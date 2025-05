Alors que Donald Trump atteignait le cap des 100 jours de sa deuxième présidence, les nouvelles d’une contraction économique au premier trimestre semblaient confirmer les craintes de la plupart des électeurs concernant son pari sur les tarifs douaniers. À 0,3 %, elle était plus faible que la contraction de 2022, la seule baisse du mandat de l’ancien président Joe Biden, lorsque les politiques de relance liées à la pandémie prenaient fin et que l’inflation atteignait son pic. Pourtant, l’impact de la vente massive sur le marché d’avril, les pauses dans les commandes d’inventaire et les investissements, les flux commerciaux internationaux en baisse, et le taux de tarif de 145 % sur la Chine n’ont pas encore résonné pleinement dans l’économie. En l’absence d’un renversement radical de la posture commerciale de Trump, avertissent les économistes traditionnels, la stagflation — une combinaison d’une forte inflation, d’une production stagnante ou en baisse, et d’un chômage croissant — est imminente.

Trump n’a pas été perturbé par de tels avertissements, déclarant avec désinvolture que les enfants auront « peut-être » moins de « poupées » qu’auparavant. Et pour ceux qui croient que Trump joue aux échecs à quatre dimensions, modifiant fondamentalement la composition de l’économie américaine, se découplant de la Chine et réduisant le déficit commercial global — tout cela vaut la peine de souffrir. Cela, même si peu de ces supporters ont des indications sur ce que Trump veut que l’Amérique produise davantage, et encore moins ont des estimations réalistes du temps qu’il faudra pour atteindre tous ces objectifs.

Le problème est que la stagflation n’est pas un simple incident ou une « correction de marché » temporaire dont il sera facile pour l’économie américaine de sortir avec un dynamisme accru. Au contraire, il s’agit d’une série de tendances négatives qui se renforcent mutuellement et qui sapent la volonté des entreprises de s’étendre tout en épuisant progressivement le pouvoir d’achat pour les besoins essentiels des ménages. Cela laisse moins d’argent dans l’économie pour l’embauche et la formation, l’innovation et la prise de risques productifs que Trump prétend vouloir. À moins qu’il n’impose des contrôles de prix et ne s’appuie sur la loi de production de défense de 1950 et d’autres mesures d’urgence — des décisions « étatiques » que même un GOP transformé par le MAGA est susceptible de dénoncer — Trump n’a pas de Plan B pour contenir simultanément les coûts et contraindre les industries à rapatrier leurs activités.

Beaucoup ont donc fait remarquer que les principales politiques économiques de Trump auront l’effet inverse de celui escompté de revitaliser la base industrielle américaine. Mais il y a une autre ironie ici. Malgré son inlassable volonté de contraindre les entreprises et la Réserve fédérale à soutenir la réindustrialisation, ce président « conservateur » radical pourrait bientôt rencontrer ce que tous les gouvernements progressistes et de gauche craignent depuis la « grande inflation » des années 70 : une grève du capital. En d’autres termes, les PDG et les financiers qui se sont ralliés à Trump en 2024 pourraient décider que ses caprices sont trop perturbateurs pour rester à bord — et que son indifférence apparente à leurs marges bénéficiaires, à la logistique et à leur capacité à planifier raisonnablement les investissements ne vaut pas la peine.

Les prévisions de croissance assombries, précipitées si unilatéralement par la gestion et les priorités de Trump, n’ont certainement aucun précédent moderne dans la politique américaine. Mais l’incertitude profonde à tous les niveaux de l’économie souligne également à quel point il est difficile de modifier, encore moins de renverser de manière spectaculaire, la mondialisation. Il est beaucoup plus facile de transférer des chaînes d’approvisionnement de pays à salaires élevés vers des pays à salaires bas que l’inverse.

Lors de la guerre commerciale du premier mandat de Trump, le Vietnam, et non la Rust Belt américaine, a été le principal bénéficiaire des droits de douane élevés sur les exportations chinoises. À moins que Trump ne reprenne certains des taux punitifs qu’il a suspendus après que sa formule tarifaire du « Jour de la Libération » ait été largement critiquée, les dépenses d’investissement seront réorientées vers d’autres marchés émergents — dont certains que l’administration Biden a tenté de cultiver dans le cadre de sa propre stratégie de « friend-shoring » de containment de la Chine. Pourtant, revenir à un régime tarifaire uniformément agressif pourrait ébranler l’économie mondiale, punissant inutilement les travailleurs étrangers dans les secteurs du textile, des petits appareils, des jouets et d’autres secteurs d’entrée de gamme tout en provoquant des pénuries pour les consommateurs américains.

Les tendances isolationnistes de Trump — qui ne sont pas congruentes avec une vision positive du nationalisme économique — entravent également les efforts pour améliorer la part de fabrication mondiale de l’Amérique. Trump a besoin de la coopération d’alliés qu’il a gravement aliénés s’il entend freiner efficacement le transbordement chinois des intrants qu’il souhaite que les entreprises américaines fabriquent. Cependant, ni lui ni ses conseillers les plus proches ne semblent être préparés sur le plan temperament à faire valoir ce point. De même, il semble impossible pour eux d’accepter que le « near-shoring » de composants clés avec des limites strictes sur le contenu chinois soit préférable à la commande croissante de chaînes d’approvisionnement critiques par la Chine.

En retour, le bavardage constant de Trump pourrait entraîner moins de concessions d’une nature stratégique. Les barrières commerciales sans coordination multilatérale qui favorise des politiques industrielles et des normes de contenu « réciproques » entre alliés proches isoleront davantage l’Amérique que de l’isoler des pratiques qui sapent ses fabricants. Bien que certaines pratiques commerciales déloyales puissent être abordées en éliminant des échappatoires comme de minimis, qui permettaient aux producteurs chinois de vendre et d’expédier des biens d’une valeur de 800 $ ou moins directement aux consommateurs américains, Trump n’a toujours pas de plan pour persuader les multinationales et les entreprises de taille intermédiaire de se détourner des fournisseurs tiers qui perpétuent le dumping et d’autres pratiques nuisibles.

La carotte ostensible dans tout cela est l’insistance de Trump sur le fait que des impôts sur les sociétés plus bas et la déréglementation attireront les investisseurs étrangers à construire en Amérique. À première vue, la logique est assez simple : si les grands concurrents étrangers veulent éviter les droits de douane, ils devraient considérer le marché du travail américain comme digne d’investissement. Mais Trump n’a pas poursuivi les types de politiques industrielles que Biden a lancées, qui pourraient convaincre davantage d’entreprises étrangères des avantages de faire exactement cela. Il y a aussi des inconvénients clairs à l’approche de Trump. Les risques posés à la sécurité au travail et aux normes de pollution sont suffisamment préoccupants, mais il y a aussi la question de la confiance des entreprises dans la stabilité politique intérieure de l’Amérique et le niveau de compétence de ses travailleurs.

« La déréglementation fanatique et la réduction de la capacité de l’État ne sont pas particulièrement encourageantes pour les entreprises. »

Contrairement à la notion libertarienne selon laquelle l’entreprise ne veut qu’un État veilleur de nuit, la déréglementation fanatique et la réduction de la capacité de l’État ne sont pas particulièrement encourageantes pour les entreprises préoccupées par la fabrication à forte valeur ajoutée et la conformité aux normes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En fait, l’école de pensée de gauche qui a critiqué le « libéralisme d’entreprise » a délimité pourquoi un État administratif fort était essentiel pour créer et stabiliser le capitalisme américain moderne. Bien que certaines politiques gouvernementales aient rendu difficile la construction efficace en Amérique, de nouvelles recherches indiquent que les actions de DOGE et des coupes similaires dans la recherche et le développement fédéraux sont susceptibles de freiner la croissance et de rendre les Américains significativement plus pauvres, aggravant les pertes à court terme imposées par les coûts tarifaires répercutés.

Toutes choses étant égales par ailleurs, cela aura un effet dissuasif sur l’investissement fixe à long terme. De nombreuses entreprises douteront que l’économie politique plus large, qui favorise déjà les rentes financières au détriment de l’investissement productif, et que Trump semble peu disposé à réformer à cet égard, justifie l’ouverture de nouvelles usines et leur maintien en activité pendant des décennies.

Étant donné les options politiques limitées avec lesquelles l’administration Trump travaille, il y a peu d’autres leviers à actionner. Trump pourrait créer suffisamment d’instabilité dans l’intervalle pour faire baisser significativement la valeur du dollar, théoriquement améliorant la compétitivité de l’industrie américaine. Un analogue possible ici est l’Accord de Plaza de 1985 orchestré par l’administration Reagan, qui a temporairement stimulé les exportations américaines, bien qu’à un coût considérable pour les pays en développement qui avaient accumulé des dettes pour diversifier leurs économies. Cependant, la capacité industrielle de l’Amérique est bien plus diminuée qu’elle ne l’était après le choc Volcker de 1981-1982 et la récession qui a suivi, illustrant à nouveau le dilemme des « intrants » créé par des décennies de délocalisation. Trump veut remplacer les intrants étrangers par des produits fabriqués en Amérique, mais un dollar plus faible rendrait l’investissement dans les usines plus coûteux, car dans une certaine mesure, le pays doit temporairement augmenter les importations de biens d’équipement pour reconstruire efficacement les chaînes d’approvisionnement domestiques.

Certaines personnes pourraient rétorquer que le dollar a longtemps été surévalué, et que cela a aggravé les inégalités en récompensant les gains financiers à court terme, en favorisant la consommation d’importations bon marché, et en éliminant les voies vers la prospérité de la classe moyenne historiquement fournies par l’industrie américaine. En fait, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) et d’autres voix éminentes de la gauche progressiste ont fait ces arguments au cours de la dernière décennie. Pourtant, Trump n’a pas signalé comment un dollar plus faible dans le contexte actuel réduirait, plutôt que d’exacerber, les goulets d’étranglement de l’approvisionnement international. Il n’a pas non plus indiqué le moindre indice sur la manière dont cela se traduirait par une économie moins financiarisée. La chute de la confiance mondiale dans le dollar — et dans les bons du Trésor américain en tant que valeur refuge — n’est pas une recette en soi pour freiner la finance spéculative, que Trump a par ailleurs encouragée par son alliance avec la droite technologique libertaire et son soutien aux cryptomonnaies.

En attendant, il est possible que la phase précoce de la stagflation soit déjà en train de se dérouler. En prévision de fortes hausses de prix dues aux tarifs, les consommateurs ont dépensé sans compter ces deux derniers mois, masquant probablement l’ampleur de la lenteur qui a été mise en mouvement par la stratégie capricieuse de Trump pour stimuler l’industrie domestique. L’inquiétude concernant les coûts d’approvisionnement, quant à elle, a encore réduit les commandes et la production manufacturières, selon l’Institut de gestion des approvisionnements, une association industrielle de premier plan. D’un côté positif, le gel des embauches détecté l’année dernière semble être progressif, le chômage reste faible, et les deux derniers rapports sur l’emploi étaient meilleurs que prévu. Mais le nombre de chômeurs de longue durée s’élève encore à 1,7 million de personnes, soit près d’un chômeur sur quatre ; ce niveau, atteint en novembre dernier, est un demi-million de plus que l’année précédente.

Comme la chute de la confiance des consommateurs le souligne, les dépenses sont basées sur des craintes d’inflation croissante, plutôt que sur l’optimisme concernant les salaires et le pouvoir d’achat, et que les tarifs refroidissent, plutôt que d’encourager, l’investissement dans les usines. Des niveaux historiques de dette des ménages suggèrent également que les nécessités grignotent les revenus disponibles. Ce n’est pas un signe de bon augure pour les fabricants inquiets de savoir si de nouveaux investissements seront accueillis par une demande plus forte. Une autre contraction trimestrielle consécutive marquerait officiellement une récession, qui est de plus en plus acceptée comme un fait accompli par de nombreux analystes.

Trump, bien sûr, a réalisé son retour inattendu en 2024 en raison du mécontentement généralisé face à la performance économique de Biden. Malgré une série de politiques qui ont alimenté une augmentation des investissements dans les usines et la construction, Biden et son successeur désigné, Kamala Harris, n’ont pas pu échapper à la colère concernant la baisse des revenus réels de 2021 jusqu’à la mi-2023. Jusqu’à présent, les politiques de Trump promettent un autre déclin des salaires réels sans les investissements régionaux de l’ère Biden ni les marchés du travail tendus qui ont aidé l’économie à rebondir plus rapidement après la pandémie. Étant donné que l’équipe Trump cadre encore en partie les tarifs comme un outil de négociation, il est concevable qu’ils finissent par reculer sur la base de quelques concessions symboliques de la part des grandes entreprises et des partenaires commerciaux pour soutenir un commerce plus équilibré.

Cependant, il n’est pas impossible que Trump maintienne un régime tarifaire obstinément strict en place et finisse par forcer les entreprises et les consommateurs américains à s’adapter. Les présidents américains, en particulier les républicains, sont caricaturés comme craignant les expériences qui provoquent une volatilité du marché et perturbent le sentiment des consommateurs. Mais le populisme persistant des dernières années a poussé des dirigeants des deux partis politiques à prendre des risques protectionnistes considérés comme irrationnels lors d’une étape antérieure, plus douloureuse, de déclin industriel à la fin du 20e siècle. Ce schéma est peu susceptible de changer de sitôt, malgré une pression immense de Wall Street pour abandonner les changements radicaux sur la façon dont l’Amérique fait des affaires avec le monde.

Cela ne signifie pas que Trump ou ses héritiers sortiront victorieux après le choc économique initial. Les Américains sont paradoxalement méfiants à l’égard des changements majeurs dans l’économie de consommation moderne et votent pour des politiciens promettant des perturbations majeures du statu quo, et ils pourraient continuer à punir les titulaires de mandats pour des résultats qui n’améliorent guère leur propre sentiment de sécurité économique. Bien que Trump ait porté un coup aux principaux piliers de la mondialisation, il se pourrait qu’un démocrate soit celui qui capitalise finalement sur le résultat. La question, alors, sera de savoir s’ils essaient de faire marche arrière ou de peaufiner l’autarcie floue que Trump a adoptée.