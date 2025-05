Au début des années quatre-vingt, l’industrie horlogère suisse a connu une crise existentielle. Les montres mécaniques que les fabricants suisses avaient perfectionnées pendant des siècles étaient soudainement dépassées. Des modèles à quartz, moins chers, plus fiables et beaucoup plus précis, développés par des entreprises japonaises comme Seiko et Casio, étaient arrivés.

Au lieu de rouages et de ressorts, ces montres utilisaient un circuit alimenté par batterie pour compter les impulsions électriques générées par un morceau de cristal vibrant. Le résultat était une précision étonnante, d’un ordre de grandeur supérieur à celle des meilleures montres mécaniques. Et parce qu’elles ne nécessitaient pas le même savoir-faire minutieux, les montres à quartz pouvaient être produites en masse à bas prix.

Presque du jour au lendemain, le produit suisse est devenu obsolète. En 1980, le Japon avait dépassé la Suisse en tant que plus grand producteur de montres au monde. Plus de la moitié des entreprises horlogères suisses ont fait faillite. Deux tiers des emplois dans l’horlogerie ont disparu. Pour beaucoup, l’industrie était à ses derniers sacrements.

Mais la vérité, comme tout voyage sur un tapis roulant à l’aéroport de Genève vous le fera comprendre, est que l’industrie horlogère suisse d’aujourd’hui prospère. Et au cœur de ce succès se trouve une entreprise en particulier : Rolex — le roi incontesté du marché mondial des montres de luxe. L’année dernière, elle a probablement vendu presque le double de son plus proche concurrent, Cartier, enregistrant des revenus supérieurs à ceux de ses quatre prochains rivaux réunis.

Vous pourriez être pardonné de supposer que la domination de Rolex est le résultat des décisions qu’elle a prises lors du point d’inflexion de l’industrie dans les années quatre-vingt : reconnaître le changement avant quiconque, faire les mouvements les plus audacieux et, ce faisant, mener la charge.

Vous auriez tort. Ils ont fait le contraire. Ils sont restés fidèles à leur gamme de modèles mécaniques. Ils ont repositionné leurs prix seulement progressivement. Et à part le lancement d’une seule nouvelle ligne, ils ont laissé le quartz tranquille. Rolex s’est arrêtée, est restée immobile et a laissé le monde revenir. Cela a fonctionné. En 1989, les ventes étaient de nouveau à des niveaux record, et l’entreprise était bien en route vers la position inattaquable qu’elle occupe aujourd’hui.

Ce n’est généralement pas ainsi que nous racontons les histoires de succès. Nous préférons les récits de mouvements audacieux et de réinventions dramatiques : le fondateur visionnaire, l’entreprise qui a su changer de cap. Mais parfois, la fortune ne sourit pas aux audacieux. Parfois, elle sourit aux ennuyeux.

Dans le marché du luxe, plus que dans tout autre, c’est la stratégie qui mène le plus souvent au succès. Le produit le plus vendu d’Hermès, le sac Birkin, reste inchangé depuis ses débuts en 1984. La ligne de vêtements de Loro Piana évite les logos à tout prix. Et même les plus radicaux des conglomérats de luxe — LVMH et Kering — conservent des structures d’entreprise qui placent les familles, et non les investisseurs, aux commandes. Dans ce monde, la lenteur et la régularité ne sont pas seulement une vertu. C’est tout le modèle économique.

Le sentiment de crise existentielle qui a saisi les artisans de Suisse dans les années quatre-vingt sera familier à quiconque a récemment allumé les nouvelles à la télévision. Le choc des tarifs, et leur pause subséquente de 90 jours, nous fournissent cependant une leçon importante tirée tout droit du monde du luxe : que parfois, la meilleure stratégie est d’attendre.

C’est une chose difficile à dire à voix haute. Au cours des dernières années, l’ambiance dans notre pays a été d’accélérer les choses, et non de les ralentir. En ce qui concerne la résolution des problèmes de la Grande-Bretagne, nous aspirons à juste titre à la vitesse de la côte ouest, et non au rythme glaciaire d’une entreprise de biens de luxe. Vous n’avez pas besoin d’invoquer la paperasse du Lower Thames Crossing, ou les délais géologiques du programme de réacteur modulaire de petite taille du Royaume-Uni, pour savoir que le gouvernement qui attend et voit finit généralement par décevoir. La lenteur, au moins sur le plan national, est un luxe dont nous pouvons — et devrions — nous passer.

Mais quand il s’agit de la façon dont nous nous positionnons en tant que pays au milieu d’une guerre commerciale mondiale, le lest pourrait bien compter plus que la bravade. Le commerce entre les deux plus grandes économies du monde reste essentiellement gelé, et les négociations à venir promettent d’être tout aussi chaotiques que la semaine qui les a déclenchées. La pause inattendue est juste le dernier des nombreux moments mercuriels du Président.

Quand un autre moment, en temps voulu, arrivera, nous entendrons bientôt une nouvelle vague d’appels frénétiques pour que la Grande-Bretagne, non préparée et trop exposée, prenne des mesures rapides et réactives. Mais dans les moments où l’audace semble être la réponse la plus évidente, le mouvement le plus intelligent de la Grande-Bretagne continuera probablement à imiter Rolex et à rester immobile. Appelez cela ce que c’est : la géopolitique du luxe.

Si nous voulons adopter cette posture — moins nation de startups, plus marque légendaire — à quoi cela ressemblerait-il en pratique ? Eh bien, les grandes entreprises de luxe s’appuient généralement sur trois choses.

Le premier est un héritage et une histoire : une longue accumulation de confiance. La force de la marque Rolex pendant la crise du quartz n’était pas seulement esthétique, elle était psychologique. Les gens en étaient venus à croire, presque de manière irrationnelle, en la compétence silencieuse et constante de son produit. Pensez au Submariner (le plus célèbre porté par Sean Connery dans Goldfinger), une montre de plongée vendue sur la promesse qu’elle ne vous ferait jamais défaut au moment exact où vous avez vraiment, vraiment besoin de connaître l’heure.

Dans un monde volatile, où les États-Unis sont passés d’un phare de stabilité à un agent d’imprévisibilité, la retenue devient plus rare et plus précieuse. C’est pourquoi les appels à riposter rapidement avec nos propres tarifs, à coordonner une réponse rapide avec l’UE, ou à convoquer un autre sommet d’urgence, ont tous manqué leur cible. Plus les autres modifient les règles, plus il devient précieux d’être le seul acteur qui ne le fait pas.

« Plus les autres modifient les règles, plus il devient précieux d’être le seul acteur qui ne le fait pas. »

Et si nous voulons vraiment nous engager dans une géopolitique de luxe, alors la Grande-Bretagne est particulièrement bien placée pour ce rôle. Une couronne, une visite à Balmoral, un sourcil levé du Roi — ce ne sont pas que des ornements cérémoniels. Ce sont des signaux. Comme Rolex, la Grande-Bretagne porte encore une marque. Et dans la seule capitale qui compte le plus en ce moment, cette marque signifie encore quelque chose. C’est un levier, et nous serions fous de le gaspiller.

Le second est le produit. Une marque de luxe n’est forte que par ce qu’elle vend. L’emballage compte, oui : mais seulement si ce qu’il y a à l’intérieur tient la route. Rolex fonctionne parce que les montres le font. C’est, je pense, là où la Grande-Bretagne est la plus vulnérable. L’histoire fonctionne encore, mais la substance accuse un retard.

C’est pourquoi le luxe devrait s’arrêter à la porte d’entrée. Marque à l’étranger, oui. Mais chez nous, il est temps de devenir sérieux. Cela signifie améliorer le produit : planification plus rapide, énergie moins chère, réglementation plus légère. Vous ne pouvez pas vendre de l’artisanat si vos outils sont émoussés.

La bonne nouvelle, s’il y en a une, est que nous sommes sans doute moins exposés que d’autres. Nos exportations vers les États-Unis ont tendance à être très différenciées et difficiles à substituer. Moins de soja et de boulons en acier, plus de moteurs à réaction, de Range Rovers et d’instruments de précision.

Un tarif de 10 % est toujours douloureux, bien sûr — mais dans notre cas, il est plus facile à gérer. La concentration relative de notre secteur des biens, où quelques grandes entreprises dominent souvent, signifie que le gouvernement a des leviers plus clairs à actionner : des changements de production aux ajustements de politique ou à la négociation de dérogations.

Il y a beaucoup de fruits à portée de main. Prenez notre secteur le plus vulnérable — la fabrication automobile — qui, même maintenant, reste entravé non seulement par la concurrence étrangère, mais par la réglementation nationale. C’est quelque chose que le Premier ministre semblait signaler plus tôt cette semaine chez Jaguar Land Rover. « Nous sommes là pour vous », a-t-il déclaré, tout en annonçant seulement les changements les plus légers au mandat des véhicules à zéro émission en réponse.

Il est facile de grimacer devant un tel écart entre la rhétorique et la réalité. Mais cela signifie aussi qu’il reste encore beaucoup de marge de manœuvre pour répondre, si nécessaire. Le gouvernement actuel n’est pas exactement réticent à utiliser une crise pour faire passer des réformes qu’il ne pourrait jamais réaliser autrement. C’est un élan à récompenser, pas à punir.

Le troisième est l’indépendance : quelque chose de particulièrement intégral à la survie de Rolex pendant la crise du quartz. L’une des raisons fondamentales pour lesquelles elle a pu maintenir sa position défensive, tandis que son grand rival de l’époque, Omega, s’embourbait, était que Rolex n’était pas liée à l’un des deux conglomérats suisses qui dominaient l’industrie à l’époque. Au lieu de cela, elle est, et reste, détenue par une fondation caritative gouvernée par une famille.

Le résultat était qu’elle n’était pas liée à des délais externes, ni contrainte à prendre des décisions réactives pour continuer à faire monter les chiffres. Omega, dans une panique, a fini par voir son offre s’étendre à environ 1 000 modèles différents. Rolex a attendu, a observé ses rivaux trébucher, et n’a agi que lorsqu’elle était prête.

Peut-être que ce n’est pas si mal, alors, si la Grande-Bretagne est plus façonnée comme Rolex que les décideurs ne le souhaiteraient. Nous sommes lents. Nous sommes prudents. Nous sommes entourés de blocs plus grands. Mais nous ne sommes surtout pas redevables à aucun d’eux. Ce qui jusqu’à présent ressemblait à une dérive pourrait finir par ressembler davantage à une option. Nous ne sommes le favori de personne. Mais nous ne sommes non plus le moins favori de personne (à part, peut-être, la Russie). Dans une guerre commerciale, ce n’est pas un mauvais endroit où être.

En effet, la géopolitique du luxe à elle seule ne nous sauvera pas. Mais la patience stratégique pourrait le faire. Déjà, les choses ont oscillé de manière sauvage chaque jour. Un moment de soulagement, des paroxysmes le suivant. Notre marge tarifaire par rapport au reste du monde s’élargit et se rétrécit d’un seul coup de publication sur Truth Social.Plus les choses changent, plus il est précieux d’être le joueur le plus stable dans le jeu.

Cela ne veut pas dire que notre moment actuel est celui de faire valoir un avantage concurrentiel. Comme les horlogers suisses des années quatre-vingt, notre défi n’est pas de traverser la tempête sans égratignure — ou même renforcé. C’est simplement d’émerger avec quelque chose d’intact.

La crise que Rolex a réussi à surmonter ne concernait pas seulement les montres. Il s’agissait de continuité, de ce qui perdure et pourquoi. Il est facile de regarder le drame tarifaire et d’imaginer l’affaire conclue de manière nette : côtés choisis, résultats réglés.

Il est plus probable que nous en venions à voir cela comme juste le début, non pas d’une querelle commerciale, mais de quelque chose de bien plus profond. Un moment existentiel, non seulement pour les industries, mais pour un ordre mondial entier. Et dans ce monde, les institutions britanniques ont résisté à plus et ont duré plus longtemps. Nous aimons penser que l’action gagne toujours. Mais parfois, ne rien faire est le mouvement le plus stratégique de tous.

Dans Au service secret de Sa Majesté d’Ian Fleming, James Bond se retrouve piégé dans un refuge alpin. Pour s’échapper, il doit passer un garde du corps imposant. Heureusement, Bond a une arme secrète : une « Rolex Oyster Perpetual » lourde attachée à son poignet. Il glisse la montre sur son poing, la transformant, selon les mots de Fleming, en « le plus efficace des poings américains ». Bond prend son temps, assène un coup de Rolex rapide au menton et s’échappe.

La réinvention est surestimée. En géopolitique, comme dans le luxe, il y a du pouvoir dans la retenue. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c’est de patience, de présence — et d’une lourde Rolex Oyster Perpetual à portée de main quand cela compte.