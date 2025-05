Dans le « futur pas si lointain » du thriller de science-fiction de 1997 Gattaca, la société est divisée par le statut génétique. Le protagoniste, joué par Ethan Hawke, est un « invalide » conçu naturellement, tandis que Jude Law incarne un ancien champion de natation dont la vie a été conçue pour la perfection. Les traits de Law avaient été sélectionnés par un généticien, son destin inscrit dans ses cellules. Il n’était « jamais censé être un pas en arrière sur le podium » — donc, lorsqu’il remporte l’argent au lieu de l’or aux Jeux Olympiques, il se jette devant une voiture. Dans une société qui promet la perfection, le coût psychologique de l’échec est élevé.

Pour certains enfants qui grandissent aujourd’hui, ce sentiment pourrait être familier. Certains des premiers soi-disant « bébés sur mesure » — dont les embryons ont été dépistés pour des défauts ou qui ont été préparés pour des traits idéaux avec des donneurs de sperme ou d’ovules soigneusement sélectionnés — sont maintenant des adolescents, et beaucoup sont déprimés. En décembre, un psychologue de la côte ouest a parlé à Wired de ces jeunes patients privilégiés hantés par leur propre ADN ; souvent enfants des élites de la Silicon Valley, ils plient sous les attentes de leurs « parents distants ». La source anonyme a parlé d’enfants qui ont découvert que leur mère biologique, donneuse d’ovules, avait des problèmes psychiatriques : on leur a dit, « Votre donneur est fou, donc vous devez l’être aussi. »

Leurs parents sélectionnent — et dépensent des milliers — pour des traits préférés, choisissant des donneurs pour différentes qualités, peut-être « un fils sportif et une fille artistique ». Il y a quelque chose désespérément naïf à propos de ce dernier : on ne peut pas garantir l’enthousiasme pour les carnets Moleskine ou les ponchos, après tout. Mais ces préférences ne sont pas seulement risibles, elles sont sinistres ; elles montrent que même parmi les idéalistes de la pensée libre qui ressentent les contraintes de leur propre matériel génétique, les contraintes sociales représentées dans leurs préférences — garçon fort, fille douce — ne sont pas remises en question. Comment les descendants de cette famille particulière pourraient-ils vivre leur propre enfance si leurs corps et leurs goûts s’écartent de leurs destins coûteux, si le fils développe un amour non autorisé pour les Twinkies et ne peut pas courir un tour sans s’effondrer ; si la fille a une aptitude imprévue pour le rugby et est nulle en dessin ? C’est une chose de décevoir vos parents, mais tout autre chose de décevoir votre généticien.

Parce que de nombreuses startups de tests génétiques sont basées autour de la Silicon Valley, les bébés sur mesure ont été emportés par la philosophie plus large de l’optimisation de la vie des tech-bros ; Elon Musk, père d’un nombre indéterminé d’enfants, aurait utilisé le dépistage génétique via la startup Orchid pour au moins un de ses enfants. D’une certaine manière, cela n’est qu’une extension des multiples façons dont les habitants de la Silicon Valley suivent et améliorent leurs corps ; ce sont des personnes obsédées par le « biohacking », le jeûne intermittent, les bains de glace, le microdosage de LSD et les bagues Oura. Nous ne devrions pas être surpris qu’ils soient également obsédés par leur progéniture — mais l’étendue à laquelle cela est possible est troublante. Aux États-Unis, il est légal de dépister des qualités telles que la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le sexe avant qu’un embryon ne soit implanté dans l’utérus ; bien qu’il y ait des critiques éthiques de certains milieux, il n’existe aucun cadre légal pour l’en empêcher. Parmi les possibilités controversées d’un dépistage embryonnaire toujours plus perfectionné figure la sélection pour l’intelligence. La société biotechnologique américaine Heliospect prétend pouvoir augmenter la taille et le QI prédit pour le « faible » prix de 50 000 $ par 100 embryons ; l’approche promet d’augmenter votre fœtus de plus de six points de QI. Dans des images sous couverture, un employé de Heliospect décrit le QI comme l’un des « traits indésirables que tout le monde veut ». Choisir un enfant qui ne sera pas gros, stupide, boutonneux ou déprimé est, selon cette formulation sous-entendue, aussi controversé que d’utiliser un code de triche dans The Sims. Mais c’est ça le problème d’être « indésirable » ; c’est un cas unique — scanner un Krispy Kreme comme un petit pain à 20 pence à la caisse n’est pas un gros problème à moins que tout le monde ne le fasse. Mais que se passerait-il s’ils le faisaient ? À quoi ressemblerait cette société ?

« Tout le monde peut avoir tous les enfants qu’il veut et ils peuvent avoir des enfants qui sont essentiellement exempts de maladies, intelligents, en bonne santé ; ce sera génial », a déclaré le PDG de Heliospect, Michael Christensen, en 2023. Et ce n’est pas seulement bon pour votre famille, c’est bon pour la société : Simone Collins, qui, avec son mari Malcolm, fait partie des pronatalistes les plus connus aujourd’hui, a déclaré à The New York Times : « Les sociétés qui ont plus de personnes intelligentes auront des taux de criminalité, de viol et de violence plus bas, car l’intelligence est corrélée négativement avec ces fléaux sociaux. » Bien que cela soit indéniablement vrai, il y a plus d’un problème flagrant avec une telle approche, notamment que si vous optimisiez strictement pour la paix, le succès académique et la conformité sociale, vous n’auriez que des filles. Les eugénistes du début du XXe siècle — un groupe qui comptait de manière improbable Helen Keller — ont sacrifié la liberté individuelle parmi les indésirables pour le bien collectif ; ce genre de zèle est resté à juste titre controversé depuis — jusqu’à ce que, c’est-à-dire, les idées entrent en contact avec les démagogues de la côte ouest.

Le projet de pronatalisme scientifique lui-même est devenu une cible pour des internautes misanthropes ; la semaine dernière, un « promortaliste » de 25 ans nommé Guy Edward Bartkus aurait fait exploser une clinique de FIV à Palo Alto, en Californie, et lui-même avec. Il ressentait, selon un manifeste à moitié bâclé qu’il a laissé derrière lui, de ne pas avoir consenti à sa propre naissance. En fin de compte, tous les embryons stockés à la clinique ont été sauvés. Si le pronatalisme cristallise l’espoir, la santé et l’humanité, alors le désenchantement des lurkers des forums incel, dans lesquels le « promortalisme » est courant, a du sens. Ce sont des personnes qui estiment avoir perdu à la loterie de la vie, et qui sont condamnées par leurs défauts apparents — taille, mâchoire faible, inaptitude sociale — à la célibat et à la misère ; bien que la société mainstream en soit venue à mépriser de tels hommes, leur perspicacité à ce sujet mérite d’être mentionnée. Qu’est-ce que l’inceldom sinon l’inverse de l’idéologie ensoleillée, pro-sociale et optimiste qui pousse les parents à dépister leurs embryons ? Chacun, après tout, est soutenu par une obsession fétichiste pour le fatalisme de la naissance.

Pour que le néo-eugénisme prenne vraiment racine, il devra d’abord faire face à un changement culturel sans précédent vers « la célébration de la différence ». Il est étrange que la capacité technologique de perfectionner nos bébés — et son acceptabilité en Amérique — soit survenue au moment exact où la diversité, tant mentale que physique, a acquis un sens mystique d’importance. Juste au moment où les jeunes commencent à former leur identité autour de caractéristiques telles que la neurodiversité et la santé mentale, la prochaine génération de parents a commencé à essayer de les éliminer. D’une part, les critères de diagnostic pour des conditions comme le TDAH et l’autisme sont étendus au point d’être inutiles, enveloppant des nombres croissants de « normal » adolescents dans le doux sein de la compréhension et de l’exceptionnalisme. En même temps, pour ceux qui peuvent se le permettre, ces conditions deviennent presque optionnelles. Mais l’éventuelle arrivée d’un dépistage embryonnaire généralisé et hyper-précis trahit ce que la société ressent vraiment à propos de la différence. Les adolescents bio-ingénierés d’aujourd’hui sont la preuve vivante que lorsque les gens ont beaucoup d’argent et de choix, les futurs parents américains « choisissent malicieusement » les mêmes traits que ceux qui ont toujours été désirés : sains, sociables, attrayants, intelligents, faisant tout ce qu’ils peuvent pour diriger le gouvernail de la nature et de l’éducation. Pour toute la mise en scène et le fétichisme des étiquettes des années 2020, un eugénisme des années 1920 se cache en dessous. Dans un écho de cette vieille phrase souvent répétée par les racistes, « Je n’ai rien contre les enfants [sans talent/gros/sujets à l’acné] — je ne voudrais juste pas en avoir un dans mon ventre. »

Fini le temps de stériliser les personnes ayant des déficiences cognitives. Mais l’intervention médicale dans les maux sociaux, qui semblent être des fantômes d’un 20ème siècle non éclairé et pré-nazi, est omniprésente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pendant que nous parlons, les injections de GLP-1 sont déployées dans le NHS avec la promesse de revigorer notre main-d’œuvre malade. Pendant ce temps, la semaine dernière, la secrétaire à la justice Shabana Mahmood a annoncé que le programme chimique volontaire pour les délinquants sexuels condamnés serait étendu à 20 prisons anglaises ; le gouvernement envisagerait de le déployer à l’échelle nationale et de le rendre obligatoire. Les injections de graisse et la castration chimique ont toutes deux des objectifs nobles en surface — la santé et la prospérité économique pour la première, la liberté de comportements sexuels compulsifs pour la seconde. Néanmoins, ces politiques ont un problème esthétique. Une interprétation peu généreuse serait que cela représente un grand projet gouvernemental pour purifier les traits indésirables — l’obésité, la déviance sexuelle — de la population. L’élan de purification de l’eugénisme n’a jamais vraiment disparu ; pour que ces idées fonctionnent, nous devons faire confiance à ceux qui sont au pouvoir pour ne pas en faire un usage imprudent.

La première vague de bébés designer américains, dont beaucoup sont maintenant des adolescents en difficulté, montre pourquoi les pays européens ont été plus prudents quant aux traits pour lesquels les parents ambitieux sont autorisés à sélectionner ; en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, la technologie est limitée au dépistage des problèmes de santé graves. À un niveau sociétal, les élites qui éliminent les traits non idéaux menacent de créer des castes génétiques ; à mesure que la science s’améliore et que les procédures deviennent plus courantes, cela pourrait un jour ouvrir une nouvelle frontière dans l’inégalité en matière de santé. À un niveau familial, être un embryon sur mesure ternit l’ingrédient fondamental d’une enfance heureuse : la croyance que l’amour de vos parents est inconditionnel, que parmi les millions de configurations génétiques qui auraient pu résulter de votre conception, ils sont vraiment heureux de vous avoir. Il y a un bon argument selon lequel ce sentiment de confiance en sa propre capacité et sa valeur, au-dessus de toute manipulation des probabilités embryonnaires, est le secret du succès d’un enfant ; après tout, l’éducation ne peut pas être conçue. Cette vérité est comprise par le nageur paralysé de Jude Law dans Gattaca ; elle est comprise si complètement qu’avant la fin du film, il met fin à la vie qui avait été si méticuleusement organisée pour lui, un dernier acte de rébellion contre le type d’absence de liberté le plus étrange : celle de votre propre ADN.