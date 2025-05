Les habitants de Niagara disent qu’il y a quelque chose dans l’eau — et ils ne parlent pas au sens métaphorique. Visible à 32 kilomètres, et audible de deux fois plus loin, les locaux affirment que les chutes agissent comme une sorte de bain de lithium, bien que sur une échelle surhumaine. « Il y a quelque chose dans l’eau qui tombe qui rend les gens heureux », déclare Ginger Strand, auteur de Inventing Niagara: Beauty, Power, and Lies. « L’eau qui tombe a un effet sur l’esprit humain. »

Avec plus de 3 000 tonnes d’eau dévalant chaque seconde, cela fait beaucoup de bains de lithium. Pas étonnant que 14 millions de touristes joyeux s’entassent ici chaque année, contribuant ensemble à hauteur de 2 milliards de dollars à l’économie locale. Mais passez un peu de temps à Niagara, où l’Ontario rencontre New York, et vous réaliserez que cette ville canadienne est bien plus qu’un simple spray de rivière et de brume. Il y a d’autres raisons d’être joyeux, des tyroliennes aux dinosaures en passant par les motels, 165 au dernier comptage, se vautrant ensemble dans un véritable bain de lithium de kitsch. Tout cela témoigne d’un rejet instinctif de la « curation » bourgeoise, en faveur d’un éclat criard à l’ancienne — que les snobs élitistes aillent au diable.

La puissance brute de Niagara a paniqué les premiers Européens à la voir. En 1678, un visiteur belge précoce décrivait la « manière surprenante et étonnante » dont l’eau dévalait. Mais, au 19ème siècle, les chutes sont devenues populaires. En 1801, la fille du vice-président Aaron Burr choisit Niagara pour sa lune de miel. Trois ans plus tard, le petit frère de Napoléon, Jérôme, fit de même. Ces proto-influenceurs ont rapidement transformé les chutes du Niagara en la capitale des lunes de miel de l’Amérique du Nord, un titre qu’elle a conservé depuis. Peut-être est-ce ce gigantesque bain de lithium, ou bien la route facile depuis Toronto, mais 50 000 couples heureux affluent encore ici chaque année.

Les chutes font sûrement partie de l’attrait romantique. Bob Fitzgerald, qui gère la chapelle de mariage des chutes du côté de New York avec sa femme Sally, a marié tout le monde, des stars de la pop aux lutteurs de la WWE. Des clients réguliers venant de Singapour arrivent également pour se marier ici, ainsi qu’une Australienne dans la vingtaine, qui est venue à Niagara pour épouser son bien-aimé avant de décéder d’une maladie terminale. « Les chutes », dit Strand, « sont un énorme aimant qui attire les impulsions humaines. »

Passer du temps à contempler le torrent — « Enfin, fortissimo ! » plaisantait Mahler lorsqu’il l’a vu pour la première fois — et il est difficile de ne pas être impressionné. Pourtant, en discutant avec les Fitzgerald, il est clair que Niagara est bien plus qu’une nature déchaînée. Considérez, si ce n’est que cela, les cérémonies en hélicoptère que le couple propose au-dessus des chutes, avec des nouveaux mariés échangeant leurs vœux dans la cabine. Et si cela laisse entrevoir une ville à l’aise avec le tape-à-l’œil, il y a encore beaucoup plus à découvrir.

Un excellent exemple ici est la tyrolienne vers les chutes, transportant les casse-cou à 670 mètres au-dessus de l’abîme. Rebecca et Elizabeth, qui travaillent à l’attraction, rient en se remémorant la femme de 98 ans qui a pris sa propre douche de lithium en hauteur. Il est peu probable qu’elle ait pu gérer d’autres passe-temps de Niagara. Depuis 1850, 11 cascadeurs ont traversé le gouffre sur un fil, tandis que 15 ont chuté et survécu.

Une telle folie est évidente loin des chutes elles-mêmes. Du côté canadien de la frontière, vous pouvez jouer au golf avec un Brontosaurus au Dinosaur Adventure Golf, ou rencontrer Vlad l’Empaleur au musée de cire Château Dracula, ou viser des jarres de moonshine au Hillbilly Shooting Gallery. Jusqu’en 2002, le musée local vantait même les restes momifiés du pharaon Ramsès Ier, qui ont d’une manière ou d’une autre fait surface au milieu du 19ème siècle.

Mais l’apothéose véritable du kitsch de Niagara se trouve dans l’hébergement. Visitez le Cadillac Motel et vous verrez ce que je veux dire. Adorable à en pincer les joues, cet établissement rétro soigné propose 23 chambres à thème, allant de « Ghostbusters » à « Marilyn Monroe » — qui, selon la légende locale, y aurait passé la nuit. Ray et Lisa Brock, les propriétaires, louent régulièrement la moitié de l’endroit à des équipes de hockey et des enterrements de vie de garçon, qui se régalent de barbecue fait maison et de ce que Lisa appelle une « auge à cochons » pleine de bière.

« Une accumulation fascinante de culture humaine et de folie qui s’accumule autour des chutes », c’est ainsi que Strand résume la ville. « C’est un endroit amusant qui illustre un aspect de l’absurdité humaine. » Mais si cela explique le quoi, il nous reste encore le comment — comment se fait-il qu’au milieu de la marche incessante de la grisaille néolibérale, des lieux comme Dinosaur Adventure Golf et la salle des Ghostbusters survivent ? Le prix est probablement un bon point de départ, même avec les chutes elles-mêmes. Il y a des foules, c’est sûr, mais le torrent est visible à un demi-mile le long de la Niagara Parkway, ce qui en fait une sortie bon marché. « Vous n’avez pas à faire la queue », dit Bob Fitzgerald. « Ce n’est pas Disneyland. Vous n’avez pas à payer ou à pousser les gens. »

Cependant, si l’hébergement est également léger sur le portefeuille — une nuit au Cadillac vous coûtera seulement 85 dollars canadiens par nuit hors saison — Niagara est plus qu’un amusement à petit budget. « Les gens aiment l’unique », dit Lisa Brock. « Les grandes chaînes hôtelières s’en fichent. » Il est certain qu’il est difficile d’imaginer le Hilton servant des troughs à cochons pleins de LaBatt Blue pilsner pour des hockeyeurs assoiffés.

Et je me demande aussi si Niagara prospère grâce à autre chose : la nostalgie. Le capitalisme rapide livre des « expériences » de boutique. Mais même nous, les globalistes de n’importe où, venons finalement de quelque part, et le kitsch de Niagara puise dans cet élan nostalgique qui aspire à l’authenticité d’hier. Un théâtre interactif « Zombie Attack » n’est pas le steak frit de votre grand-mère — ou, comme nous sommes au Canada, une poutine classique. Mais le rétro nous connecte à notre histoire. Une partie de mini-golf avec des dinosaures en vinyle évoque des souvenirs de vacances passées. À Niagara, les vacanciers ont cette chose rare : du plaisir. Le rewilding ou les retraites de yoga peuvent offrir une « expérience de bien-être sur mesure », mais ce ne sont finalement que des excuses artificielles pour remonter sur la roue de hamster de l’amélioration personnelle. La nostalgie, en revanche, répond à ce simple désir de temps plus doux.

Ce n’est pas que Niagara soit complètement coincé dans le passé. À un mile de ce que les Brock appellent affectueusement le « Caddy », se trouve le restaurant et tavern Basell. Comme d’autres endroits en ville, il déborde d’une atmosphère des années soixante, avec des enseignes au néon et des sols en damier. D’une autre manière, cependant, Basell se sent remarquablement moderne. Fondé par deux frères grecs, l’endroit est maintenant dirigé par Fang. Né en Inde et d’origine chinoise, l’immigrant canadien récent a conservé les cabines, le comptoir en acier inoxydable et le « mauvais œil » qui veille.

À ce stade, Strand revient une fois de plus sur le pouvoir des chutes, conférant à l’embrun un pouvoir presque mystique. « C’est un pèlerinage qui aide à vous définir en tant qu’Américain et Canadien », dit-elle. « Comme le Grand Tour du 19ème siècle, lorsque les élites se rendaient aux chutes pour embrasser leur nouvelle nation. Se baigner dans l’embrun des chutes vous naturalise. C’est presque comme un baptême. »

Un exemple est Fred Fakouri. Grand et affable, le jeune homme de 27 ans possède et gère le Persepolis Inn avec son père. Typique de l’ancien Niagara, le motel de 52 chambres est petit et intime, avec de nombreuses baignoires en forme de cœur. Comme le nom de l’établissement le suggère, la famille Fakouri vient d’Iran, fuyant la République islamique pour l’Ontario paisible. « L’hôtel est un processus de guérison pour nous », explique-t-il. « La famille investit tout dans l’hôtel et les chutes du Niagara. » Une ville fondée par les Britanniques, Niagara a attiré comme un chemin vers la liberté pour les Afro-Américains réduits en esclavage. Cette tradition d’accueil s’est poursuivie au 20ème siècle, lorsque les chutes ont alimenté une industrie qui a attiré des migrants d’Europe de l’Est.

Cependant, si près de 20 % de la population de Niagara vient d’un milieu immigrant, et beaucoup, comme les Fakouri, sont intégrés et heureux, il est erroné de voir la ville comme un refuge contre tous les maux du monde. Les chutes du Niagara sont le foyer temporaire de plus de 5 000 demandeurs d’asile, le taux par habitant le plus élevé de toutes les villes canadiennes. Le maire Jim Diodati avertit que c’est à « un point de rupture » — disant aux journalistes que les refuges sont pleins, que le logement transitoire est plein, et que le problème de la drogue est « comme il ne l’a jamais été auparavant ».

Il y a d’autres défis également. Avant le Covid, les Fitzgerald enregistraient en moyenne 701 mariages par an. De nos jours, ils espèrent que ces chiffres reviendront, afin de pouvoir transmettre l’entreprise à leur fille. Fakhori raconte une histoire similaire. Depuis la pandémie, dit-il, les affaires ont chuté de 50 % et ne parviennent pas à se redresser complètement. L’année dernière, le nombre total de touristes était toujours en baisse de 7 % par rapport à leur pic de 2019, soit un manque à gagner de 1,5 million de visiteurs et des dizaines de millions en dépenses.

Bien sûr, les chutes du Niagara ne sont pas seules à ressentir l’héritage des confinements. Mais la ville est sans doute particulièrement à risque en raison de la nostalgie même qui lui confère sa force. Ces petits établissements familiaux peuvent attirer des clients, dit Lisa Brock, mais ils sont également vulnérables à être rachetés par de grands investisseurs de Toronto — qui dépouillent leurs nouveaux actifs pour des clients haut de gamme peu enthousiastes à l’idée de bains en forme de cœur.

De nos jours, en effet, la majorité des hébergements aux chutes du Niagara sont désormais classés comme « haut de gamme ». Un éditorial d’un journal local a même fanfaronné que la ville « se positionne pour devenir un acteur plus substantiel sur le marché des hôtels haut de gamme ». Ces chaînes haut de gamme remplacent une série d’établissements emblématiques qui étaient totalement uniques à la ville. Parmi ceux-ci se trouvaient le Foxhead Motor Inn, rendu célèbre par le guide de voyage Green Book de l’époque de Jim Crow, et l’Inn on the Niagara Parkway, un bijou des années 50 qui se présentait comme un « motel de resort moderne ». Ce n’est pas non plus un phénomène propre aux chutes du Niagara. En 1964, plus de 61 000 motels, principalement de type familial, jalonnaient les routes nord-américaines. Une génération plus tard, ce nombre est tombé à 16 000 et continue de diminuer.

Les forces de la mondialisation et de la gentrification, donc, sont à la porte. Mais au moins, les chutes restent. Inspirés, peut-être, par leur rugissement incessant, les Fitzgerald ont toujours l’ambition de faire des chutes du Niagara la « capitale mondiale des mariages ». Et, dans des endroits comme le Cadillac, le vieux charme perdure encore un peu plus longtemps. « Voyez comme nous sommes démodés », me dit fièrement la réceptionniste. « Nous utilisons encore une clé. » Je ne peux pas penser à un meilleur bain de lithium.