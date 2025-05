Daniel Webster, secrétaire organisateur des Jeunes Conservateurs, était jubilant. Le Parti travailliste, railla-t-il, était désormais le « parti des vieux » — et il avait raison. Webster s’exprimait exactement il y a 70 ans, en mai 1955, lorsque le gouvernement conservateur sortant a été réélu avec près de 50 % des voix, leur part la plus élevée jamais enregistrée à l’ère du suffrage universel. Le Parti travailliste, en revanche, a encore chuté, perdant des sièges pour la troisième élection consécutive. Et, comme Webster, même le Daily Mirror, habituellement loyal, était clair sur la source du problème. Un article d’opinion dans le journal s’ouvrait ainsi : « Le Parti travailliste a perdu les élections générales parce que ses dirigeants sont trop vieux. »

Il était difficile de contredire cela. À 72 ans, Clement Attlee était le leader des travaillistes depuis 20 ans, avec 1955 comme sa cinquième élection générale. Sa propre analyse de la défaite convenait implicitement au Mirror. « Les vieux ne nous ont pas laissés tomber », réfléchit-il. Les conservateurs n’avaient pas de temps pour une telle nostalgie. Ils étaient dirigés par le séduisant Sir Anthony Eden, qui, à 57 ans, était positivement jeune comparé à son rival socialiste épuisé — même si les conservateurs accédaient au pouvoir grâce à l’enthousiasme des jeunes. Et si cela donne un indice sur combien la Grande-Bretagne a changé depuis 1955, il y a aussi de nombreux autres exemples, d’une carte électorale fracturée à la lente disparition de l’engagement social.

En 1955, le Parti travailliste menait les batailles du passé, suffisamment clair sur les électeurs que le parti parvenait à conserver. Alors que les travailleurs des cœurs industriels, se remémorant les années traumatisantes des années vingt et la faim des années trente, restaient loyaux, la plupart du pays n’avait guère envie de regarder en arrière. Les temps changeaient. Les cartes d’identité et le rationnement avaient été abolis, et on parlait de prospérité, non d’austérité.

C’était, après tout, l’année où la jeune designer Mary Quant ouvrait sa première boutique à Chelsea, avant de révolutionner la mode internationale, et l’année où le rock ‘n’ roll arrivait sous la forme de « Rock Around the Clock » de Bill Haley. Pendant que les politiciens étaient en campagne, un acteur nommé John Osborne était assis sur la jetée de Morecambe, écrivant Look Back in Anger, la pièce qui allait présenter au public une génération de jeunes en colère.

De manière évidente, il y avait l’arrivée imminente de l’ITV pour briser le monopole de la BBC sur la télévision. La législation avait été adoptée, et la diffusion devait commencer plus tard en 1955, avec la promesse de donner aux téléspectateurs ce qu’ils voulaient, pas seulement ce qui était considéré comme bon pour eux. Attlee désapprouvait l’ensemble de la chose. « Ils devront réduire leurs programmes au plus bas dénominateur commun afin qu’ils deviennent moins chers et de plus en plus vulgaires », a-t-il déclaré, et le Parti travailliste est entré dans l’élection engagé à annuler l’ITV s’ils gagnaient. Mais ils ne l’ont pas fait, et le service nouvellement créé s’est avéré si populaire que les conservateurs s’en sont vantés lors de la campagne électorale suivante. « BBC ou ITV ? » pouvait-on lire sur une affiche en 1959. « Vous avez le choix — grâce aux conservateurs, car les conservateurs croient en l’opportunité. »

Attlee a finalement démissionné après la défaite de 1955, remplacé par Hugh Gaitskell, 49 ans, le plus jeune leader d’un grand parti depuis 60 ans et le premier né au 20ème siècle. Il a adopté un ton très différent. « Nous sommes contents de voir les gens mieux lotis », a-t-il admis, « et nous n’avons aucune patience avec ceux qui sont à l’aise mais semblent ressentir de la rancœur face à la prospérité des autres. »

Mais comme la majorité de 60 sièges du parti en 1955 l’implique si vivement, les conservateurs avaient déjà opéré cette rupture générationnelle. L’élection est survenue après que l’octogénaire Winston Churchill soit enfin retourné sur les bancs de l’arrière, laissant la place à son neveu par alliance Eden. Un homme indéniablement moderne, l’ex-ministre des Affaires étrangères polyglotte était aussi élégant qu’une star de cinéma. Il avait récemment été nommé « le politicien le mieux habillé du monde » par Tailor & Cutter, et était, disait le Sunday Pictorial, « admiré » par des millions de femmes (« ou est-ce un mot trop faible ? »).

Plus important que Sir Anthony lui-même, cependant, était l’organisation du parti en dehors du Parlement. Car c’étaient les jours des partis de masse, où une personne sur neuf sur le registre électoral était membre de l’un des deux grands partis. Les chiffres d’adhésion sont notoirement peu fiables, mais au milieu des années cinquante, le Parti travailliste revendiquait un million de membres. Remarquablement, les conservateurs pouvaient se vanter d’environ trois millions, faisant de l’organisation autant un groupe social qu’un parti politique. Les membres n’étaient pas censés débattre de la politique, et contrairement au Parti travailliste, la conférence annuelle n’était pas un lieu pour les militants de discuter du programme du parti. Au lieu de cela, ils organisaient des danses et des parties de whist, des fêtes de jardin et des matins café, faisant partie du tissu de la vie communautaire.

« Ils organisaient des danses et des parties de whist, des fêtes de jardin et des matins café »

Dans ce contexte, un rôle clé a été joué par les Jeunes Conservateurs, qui comptaient environ un demi-million de membres. Il y avait des conférences le week-end et des réunions animées par des députés, mais surtout, les sections locales étaient à nouveau moins intéressées par des pursuits idéologiques que par l’organisation de barbecues et de concours de beauté. En 1955, la Miss Jeune Conservatrice en titre à Leeds était Jacqueline Pishorn, âgée de 19 ans, jugée lors d’un bal annuel auquel assistaient 500 personnes pour avoir « le meilleur sens du style et la plus grande grâce, charme et personnalité ». Pour ceux de moins de 18 ans, pas encore assez vieux pour rejoindre les JC, il y avait un autre groupe, les Jeunes Britanniques, qui comptaient 8 000 membres. (Leur slogan : « Apprendre à servir. »)

À l’époque, la nature apolitique des JC était l’objet de moqueries légères. Considérons un épisode de 1961 de Hancock’s Half Hour. Ici, la star éponyme de la sitcom espérait faire « quelque chose pour le bien du pays dans son ensemble » — et est déchiré entre devenir donneur de sang ou rejoindre les Jeunes Conservateurs. Il opte pour la première option, car « je ne cherche pas de femme et je ne peux pas jouer au tennis de table ». (De plus, il avait 37 ans à l’époque, et la limite d’âge était de 30 ans.) Malgré les moqueries, c’était une image séduisante, attirant non seulement la classe moyenne établie, mais aussi ceux ayant des aspirations sociales. Et sous le fun, cela a beaucoup contribué à ancrer les principes de base du Toryisme : nation, église, monarchie. D’autres partis regardaient avec envie ; en 1955, même la Jeune Ligue Communiste admettait qu’elle pouvait apprendre des « méthodes colorées et attrayantes des Jeunes Conservateurs ».

Une grande partie de cela était due à Lord Woolton, nommé président des Tories en 1946 et chargé de reconstruire un parti démoralisé après la victoire écrasante du Labour l’année précédente. Oncle Fred, comme il était connu dans les cercles des JC, cherchait à insuffler du sang neuf, recrutant particulièrement dans les universités, et désigna 1955 comme « l’année de la jeunesse », ciblant les neuf millions d’électeurs de moins de 30 ans. La campagne a fonctionné. Le nombre de moins de 30 ans ayant voté pour les Conservateurs a atteint un pic d’après-guerre, avec des électeurs pour la première fois signalés comme votant trois contre deux en faveur des Tories — un renversement par rapport à la situation des jeunes une décennie plus tôt.

Tout cela, bien sûr, appartient depuis longtemps à l’histoire. Lors des élections de l’année dernière, selon l’enquête de YouGov, seulement 8 % des moins de 30 ans ont voté Tory, moins d’un cinquième de ceux soutenant le Labour. Les universités ont été complètement perdues, de sorte que les Conservateurs s’en sortent mieux parmi ceux ayant les qualifications éducatives les plus faibles : obtenant le soutien de 31 % de ceux n’ayant pas plus que des GCSE, mais seulement 18 % des diplômés universitaires. Les adhésions au parti se sont également effondrées. Lors de la dernière élection à la direction des Tories, lorsque Kemi Badenoch a battu Robert Jenrick, 95 000 membres ont voté sur un total de 130 000.

Le Parti travailliste s’est un peu mieux maintenu. Lorsque Keir Starmer a pris la relève de Jeremy Corbyn en 2020, près d’un demi-million de votes ont été exprimés, même si des militants politiques frappent encore aux portes. Pourtant, pris ensemble, 1955 ressemble à un monde perdu, surtout maintenant que cet immense arrière-pays d’interaction sociale avec la vie apolitique quotidienne a disparu. Rétrospectivement, le tournant a probablement été cette introduction controversée de l’ITV, qui a transformé la télévision en la principale activité culturelle du pays, tout en évinçant d’autres formes de loisirs. Les entrées au cinéma sont passées de 1 400 millions par an en 1950 à 500 millions à la fin de la décennie, et cela ne se faisait qu’avec deux chaînes.

Depuis lors, l’histoire a été celle d’une société de plus en plus atomisée et confinée à domicile. Le désir d’expérience partagée, d’engagement actif, demeure — mais s’est avéré incapable de rivaliser avec le pouvoir croissant de la technologie. Ces changements culturels ont inévitablement influencé la politique, les listes d’adhésion en déclin redessinant la carte électorale de manière plus large. Entre eux, les Tories et le Labour ont obtenu 96 % des voix en 1955. L’année dernière, ils ont réussi à obtenir 57 %. Le taux de participation était également considérablement plus élevé à l’époque : le gouvernement d’Anthony Eden a attiré le soutien de 38 % des électeurs inscrits, contre 20 % qui ont voté pour le Labour de Keir Starmer. Quant aux Tories en 2024, seulement un sur sept de ceux qui auraient pu voter pour eux l’ont fait. Ce n’était que les personnes âgées qui ne les ont pas laissés tomber : un tiers de ceux dans la soixantaine, et près de la moitié des plus de 70 ans, ont voté Conservateur. Maintenant, c’est un parti d’hommes âgés.