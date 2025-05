Le parti modéré de centre-droit était autrefois la grande bête de la politique. C’était le parti des petites entreprises et des agriculteurs, le parti des petites villes et des villages, et de la banlieue aisée. À travers l’Occident, il était le champion de la mondialisation, de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. C’était le parti de l’alliance transatlantique et, en Europe, le parti de l’intégration européenne.

Ce n’est plus le cas. Son modèle économique classique ne fonctionne plus car les différents éléments de ce paquet sont entrés en conflit. Être pro-UE de nos jours signifie être en faveur de réglementations qui imposent des coûts et des charges aux petites entreprises et aux agriculteurs, tandis que la liberté de circulation a entraîné trop d’immigrants.

Au Royaume-Uni, le centre-droit est représenté par les Conservateurs, qui ont subi un véritable désastre électoral lors des élections locales de la semaine dernière aux mains du parti de droite de Nigel Farage.

En Allemagne, l’AfD d’extrême droite a, pour la première fois, dépassé le CDU/CSU dans certains sondages d’opinion nationaux. Vous vous souvenez de Forza Italia, la réponse de l’Italie aux Conservateurs britanniques ? Aujourd’hui, ils ne sont plus que le partenaire junior d’un gouvernement de coalition dirigé par Giorgia Meloni et ses Frères d’Italie de droite. Les Gaullistes français sont un petit parti de nos jours, avec des noms en constante évolution qui sont difficiles à retenir. Les Pays-Bas, souvent un baromètre de la politique européenne, ont également abandonné les traditionnels Démocrates chrétiens au profit d’un ensemble de partis d’extrême droite et libertariens.

Ce que l’on pourrait appeler l’extrême droite est donc en train de prendre le contrôle. Nous pourrions invoquer l’image des familles malheureuses de Tolstoï, chacune différente à sa manière, comme une métaphore pour décrire ce reste. Mais cela ne le capture pas tout à fait. Les mouvements de cette droite ont leurs propres caractéristiques nationales : la version allemande est protectionniste ; la française est socialiste ; l’américaine est libertarienne. Ce qui compte davantage, c’est ce qu’ils ont en commun. Clairement, ils sont tous anti-immigration. Mais ils partagent quelque chose d’encore plus important : le désir de détruire l’ordre mondial libéral multilatéral. Sur ce point, je m’attends à ce qu’ils réussissent.

Les médias traditionnels, ainsi que les experts des think tanks et des universités, sont dans le déni que nous nous dirigeons déjà dans cette direction. Mais le biais d’optimisme est la caractéristique définissante de l’establishment libéral. L’idée que l’extrême droite pourrait gagner cette bataille épique les offense. Cela les menace également personnellement. Donald Trump vient de couper les fonds pour la Voix de l’Amérique, pour la National Public Radio et pour le Public Broadcasting Service. La première action entreprise par le DOGE d’Elon Musk a été de couper le financement des projets de la société civile aux États-Unis et à l’étranger. La Hongrie et la Géorgie ont adopté des lois pour restreindre le financement étranger des think tanks et d’autres organisations non gouvernementales. Et, en Europe, la plupart des ONG sont au moins partiellement financées par l’État.

Mais c’est ce blob libéral de médias, de groupes d’action sociale et politique, et d’universités qui pousse les récits politiques d’un pays. C’est leur narration sur l’intérêt national qui a conduit des pays, comme le Royaume-Uni, à entrer dans l’UE, ou en effet à en sortir. C’est leur narration qui a encouragé l’Allemagne à compter sur le gaz russe, et à ne pas voir Vladimir Poutine pour ce qu’il était vraiment. Et ils continuent tous d’insister sur le fait que l’Ukraine va gagner la guerre contre la Russie — même s’il est clair depuis deux ans que cela ne va pas se produire.

Mais les histoires ont un but. Et la réponse occidentale, bornée, à l’invasion de l’Ukraine par la Russie est, à mon avis, le dernier hourra de la construction multilatéraliste creuse appelée l’Occident. Personne n’a soutenu cette idée de l’Occident plus que les partis de centre-droit. Leurs destins sont entrelacés.

Une grande partie de ce qui décrit le centre-droit s’applique également au centre-gauche. Mais le centre-gauche a ses propres problèmes uniques, comme la perte des travailleurs industriels en tant qu’électeurs traditionnels. Le centre-gauche européen a perdu des électeurs au profit du Parti vert, ou de partis radicaux de gauche, comme le Die Linke en Allemagne. En France et en Allemagne, le déclin du centre-gauche a précédé celui du centre-droit. Mais ils sont tous deux victimes de la crise de la mondialisation.

La fin de l’hyper-mondialisation a été déclenchée par la crise financière. Ce n’est pas la crise elle-même qui a causé des dommages, mais la manière dont les gouvernements y ont réagi. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour protéger le secteur financier. Les banques centrales ont adopté des politiques d’assouplissement quantitatif pour protéger les marchés de la dette souveraine. Les gouvernements ont imposé l’austérité pour stopper une hausse inévitable de l’inflation. Pendant ce temps, les entreprises occidentales ont martelé une autre histoire : elles devaient investir en Chine. Chacune était une erreur monumentale de jugement.

Mais le délitement de l’hyper-mondialisation se déroule lentement. Cinq ans après le Brexit, le Royaume-Uni n’est toujours pas désengagé de l’UE. Il a toujours le tarif douanier de 10 % sur les voitures de l’UE. Et il conserve la Directive générale sur la protection des données, l’une des principales raisons pour lesquelles l’Europe — y compris le Royaume-Uni — est à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine en matière d’IA. Trump vient de découvrir à quel point il est difficile en pratique de se découpler des chaînes d’approvisionnement manufacturières dominées par la Chine. Mais les fanboys de la mondialisation ont tout à fait tort de penser que cela ne peut pas se produire, simplement parce que c’est plus difficile que ce que Trump pense.

L’establishment politique européen s’est persuadé qu’il pouvait contrer la montée des anti-globalistes. La cour constitutionnelle roumaine vient de bannir un homme politique de droite qui était en tête des sondages ; un tribunal français a interdit à Marine Le Pen de se présenter à la présidence. En Allemagne, la semaine dernière, l’Office pour la protection de la Constitution, son service secret intérieur, a déclaré que l’AfD était un parti d’extrême droite. Cette déclaration pourrait déclencher des poursuites judiciaires qui pourraient aboutir à une interdiction. Aux États-Unis, pendant ce temps, l’establishment s’en est pris à Trump par le biais du système judiciaire. Mais faire la même chose encore et encore, et s’attendre à des résultats différents, est la définition de la folie selon Einstein. Non seulement ces manœuvres sont peu susceptibles de réussir, mais elles ne résoudront pas le problème de fournir aux électeurs la sécurité économique et la stabilité sociale qu’ils désirent.

Tout aussi idiot est le pare-feu politique que la CDU et la CSU allemandes ont érigé contre l’AfD. Cette histoire prétend que si vous ne formez jamais de coalition avec l’AfD, ils ne parviendront jamais au pouvoir. Si les partis démocratiques de l’Allemagne de Weimar n’avaient eu que des pare-feu en place, Hitler n’aurait pas pu prendre le contrôle. Les Allemands aiment penser que la montée des nazis est un accident technique, plutôt qu’une conséquence d’une démocratie défaillante : celle qui n’a pas fourni de sécurité économique à ses citoyens.

Chaque pays a ses obsessions techniques et constitutionnelles. Les Italiens sont obsédés par les systèmes électoraux et n’ont cessé de les changer. Ils ont essayé pratiquement tous les systèmes, mais les électeurs ont toujours trouvé un moyen de voter pour les partis ou la coalition qu’ils souhaitaient. C’est parce que les systèmes de vote ne peuvent au mieux que retarder l’inévitable. Les élections à un tour, comme celles au Royaume-Uni ou aux États-Unis, favorisent généralement les partis établis : mais cela n’est vrai que jusqu’à ce que cela ne le soit plus. Reform UK a obtenu 14,3 % des voix lors des élections générales britanniques l’année dernière, mais seulement 0,8 % des députés. Les mathématiques se sont inversées lors des élections locales la semaine dernière, lorsque Reform a pris la part du lion des sièges. Le Labour a remporté une victoire écrasante lors des élections générales l’année dernière, avec seulement 33,7 % des voix. C’était également la part de voix approximative que le parti de Marine Le Pen a obtenue lors des élections parlementaires françaises l’année dernière, pourtant ils ne sont pas au pouvoir.

Alors que le système américain favorise le duopole des deux partis, Trump a réussi à le contrecarrer en infiltrant le Parti républicain et en le changeant de l’intérieur. S’il avait été européen, il aurait dû former son propre parti. Le chemin aurait été différent, le résultat aurait été le même. En fin de compte, les systèmes électoraux, les garanties constitutionnelles et des dispositifs comme les pare-feu politiques ne peuvent pas protéger un centre impopulaire. Mais au lieu de résoudre le problème de la mondialisation dysfonctionnelle, les centristes continuent de s’en tenir aux mêmes vieilles politiques. Je viens de lire un rapport d’Allemagne où 130 réfugiés sont sur le point de descendre sur un village bavarois de 280 habitants. Cela fait encore 280 électeurs pour l’AfD.

L’extrême droite a identifié le centre-droit comme sa principale cible politique — et ce dernier a réagi comme tout monopoliste offensé pourrait le faire. Lors des élections locales au Royaume-Uni, les pertes des conservateurs étaient presque identiques aux gains de Reform, tandis que les pertes du Labour correspondaient aux gains des Lib Dems et des Verts. Les mouvements réels des électeurs sont plus complexes. Dans les zones industrielles allemandes, nous avons vu l’AfD récupérer des voix du centre-gauche. Mais le rival essentiel de l’AfD reste le centre-droit.

Probablement la plus grande erreur commise par le centre-droit a été de ne pas s’attaquer aux inconvénients de la mondialisation lorsque les électeurs ont cessé de croire à ce conte de fées gagnant-gagnant.

Le système actuel fonctionne bien pour ceux qui travaillent dans les secteurs de services des villes mondiales, ou dans la Silicon Valley. Il fonctionne également pour les personnes qui travaillent dans des mines de lithium ou qui ont des compétences manuelles actuellement très demandées. Mais il ne fonctionne pas pour l’Ohio ou le Michigan ; pour le Yorkshire ou le Lincolnshire ; ou la Saxe-Anhalt et la Thuringe.

La Grande-Bretagne a tenté de se déconnecter du système actuel avec le Brexit. Mais pour fonctionner, cela aurait nécessité un modèle économique différent. Les conservateurs n’ont pas proposé de nouveau modèle. Le Labour non plus. La différence entre le centre-gauche et le centre-droit au Royaume-Uni se résume à des changements relativement mineurs entre dépenses et fiscalité, mais il n’y a pas de désaccord fondamental sur le modèle.

C’est la même chose en Allemagne, qui n’a pas réinventé son modèle industriel mourant. La France a largement dépassé la limite de ce que l’État peut et doit faire pour ses citoyens. Dans tous ces pays, ce qui s’est passé, c’est que les sources de revenus stables sont devenues moins stables. L’industrie automobile allemande, par exemple, était la vache à lait de l’économie — mais maintenant elle peine à concurrencer.

Le déclin du centre-droit, et dans une certaine mesure du centre-gauche, reflète ces modèles économiques mourants.

Rien de tout cela n’est nouveau. Nous l’avons vu en 2016, lorsque les Américains ont voté pour Trump pour la première fois, et lorsque le Royaume-Uni a voté pour le Brexit. Des libéraux terminalement complaisants ont mal caractérisé ces événements comme des accidents électoraux, le résultat d’un reportage médiatique biaisé, ou pire, d’une intervention russe. Il y a toujours une histoire que les politiciens peuvent se raconter pour éviter de devoir résoudre le problème. Le signe le plus sûr du déclin politique est une obsession pour savoir qui est à blâmer : plutôt que ce qui doit être fait. Le centre-droit était autrefois le parti naturel du gouvernement. Aujourd’hui, c’est le parti des excuses.