le transfert d’organismes publics sans dettes vers le secteur privé, les entreprises de l’eau ont distribué plus de 78 milliards de livres sterling en dividendes.

De fait, elles sont devenues des machines à retour sur investissement pour les actionnaires, qui rognent sur les investissements vitaux tout en déversant les résultats de l’échec des entreprises dans nos voies navigables. Certes, certains facteurs derrière le sort des rivières échappent au contrôle des gestionnaires de l’eau, de la fréquence des événements météorologiques extrêmes aux pressions exercées par un développement immobilier imprudent. Mais la défaillance institutionnelle a aggravé chaque problème. Regardez nos entreprises de l’eau, embourbées dans une boue toxique de cupidité monopolistique et d’impunité soutenue par l’État, et vous pourriez presque adapter la célèbre réplique de Gandhi lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la civilisation occidentale. Le capitalisme britannique ? Cela pourrait être une bonne idée.

Pour l’instant, le système pue. Les électeurs le savent. L’année dernière, ils ont évincé les apologistes de cette puanteur. Therese Coffey, la secrétaire à l’environnement dont l’irritation faible envers les entreprises de déversement d’eaux usées n’a rien fait pour endiguer la marée nocive, a perdu son solide siège de Suffolk Coastal au profit des travaillistes. À Chichester, où la colère liée à l’eau a également fait basculer de nombreux votes, une énorme pluralité conservatrice s’est effondrée. La majorité des Lib Dem y dépasse maintenant 12 000 voix.

North Herefordshire a élu un député vert, tout comme la vallée de Waveney dans le Suffolk. Dans les South Cotswolds, où la Tamise prend sa source, les Lib Dems ont remporté 44 % des voix. Les conservateurs ont perdu quatre sièges sur cinq le long de la Wye : une autre rivière légendaire étouffée par les eaux usées. Quant à Witney, dont l’ancien membre David Cameron se moquait allègrement de la « merde verte », les ordures de marque bleue ont contribué à enterrer le candidat conservateur. Loin des ruisseaux andins de Macfarlane et des rapides canadiens, des eaux boueuses ont noyé des carrières politiques le long de nos rives. D’innombrables conservateurs instinctifs, par tempérament ou par principe, ont senti la boue humide et ont fui le parti des pollueurs portant ce nom. Chesham et Amersham, où le joli et fragile Misbourne a si longtemps rendu les eaux de la Tamise brunes, était bien sûr un gain pour les Lib Dem.

Les passions mobilisées par les rivières blessées ont peu à voir avec les contingences de toute initiative gouvernementale vers le « Net Zéro », ou même avec les querelles sur les causes et les conséquences du changement climatique. L’attachement aux biens naturels — et la haine de leur profanation — précède l’activisme écologique d’un type plus systématique. Ces têtes de bassin de préoccupation environnementale jaillissent d’un sentiment partagé de la valeur incommensurable — si vous voulez, de la sacralité — de la vie naturelle. Pour les politiciens en quête de croissance, de droite ou de gauche, décider que l’avancement réside dans le mépris de cette préoccupation — des polémiques anti-Net Zéro d’un côté, un autodafé de réglementations d’urbanisme de l’autre — serait, sera, une erreur fatale.

« D’innombrables conservateurs instinctifs, par tempérament ou par principe, ont senti la boue humide et ont fui le parti des pollueurs portant ce nom. »

Les critiques du NIMBY peuvent séduire les pêcheurs de voix à court terme. Mais ce ruisseau s’assèche rapidement. Les rivières coulent, après tout. La boue qui traverse mon jardin pourrait bientôt se retrouver dans le vôtre. À la maison ou à l’étranger, les « défenseurs des rivières » que Macfarlane loue peuvent plausiblement revendiquer de fusionner le soin de leurs propres terres et eaux avec un engagement envers le bien commun. Sa propre politique de l’eau le place fermement sur la rive gauche. Des forêts de Los Cedros alimentées par des ruisseaux en Équateur aux gouttes toxiques des rivières Cooum et Adyar à Chennai, il prête attention aux militants écologistes de fond qui ont des entreprises pirates et des gouvernements corrompus dans leur ligne de mire. Cherchez ailleurs des récits des villes éclairées, des foyers alimentés et des cultures élevées par des projets hydroélectriques prudents — bien que, pour être juste, il cible l’épuisement vandale, pas la gestion durable.

Cependant, dans un cadre historique plus large, les critiques de ce que Macfarlane appelle la « déception de l’inexhaustibilité des ressources » n’appartiennent guère à la gauche moderne seule. Aucun acte du pontificat du défunt pape n’a frappé une note plus large ou plus profonde que son encyclique de 2015 Laudato Si. Le grand appel de François à l’humanité pour entendre la voix divine de la nature avait, soit dit en passant, beaucoup à dire à la fois sur la pollution des sources d’eau et leur transfert motivé par le profit d’actifs partagés à privés. Pour François, « l’accès à une eau potable et salubre est un droit humain fondamental et universel, car il est essentiel à la survie humaine et, en tant que tel, constitue une condition pour l’exercice d’autres droits humains ».

Dans le propre bassin versant de Macfarlane en littérature anglaise, les champions et les célébrants des rivières, des mers et des lacs ont émergé de diverses familles de pensée. Un poète en prose particulièrement doué des rivières anglaises, et des vies animales qu’elles nourrissent, n’était même pas un conservateur traditionnel mais un fasciste avéré : Henry Williamson, même si la triste et déformée politique qui a défiguré l’héritage de l’auteur de Tarka le loutre et Salar le saumon devait plus à la misère personnelle qu’à une frénésie idéologique. Williamson était un marginal traumatisé. Bien plus commun est le respect révérencieux pour les anciens pouvoirs liquides qui coule, par exemple, à travers « The Dry Salvages », le troisième des Four Quartets de T.S. Eliot. « Je ne sais pas grand-chose des dieux, » commence le poète, « mais je pense que la rivière/ Est un puissant dieu brun — maussade, indompté et intractable.

La divinité fluviale mélancolique d’Eliot — « Non honoré, non propitié/ Par les adorateurs de la machine, mais attendant, observant et attendant » — occupe une place dans le même panthéon que les dieux de l’eau perçus par Robert Macfarlane au milieu des eaux blanches déchaînées du Canada, ou par Kenneth Grahame le long d’un paisible bras mort de la Tamise édouardienne. Les adorateurs des rivières peuvent sembler sentimentaux ou sanctimonieux. Mais les divinités aquatiques rugissent encore, ou murmurent, à des millions, et influencent même leurs votes. Ceux qui se moquent de la « merde verte » peuvent voir leurs perspectives sombrer dans les égouts nauséabonds qu’ils défendent.