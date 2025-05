D’abord, la bonne nouvelle. Dans un récent rapport sur les taux de natalité aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont compté 3,62 millions de bébés nés en 2024, soit une augmentation d’environ 1 % par rapport au nombre né en 2023.

Maintenant, la mauvaise nouvelle : même avec cette légère augmentation, le taux de fécondité total de la nation reste bien en dessous du niveau de « remplacement », c’est-à-dire le niveau auquel une génération donnée peut se remplacer, soit 2,1 bébés par femme. En 2024, le taux de fécondité aux États-Unis était de 1,62. Dans la plupart des années depuis 1971, et dans chaque année depuis 2007, le taux a été inférieur à 2,1. Que peut-on faire pour l’augmenter ?

La réponse courte est une politique nataliste pro-travailleur qui met l’accent sur ce qu’on appelle la préd distribution — modifier la répartition du revenu social par de meilleurs emplois, des salaires plus élevés et un pouvoir de négociation des travailleurs, plutôt que des aides redistributives venant d’en haut.

L’administration Trump a signalé une ouverture à la redistribution post-fiscale. Le mois dernier, le président Trump a fait écho à l’argument du vice-président JD Vance en faveur d’un « bonus bébé » de 5 000 dollars pour les mères, le qualifiant de « bonne idée ». Peut-être, bébé. Un récent rapport du Niskanen Center a vanté les politiques de bonus bébé en Nouvelle-Zélande et en Australie et a affirmé que juste « 2 000 dollars pour chaque bébé » né aux États-Unis pourrait être une politique « abordable et efficace » « pour soutenir les familles ».

C’est juste, mais ne nous berçons pas d’illusions sur le nombre d’enfants qu’un bonus bébé pourrait engendrer. Dans la plupart des nations qui ont expérimenté des bonus bébé, l’impact sur les taux de natalité a été trivial, transitoire ou ambigu. Une étude de 2024 a révélé que les incitations financières augmentent légèrement les taux de fécondité à court terme mais font peu pour « augmenter le nombre total d’enfants à long terme ».

Pourtant, que se passerait-il si nous aspirions non seulement à revenir à 2,1, mais à dépasser ce chiffre pour atteindre les jours du Baby Boom de 1946 à 1964, lorsque le taux de fécondité de l’Amérique était en moyenne proche de 4 ? Que pourrions-nous faire ?

Eh bien, nous pourrions commencer par reconnaître que, bien que la politique soit en aval de la culture, la culture est en aval de l’économie en ce qui concerne les taux de fécondité. Plus précisément, la quantité d’emplois de qualité pour les hommes a une grande importance pour les taux de mariage et de natalité : plus les emplois sont bons et nombreux, plus les taux de formation de famille et de procréation sont élevés. Il y a de bonnes raisons, à la fois anecdotiques et analytiques, de le penser.

Permettez-moi de commencer par l’anecdote. En 1958, j’ai commencé ma vie dans une maison en briques semi-délabrée à South Philadelphia, juste en face de l’église catholique semblable à une cathédrale où le fictif Rocky « Le Stallion Italien » Balboa s’est marié dans la suite du blockbuster de 1976 Rocky — et où ma sœur aînée non fictive s’est mariée en 1977.

Le monde urbain, catholique et ouvrier de ma jeunesse à Philadelphie n’était pas un paradis, mais il s’en rapprochait. La plupart des pères avaient des emplois stables et bien rémunérés, syndiqués ou autres. Personne n’avait besoin d’une carte de crédit pour prendre sa semaine de vacances sur la côte du New Jersey. Personne ne jouait aux quilles ou ne buvait seul. Personne ne pensait qu’il fallait aller à l’université pour réussir. Surtout, personne ne pensait que les familles intactes avec trois, quatre ou plus d’enfants étaient autre chose que l’ordre naturel, bon et divin des choses.

En effet, Saint Barnabé, l’école élémentaire catholique dont je suis diplômé en 1972, comptait environ 180 enfants dans chaque classe. Et c’était petit comparé à notre rival K-8, Most Blessed Sacrament, qui, à son apogée dans les années 60, comptait en moyenne plus de 400 élèves par classe.

Éclairées par une expérience durement acquise, les femmes de la classe ouvrière adultes dans ma vie n’ont jamais douté que de bons emplois étaient essentiels pour rendre les hommes moraux, prêts au mariage et dignes de mariage. Comme le disait ma grand-mère maternelle, « senza buon lavori, senza buon uomini », ce qui signifie « sans bons emplois, pas de bons hommes ».

Une de mes tantes était mariée à un — comme mon père le disait toujours, « à moitié » — peintre en bâtiment. Le gars commençait à faire la fête et à boire chaque fois qu’il manquait de travail, ce qui était fréquent. Lorsque les parentes filles atteignaient 15 ou 16 ans, elle leur donnait « la leçon » : les hommes se comportent comme des animali (animaux) le samedi et sautent l’église le dimanche à moins que des prezioso lavori (emplois précieux) ne les attendent, eux et leurs paesani (amis masculins) le lundi.

Et pour ne pas penser que c’était juste une affaire italo-américaine, l’un des frères de mon père, un patron de construction syndiqué, était marié à une femme germano-irlandaise. Ils avaient cinq enfants, plus moi comme leur filleul. Elle donnait à ses quatre filles essentiellement la même leçon. Et lorsque son fils parlait de devenir batteur professionnel, plutôt que de travailler dans la construction, elle lui conseillait de « battre sur les briques » à la place s’il voulait gagner une femme décente et mener une bonne vie de famille. Il l’a fait.

Ce récit de la capacité matrimoniale masculine centrée sur l’emploi est soutenu par des statistiques provenant de nombreuses études empiriques solides. Par exemple, une étude de 2024 estime que la syndicalisation, à elle seule, « représentait 20 % des augmentations globales de la fertilité pendant le Baby Boom » ; et que ces effets pro-formation de famille étaient « principalement entraînés par la croissance des salaires » et « la protection contre les chocs défavorables du marché du travail ».

Malheureusement, la relation s’applique également à l’envers. Par exemple, en 2017, trois ans avant de publier leur discours de livre sur les « décès de désespoir », les économistes Angus Deaton et Anne Case détaillaient comment des décennies de « détérioration des opportunités sur le marché du travail » étaient impliquées dans des baisses importantes et persistantes des taux de mariage.

De même, « Quand le travail disparaît », une étude de 2019 publiée dans American Economic Review, documente comment, au début des années quatre-vingt-dix, la perte d’emplois dans le secteur manufacturier américain, due au choc commercial avec la Chine, a fait chuter les revenus des jeunes hommes de la classe ouvrière et à faible revenu, et, par conséquent, a entraîné une forte baisse de leurs taux de mariage.

Maintenant, Good Jobs, Strong Families: How the Character of Men’s Work is Linked to Their Family Status, une nouvelle étude de l’Institute for Family Studies, les chercheurs Brad Wilcox et Grant Martsolf démontrent que « la nature et le caractère du travail des hommes jouent un rôle majeur dans la détermination de leur mariage et de la formation de familles. » Comme ils l’expliquent, des facteurs tels que « la stabilité de l’emploi, des horaires prévisibles, de bons avantages et un salaire élevé aident les hommes à s’épanouir et, par conséquent, à augmenter leur attrait en tant que maris. » En résumé : « les hommes d’âge mûr ayant de bons emplois sont nettement plus susceptibles d’être mariés avec des enfants lorsqu’ils sont bien payés, que leurs emplois sont stables et que leurs avantages sont bons. »

Sur la base d’analyses statistiques de pointe des différences dans les taux de formation de familles mariées selon les caractéristiques des emplois, Wilcox et Martsolf constatent que, dans différents secteurs d’emploi (construction, vente au détail, soins de santé, alimentation et hôtellerie, transport, fabrication, et autres), les « hommes de la classe ouvrière qui sont employés dans des emplois stables, bien rémunérés avec des avantages décents » sont significativement plus susceptibles de se marier, de rester mariés et de devenir pères.

Ainsi, plus et mieux d’emplois de cols bleus ont été, et continuent d’être, les terreaux de taux de natalité robustes, de familles de la classe ouvrière stables et de communautés de cols bleus fortes. Si seulement nous avions une masse critique de dirigeants sérieusement pro-travailleurs et pro-familles dans les deux partis, qui sait, nous pourrions un jour être témoins de l’aube d’un second baby-boom de cols bleus au milieu du siècle.