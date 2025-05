Je suis allongé sur le dos dans une pièce sombre, les yeux fermés, l’odeur d’un bâton d’encens dans l’air, tandis qu’une voix appelle mes guides spirituels pour me guérir. Je suis ici pour un rendez-vous avec Louise, une « guérisseuse chamanique » qualifiée à Hackney. Louise place d’abord ses mains sur mes tempes, puis sur mes épaules, mon ventre et mes genoux, respirant profondément et se mettant parfois à fredonner un air rythmique. Aujourd’hui, Louise canalise simplement de l’énergie de guérison pour éliminer les blocages, mais elle travaille souvent avec des personnes gravement malades, en proie à des soucis d’argent ou en quête d’amour. Après près d’une heure, elle remercie les esprits et m’informe qu’elle a réussi à débloquer beaucoup d’énergie piégée. Elle me dit aussi que j’ai une profonde connexion psychique avec l’Égypte ancienne et que mon animal spirituel est un gorille.

J’étais curieux de rendre visite à Louise car j’avais lu Chamanisme : La religion intemporelle, un nouveau livre captivant de l’anthropologue et écrivain du New Yorker Manvir Singh. Singh — qui a vécu avec et étudié les peuples autochtones d’Indonésie à l’Amazonie — souligne que le chamanisme est en plein essor. Lors du recensement britannique de 2021, 8 000 personnes ont déclaré que leur religion était le chamanisme — plus que les rastafaris ou les zoroastriens. Des célébrités allant de Madonna à Will Smith ont témoigné des pouvoirs transformateurs de l’ayahuasca, une plante psychédélique utilisée par les chamanes amazonien, inspirant un commerce florissant du tourisme occidental vers des retraites sud-américaines. Et, bien sûr, vous n’avez pas besoin de quitter votre maison pour rencontrer un chaman : Durek Verrett, qui prétend être un reptile et dont les clients incluent Gwyneth Paltrow, est l’un des influenceurs chamaniques les plus populaires en ligne, avec plus de 400 000 abonnés sur Instagram.

Le chamanisme — le mot vient des récits du XVIIe siècle sur la religion des chasseurs-cueilleurs en Sibérie — peut nous sembler profondément étranger. Les chamanes chukchis de Sibérie prétendaient se transformer en rennes et voyager à travers le monde souterrain, et Durek Verrett propose de purifier les vagins des femmes des esprits malins. Mais dans son livre, Singh fait une affirmation frappante : le chamanisme n’est pas une étape primitive dans l’évolution de la religion proprement dite, ni une parodie New Age des superstitions anciennes. Au contraire, il est aussi naturel pour les êtres humains que le récit ou la danse — et ce sont nos religions institutionnelles, avec leurs évêques, églises et croyances, qui sont les innovations particulières d’une nouvelle ère.

L’argument de Singh mérite d’être pris en compte, car s’il a raison — si les humains gravitent instinctivement vers le chamanisme — cela signifie que les pratiques des Chukchis ne nous parlent pas seulement de notre passé primordial. Elles peuvent aussi nous aider à comprendre les aspirations spirituelles qui nous assaillent aujourd’hui — et offrir des indices sur la direction que nous prenons pour l’avenir. Et s’il est vrai, comme beaucoup le prétendent, que les sociétés occidentales laïques traversent une « crise de sens », peut-être finirons-nous par chercher des réponses non pas dans les religions traditionnelles mais dans de nouvelles formes de chamanisme.

L’argument de Singh part du fait que, lorsque les Européens ont commencé à explorer et à coloniser le globe après le XVe siècle, partout où ils allaient, ils rencontraient des peuples avec des pratiques religieuses remarquablement similaires. Des toundras de Sibérie aux plaines d’Amérique du Nord en passant par les îles du Pacifique, les sociétés traditionnelles reconnaissaient certains hommes ou femmes comme des visionnaires religieux qui utilisaient leur accès spécial au surnaturel pour offrir des services tels que la guérison et la prophétie. Ils expliquaient ce qu’ils faisaient de différentes manières — les chamanes népalais extrayaient des fantômes des corps des gens, tandis que les chamanes esquimaux voyageaient sur la lune et se transformaient en ours — mais sous cette diversité se trouvaient certaines caractéristiques remarquablement similaires.

Les chamanes partout dans le monde annoncent leur connexion à l’invisible en entrant dans des états modifiés, que ce soit par des drogues, des danses extatiques, des rêves ou des visions. Ils soulignent leur différence par rapport aux gens ordinaires en subissant des rituels de transformation et en se privant de nourriture ou de sexe. Bien que leur travail apporte de l’argent et du prestige, les chamanes sont souvent des outsiders de la société : certains semblent avoir des problèmes mentaux, sujets à des pleurs ou à la psychose ; et certains (comme le bujasa de l’île indonésienne de Sulawesi) étaient ce que nous appellerions aujourd’hui trans. Certaines idées — comme le « voyage de l’âme » et la métamorphose en animaux — apparaissent chez les chamanes encore et encore.

Le fait que le chamanisme soit pratiquement universel dans les sociétés traditionnelles, malgré leur séparation par des millénaires de développement historique, appelle une explication. Il doit, soutient Singh, que le chamanisme ait évolué encore et encore parce qu’il répond à un besoin humain fondamental — similaire à la façon dont les ailes ont évolué séparément chez les insectes, les chauves-souris et les oiseaux pour résoudre le défi de la navigation dans les airs.

La tragédie de la vie humaine est que nous aspirons à l’ordre dans un univers follement imprévisible. Nous voulons que nos cultures poussent dans un monde de tempêtes de grêle et de sécheresse. Nous voulons que nos proches survivent et restent en bonne santé dans un monde de danger et de maladie. Et quand les choses tournent mal, nous trouvons pratiquement impossible d’accepter qu’elles le fassent sans raison. Nous regardons le chaos de la réalité et voyons un univers saturé d’agents. Lorsque de mauvaises choses se produisent — la peste noire médiévale, la pandémie de Covid, la mort d’un enfant — nous avons une tendance naturelle à penser que des agents invisibles doivent être à blâmer. En conséquence, nous sommes toujours susceptibles aux affirmations d’individus charismatiques qui peuvent nous convaincre qu’ils ont un accès spécial au monde des causes invisibles.

Le récit de Singh implique qu’à la racine de l’impulsion religieuse humaine — plus profonde même qu’un désir de communauté ou de but existentiel ou de guidance morale — se trouve quelque chose de bien plus simple : une envie de magie. Nous voulons que de bonnes choses se produisent et que de mauvaises choses ne se produisent pas, et nous voulons croire que certaines personnes ont le pouvoir de faire en sorte que cela arrive. C’est la base du chamanisme, ce qui signifie qu’il était très probablement la base de la religion partout pendant 95 % de l’histoire de notre espèce, avant que l’agriculture ne déclenche le développement des civilisations et des religions institutionnelles. Ce n’est qu’avec l’apparition de ces nouvelles croyances que les dieux sont devenus obsédés par la surveillance de notre comportement et de nos croyances. La plupart des religions humaines n’ont pas eu grand-chose à voir avec la moralité ou la doctrine.

Aujourd’hui, nos religions post-Éclaircissement s’efforcent de prouver qu’elles sont respectablement rationnelles. Le mystérieux et le miraculeux ont largement été bannis de l’église. Le pape rend hommage à Darwin, des apologistes écrivent des livres réconciliant Dieu et la science, et parler de guérison miraculeuse est pour la plupart le domaine de cranks embarrassants. Les prêtres prient pour que Dieu nous accorde sagesse et compassion, non pas qu’il retienne les fléaux et les tornades, qu’il entrave les sorcières ou maudisse nos ennemis.

Mais si Singh a raison, il se peut que le problème avec la religion occidentale dominante ne soit pas qu’elle soit insuffisamment rationnelle, mais plutôt qu’elle ne soit pas assez irrationnelle. Il est désormais courant que les Occidentaux soient insatisfaits d’une vision du monde froidement rationaliste, et cherchent de plus en plus des réponses dans une panoplie de pratiques spirituelles — ou peut-être même redécouvrent une croyance en Dieu. Mais en lisant Singh, j’ai commencé à me demander si les explications standards pour expliquer pourquoi cela se produit — une perte de communauté, une dégradation des valeurs morales, une recherche de sens transcendant — ignorent une cause encore plus profonde.

Les sociétés occidentales comme la Grande-Bretagne ne sont pas devenues rapidement plus laïques après la Seconde Guerre mondiale parce que les gens ont commencé à rejeter les Cinq Preuves de Thomas d’Aquin, ou parce que nous étions occupés à lire De l’origine des espèces. Nous avons cessé d’assister à l’église parce que l’État moderne a de plus en plus rempli les fonctions des anciens dieux. D’abord la Révolution industrielle, puis la création des États-providence nous ont aidés à faire des progrès stupéfiants vers l’élimination du rôle du hasard dans les affaires humaines. Des décennies de paix et de croissance économique d’après-guerre signifiaient que nous vivions plus longtemps, en meilleure santé et plus prospères. Et la réduction des inégalités et l’expansion des systèmes de protection sociale signifiaient que la plupart d’entre nous ne redoutaient plus les revers catastrophiques de la fortune économique ou du statut social.

Cette époque pourrait maintenant toucher à sa fin de manière abrupte. Le changement climatique signifie que la météo redevient une question de préoccupation existentielle. Le Covid a détruit notre foi dans la capacité de l’État à nous protéger de la peste. La perspective impensable d’une guerre entre grandes puissances et d’une apocalypse nucléaire est redevenue pensable. Une croissance économique stagnante peut ne pas sembler être une catastrophe dans le grand schéma de l’histoire humaine, mais lorsque les très riches capturent une part de richesse toujours plus grande, cela se traduit par des niveaux de vie plus bas pour la plupart et des pertes humiliantes de statut pour beaucoup. Le laïcisme a progressé le plus rapidement dans une Scandinavie égalitaire, et le plus lentement aux États-Unis, où une forte inégalité et un soutien étatique inégal ont laissé les gens plus exposés aux caprices du destin. Un avenir plus incertain pourrait très bien être un avenir plus religieux.

Mais lire Singh et visiter Louise m’a rendu sceptique quant à l’idée que nous allons voir les gens revenir en masse dans les bancs de l’église — malgré des titres récents annonçant un revival de la religiosité basé sur des données peu fiables. Selon Singh, les religions institutionnelles comme le christianisme n’ont jamais remplacé l’attraction humaine innée pour le chamanisme, mais l’ont simplement capturée et réprimée. De nouvelles religions, soutient-il, ont tendance à être fondées par des chamans — Jésus, Saint Paul, Mahomet et Joseph Smith ont tous rassemblé des adeptes en entendant des voix et en accomplissant des miracles — et des échos du chamanisme peuvent être trouvés dans les églises chrétiennes « charismatiques ». Mais les chamans sont indisciplinés, et les religions traditionnelles tendent à maintenir l’ordre et l’autorité en les éliminant. Néanmoins, la peur humaine de l’incertitude signifie que les chamans réapparaissent encore et encore sous la forme de prophètes, de gourous et de chefs de culte.

Cela est particulièrement vrai en période de bouleversements sociaux. Au début du 20ème siècle, une crise sociale a été déclenchée en Polynésie lorsque des navires transportant des cargaisons américaines ont confronté les peuples autochtones à des hordes de richesses auparavant inimaginables. Les sociétés indigènes ont été plongées dans la confusion, leurs visions du monde établies renversées. Des prophètes chamaniques sont apparus pour diriger des « cultes de la cargaison », promettant un âge de salut à venir lorsque les navires célestes reviendraient. Des rituels ont été inventés pour hâter leur arrivée, comme battre des tambours tout en marchant de haut en bas de la côte.

Notre propre époque de confusion a engendré ses propres chamans avec leurs propres promesses de salut. Des gourous-influenceurs comme Jordan Peterson et Russell Brand gagnent des adeptes en promettant une guérison basée sur leur compréhension spéciale des réalités psychiques mystérieuses. Comme les chamans traditionnels, ils annoncent leur altérité spirituelle à travers des modes de vie étranges basés sur l’auto-dépouillement (Brand s’abstient de produits d’origine animale, de drogues et d’alcool ; Peterson vit de steak). Comme les chamans traditionnels avec leurs états de transe, ils pleurent et promettent la transcendance dans des tirades extatiques de langage semi-compréhensible. Un peu plus excentrique que Brand et Peterson est Joe Dispenza, qui dit à ses 1,36 million d’abonnés YouTube qu’il a guéri son dos cassé par la pensée positive, et enseigne des techniques pour utiliser la physique quantique afin de guérir le cancer et d’apporter la richesse.

Nos nouveaux chamans peuvent sembler être les produits bizarres de notre étrange nouvelle ère de smartphones et d’algorithmes, mais dans la longue vue de l’histoire humaine, ils ont parfaitement sens. C’est la condition humaine de chercher, pour reprendre la phrase de Peterson, des antidotes au chaos. Un monde de richesses somptueuses pour quelques-uns et d’anxiété croissante pour beaucoup est un monde où des individus charismatiques promettant une transformation magique prospéreront. Maintenant, quand je pense à notre engouement actuel pour le yoga Kundalini et le reiki, la méditation et l’affirmation, l’ayahuasca et la psilocybine, je considère ces insulaires polynésiens subissant leur propre crise de sens il y a un siècle. Effrayés par des changements échappant à notre contrôle, et stimulés par un désir extatique de richesses que nous pouvons à peine comprendre, nous battons nos tambours et regardons l’horizon, priant pour l’âge à venir de richesses et de renouveau.