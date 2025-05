Quand la deuxième grande ère de la mondialisation a-t-elle pris fin ? Dans un récent essai de Jacobin, le sociologue Branko Milanović propose différents points de repère symboliques : soit l’imposition de tarifs sur les importations chinoises par Trump en 2017, soit, plus symbolique, le second accès de Trump au pouvoir en janvier 2025. Mais en Grande-Bretagne, nous pouvons dire qu’elle a pris fin avec le vote du Brexit en 2016, une révolte provinciale contre la mondialisation et ses effets néfastes sur l’État-nation qui se poursuit jusqu’à ce jour, alors que nous observons la carte électorale de la nation se teinter de turquoise.

L’historienne Linda Colley a expliqué dans son livre de 1992, Britons, comment notre rivalité mondiale avec l’Autre français voisin, et notre engagement envers un projet commun d’expansion impériale, ont forgé une nouvelle identité britannique : centrée sur Westminster, elle a été forgée à partir des nations disparates de la Grande-Bretagne continentale. Trois cents ans plus tard, la conquête électorale du cœur britannique par le Parti réformiste montre le même processus de construction nationale tourné vers l’intérieur, ou inversé — l’Autre mondialisé est désormais à l’intérieur des frontières de la nation, tandis que Westminster, s’accrochant désespérément à une forme ou une autre de la Grande-Bretagne mondiale, est la cible de la rébellion provinciale.

Comme l’observe Philip Cunliffe dans The National Interest: Politics After Globalisation, « la vision du gouvernement de la ‘Grande-Bretagne mondiale’ […] a été explicitement conçue pour neutraliser le risque que la Grande-Bretagne post-Brexit puisse développer un intérêt national distinct du globalisme d’entreprise. » Que l’architecte de la Grande-Bretagne mondiale, l’ancien maire cosmopolite d’une ville mondiale, ait également été le champion raté du Brexit, souligne les ironies inhérentes à la désengagement de la Grande-Bretagne de l’économie mondiale construite autour du bref moment impérial américain. Mais, contrairement au siècle dernier, Cunliffe souligne que nous n’avons plus « ni l’infrastructure civique ni politique ni le dynamisme économique pour absorber ou reconstituer les sociétés qu’ils ont héritées du vingtième siècle ».

Les opposants les plus vociférants au Brexit étaient, comme le note Cunliffe avec un détachement anthropologique, la « clerisy » de la mondialisation, qui, craignant le monde changeant autour d’eux, s’accrochait à leur privilège. Ils existent, comme ils le font dans chaque pays sous l’emprise impériale de l’Amérique, détachés des pays qui les accueillent : les consommateurs du libéralisme mondialisé approchant d’une identité transnationale distincte. Administrateurs provinciaux réels ou aspirants de l’empire de quelqu’un d’autre, Américains spirituels, leur monde a pris fin, aussi abruptement et totalement que celui des minorités intermédiaires de l’ère de la mondialisation impériale britannique. Pourtant, quoi, et qui les remplacera ?

Chacun écrivant d’un perchoir largement équivalent sur la gauche anti-impérialiste, Cunliffe et Milanovic diffèrent dans leurs visions du monde à venir. Pour Cunliffe, un « bolchevik du Brexit », la fragmentation du système mondialisé conduit à la renaissance de l’État-nation, sinon à un retour à la nation telle qu’elle était autrefois. Car le démantèlement de l’économie nationale britannique depuis Thatcher pour permettre la mondialisation néolibérale a rendu les anciennes structures impossibles à reconfigurer. Le taureau britannique a été abattu, sa viande longtemps consommée, sa graisse rendue : le squelette ne peut pas être réassemblé. La construction nationale est alors, pour Cunliffe, un projet bien au-delà de saupoudrer des documents politiques de références à la politique industrielle et à la capacité de l’État. « De nouvelles réserves d’autorité politique sont nécessaires… C’est un projet qui nécessite une nouvelle forme politique avec une nouvelle légitimité et représentation politique. » C’est, en bref, un projet de construction nationale pour une nouvelle nation, aussi différente de ce qui l’a précédée que la nouvelle Grande-Bretagne impériale de Colley l’était des royaumes modernes précoces qui l’ont précédée.

Pour Cunliffe, « La construction de nouvelles nations dans les États membres de la mondialisation en décomposition implique d’approfondir et d’élargir la politique de masse et l’autogouvernance démocratique » — ce qui est indéniablement ce que la victoire du Parti réformiste représente désormais, à l’horreur de la classe politique britannique. En échouant à construire une nouvelle forme politique centrée sur la démocratie de masse et l’État-nation, il avertit que le risque est celui de la « brésilianisation ». C’est-à-dire « des sociétés sans base industrielle pour garantir leur indépendance, des machines d’État en ruine dont le manque de capacité est compensé par l’autoritarisme ». C’est la tyrannie anarchique de proximité de l’État vestigial de Westminster. Tout comme le Risorgimento a nécessité que les dirigeants du nouveau royaume, ayant fait l’Italie, fassent ensuite des Italiens, « nous aussi », à la fin de la mondialisation, « avons formellement constitué des États juridiques ; nous n’avons pas de nations ».

La tâche qui nous attend est claire et redoutable : c’est un projet aussi risqué que n’importe quel grand effort de construction nationale de l’histoire. Et pourtant, comme le champion raté du Brexit, dont l’histoire britannique se souviendra principalement de la vague migratoire qui porte son nom, Nigel Farage est un homme idéologiquement et tempéramentellement inadapté au moment historique qui lui est imposé. Politiquement, traînant dans les couloirs dorés du trumpisme, promettant un DOGE pour chaque conseil britannique, il n’est pas moins un Américain spirituel que n’importe lequel des vestiges de la mondialisation qu’il est venu remplacer. Les déclarations politiques esquissées sur serviette du Parti Réformiste sont si vagues qu’elles en deviennent dénuées de sens — que signifie-t-il de dire, comme l’a fait Farage, que la Réforme ramènera la fabrication britannique ?

Il est vrai de dire, comme le fait Cunliffe, que « Thatcher elle-même avait démantelé l’économie nationale qui avait été construite au cours des années d’après-guerre — une économie organisée autour de politiques et de priorités nationales », de sorte que « les résultats de son effort pour étendre le marché ont été de dissoudre la nation et avec elle, le patriotisme même auquel elle avait fait appel ». Équilibrant difficilement deux électorats politiques distincts et opposés — la classe moyenne thatchérienne du sud et de l’est de l’Angleterre et leurs victimes économiques dans le nord post-industriel — en tant que futur premier ministre de plus en plus probable, Farage doit trouver un moyen d’apaiser les deux griefs rivaux s’il ne veut pas, lui aussi, être rejeté par un électorat volatile.

Bénéficiaire en série des votes de protestation, Farage est, pour l’instant, triomphalement porté par la colère envers la vision économique qu’il soutient autant qu’il profite de l’opposition à l’immigration de masse qu’elle a entraînée. Tout comme la période de mondialisation dirigée par les Britanniques a déplacé des peuples à travers le monde pour un avantage à court terme, quelles que soient les sentiments de leurs nouveaux hôtes, il en va de même pour le moment américain. La Grande-Bretagne de 2025, de plus en plus contestée, en est le résultat. Johnson a transformé une révolte nationale en une Grande-Bretagne mondiale considérablement accélérée, un coup de frein à fond sur le joystick juste avant le crash. Et tout comme Johnson, Farage est une figure de proue mal à l’aise pour un projet tourné vers l’intérieur de renouveau national.

Comme Cunliffe, Milanović trace le populisme en colère du moment au simple fait que les perdants de la mondialisation 2.0 étaient les classes moyennes du monde occidental, coincées entre la richesse croissante de leurs seigneurs financiers à domicile et les travailleurs nouvellement riches d’Asie. Pourtant, contrairement à Cunliffe, Milanović voit peu de perspectives d’un meilleur règlement pour les électeurs occidentaux en révolte. Le régime tarifaire émergent pourrait en effet signifier la fin de la mondialisation, ouvrant la voie à « un nouveau monde de politiques commerciales et économiques étrangères spécifiques aux nations et aux régions, s’éloignant de l’universalisme et de l’internationalisme pour entrer dans le néo-mercantilisme ». Pourtant, en même temps, pour Milanović, « la partie domestique du paquet néolibéral standard sera, si quelque chose, seulement renforcée sous Trump », réduisant les dépenses et les services de l’État à domicile tout en démantelant les structures du Consensus de Washington à l’étranger, comme une armée en retraite brûlant tout ce que son adversaire pourrait trouver utile. S’il peut maintenir ensemble le Mur Rouge et le point d’appui de la Réforme en mer du Nord reste à voir.

Dans tout cela, les débats furieux de plusieurs années sur les effets économiques du Brexit semblent absurdes : les impacts jusqu’à présent ne sont qu’une simple erreur d’arrondi par rapport aux convulsions à venir, alors que l’Amérique rejette le monde qu’elle a créé. Le moment présent est l’un des rares tournants historiques qui façonne le cours futur du monde. La perte des colonies américaines de la Grande-Bretagne a contribué à forger une conscience politique britannique, comme le montre Colley, et un tournant vers l’empire mondial alors que Londres fixait plutôt son regard sur les richesses de l’Asie. La domination impériale de la Grande-Bretagne a donné lieu à la première vague de mondialisation, permettant à l’Amérique de s’élever, à l’abri des ingérences européennes derrière les navires de la Royal Navy et ses propres murs tarifaires. Alors que l’empire britannique s’effondrait, joyeusement démantelé par son usurpateur américain, les États-Unis ont ensuite répété le cycle avec la Chine comme nouveau bénéficiaire. Ce cycle, lui aussi, est désormais arrivé à sa fin, et nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et les défis à venir sont plus grands pour la Grande-Bretagne que pour l’Amérique, qui reste un vaste empire continental — et peut-être, regardant de manière acquise le Canada et le Groenland, un empire en expansion. L’histoire pourrait encore accorder à l’empire américain, comme elle l’a fait autrefois pour celui de la Grande-Bretagne, un glorieux second acte. Pourtant, la Grande-Bretagne elle-même, ayant réorganisé son économie comme un parasite sur la City, et la City comme un parasite sur l’ordre impérial américain, se retrouve avec une main peu enviable à jouer.

Le changement politique, en Grande-Bretagne, vient désormais des franges provinciales, tandis que Westminster essaie de maintenir son rôle d’enthousiastes gestionnaires d’un ordre désormais disparu. Le peuple britannique a été un précurseur de la révolte populiste contre la mondialisation néolibérale, et la révolte se poursuit jusqu’à ce jour, siège de conseil par siège de conseil. La restructuration de la société britannique pour s’adapter à la vision néolibérale, un processus tempéré par la Guerre froide et porté à un succès ruineux par la victoire inattendue de l’Amérique, a entraîné, comme l’observe Cunliffe, l’autodestruction de Westminster en tant que détenteur d’un pouvoir significatif ou en tant que source de légitimité politique, ouvrant ainsi « le vide » entre gouvernants et gouvernés, que Farage aura bientôt le rôle de remplir. La Grande-Bretagne est entrée dans l’ère de la mondialisation en tant qu’empire devenu État-nation : elle en sort comme quelque chose de moins, et de pire.

C’est un récit d’absurdité autant que de tragédie : le drame historique mondial de l’essor et de la chute des empires, et le réagencement de l’économie mondiale, conduit, à travers les voies provinciales de la politique britannique, à la victoire de Darren Grimes à un siège du conseil de Durham. Que cela soit ou non un progrès est une question pour l’observateur : c’est un changement, en tout cas. Politiquement, économiquement, l’actuel interrègne ne peut pas durer longtemps sans entraîner un échec du système. Comme une étoile mourante, la Grande-Bretagne mondiale s’est effondrée sur elle-même : la presse de Westminster erre désormais dans l’Angleterre provinciale, lisant les magasins fermés, les drapeaux nouvellement hissés et les rues jonchées de déchets comme des entrailles ominieuses. La question de savoir si le Parti Réformiste peut remplir son nom devient de plus en plus une question existentielle.