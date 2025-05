Depuis presque 200 ans, un spectre hante l’Europe : l’utopisme. Né des cendres de la Révolution française, puis attisé par les socialistes et les communistes, l’idée d’un paradis créé par l’homme a atteint son apothéose dans les années soixante, lorsque les hippies ont promis un nouveau monde béat — un monde rempli d’amour libre et de marijuana forte.

Dans les années quatre-vingt-dix, le projet a sombré dans un échec embarrassant, allant de la fin de l’urbanisme moderniste à l’effondrement du mur de Berlin. Les résultats des expériences du XXe siècle ont été la stagnation, la famine, les goulag, la censure et l’eugénisme.

Malheureusement, les contre-culturels californiens qui ont fui l’effondrement du rêve des années soixante et trouvé refuge dans la Silicon Valley n’ont pas reçu le mémo. Enfermé dans leurs chambres, avec leurs ordinateurs rudimentaires, ils se sont mis à créer une utopie non terrestre. Ils ont rêvé d’autres mondes et d’autres intelligences, fusionnant l’anarchisme avec le New Age et le libertarianisme avec la science-fiction.

Ainsi a commencé la renaissance tragico-comique de l’utopisme. Depuis lors, l’idéologie a évolué avec la croissance de l’IA et de la cybernétique. Elle est désormais mainstream dans le monde technologique, avec des adeptes tels que le gourou technologique Ray Kurzweil, et les milliardaires Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel et Marc Andreessen. Les pionniers d’aujourd’hui du retour vers le passé prédisent un avenir de croissance technologique et économique sans limites.

Les « Utopistes technologiques » ont deux projets principaux. Le premier est l’abondance : mettre fin à la pauvreté, à la faim, à la maladie et au travail épuisant. Cela sera supposément réalisé grâce à d’immenses projets d’ingénierie sociale, orchestrés par une classe élitiste, et avec l’aide de machines géniales.

Le second est l’amélioration des humains par le progrès scientifique. Un humain « ardoise vierge » parfait sera créé pour l’utopie 2.0, et il sera moralement, intellectuellement et physiquement amélioré. Les humains ne seront pas seulement guéris de leurs maladies. Ils seront guéris de la mortalité elle-même.

Cependant, ces idées ne sont guère nouvelles. Elles sont apparues sous une forme naissante dès l’époque de Platon. Puis, durant les Lumières, elles ont pris de l’ampleur, avec la promesse d’une société à ardoise vierge bâtie sur le rationalisme et la science, dans laquelle un meilleur type d’humain émergerait. Les Utopistes technologiques d’aujourd’hui, bien que se présentant principalement comme libertariens, tentent les mêmes projets — seulement cette fois, ils prévoient d’utiliser l’IA et la biotechnologie pour atteindre leurs objectifs. Elon Musk, par exemple, envisage un « avenir d’abondance » une fois que l’IA atteindra une intelligence de niveau humain (la soi-disant AGI).

« Les humains ne seront pas seulement guéris de leurs maladies. Ils seront guéris de la mortalité elle-même. »

Pour le moment, il y a une division entre les soi-disant accélérationnistes libertariens (comme Musk et Peter Thiel), les technocrates (comme le défunt Klaus Schwab) et les accélérationnistes de gauche (comme Aaron Bastani) sur la question de la manière dont l’abondance sera exactement réalisée. À une extrémité, vous avez le « Communisme de luxe entièrement automatisé » de Bastani, avec sa vision d’une société améliorée par la robotique, avec un revenu de base universel et un logement, de la nourriture, de l’éducation, de l’électricité et des soins de santé gratuits pour tous. À l’autre, vous avez Thiel et le plan d’accélérationnisme efficace pour détruire toutes les bureaucraties et remplacer la démocratie par une « élite cognitive » de spécialistes technologiques qui régneront de manière autocratique sur de nouveaux États-villes.

Unissant les deux côtés est l’idée que le problème de l’abondance sera résolu par l’analyse des systèmes complexes, alimentée par une superintelligence IA en croissance exponentielle.

Est-ce un progrès ? Hélas, non. Même en 1810, le socialiste français Charles Fourier envisageait une vaste « machine à calculer » capable de résoudre tous les problèmes humains. Cette machine organiserait le travail, récompenserait le travail indésirable avec des jetons, et même attribuerait des partenaires sexuels optimaux pour de meilleurs descendants et un plaisir accru. De cette manière, la « machine calculante » garantirait le bonheur universel. Peut-être pas par coïncidence, Fourier croyait également que sa société parfaite pourrait transformer la mer en limonade en utilisant d’énormes miroirs paraboliques pour concentrer la lumière de la lune sur les vagues.

Les idées de Fourier étaient peut-être folles, mais elles faisaient partie d’une foi croissante dans la capacité des « systèmes » à apporter harmonie et abondance. Ces idées ont été testées dans les nombreuses collectives socialistes agraires des années 1880, puis plus tard dans les économies planifiées du communisme. Au sein de l’URSS, par exemple, il y a eu des tentatives répétées de lier des ordinateurs militaires avec des civils, pour créer un « Système automatisé de planification d’État » totalisant.

Les nationaux-socialistes espéraient également réaliser leur rêve d’une Nouvelle Germanie abondante par le calcul. Hitler lui-même envisageait une Crimée riche en fruits et en coton, et une mer Noire inépuisablement pleine de poissons. Pourtant, les fantasmes d’Hitler avaient aussi des échos plus sombres : selon un historien, les nazis ont travaillé avec IBM pour concevoir un système informatique qui organisait le transport de millions de personnes vers les chambres à gaz.

Lorsque les Utopistes technologiques nous disent que l’IA garantira l’abondance, ils nous poussent alors involontairement à retourner dans les dangereuses illusions utopiques qui ont émergé au XIXe siècle — et qui ont échoué si catastrophiquement au XXe siècle.

Certaines personnes pourraient soutenir que la raison pour laquelle l’utopie a échoué dans le passé était que nous n’avions pas d’ordinateur super-intelligent. Maintenant que nous sommes proches d’en créer un, tous nos problèmes seront bientôt résolus. Mais un tel argument repose sur la fallacie selon laquelle les humains ne sont rien de plus que des êtres rationnels dans des cages de chair. Par conséquent, toutes les interactions peuvent être planifiées, toutes les maladies guéries. Cela ne pourrait pas être plus faux.

Ensuite, il y a la question des humains améliorés. Si vous allez créer une société parfaite, vous devez améliorer les gens, sinon ils apporteront avec eux tous les défauts de la biologie et de l’histoire — souffrance, jalousie, haine, maladies génétiques. Comme l’a dit le transhumaniste américain Zoltan Istvan : « La mort est le premier grand défi que l’espèce doit surmonter pour transcender véritablement notre biologie. Il n’y a rien là-dehors qui dit que nous devons continuer à mourir. » Pendant ce temps, l’entrepreneur Martine Rothblatt, qui travaille sur une technologie appelée « Mindcloning », déclare : « Nous sommes capables de mettre sous forme informatique les manières, la personnalité, les souvenirs, les sentiments, les croyances, les attitudes et les valeurs des gens et de les garder en vie sous une forme cybernétique, en attendant le futur où leurs esprits pourraient être téléchargés dans un corps humain régénéré. »

Dans un esprit similaire, les utopistes technologiques poussent maintenant pour des améliorations ADN CRISPR chez les bébés afin de prévenir les maladies génétiquement héréditaires, telles que la drépanocytose. La prochaine étape, pour certains, est celle des « bébés sur mesure » — ce qui, bien que légalement controversé, est désormais techniquement possible.

Pendant ce temps, les transhumanistes ont l’intention d’utiliser l’IA, l’ingénierie génétique, la biotechnologie et la cybernétique pour créer une espèce post-humaine qui surmontera le vieillissement et la maladie. Des leaders transhumanistes tels que Kurzweil et Nick Bostrom, co-fondateur de Humanity+, forment désormais un puissant noyau de croyance au sein de la Silicon Valley.

Et puis il y a Musk, dont la société, Neuralink, expérimente de nouvelles technologies comme l’Interface de Puce Cérébrale (BCI), qui permet une communication directe entre l’activité électrique du cerveau et les ordinateurs. Musk espère implanter des puces cérébrales installées chirurgicalement dans des millions de personnes dans la prochaine décennie. Lui et ses acolytes croient que ces sujets humains améliorés seront bientôt capables de communiquer télépathiquement et de télécharger des connaissances en un instant. Finalement, insistent-ils, nous verrons une fusion de la conscience humaine avec une IA superintelligente, nous permettant d’atteindre l’immortalité numérique.

Ces technologies utopiques nous mènent-elles en avant ? Encore une fois : non. Au contraire, elles régressent vers le dogme trouvé dans la République de Platon, où le choix sélectif est proposé pour créer la « classe de gardiens » des rois-philosophes pour diriger la société idéale.

Il y a même des échos des scientifiques de Staline, qui cherchaient à réaliser une percée dans l’évolution humaine sous la forme de l’« Homme Soviétique Nouveau ». À cette fin, le scientifique soviétique Ilya Ivanov a tenté de créer un hybride humain-chimpanzé super-fort, tandis qu’Alexander Bogdanov cherchait l’immortalité à travers des expériences de transfusion sanguine. C’est une expérience que nous avons récemment vue répétée par le « biohacker de longévité » et gourou transhumaniste Bryan Johnson, qui a pris du sang de son fils adolescent dans le but de rester jeune.

Ce n’est pas le seul parallèle poignant. Nikolai Koltsov, un biologiste de l’ère soviétique, a développé des « banques de sperme eugéniques pour génies ». De nos jours, l’un des objectifs de l’organisation transhumaniste Humanity + cette décennie est d’utiliser la technologie « pour améliorer considérablement les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques des humains ».

De telles connexions ne sont probablement pas fortuites mais causales. Selon les historiens et activistes technologiques Timnit Gebru et Émile P. Torres, leaders du mouvement AGI, « adhèrent à [un] ensemble d’idéologies qui ont émergé du mouvement eugéniste moderne et ont donc hérité d’idéaux similaires ». Ils affirment que les Utopistes technologiques sont coupables d’attitudes discriminatoires concernant les différences raciales en matière de QI, et que l’objectif des Utopistes technologiques est « de créer un être supérieur semblable à un dieu-machine », un processus qui aboutit à des « systèmes technologiques expérimentaux qui ne sont pas encadrés et donc dangereux ».

Il existe des preuves de cela dans le degré de souffrance causé par les expériences sur l’Interface Cérébrale de Puce. Neuralink fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale pour avoir affirmé que 1 500 animaux sont morts lors d’expériences chirurgicales de BCI, la société étant accusée de « causer des souffrances inutiles », liées à « la nécessité de recherche rapide de Musk ».

La mission transhumaniste nécessitera inévitablement un grand nombre de sujets humains pour les tests. Après tout, les Utopistes technologiques, avec leur croyance en le « long-termisme », ont tendance à considérer les sacrifices à court terme comme essentiels à l’atteinte de leurs objectifs futurs transcendants.

Cependant, comme l’histoire le montre, l’utopisme exige toujours ses sacrifices de sang au nom du paradis lointain. Il exclut ceux jugés indignes, ou les utilise comme ses cobayes au nom de l’« amélioration ». En d’autres termes, les visions des Utopistes technologiques d’aujourd’hui ne concernent pas le progrès. Elles sont une répétition régressive de l’histoire, née d’une cécité volontaire au passé. Nous accélérons en arrière vers des catastrophes évitables que nous pensions avoir laissées derrière nous.