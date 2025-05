Une chose est claire : Trump ne peut plus prétendre que la guerre en Ukraine est « la guerre de Biden ». C’est maintenant aussi la guerre de Trump. Des mois après que le président américain a promis de mettre fin rapidement aux combats entre l’Ukraine et la Russie, son administration a annoncé que les États-Unis ne participeraient plus à ce qui a souvent été décrit comme une diplomatie de navette entre les deux parties. La semaine dernière, la porte-parole du département d’État, Tammy Bruce, a confirmé que les États-Unis ne serviraient plus de médiateur dans les négociations. Celles-ci, a-t-elle déclaré, sont « maintenant entre les deux parties », ajoutant que « maintenant est le moment où ils doivent présenter et développer des idées concrètes sur la façon dont ce conflit va se terminer. Cela va dépendre d’eux ».

Pendant ce temps, dans une interview avec NBC, Trump a adopté un ton encore plus pessimiste, déclarant que « peut-être que cela ne sera pas possible » d’atteindre un accord de paix. En effet, le conflit semble de nouveau s’intensifier — et avec l’approbation de la Maison Blanche. Le 4 mai, The New York Times a rapporté qu’un système de défense aérienne Patriot fourni par les États-Unis, actuellement stationné en Israël, est redirigé vers l’Ukraine. Étant donné que toutes les exportations de Patriot nécessitent une approbation formelle des États-Unis en vertu des lois américaines sur le transfert d’armes, ce mouvement indique une autorisation directe de la Maison Blanche. Quelques jours plus tôt, Washington avait approuvé un éventuel contrat de 300 millions de dollars pour la formation et le soutien des F-16. Le paquet comprend des mises à niveau d’avions, des pièces de rechange, des logiciels, du matériel et une formation pour le personnel ukrainien. De plus, les médias ukrainiens ont rapporté que la Maison Blanche avait donné son feu vert à 50 millions de dollars d’exportations d’armes nouvelles vers l’Ukraine. L’accord comprendrait des équipements militaires non spécifiés et des services liés à la défense.

Mardi, des drones ukrainiens ont ciblé Moscou pour la deuxième nuit consécutive, entraînant des suspensions temporaires de vols dans quatre aéroports de la capitale russe et neuf autres dans les régions environnantes. Les frappes sont survenues quelques jours avant le défilé militaire annuel de la Victoire en Russie, un événement censé accueillir des dignitaires internationaux, y compris le président chinois Xi Jinping. À l’approche des célébrations, Poutine a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de trois jours en Ukraine, invoquant des « considérations humanitaires ». Zelensky, cependant, a rejeté la trêve comme insuffisante, déclarant que Kyiv ne considérerait qu’un cessez-le-feu d’au moins 30 jours. Dans un message clair aux dirigeants se rendant à Moscou pour les festivités du 9 mai, Zelensky a averti que l’Ukraine « ne peut pas être responsable de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie » tant que les hostilités continuent.

Trump attribue la responsabilité de l’effondrement des pourparlers de paix à Zelensky et Poutine, mais il porte lui-même une part significative de responsabilité. Dès son entrée en fonction, il a commencé les négociations sur de bonnes bases — reconnaissant que le conflit était fondamentalement une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, et qu’il ne pouvait être résolu que par un accord direct entre les deux puissances. C’est pourquoi les Européens et les Ukrainiens ont été initialement exclus des pourparlers. Cette approche, bien que controversée, avait une certaine logique : un règlement durable nécessitait l’engagement des véritables acteurs de pouvoir.

Mais cela n’a pas duré. En quelques semaines, l’administration a changé de cap. Les États-Unis se sont repositionnés en tant que médiateur neutre plutôt qu’en tant que partie directe au conflit — malgré le maintien de son soutien militaire et de renseignement à l’Ukraine (après une brève pause). Cette contradiction était toujours vouée à saper le processus de négociation. On ne peut pas être à la fois participant et médiateur honnête. Suite aux récents accords d’armement, la prétention de neutralité est devenue encore plus intenable.

Dans un sens plus large, les efforts diplomatiques de Trump ont échoué pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il a sous-estimé la réticence de l’Europe et de l’Ukraine à accepter tout compromis qui pourrait être politiquement toxique. Les deux avaient de puissants incitatifs à maintenir le statu quo. Pour les dirigeants européens, un accord de paix qui reconnaîtrait les gains russes serait politiquement ruineux. La guerre est devenue un narratif légitimant, justifiant les difficultés économiques, la centralisation technocratique et même des tendances autoritaires. Admettre une défaite exposerait leurs échecs et renforcerait l’opposition politique.

Zelensky fait face à des enjeux encore plus élevés. Pour lui, mettre fin à la guerre pourrait signifier non seulement la fin de sa carrière politique mais aussi sa sécurité personnelle, car il serait beaucoup plus vulnérable aux représailles de ses nombreux adversaires politiques. Ces contraintes politiques internes rendent une paix négociée profondément improbable sans une pression externe écrasante — que les États-Unis ont prouvé être réticents à appliquer.

Si les États-Unis avaient complètement retiré leur soutien militaire à l’Ukraine et avaient acquiescé aux demandes fondamentales de la Russie, il est probable qu’il y aurait eu peu de choses que les Européens auraient pu faire pour maintenir la guerre pendant une durée significative. Alors pourquoi Washington n’a-t-il pas emprunté ce chemin ?

La réponse réside moins en Europe ou en Ukraine qu’avec les dynamiques internes des États-Unis eux-mêmes. Pour Trump, négocier un tel accord avec Moscou a toujours été politiquement délicat. L’establishment de la sécurité nationale américaine — et l’administration de Trump elle-même — est rempli de durs qui s’engagent à prolonger le conflit. Bien que Trump et un petit cercle de conseillers proches aient pu être sérieux au sujet d’un accord, la résistance interne était écrasante. Face à cette pression, Trump semblait réticent à prendre le risque politique nécessaire pour aller de l’avant.

“L’establishment de la sécurité nationale américaine est profondément enraciné avec des durs engagés à prolonger le conflit.”

Aggravant le défi, il y avait une erreur de calcul critique : Trump a probablement sous-estimé la fermeté de la position de la Russie. Il semble avoir cru qu’offrir un cadre incluant la reconnaissance des gains territoriaux de la Russie en Ukraine suffirait à obtenir une percée. Il s’attendait probablement à ce que Moscou réponde par des concessions significatives en retour.

Mais dès le départ, la Russie a clairement fait savoir que tout accord devait aborder bien plus que le statut des territoires ukrainiens annexés. Pour Moscou, la guerre concerne la redéfinition de l’ordre de sécurité mondial. Ses demandes ont toujours inclus une nouvelle architecture de sécurité européenne sur le modèle des Accords d’Helsinki, avec des limites sur l’expansion de l’OTAN et une restructuration plus large du système international — une restructuration qui reflète l’essor de nouveaux centres de pouvoir, en particulier Pékin et Moscou. Dans cette optique, la gouvernance mondiale devrait être basée sur l’égalité souveraine, des équilibres régionaux de pouvoir et des sphères d’influence négociées, et non sur l’universalisation des normes occidentales ou l’expansion des alliances militaires dirigées par l’Occident. En bref, la Russie ne cherche pas une trêve sur des termes étroits, mais la formalisation d’un ordre mondial multipolaire dans lequel l’hégémonie occidentale est remplacée par un équilibre entre les grandes puissances.

Étant donné cela, l’insistance de Trump sur un cessez-le-feu immédiat comme condition préalable aux négociations n’a jamais été viable. Moscou a longtemps insisté sur le fait qu’une trêve ne pouvait suivre qu’un accord sur les grandes lignes d’un règlement — et non le précéder. Trump a également commis une erreur en envisageant une proposition européenne de déployer des troupes de « maintien de la paix » en Ukraine comme force stabilisatrice. Pour la Russie, un tel mouvement était inacceptable et aurait été perçu comme une provocation directe plutôt que comme une mesure de confiance. Tout aussi inacceptable du point de vue de la Russie était le Plan Kellogg, qui envisageait un conflit gelé et un report de l’adhésion à l’OTAN.

Du côté ukrainien, de plus, les États-Unis ont commis une autre erreur stratégique en poussant Kyiv à accepter formellement le contrôle russe sur la Crimée. Cette demande — qui, il convient de le noter, n’a jamais été réellement formulée par la Russie — était politiquement intenable pour l’Ukraine et a été prévisiblement rejetée.

Atteindre un règlement aurait nécessité une approche par étapes : une normalisation progressive des relations diplomatiques et économiques avec la Russie, un retrait lent du soutien à l’Ukraine et des négociations soigneusement gérées, favorisant la confiance sur une période prolongée — potentiellement des années. Mais Trump, dans son style caractéristique impatient, a cherché à forcer un accord global dans une fenêtre arbitraire de 100 jours. Le résultat n’a pas été une percée, mais un effondrement.

Dans l’ensemble, l’approche des États-Unis aux négociations a constitué un cas d’école d’incompétence stratégique et diplomatique. Cela est en partie dû à l’inclusion dans l’équipe de Trump de figures comme Steve Witkoff et Marco Rubio, qui manquent d’expérience diplomatique et ont sous-estimé la complexité du conflit.

Cependant, l’échec de l’initiative de paix de Trump reflète également des réalités plus profondes au sein de la pensée de la politique étrangère américaine. Bien que sa rhétorique puisse sembler rompre avec l’orthodoxie interventionniste bipartisane du passé, sa doctrine « America First » reste ancrée dans une croyance en la suprématie mondiale des États-Unis — comme en témoignent ses tactiques commerciales agressives. C’est pourquoi Washington n’a pas pu s’engager sérieusement avec les demandes plus larges de la Russie. Comme mentionné, Moscou ne veut pas seulement la reconnaissance des changements territoriaux ; elle cherche une acceptation de la réalité multipolaire du paysage international. Pour l’establishment de la politique étrangère américaine — même sous Trump — cela reste une proposition inacceptable.

Ainsi, même si Trump a pu être sincèrement engagé, sur un plan rationnel, à mettre fin à la guerre en Ukraine, la culture institutionnelle qui a aidé à initier et à maintenir le conflit reste profondément enracinée. En conséquence, Trump n’a pas seulement échoué à mettre fin à la guerre — il a, dans une certaine mesure, approfondi l’implication des États-Unis. Cela le laisse politiquement exposé. Il ne peut pas revendiquer le manteau de faiseur de paix, pourtant il n’a clairement aucune envie de servir de Biden 2.0. S’éloigner complètement aurait pu préserver une certaine cohérence. Mais en restant, il a fait de la guerre la sienne. Paradoxalement, l’accord minier très critiqué pourrait s’avérer plus avantageux pour l’Ukraine que pour les États-Unis. Il garantit une implication américaine continue et protège Kyiv d’un abandon complet, même si la richesse minérale en question s’avère finalement illusoire.

Mais un soutien militaire américain tiède ne renversera pas les fortunes de l’Ukraine sur le champ de bataille. Une percée russe reste probable, et avec elle, un effondrement potentiel de l’Ukraine. Que ce résultat force l’Occident à revenir à la table des négociations, ou qu’il entraîne une escalade supplémentaire, reste incertain. Dans tous les cas, un problème fondamental demeure : toutes les parties comprennent que tout ce qui est convenu aujourd’hui pourrait être annulé demain. Cette méfiance mutuelle signifie que la Russie, l’Ukraine — et par extension, l’Occident — sont susceptibles de rester enfermées dans des relations amères pendant des années à venir, même si un accord formel est finalement atteint.

En même temps, la Russie est susceptible de maintenir une posture militaire robuste dans la région pour un avenir prévisible — surtout dans le contexte des plans de réarmement de l’Europe et de la rhétorique agressive. Cela, à son tour, provoquera une réponse de l’Europe, entraînant une nouvelle série de contre-mesures russes. Tout cela se déroulera dans un environnement politique profondément toxique, où la méfiance est profonde et le cycle d’escalade reste difficile à briser.

Pour l’instant, donc, le scénario le plus probable reste un conflit prolongé, des coûts croissants et des divisions de plus en plus profondes — non seulement entre la Russie et l’Occident, mais au sein même de l’Occident. La guerre ne prendra pas fin tant que Washington et ses alliés ne seront pas prêts à confronter le problème central : la persistance d’une doctrine hégémonique qui ne tolère aucun rival. Tant que cela ne se produira pas, la paix restera insaisissable et l’effusion de sang continuera. Et Donald Trump, qu’il le veuille ou non, risque d’être rappelé non pas comme l’homme qui a mis fin à la guerre — mais comme celui qui l’a héritée et l’a laissée brûler.