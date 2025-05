Comme peu de politiciens américains, le président Trump comprend la précarité des circonstances actuelles de la nation. L’ambition de Washington de démocratiser le monde après la guerre froide a donné lieu à une série de guerres régionales futiles qui, à leur tour, ont érodé les libertés civiles et ont conduit le pays au bord d’un conflit armé direct avec la Russie. Contrairement aux attentes, l’enthousiasme pour un monde globalisé et sans frontières a vidé la classe moyenne américaine, tout en propulsant une Chine rétrograde vers la domination manufacturière et un statut militaire équivalent.

Un déficit de 35 milliards de dollars souligne l’écart considérable entre les objectifs internationaux expansifs de l’Amérique et sa capacité limitée à les atteindre — une condition que le journaliste du New Deal Walter Lippmann a célèbrement décrite comme une « insolvabilité » en matière de politique étrangère. Poursuivre le cours hubristique que nous avons suivi depuis les années quatre-vingt-dix serait désastreux.

Trump comprend tout cela. C’est pourquoi il vise à abaisser la température dans divers théâtres internationaux, à contrebalancer le pouvoir des États rivaux et à réinitialiser l’engagement mondial de l’Amérique. Sa propre description abrégée, empruntée à Reagan, de la stratégie — la paix par la force — est appropriée. Sa capacité à réaliser cette vision reste cependant une question ouverte. Dans une large mesure, cela dépend des personnes qu’il choisit pour la mettre en œuvre.

Richard Nixon a été confronté à une situation quelque peu similaire au début de sa présidence. L’Amérique était surétendue à l’étranger dans une guerre du Vietnam ingagnable qui avait peu de lien avec les intérêts vitaux de sécurité de la nation. Une Union soviétique de plus en plus confiante faisait preuve de force en Tchécoslovaquie et en Égypte, menaçant de dépasser la parité pour atteindre la supériorité sur l’arsenal nucléaire américain. Économiquement, un dollar surévalué paralysait les exportations et rendait les États-Unis très vulnérables à une crise financière induite par l’étranger. Sur le plan intérieur, le pays était déchiré par des affrontements violents autour du Vietnam et de l’injustice raciale.

Les actions emblématiques de Nixon en matière de politique étrangère — faire la paix au Vietnam, poursuivre la détente et le contrôle des armements avec le Kremlin, ouvrir des pourparlers diplomatiques avec la Chine, stabiliser le conflit arabo-israélien et mettre fin à l’étalon-or — visaient à aligner les objectifs et les moyens de l’Amérique à l’étranger. Sur le plan intérieur, Nixon cherchait un répit pendant lequel les États-Unis pourraient guérir leurs blessures internes. Dans l’ensemble, cela a fonctionné.

Bien que les détails diffèrent, Trump semble poursuivre une vision similaire de règlement des conflits régionaux, de stabilisation des relations entre grandes puissances, de rééquilibrage du commerce extérieur américain et d’achat de temps pour réparer les fractures internes. Il reconnaît clairement que le soi-disant moment unipolaire — la période où le pouvoir américain surpassait de loin celui de toute autre nation, laissant au monde peu d’autre choix que de se plier à la volonté de Washington — est depuis longtemps révolu.

Comme l’a succinctement exprimé son secrétaire d’État et conseiller national à la sécurité par intérim, Marco Rubio, « il n’est pas normal que le monde ait simplement un pouvoir unipolaire… C’était le produit de la fin de la guerre froide, mais vous alliez finalement revenir à un point où vous aviez un monde multipolaire. Vous avez maintenant plusieurs pays qui ont la capacité de mettre fin à la vie sur Terre. Et donc, nous devons vraiment travailler dur pour éviter les conflits armés autant que possible, mais jamais au détriment de nos intérêts nationaux. »

Trump a martelé ces points la semaine dernière dans un discours séminal qu’il a prononcé en Arabie Saoudite. « Nous étions le seul pouvoir dans le monde, » a-t-il déclaré, « et donc nous avons assumé cette responsabilité de devenir en quelque sorte le gouvernement mondial dans de nombreux cas, essayant de résoudre chaque problème. Au cours des dernières années, trop de présidents américains ont été affligés par la notion que c’est notre travail de regarder dans les âmes des dirigeants étrangers et d’utiliser la politique américaine pour dispenser la justice pour leurs péchés. »

Les partisans de ce modèle, a-t-il poursuivi, « ont détruit bien plus de nations qu’ils n’en ont construites et les [interventionnistes] intervenaient dans des sociétés complexes qu’ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. » Le contraste avec le président George W. Bush, le plus récent prédécesseur républicain de Trump, ne pourrait pas être plus frappant. Dans son deuxième discours d’inauguration, rappelez-vous, Bush a appelé Washington à « rechercher et soutenir la croissance des mouvements et des institutions démocratiques dans chaque nation et culture, avec pour objectif ultime de mettre fin à la tyrannie dans notre monde. »

Trump peut-il réaliser sa vision plus réaliste ?

Les premiers signaux venus de l’étranger donnent des raisons d’espérer. L’accord intérimaire de réduction des tarifs conclu par les négociateurs américains et chinois la semaine dernière est un signe qu’un accord commercial de compromis est réaliste. L’Iran a prudemment indiqué une ouverture à un accord nucléaire pragmatique, tandis que des États arabes clés sont de plus en plus attirés par la vision de Trump d’un Moyen-Orient modernisé, n’étant plus déchiré par le conflit et dépendant des exportations de pétrole et de gaz.

« Le succès nécessite bien plus que de gagner la faveur des dirigeants étrangers. »

Pendant ce temps, le scepticisme initial de Moscou sur les intentions de Trump a cédé la place à un optimisme croissant selon lequel il ne cherche pas seulement à mettre fin à la guerre en Ukraine, mais à un véritable rapprochement. L’Europe, elle aussi, commence à s’ajuster à la réalité qu’elle ne peut plus simplement externaliser sa sécurité à l’hégémon américain, bien que cela se fasse avec beaucoup de lamentations et de grincements de dents. Le succès de l’équipe Trump la semaine dernière dans la désescalade d’un conflit nucléaire imminent entre l’Inde et le Pakistan a démontré une compétence diplomatique impressionnante.

Le succès nécessite bien plus que de gagner la faveur des dirigeants étrangers, cependant. Pour mettre en œuvre des accords, son administration doit également s’engager efficacement avec les nombreuses parties prenantes à des niveaux inférieurs dans les gouvernements étrangers et gérer ces relations plus larges. Pour cela, Trump doit aligner Washington — et ici, les premiers signes sont plus préoccupants.

Une partie de son défi est institutionnelle : le gouvernement américain a passé une grande partie des trois dernières décennies à construire des bureaucraties politiques consacrées à la transformation des sociétés étrangères, et ces groupes ont un intérêt personnel clair à résister à la vision de Trump. La période de l’unipolarité a également encouragé de mauvaises habitudes dans les parties du gouvernement supposées conçues pour mener et soutenir la diplomatie, car les capacités coercitives de l’Amérique ont rendu les arts traditionnels de l’équilibre des pouvoirs et des intérêts des concurrents étrangers apparemment inutiles.

Une partie du défi est personnelle et politique. Il y a une bonne part de vérité dans l’ancien adage de Washington selon lequel le personnel est la politique. Trouver du personnel qui possède la combinaison requise de talent, d’expérience et de loyauté n’est pas une tâche simple, en particulier lorsque de grandes parties du GOP, et presque tous les médias traditionnels, restent convaincus que l’engagement diplomatique avec les adversaires constitue de l’apaisement et est donc contre-productif.

Les douloureuses expériences de Trump au cours de son premier mandat avec l’opposition au sein de sa propre administration l’ont rendu particulièrement sensible à ce problème. Pourtant, il n’y a pas de solution facile. Peu des responsables qui ont supervisé la longue série de guerres infructueuses de l’Amérique et d’échecs de campagnes de démocratisation favorisent une nouvelle approche. Et beaucoup de ceux qui appellent au changement manquent du raffinement diplomatique et de la dextérité administrative nés de l’expérience. Le grand nombre de postes de politique étrangère vacants dans l’administration et les récentes controverses concernant les nominations au Pentagone et au sein du personnel du Conseil de sécurité nationale soulignent à quel point il est difficile de résoudre ce problème.

Ainsi, bien qu’il y ait des raisons d’optimisme, la réalité est que le changement tant attendu que Trump recherche dans la politique étrangère américaine sera douloureusement difficile à réaliser. Il ne viendra certainement pas rapidement. Pour Nixon, finaliser un accord de paix au Vietnam a pris des années. Des relations diplomatiques complètes avec la Chine n’ont été établies qu’au cours de l’administration Carter. Si Trump parvient même à réaliser la moitié de ce qu’il envisage au cours des quatre prochaines années, il aura fait des progrès remarquables. Mais son héritage sera d’autant plus durable et important s’il parvient à sélectionner et à constituer un nouveau groupe d’experts compétents partageant ses idées de politique étrangère et poursuivant son travail.