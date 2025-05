Dimanche, lorsque le Vatican célèbre la messe inaugurale du pape Léon XIV, le plus haut responsable américain présent sera JD Vance. La scène sera tendue, même si le décorum et le cérémonial empêchent toute awkwardness manifeste : le vice-président américain incarne l’esprit populiste insurgé qui balaie le monde développé — contre lequel le nouveau pontife élu s’est exprimé, en particulier en ce qui concerne l’immigration.

Cependant, pour Vance, qui s’est converti au catholicisme en 2019, l’enseignement social de la foi a inspiré son opposition à l’orthodoxie conventionnelle du GOP (libre-échange, faibles impôts, déréglementation). Avant que Donald Trump ne le désigne comme son colistier pour 2024, les principales initiatives législatives de l’ancien sénateur Vance portaient une empreinte catholique distincte, allant de la réforme ferroviaire à la lutte pour des prix d’insuline plus bas et une proposition de récupérer les salaires des PDG des banques renflouées.

À l’élection de Léon, beaucoup ont saisi le fait que, lorsqu’il était le cardinal Robert Prevost, il avait à plusieurs reprises contesté le populisme trumpien, en ciblant en particulier le vice-président. En février, un compte X qui lui est associé a reposté un article intitulé : « JD Vance a tort : Jésus ne nous demande pas de classer notre amour pour les autres. » Il contestait l’interprétation de Vance du concept ancien d’ordo amoris (« l’ordre de l’amour ») pour justifier une vision étriquée de ce que les Américains doivent aux étrangers.

Les progressistes ont pris cela comme un signe (délicieux) que Léon perpétuerait l’hostilité de son prédécesseur immédiat envers le populisme, et maintiendrait la ligne assez intransigeante de la hiérarchie en faveur de la libre circulation des personnes à travers les frontières nationales. Si Vance émerge comme le candidat républicain à la présidence pour 2028, la pique de son adversaire lors du débat s’écrira d’elle-même : « Votre propre pape a critiqué vos opinions déplorables. »

« En tant qu’homme d’État chrétien, Vance peut aider Léon à décoder les signes séculiers des temps. »

Le vice-président a publiquement écarté les publications pré-papales de Léon. Vance est conscient que les opinions réfléchies de Léon sur l’immigration sont plus sophistiquées que ce que son empreinte sur les réseaux sociaux pourrait suggérer. Le type de mouvement de masse, à bas salaires, du Sud vers le Nord qui a surgi au cours de la dernière décennie, a-t-il dit, « est un énorme problème, et c’est un problème mondial. Il doit y avoir un moyen de résoudre le problème mais aussi de traiter les gens avec un véritable respect. »

Cette reconnaissance que la migration est une crise — mettant à rude épreuve les salaires, les services publics et la cohésion sociale dans les pays d’accueil — heurte le stéréotype d’une Église toujours proclamant « laissez-les venir ». Même le pape François a exprimé des notes plus nuancées, insistant sur le fait que l’immigration est un « processus à double sens » qui implique un devoir d’intégration pour les nouveaux arrivants. Dans un message aux évêques américains réprimandant les déportations de Trump II, François a réitéré le droit des nations à contrôler leurs frontières.

Cependant, ces tensions suggèrent un conflit de visions du monde et de sensibilités beaucoup plus profond : entre une foi fondamentalement universaliste et des populations occidentales fatiguées de l’universalité, ou du moins, de la version libérale. Entre des personnes qui se redoublent de nationalisme et une Église appelée à baptiser panta ta ethnē (« toutes les nations »). Entre la fierté et le particularisme du « holler » appalachien et un corps vieux de deux millénaires qui a hérité des formes administratives de l’Empire romain.

Alors que ces deux forces se dirigent l’une vers l’autre, chacune doit se demander si une collision peut être évitée. Un plein accommodement est bien sûr hors de question. L’Église ne peut plus se plier au populisme du XXIe siècle qu’elle ne pouvait le faire, disons, face à l’élan napoléonien au début du XIXe siècle. Mais la compréhension mutuelle et l’engagement ne sont pas hors de portée. En effet, ils sont essentiels. Il est donc utile pour chaque camp de commencer par essayer de voir le monde à travers les yeux de l’autre.

La forme politique par défaut de l’Église est l’empire. C’est un terme scandaleux à notre époque, en raison de son association avec l’impérialisme et le colonialisme européens récents. Mais dans ce contexte, il doit être pris d’une manière strictement « neutre » : une société qui englobe de nombreuses unités plus petites (tribus, nations) — en effet, une qui vise théoriquement à englober tout. Dans le récit de l’Église, la forme impériale a été imposée au christianisme catholique non par accident, mais par la providence et l’évangile lui-même.

Tout a commencé par des idées. Avant que l’Église n’adopte les formes politiques universalistes de l’Empire romain, elle a embrassé les aspirations universalistes de la philosophie grecque, les mêlant au monothéisme sévère du peuple juif. C’est cette synthèse — la synthèse improbable mais étonnamment durable de la logique grecque avec la voix du buisson ardent — qui a rendu possible l’ampleur mondiale du christianisme.

Le christianisme a universalisé le salut : d’une histoire centrée sur une seule nation, les Juifs, à une histoire qui invitait les Gentils sous la tente — désormais reconfigurée d’un bâtiment à une personne, un Dieu-Homme. Cet universalisme, comme le pape Benoît XVI l’a souligné, était déjà latent dans le judaïsme exilique et post-exilique, alors que le contact avec des seigneurs étrangers forçait les Israélites à proclamer Yahweh « comme le Dieu du ciel et de la terre » — qui, en parallèle à la philosophie socratique, se moquait des mythes locaux ou nationaux.

L’Académie et le Temple, en d’autres termes, se courtisaient. L’événement Christ a approfondi cette cour, menant au mariage entre une philosophie grecque en quête de la source ultime de la réalité et le Dieu des Juifs, présenté comme juste cela. Comme l’a enseigné Benoît, il n’était pas accidentel qu’un homme macédonien apparût à Saint Paul dans un rêve, lui suppliant de « venir et de nous aider » (Actes 16:9).

Tout comme la lignée davidique du Christ n’était pas un accident, il y avait une raison pour laquelle le fondateur du christianisme paulinien jouissait d’identités chevauchantes en tant que Juif et citoyen romain. Du point de vue catholique, il n’était pas non plus une simple coïncidence que le christianisme ait planté ses racines les plus profondes sur les rivages méditerranéens, parmi des centres commerciaux et maritimes ; dans un sol fertile déjà cultivé par la passion grecque pour les idées universelles et l’amour romain du droit.

Oui, Rome a persécuté la première Église, chassant les croyants dans les catacombes. Mais comme l’a montré l’historien français Henri Daniel-Rops, tout au long de cette période, l’Église des catacombes se préparait à conquérir les structures administratives romaines pour Jésus. Sous terre, l’Église était déjà une institution hautement organisée, hiérarchique et corporative. Avec la conversion constantinienne, elle a eu la chance de sortir à la lumière. Maintenant, 1 700 ans plus tard, l’Église est dirigée par un pontifex maximus, conseillé par une curie, supervisant une dioikesis mondiale, selon un codex.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, cet empire apostolique a confronté la montée du nationalisme (souvent en connivence avec le libéralisme). Les États-nations modernes ont regroupé des tribus ethniques et linguistiques en petites souverainetés « pures », épineuses et militantes. Pour l’Église, cela a été un trauma. Cela signifiait la dilution de l’autorité papale sur les cœurs et les esprits des chrétiens individuels, ainsi que la fin de la chrétienté en tant que société géographique et spirituelle plus large, englobant de nombreuses nations.

C’est pourquoi ce sont des penseurs politiques catholiques qui ont d’abord défendu l’Union européenne. C’est pourquoi des ecclésiastiques de haut rang jusqu’à notre époque apprécient les institutions transnationales comme les Nations Unies, et cherchent invariablement des relations régularisées et bien administrées même avec des puissances mondaines hostiles, comme Pékin. Et c’est pourquoi l’Église regarde d’un mauvais œil le restrictionnisme migratoire et les frontières militarisées. Ce sont tous des impulsions et des aspirations profondément romaines.

En résumé : personne ne peut comprendre la plus grande dénomination du christianisme sans apprécier la romanité tissée, voire fusionnée, dans son âme institutionnelle.

Mais pour les électeurs de Vance, et des populations similaires en Europe, le transnationalisme en est venu à signifier un ensemble de résultats entièrement différents. L’érosion de la solidarité et du pouvoir de négociation due à la mondialisation des entreprises. La dislocation provoquée par un changement démographique rapide. Surtout, la perte d’agence, alors que les décisions sur la façon d’organiser la société étaient retirées de la contestation politique démocratique et placées sous la détermination « experte » ou le fiat judiciaire et bureaucratique.

La montée du transnationalisme libéral (ou néolibéral) d’après-guerre — un empire d’autonomie sans limites — s’est faite au détriment de la communauté politique, où le bien commun était autrefois correctement situé, défini et contesté par des classes et des intérêts concurrents. Le transnationalisme libéral a bien réussi auprès des multinationales et des classes managériales éduquées qui les servent, c’est sûr, mais il a laissé de côté beaucoup d’autres.

Les travailleurs licenciés, qu’ils résident dans la ceinture de rouille française ou dans le centre-ville américain, ont été invités à porter leurs plaintes devant les lois immuables et incontestables du marché et de la « mondialisation ». Rien de substantiel ne pouvait être contesté ; les chaînes d’approvisionnement mondiales, vous voyez, étaient trop grandes et trop enchevêtrées. L’adhésion à l’UE signifiait que, qu’ils le veuillent ou non, les nations individuelles devaient supporter les charges associées à la décision d’Angela Merkel d’admettre environ 1,3 million de nouveaux arrivants du Moyen-Orient et d’Afrique au cours d’une année, beaucoup d’entre eux étant des migrants de bien-être difficiles à intégrer.

Il est vrai que beaucoup de ces électeurs mènent des vies désordonnées et sans église — le divorce, les enfants nés hors mariage, l’addiction, etc. sont courants. Néanmoins, ils sentent que l’universalité biblique et celle libérale ne sont pas nécessairement congruentes. Parfois, elles sont même carrément antagonistes. Et les électeurs populistes ont en partie raison. L’empire apostolique ne peut pas être identique à l’imperium libéral, dont le sujet, comme l’a dit le penseur français Pierre Manent, « ne reconnaît plus aucune limite ‘parce qu’il le mérite’ ».

Lorsque le Christ a chargé ses disciples d’enseigner et de baptiser toutes les nations, le Seigneur pensait-il à une Union européenne qui rejetait avec véhémence les appels de Jean-Paul II à inclure une référence modérée aux racines chrétiennes du Continent dans ses documents constitutionnels ?

Le christianisme n’est pas le patrimoine d’un seul ethnos, comme le soutiennent à juste titre les ecclésiastiques. Mais ne devraient-ils pas également remettre en question l’impulsion du transnationalisme libéral à imposer à toutes les nations une seule loi — le bon fonctionnement du marché et une autonomie maximale pour l’individu ou l’acteur corporatif sans attaches ?

En effet, ils l’ont fait : par exemple, dans sa méditation de livre sur le Je vous salue Marie, le pape François a critiqué une élite néolibérale « qui ne sait pas ce que cela signifie de vivre parmi le peuple » et qui manque « de tout sens d’appartenance à une famille, à une terre, à notre Dieu ». Une élite qui n’a « besoin ni de mère, ni de père, ni de famille, ni de patrie, ni d’appartenance à un peuple ».

Une patria. Un peuple. L’Église peut et a soutenu que ces choses comptent, même si elle a rejeté l’idolâtrie de la nation. Alors que Dieu Tout-Puissant a universalisé l’histoire du salut par le fiat d’une femme juive de Galilée, il n’a pas pour autant effacé son judaïsme.

Alors, les deux — l’Église universaliste et les populations occidentales qui se retirent d’une forme récente d’universalité — peuvent-elles parvenir à un certain accommodement ? Peuvent-elles se comprendre ? Pas totalement. Lorsque l’administration Trump envoie des coiffeurs vénézuéliens dans un goulag salvadorien (à vie, sans procès équitable), l’Église ne peut que réprimander et chastiser. Idem, lorsque les populistes les plus brutaux font des idoles de nations ou de races, tout comme les communistes ont fait des idoles de classes sociales.

Cependant, l’Église, surtout depuis Vatican II, a fait de la rencontre une priorité — celle de sortir dans le monde et de rencontrer des gens, en particulier les pauvres et les marginalisés. En ce moment, avec la politique séculière et l’universalité chrétienne prêtes à s’affronter, l’impératif de rencontre devrait être élargi pour inclure non seulement les barrios et colonias des désespérément pauvres en Amérique latine, mais aussi les dépossédés du Nord : des travailleurs de l’industrie autrefois fiers se battant pour des emplois, souvent contraints de rivaliser aux échelons les plus bas avec des migrants prêts à travailler pour encore moins.

Ici, Vance et Léon XIV ont des choses significatives à se dire. Le nouveau pontife a pris le nom de Léon, a-t-il dit, en hommage à Léon XIII, qui a inauguré l’enseignement social catholique moderne à la fin du 19ème siècle. Répondant aux dislocations et aux misères infligées aux classes ouvrières à la suite de la Seconde Révolution industrielle, Léon XIII a prêché non pas la guerre des classes, comme l’ont fait les socialistes, mais la réconciliation des classes, un idéal qui s’accordait avec les mouvements pour la démocratie sociale et chrétienne en Europe et le New Deal aux États-Unis.

Cependant, comme je l’ai soutenu dans ces pages, la réconciliation dans la vision léonine ne se réalise pas simplement en exhortant les riches en actifs à bien traiter les démunis. Elle nécessite d’autonomiser ces derniers par rapport aux premiers. Léon a appelé l’État à exiger des employeurs qu’ils paient un salaire décent, par souci de justice — non de charité. Il a également défendu le droit des travailleurs à s’unir en syndicats pour défendre leurs intérêts mutuels et renforcer leur pouvoir de négociation.

À la lumière de cet enseignement, Léon XIV peut à juste titre reprocher à l’administration Trump-Vance de ne pas agir mieux que ses prédécesseurs républicains établis en attaquant le Conseil national des relations du travail des États-Unis et en affaiblissant les gardiens réglementaires des pauvres tels que le Bureau de protection financière des consommateurs, parmi d’autres déceptions populistes.

En même temps, en tant qu’homme d’État chrétien, Vance peut aider Leo à décoder les signes séculiers des temps. Le vice-président m’a répété, par exemple, qu’il considère la libre circulation des travailleurs comme un élément clé des modèles néolibéraux d’exploitation que François a dénoncés et que Léon XIV abhorre sûrement (étant donné son choix de nom papal). Leo peut-il, par exemple, approfondir la théologie de l’Église sur la migration d’une manière qui respecte la dignité du voyageur tout en abordant les droits et les préoccupations des pays récipiendaires ?

Nous ne pouvons qu’espérer. En effet, les catholiques des deux côtés de cette division doivent prier pour un tel engagement. Pour les populistes, il s’agit de prendre au sérieux les conseils d’une institution qui a survécu à d’innombrables enthousiasmes idéologiques dans le passé. Pour l’Église, en revanche, il est question de la capacité à entendre et à atteindre les classes ouvrières et les classes moyennes inférieures exaspérées dans le Nord global, tout en défendant les revendications et les aspirations du Sud.