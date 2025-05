« Êtes-vous pour la mine ? Si vous êtes pour la mine, vous n’êtes pas le bienvenu ici. » Le fermier parle depuis la cabine de son tracteur. C’est un homme maigre avec un visage fermé, et il n’aime pas mon apparence. Nous sommes sur un chemin dans les montagnes Sperrin, à 20 minutes en voiture d’Omagh. Juste au nord, en haut du chemin et au-dessus de la crête, se trouve un terrain connu sous le nom de Curraghinalt. Une entreprise américano-canadienne appelée Dalradian souhaite y construire une mine d’or.

C’est un terrain accidenté, jaune de genêt et presque silencieux. J’entends la brise et le chant des oiseaux, des moutons échangeant des meh irrités, et le tic-tac du moteur refroidissant du tracteur. Une fois que j’ai assuré au fermier que je n’ai aucun lien avec l’industrie minière, il s’ouvre un peu, parle de ses craintes. « Tous ces déchets toxiques, » dit-il. « Nous voulons le garder tel quel : des champs verts. Nous pensons à la prochaine génération. »

C’est une phrase parfaite, livrée avec quelque chose qui s’apparente à de la lassitude. Cela est compréhensible. L’affaire traîne depuis des années. Dalradian a commencé des travaux d’exploration à Curraghinalt en 2009 et a soumis sa première demande de planification pour une mine en 2017. Lorsque celle-ci a été rejetée par le ministère des Infrastructures d’Irlande du Nord, l’entreprise a soumis des demandes révisées en 2019 et 2020. Une enquête tant attendue sur la mine proposée par la Commission des appels en matière d’urbanisme a été suspendue l’année dernière, et mise en attente à nouveau en janvier 2025. Une décision finale sur le projet, promise pour début mai, n’a pas encore vu le jour.

Dalradian a déjà complété 190 000 mètres de forage exploratoire. Des dépôts significatifs d’or, d’argent et de cuivre ont été identifiés, ainsi que des minéraux comme le cobalt et le tellure. L’entreprise estime que la mine produirait 3,5 millions d’onces d’or, 1,7 million d’onces d’argent et 15 000 tonnes de cuivre au cours de sa durée de vie de deux décennies. De plus, Dalradian promet la création de 1 000 emplois et un coup de pouce de 1 milliard de livres à l’économie régionale, ainsi que 4 millions de livres d’investissement dans des groupes communautaires locaux. Lorsque l’exploitation minière sera terminée, un processus de démantèlement complet ramènerait le site à quelque chose comme sa gloire d’antan. Un site web exquisément conçu envisage une « mine souterraine moderne à la pointe de la technologie ».

Certaines personnes accueillent la perspective d’emplois et d’investissements dans une région où les bons emplois sont difficiles à trouver. Un groupe appelé The Silent Majority dit qu’il est « positif à l’idée d’une bonne industrie bien rémunérée et bien réglementée comme l’exploitation minière venant dans notre localité ». Pourtant, ce point de vue ne semble pas être largement partagé par les personnes sur le terrain, qu’il s’agisse de fermiers locaux ou des habitants du village voisin de Greencastle. Il y a une veine de tension sous les champs verts, le genre de tension qui pousse un fermier à interroger un promeneur sur un chemin tranquille. Alors qu’il démarre son tracteur et s’éloigne, il m’appelle : « Vous serez probablement arrêté à nouveau. »

Une courte promenade me mène à une clôture en fil de fer barbelé. C’est aussi près que vous pouvez vous approcher de la limite sud de Curraghinalt. Il y a un panneau sur la clôture, proprement stencillé en rouge artériel. Un crâne et des os croisés, symbole universel du poison, et un message simple : « DALRADIAN HORS D’IRLANDE ». Puis je me retourne et vois la vallée en contrebas. Les petits champs s’emboîtent, ils montent et descendent, jusqu’aux montagnes lointaines, violettes comme des contusions à l’horizon. Ce n’est pas une campagne douce. C’est un endroit hirsute et pubère. Il y a de la laîche brune et des fougères nouvelles qui poussent, de la laine de coton et de la bruyère et des arbres rabougris qui se brouillent juste en feuillage.

C’est ce que le fermier veut protéger. Dalradian déclare que leur travail serait écologiquement sain et a nié à plusieurs reprises et avec vigueur que la mine produirait des déchets toxiques. Les premiers plans d’utilisation du cyanure sur le site minier ont été retirés par l’entreprise après l’échec de leur première demande de planification, et ils soutiennent qu’il n’y a aucun danger de pollution de l’eau. Tout le monde n’est pas convaincu.

La semaine dernière, An Taisce, le National Trust for Ireland, a publié un rapport soulignant plusieurs domaines de préoccupation. Ils soutiennent que le risque d’une « boue toxique » formée d’acide sulfurique, de mercure et d’arsenic s’infiltrant des roches extraites n’a pas été entièrement abordé. De plus, An Taisce soutient que les eaux usées de la mine, qui doivent être déversées dans les rivières Owenreagh et Owenkillew, contiendront des métaux lourds comme le cadmium et le plomb.

Même si ces préoccupations étaient infondées, il semble évident qu’une mine changerait irrévocablement le caractère de la région. Les Sperrins sont une zone de beauté naturelle exceptionnelle. Bien que cela ne protège pas la région d’un développement à grande échelle, cela signifie que l’autorité locale a le devoir de « préserver et d’améliorer la beauté de la zone ». Bien sûr, c’est déjà un paysage de travail ; les tracteurs et les fourgonnettes font partie intégrante de la vie rurale. Mais l’idée de gros camions allant et venant de Curraghinalt sur ces routes étroites est une pensée sombre. Il est difficile d’imaginer une proposition similaire aller aussi loin dans les Cotswolds.

« Êtes-vous un étranger ? » La femme apparaît autour d’un virage sur le chemin et commence à parler. Elle propose de me faire visiter un peu, tant que je ne donne pas son nom. « Une femme du coin », dis-je, et elle rit. « Oui, ça ira bien. » Nous flânons le long du chemin qui trace la limite sud de Curraghinalt et discutons de la mine. « Oh, ça a été une division totale », me dit-elle. « Ça a presque causé la guerre. » Division entre les habitants, dont l’un aurait vendu une partie de ses terres à Dalradian, et division entre la communauté et la grande entreprise. Les deux parties se sont accusées mutuellement de comportements intimidants dans le passé. Je parle à la femme de la méfiance du fermier à mon égard, et elle hoche la tête. Dalradian a semé la méfiance parmi des gens par ailleurs chaleureux et généreux ici. Même avant son approbation, la mine proposée est devenue « une intrusion malsaine dans la vie des gens ».

Mon guide est horrifiée par le potentiel de pollution et la destruction du mode de vie de la région. Mais ce qui la met vraiment en colère, c’est l’argent. « Certaines personnes cherchent toujours le prochain gros coup financier. Vous savez : ‘Je suis à fond — qui peut obtenir la plus grosse part ? Peu importe qui je piétine, ou la terre ou la culture, prenons tout.’ Et ensuite décider, ‘Je n’en ai pas assez, donc je vais revenir en chercher plus.’ C’est juste une avidité infinie. »

Nous admirons quelques moutons quand une voiture s’arrête. Un homme en sort et les questions recommencent. Qui suis-je ? Que fais-je ? Il pointe mon carnet : « Que écrivez-vous ? » Encore une fois, il y a de la tension et de la méfiance. Pour qui écrivez-vous ? Je pense à répondre « Mining Illustrated » mais décide que ce n’est pas le moment pour la légèreté. Encore une fois, j’explique que je suis ici pour rechercher un article sur le projet, rien de plus. Encore une fois, la tension passe. Son visage se détend en un sourire, et il devient affable et accueillant. Il est heureux de parler, mais lui aussi opte pour l’anonymat : « Gardez mon nom en dehors de ça. »

« Vous pouvez voir ce que nous risquons de perdre ici, » dit-il. Il balaye son bras sur les champs, plein de fierté. « [Dalradian] va tout détruire. C’est du bon sens. » Je lui demande ses espoirs pour l’enquête de planification et il hausse les épaules, ne s’attendant clairement pas à grand-chose. Mais il est silencieusement confiant que la communauté locale gagnera la journée. « Nous allons nous battre, » sourit-il. « Trop de gens ont passé trop de temps à garder [cette terre] pour la perdre à cause de ça. » Alors qu’il s’éloigne en voiture, la femme se tourne vers moi et dit : « Si cet homme pensait que vous étiez avec Dalradian, il vous aurait poursuivi. »

Je marche jusqu’au bord d’un petit champ, site de nombreuses manifestations au fil des ans. Le point focal est un groupe de caravanes drapées de bannières. La plus grande affiche : « Nous n’avons pas peur. C’est notre terre. C’est notre maison. Nous mourrons pour elle. » Quelqu’un a peint « GPO » sur les rochers ici. L’acronyme signifie Bureau des personnes de Greencastle, mais évoque inévitablement le Bureau général de poste de Dublin, le soulèvement de Pâques prenant un nouveau sens sur une colline du comté de Tyrone. Sur une porte un peu plus loin sur le chemin, un grand panneau offre un message encore plus clair : « SUR NOS CORPS MORTS ». Des éclaboussures de peinture rouge autour des mots rappellent des gouttes de sang.

La critique de la mine proposée s’est concentrée sur son impact potentiel sur la terre et l’eau. Moins de choses ont été dites sur l’impact qu’elle a déjà eu sur les gens eux-mêmes. De nombreux habitants ont enduré des années de tension et d’incertitude, et ne peuvent que continuer à protester alors que l’enquête de planification titube comme un ivrogne à la recherche d’une clé tombée. Pourtant, si l’épuisement devait s’installer, cela aurait déjà été fait. Lorsque nous disons au revoir, la femme du coin me serre la main et dit : « Si ils vont de l’avant avec la mine, je partirai. » Mais je ne la crois pas.