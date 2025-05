Peu importe qui gagne le premier tour de l’élection présidentielle roumaine de dimanche, c’est une crise pour le pays, pour l’Union européenne et pour les relations entre les deux avec les États-Unis.

C’est la deuxième tentative de tenir l’élection. La première, prévue régulièrement, a été annulée en décembre dernier au milieu d’accusations de corruption des candidats et du gouvernement. Cǎlin Georgescu, un nationaliste roumain, admirateur populiste de Donald Trump, chrétien mystique et opposant à la guerre en Ukraine, est apparu de nulle part pour remporter le premier tour. Il a obtenu 23 % des voix grâce à une campagne charismatique sur TikTok, avançant au second tour contre la centriste Elena Lasconi. Pour la première fois depuis le communisme, l’establishment politique, qui semblait invincible, du pays semblait avoir été écarté de la présidence.

Ce n’est pas si étrange : la Roumanie d’aujourd’hui est (selon les normes européennes) pauvre, inégale, corrompue et fatiguée par la guerre. Sa population a atteint son pic dans les dernières années du communisme avec presque 25 millions d’habitants. Aujourd’hui, à cause d’une combinaison d’émigration et de perte de dynamisme, elle n’est plus que de 19 millions. Partageant une frontière plus longue avec l’Ukraine que la Pologne ou la Hongrie, elle est devenue un centre pour l’effort de guerre de l’OTAN. Et pour les réfugiés ukrainiens, dont 180 000 peuvent bénéficier de protections temporaires. Celles-ci incluent, bien sûr, le logement, l’emploi et des programmes sociaux auxquels les natifs ne sont pas éligibles.

Comme tous les membres de l’UE, la Roumanie est sujette à des affrontements amers entre europhiles et soi-disant « souverainistes ». L’UE confère le statut prestigieux d’être « occidental », ainsi que l’adhésion à des réseaux commerciaux rentables. De grandes majorités de Roumains la soutiennent encore. Mais le traité de Maastricht de 1992, qui engage tous les États membres à une « union toujours plus étroite », a transformé l’UE en une machine à broyer les systèmes d’autonomie nationale, qu’ils soient nouvellement retrouvés (comme dans le cas des anciens États satellites de l’Union soviétique) ou anciens et vénérés (comme dans le cas du Royaume-Uni avant le Brexit). Les souverainistes ont tendance à prospérer là où la responsabilité de résoudre des problèmes désespérément importants — comme l’immigration de masse — est retirée des mains nationales, et ces problèmes restent non résolus.

La Roumanie a suivi un chemin différent. La dictature de Nicolae Ceaușescu, qui a duré des décennies, était particulièrement brutale, et la sortie violente de la Roumanie du communisme est unique. Ceaușescu a été exécuté avec sa femme le jour de Noël 1989. Les souverainistes roumains ont eu du mal à rassembler les citoyens autour de la cause de la récupération des pouvoirs pour leur propre démocratie, comme le parti Droit et Justice (PiS) des frères Kaczyński a réussi à le faire en Pologne jusqu’en 2023, ou comme le Fidesz hongrois de Viktor Orbán et le Smer slovaque de Robert Fico continuent de le faire aujourd’hui.

Cela a maintenant changé. Georgescu est en quelque sorte une nouveauté politique passionnante : un fonctionnaire et diplomate accompli, un scientifique de distinction, et un futur décideur d’une certaine sophistication. (Il a appelé la Roumanie à être plus « hamiltonienne », en référence à la politique industrielle agressive et basée sur la nation du premier secrétaire au Trésor américain. Les partisans américains des politiques commerciales de Donald Trump expriment souvent des notes similaires.) Georgescu est également religieux d’une manière qui a séduit de nombreux co-religionnaires orthodoxes, promettant de « faire confiance à Dieu avec Son pouvoir d’amour ». La Roumanie est une société avec une fréquence d’assistance à l’église relativement élevée (environ un quart) et une confiance dans les hiérarchies religieuses. C’est aussi un endroit où les mouvements fascistes des années vingt et trente étaient étroitement liés à l’orthodoxie, et aussi au mysticisme. Georgescu peut sembler étrange, conspirationniste et trop indulgent envers le passé fasciste de son pays. Selon lui, le Covid était un « plan-démique ».

Comment un tel candidat a-t-il pu obtenir un score aussi élevé que Georgescu ? La Cour constitutionnelle était désireuse de le découvrir. Elle a demandé un recomptage, qui n’a trouvé aucune irrégularité. Le 6 décembre, cependant, alors que le vote du second tour était déjà en cours, la cour a cité des documents déclassifiés par le Conseil suprême de la défense nationale (CSAT) pour annuler les élections pour des raisons de sécurité nationale, et non d’irrégularité électorale.

Le matériel « déclassifié » consistait en réalité en des assertions, et non en des preuves classées auparavant. Mais les autorités concernées ont toutes fermé les yeux sur cette lacune. Des semaines plus tard, le président roumain Klaus Iohannis, qui avait convoqué le CSAT en premier lieu, a expliqué que l’ingérence électorale était en fait « presque impossible » à prouver. Les actions « sont si larges et complexes que seuls des acteurs étatiques peuvent le faire… Et ici, c’était la Russie. » Nous savons que c’est la Russie, nous a-t-il assuré, parce qu’« ils se cachent parfaitement dans le cyberespace ». Le manque de preuves d’ingérence est devenu la principale preuve d’ingérence.

L’UE ne s’est pas beaucoup inquiétée non plus. La Roumanie et la Bulgarie devaient être admises au régime Schengen de l’UE pour les frontières ouvertes ce jour de l’An, à peine un mois plus tard. Personne n’a fait allusion à l’annulation des élections par les Roumains — même si c’était une étape plus sérieuse que celles pour lesquelles la commission avait cherché à mettre à genoux les Hongrois et les Polonais moins europhiles. « Entièrement dans Schengen », a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aux Roumains, « là où vous appartenez. »

L’administration Biden — à peine trois semaines après son propre renversement électoral par les forces de Trump — a publié une déclaration jetant un doute sur le résultat des élections. L’ambassadeur à Bucarest a signalé qu’une intervention corrective pourrait être bienvenue : « Notre espoir, » a-t-elle écrit, « est que quelles que soient les décisions qui pourraient ou non être prises… le solide bilan de la Roumanie en tant que partenaire démocratique fiable en Europe et dans la communauté euro-atlantique ne soit pas terni. »

Dans ce contexte, on peut comprendre pourquoi J.D. Vance a fait allusion à l’incident dans son discours à la Conférence de sécurité de Munich. Les autorités roumaines agissaient-elles pour empêcher la Russie de gagner de l’influence au sein de l’Union européenne ? Ou pour empêcher les États-Unis de l’ère Trump de gagner de l’influence au sein de l’Union européenne ? De telles suspicions ne seraient pas déplacées. Si Vance les partage, alors son intervention à Munich semblerait non pas excessive mais mesurée.

Et cela rend la situation actuelle potentiellement grave. Depuis décembre dernier, il y a eu deux récits contradictoires bruyamment affirmés sur ce qui s’est passé lors de l’élection présidentielle interrompue en Roumanie : soit Georgescu a remporté le premier tour avec les voix de véritables Roumains, soit quelqu’un a falsifié un tel résultat grâce à un déploiement astucieux de TikTok. Tout ce que nous avons appris depuis décembre favorise la première explication, plus directe. Au début de l’année, Georgescu a annoncé qu’il se présenterait à l’élection de reprise, et ses chiffres dans les sondages ont grimpé encore plus haut que l’année dernière. Il commençait à flirter avec une majorité absolue.

En février, Georgescu a été arrêté pour des accusations impliquant « l’incitation à des actions contre l’ordre constitutionnel ». Le social-démocrate Marcel Ciolacu, toujours en fonction en tant que premier ministre après sa troisième place à l’élection présidentielle, avait déclaré que les autorités montreraient « des preuves extrêmement solides » pour une poursuite.

Celles-ci ne sont pas venues. L’émission Crossing Continents de BBC 4 a sympathiquement interviewé une chercheuse en médias roumaine créditée comme une « source d’information importante pour les autorités » sur l’affaire Georgescu, et a demandé si son « pic massif » de trafic sur les réseaux sociaux provenait de Roumanie ou de l’étranger. « Je pense que mon opinion subjective est les deux », a-t-elle dit. « C’est externe avec une aide interne, mais c’est ainsi que fonctionne le manuel de propagande du Kremlin. » Sa plainte concernant la campagne de Georgescu n’offre aucune preuve de corruption ou de criminalité au-delà du « subjectif ». Elle trouve seulement la vision de Georgescu sur l’histoire de la Roumanie répugnante et inadmissible : « C’est un récit très, si je peux me permettre de le dire, MAGA sur l’histoire de la Roumanie, glorifiant le passé de la Roumanie qui n’a jamais été dans un état de gloire, glorifiant la souveraineté de la Roumanie dans une période historique, mais nous ne l’avons en fait jamais eue, glorifiant une histoire qui pour nous ne signifie que torture, douleur. » Ce n’est pas nécessairement faux en tant qu’évaluation historique. Mais c’est faux en tant que modus operandi démocratique. Dans les circonstances actuelles, il est peu probable que cela semble des raisons raisonnables pour annuler une élection présidentielle aux yeux des partisans de Georgescu.

L’affirmation selon laquelle l’ascension de Georgescu défie d’une manière ou d’une autre la réalité ne prend pas en compte la réalité de TikTok. En janvier, un mois avant les élections fédérales en Allemagne, le Parti de gauche y était à un faible chiffre à un chiffre et la plupart des experts lui donnaient peu de chances d’obtenir des sièges au Bundestag. Mais lorsque Friedrich Merz, le candidat chrétien-démocrate à la chancellerie, a coopéré sur un projet de loi anti-immigration avec l’Alternative pour l’Allemagne, la dirigeante de la gauche, Heidi Reichinnek, a prononcé un discours parlementaire enflammé, prêt à être diffusé. Regardez-le sur TikTok. Elle a averti qu’une nouvelle vague nazie était en route, que Merz en était le bras droit et que seule la gauche pouvait l’arrêter. C’était un scénario suffisamment peu plausible que, de nos jours en Roumanie, cela pourrait être considéré comme de la « désinformation ». Mais dans un pays majoritairement libre, Reichinnek avait tout à fait le droit de le dire. Elle y croyait visiblement. Son discours a doublé le nombre d’adhérents du parti en quelques jours et le jour des élections, la gauche comptait 64 membres au Bundestag.

Que la police secrète roumaine ait des preuves contre Georgescu est quelque chose d’inconnaissable sauf pour elle. C’est le problème.

« Que la police secrète roumaine ait des preuves contre Georgescu est quelque chose d’inconnaissable sauf pour elle. »

Mais nous savons suffisamment sur l’état d’esprit des électeurs roumains pour porter un jugement sur ce qui s’est passé avec sa démocratie l’automne dernier. Évidemment, il y avait une véritable vague de rébellion derrière Georgescu. Nous pouvons le constater par le comportement des électeurs et des candidats dans les mois qui ont suivi. En l’absence de Georgescu, George Simion, membre de l’Alliance de droite pour l’Union des Roumains, est bien en tête des sondages récents, à environ 30 %. (Georgescu appartenait autrefois à l’AUR mais a été évincé pour avoir parlé avec sympathie des Légionnaires, un groupe fasciste d’entre-deux-guerres.)

Simion a principalement progressé en consolidant la base de son parti. Plus conventionnellement conservateur que Georgescu, plus sympathique à la guerre en Ukraine, moins un outsider charismatique, il a néanmoins essayé de se draper dans la cause de Georgescu, se présentant aux services de Pâques avec lui. Simion a même suggéré qu’il pourrait faire de Georgescu son premier ministre s’il était élu. Et il a assisté à l’inauguration de Donald Trump à Washington. Victor Ponta, un ancien premier ministre social-démocrate avisé, considéré comme un caméléon idéologique — lui aussi, a fait un pèlerinage à Mar-a-Lago. Le candidat centriste Crin Antonescu, ancien leader du parti libéral, est probablement la dernière et meilleure chance pour l’establishment roumain vieux de plusieurs décennies de s’accrocher. Pourtant, un politologue roumain a déclaré au journal français Libération que de nos jours, dans certains de ses envolées rhétoriques, Antonescu « pourrait passer pour un membre du Rassemblement national de [Marine Le Pen] ». Le maire de Bucarest, Nicușor Dan, un autre membre de l’establishment au langage direct, essaie d’éliminer Lasconi. Antonescu est considéré comme ayant de meilleures chances de battre Simion au second tour. Secouée par la persistance d’une guerre perturbatrice et le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le paysage politique roumain est en train de changer.

Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont inconnaissables pour ceux qui sont loin des coulisses de Bucarest. Mais parmi les candidats qui se présentent réellement et qui parient leur carrière sur un diagnostic précis de l’esprit roumain, il y a une hypothèse de travail selon laquelle les votes que Georgescu a obtenus l’automne dernier reflétaient un véritable soulèvement, et non un simulacre généré par un bot. S’ils ont raison, alors il est possible que nous ayons vraiment vu une élection audacieusement volée dans un pays vital de l’Union européenne. Les conséquences s’étendront au-delà de ces prochaines élections.