Denis Healey, connu de beaucoup comme le possesseur des sourcils les plus splendides de Westminster, a introduit la notion de politiciens ayant ce qu’il appelait un « hinterland ». Dans son autobiographie, The Time of My Life, il critique Margaret Thatcher pour son absence totale de cet aspect, reprochant « en particulier qu’elle n’a aucun sens de l’histoire ». De lui-même, il observe avec ironie : « Je possède le défaut opposé à celui de Mme Thatcher — j’ai bien trop de hinterland. » Healey reconnaissait le potentiel de la vie politique à absorber tous les aspects de l’âme d’une personne.

Healey était sans aucun doute un homme politique professionnel. Il est devenu député à l’âge de 35 ans après avoir étudié à Oxford et servi avec les Royal Engineers pendant la campagne d’Afrique du Nord de la Seconde Guerre mondiale. Mais il était aussi un photographe amateur passionné, peintre et pianiste. Son avis était, comme il l’a noté dans son anthologie culturelle, My Secret Planet, qu’il n’est pas possible de comprendre la politique moderne sans connaître un peu d’histoire ; qu’il n’est pas possible de commander les affaires étrangères sans connaître quelque chose de la culture des autres peuples ; et que les poètes et les romanciers peuvent nous enseigner plus que les soi-disant scientifiques politiques. Peut-être seul Healey pouvait, comme il l’a fait, regarder une production de quatre heures de Hamlet en pleine crise financière.

Healey était un personnage plus grand que nature, plein de plaisanteries et de répliques acerbes — il a un jour décrit la performance de Geoffrey Howe à la Chambre des communes comme « comme être attaqué par un mouton mort » — qu’il est facile d’imaginer qu’il était unique, et que posséder une vie culturelle aussi vaste et une gamme d’expériences au-delà de la politique était assez rare même à cette époque. Mais d’autres politiciens éminents montrent une gamme d’influences tout aussi large — en particulier, Roy Jenkins et Tony Crosland.

C’est Healey qui a pris la relève de Roy Jenkins en tant que chancelier de l’ombre en 1972 lorsque Jenkins a démissionné sur la question de — quoi d’autre ? — la position de la Grande-Bretagne au sein de l’Europe. Jenkins, qui croyait que l’adhésion au Marché commun était essentielle à la prospérité future de la Grande-Bretagne, était furieux que le leader du Parti travailliste, Harold Wilson, incitait ses députés d’opposition à voter contre le gouvernement, dirigé par Edward Heath, qui faisait passer le projet de loi sur les Communautés européennes. Comme Healey, Jenkins a étudié à Oxford. Comme Healey, il a contribué à l’effort de guerre, et il est entré en politique à un âge encore plus jeune. Il avait une connaissance approfondie des vins fins et était un biographe prolifique, écrivant des récits sur la vie de Roosevelt, Gladstone, Balfour et d’innombrables autres.

Sa carrière précoce en politique a été tout simplement étonnante. En tant que ministre de l’Intérieur au milieu des années 60, il a fait passer une vaste gamme de réformes qui ont entraîné un bouleversement énorme dans la structure de la police, la fin de la censure théâtrale, la dépénalisation de l’homosexualité, la légalisation de l’avortement et la fin de la peine de mort. On peut dire qu’aucun ministre de l’Intérieur depuis lors n’a transformé la Grande-Bretagne dans une mesure comparable.

Jenkins était également un homme aux appétits prodigieux, ayant eu une liaison avec la sœur de Jacqueline Kennedy, Lee Canfield, ainsi qu’avec Caroline Gilmour, la femme d’un député. Et beaucoup de gens, y compris son biographe John Campbell, croient que l’amitié étroite de Jenkins avec Tony Crosland avait une dimension sexuelle alors qu’ils étaient ensemble à Oxford.

Et c’est Crosland qui forme la troisième jambe de notre tripod politique. Il avait 32 ans lorsqu’il est devenu député de South Gloucestershire. Grand fan de football, il a emmené le secrétaire d’État américain Henry Kissinger voir Grimsby Town jouer à domicile tout en servant comme ministre des Affaires étrangères. Il était également considéré comme la lumière intellectuelle des modérés travaillistes : son livre, The Future of Socialism (1956), est considéré comme une œuvre fondamentale.

Les vies professionnelles et personnelles de ces trois hommes se sont croisées de manière fascinante et provocante, définissant le Parti travailliste jusqu’à ce jour. Après la démission choc de Wilson, tous trois se sont présentés à la direction, mais aucun n’a fait une forte impression, et James Callaghan a été le vainqueur final. Finalement, le dur de la gauche Michael Foot est devenu leader, battant Healey dans un concours serré. Mais il n’a pas pu faire de brèche dans le côté de Mme Thatcher. Après qu’elle ait accédé au pouvoir en 1979, il a fallu 18 ans avant qu’un autre leader travailliste ne devienne Premier ministre.

En tant que dramaturges, nous étions fascinés par la façon dont ces trois amis proches, tous alignés dans leurs valeurs, toutes des personnalités si vibrantes, avaient pu échouer à empêcher le parti qu’ils aimaient de devenir si désespérément inéligible. Le résultat est notre pièce The Gang of Three, actuellement jouée devant des audiences agréablement pleines au théâtre King’s Head à Islington.

Bien que nous ayons essayé de suivre le conseil de Samuel Goldwyn à tous les écrivains — « Tout ce que je veux, c’est une histoire, si vous avez un message, envoyez-le par Western Union » — nous sommes conscients qu’une pièce comme la nôtre va refléter des questions plus proches de chez nous. Lorsque notre version de Crosland réprimande Healey lors d’une conversation sur la crise du FMI, lui disant « Nous ne pouvons pas devenir le parti des coupes », un public qui vient de lire des gros titres de journaux sur le Parti travailliste de Keir Starmer réduisant les prestations pour les personnes handicapées rit avec amertume ou parfois gémit de désespoir. La vie, peut-être surtout la vie politique, est cyclique, et les mêmes problèmes se posent encore et encore. Peut-on avoir de vrais amis en politique ? La politique est-elle une drogue addictive ? Les fins justifient-elles les moyens ? Mais peut-être que le thème le plus durable est que lorsque des personnes sensées échouent à mettre de côté leurs propres intérêts égoïstes et à s’unir, les extrémistes et les idiots peuvent triompher.

Une question qui pourrait se poser à ceux qui regardent la pièce est : pourquoi la politique ne semble-t-elle plus produire des politiciens comme cela ? D’une part, il y a toujours une tendance pour le cerveau humain à imaginer que l’âge d’or de quoi que ce soit était il y a environ 50 ans, généralement en accord avec sa propre enfance, il est difficile d’imaginer que dans 50 ans, les gens créeront du théâtre sur Robert Jenrick, Alistair Carmichael, Bridget Phillipson ou Kemi Badenoch, pour n’en nommer que quelques-uns. Trouvons-nous chez ces politiciens un intérêt pour les arts, une dévotion à la philosophie, une bibliothèque de publications, ou une carrière précédente dans un autre domaine d’effort ? Dans chaque cas, à peine.

Où sont les Jenkins, Healey et Crosland de notre génération politique ? D’une certaine manière, la question est injuste : les motivations et les actions de Tony Blair et Gordon Brown, par exemple, seront sûrement analysées pendant des décennies à venir. Et pourtant, la nôtre est clairement une génération politique en quête d’un hinterland.

Peut-être est-ce en partie parce que les générations précédentes de politiciens avaient été façonnées par le service militaire. Crosland a été commissionné dans les Royal Welch Fusiliers, voyant le combat en Italie et en France, tandis que Jenkins a travaillé comme cryptanalyste à Bletchley Park. Encore plus impressionnant, Healey était maître de plage à Anzio en 1944. Cette période a peut-être donné à tous un sens de la perspective dans leur vie ultérieure — permettant à Healey de se mesurer aux amiraux qu’il a ensuite trouvés pour le conseiller au ministère de la Défense et lui donnant l’assurance nécessaire pour renvoyer Lord Mountbatten en tant que chef d’état-major de la défense.

Ou peut-être est-ce parce que la nature frénétique de la politique aujourd’hui, avec son cycle de 24 heures et les délices sans fin des médias sociaux, ne permet tout simplement pas de construire un hinterland intellectuel et culturel qui puisse assaisonner les esprits politiques. Et avec le moindre lapsus, juxtaposition malheureuse ou remarque insensée diffusée dans le monde en quelques secondes, il n’est peut-être pas surprenant que de nombreux politiciens modernes essaient de rester au centre de la route chaque fois qu’ils sortent de chez eux. Après tout, un sandwich au bacon a suffi à faire chavirer la campagne électorale d’Ed Miliband.

Et quand on considère les politiciens qui utilisent leurs personnalités extravagantes pour se connecter avec les électeurs, on est attiré non pas par des militants principiels, mais par des populistes égocentriques comme Boris Johnson ou Nigel Farage. Les trois personnages de notre pièce étaient motivés par la passion et l’ambition, mais le conflit entre ce sur quoi ils s’accordaient politiquement et leur rivalité inhérente a conduit à toutes sortes de mauvaises décisions. Pas moins que leur échec à unir leurs forces, de sorte que l’un d’eux puisse devenir leader du Parti travailliste et former une alliance gagnante aux élections.

Lorsqu’il a perdu la direction du Parti travailliste, Jenkins s’est exilé en Europe, devenant président de la Commission européenne. Au moment où il est revenu à la politique britannique, Healey avait terminé son mandat en tant que chancelier et Crosland était mort en fonction en tant que secrétaire aux affaires étrangères. Incapable d’empêcher le glissement du Parti travailliste vers la gauche, Jenkins a lancé le SDP en 1982, tandis que Healey est resté sur les bancs travaillistes jusqu’à sa retraite en 1992.

À quoi la politique britannique aurait-elle pu ressembler aujourd’hui si Crosland avait vécu et défié Michael Foot pour la direction du Parti travailliste ? Ou si Healey avait rejoint Jenkins lors de la formation du SDP ? Ou si Jenkins avait poursuivi son combat pour la modération de l’intérieur du Parti travailliste ? Ces événements ont façonné le paysage politique tel qu’il est aujourd’hui, et nous pensons qu’il y a beaucoup à apprendre de cette période de l’histoire, ainsi qu’un grand divertissement à en tirer. Ainsi, bien que nous ressuscitions ces géants du passé sur scène, nous gardons l’espoir que la prochaine génération de politiciens pourrait apporter quelque chose à Westminster autre que la compétence bureaucratique ou une convoitise indécente pour le pouvoir. Après tout, le pendule oscille toujours, alors peut-être verrons-nous encore le retour de l’hinterland dans la politique britannique.

***

The Gang of Three est à l’affiche au King’s Head Theatre à Islington jusqu’au 1er juin.