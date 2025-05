Dans le monde occidental, ce n’est pas une période facile pour être un classique — un enseignant ou un apprenant de l’histoire, de la littérature et des langues de la Grèce et de Rome anciennes. Ce n’est pas seulement parce que certaines facultés ferment et que les ressources diminuent, mais à cause du bruit perpétuel de la guerre idéologique.

Pour commencer, Donald Trump a suscité une méfiance générale envers les sciences humaines et les arts libéraux, considérés comme un domaine d’élites décadentes. Parmi les franges les plus extrêmes de ses partisans, il y a des admirateurs bruyants des guerriers de Sparte. Mais cela ne constitue guère un engagement sérieux avec le passé, et cela risque de ternir l’ensemble de l’héritage de la Grèce ancienne.

Les États-Unis ont, bien sûr, un groupe distingué d’intellectuels traditionalistes, passionnés par les classiques, qui ont cherché à protéger la discipline des courants intellectuels passants derrière les hauts murs des écoles et des collèges privés. Mais cela rend également le sujet chargé idéologiquement.

Sur la gauche culturelle, en attendant, il y a eu une introspection : la tradition américaine de l’apprentissage classique, si chérie par les Pères fondateurs, est-elle irrémédiablement entachée par son association avec l’hégémonie blanche et le colonialisme ? Une telle opinion a trouvé un porte-parole éloquent en la personne du professeur de Princeton, Dan-el Padilla Peralta, qui n’est pas sûr que la discipline mérite de survivre.

Pour ceux qui craignent que l’étude assidue de l’antiquité méditerranéenne ne disparaisse maintenant dans un nuage de contention idéologique, de l’aide semble être en route — d’un quartier improbable, à savoir la Chine. Même si Xi a célébré une alliance anti-occidentale lorsqu’il a fraternisé avec Poutine à Moscou la semaine dernière, le leader chinois s’emploie à s’approprier ce que nous considérons comme l’une des pierres angulaires de la culture occidentale.

L’enthousiasme des dirigeants intellectuels et politiques de ce pays pour l’étude du monde ancien de l’Europe semble croître de mois en mois, comme le montrent plusieurs développements récents.

En novembre, les autorités de Pékin ont accueilli une Conférence mondiale sur les classiques, où des centaines de chercheurs du monde entier ont été accueillis avec faste et invités à donner de courtes communications. Tim Whitmarsh, professeur d’histoire grecque à Cambridge, a écrit par la suite que la réunion était d’une ampleur qu’il n’avait jamais connue. Le président Xi Jinping a envoyé ses chaleureuses bénédictions, et des rumeurs circulaient sur sa possible apparition.

Lors de cet événement, il a été annoncé que la Chine ouvrirait prochainement un centre de recherche sur le passé hellénique à Athènes — rejoignant les 19 écoles existantes des pays occidentaux, y compris l’École américaine d’études classiques, qui est probablement l’institution de recherche offshore la plus importante de l’académie américaine dans les arts libéraux.

La Chine a ses érudits en latin (elle a organisé une conférence sur le poète romain Ovide en 2017), mais récemment, la diplomatie culturelle et intellectuelle du pays a mis un accent particulier sur la Grèce : à la fois sur l’héritage hellénique ancien et sur l’État moderne de la Grèce, qui a été invité à co-organiser la réunion à Pékin.

La synergie académique entre la Grèce et la Chine est en plein essor sur de nombreux fronts, bien qu’elle parte d’une base faible. Quatre universités grecques s’engagent dans un partenariat formel avec quatre universités chinoises : cela rend possibles des projets de recherche conjoints, des séminaires, des échanges de chercheurs et des qualifications administrées conjointement. Le professeur de philosophie grecque qui a co-dirigé cet effort de coopération, Stelios Virvidakis, a été agréablement surpris de recevoir une lettre personnelle du président Xi — puis plusieurs demandes des médias d’État chinois, l’invitant à dire ce qu’il pensait de cette missive.

Comme Virvidakis l’a découvert, un partenariat sino-hellénique que ses partenaires chinois apprécient particulièrement a impliqué Confucius comme père de la pensée asiatique, et Aristote comme le géniteur de la philosophie européenne. Il y a eu trois récents symposiums sur ce sage duo : deux en Grèce et un en Chine. Les Chinois aiment également comparer leur sage le plus célèbre avec Platon et son élève Socrate. Les personnes qui visitent l’Agora athénienne peuvent observer que cet espace archéologique sacré, financé par les États-Unis, est maintenant orné d’une paire de statues de Confucius et Socrate, financées par la Chine.

On a l’impression qu’un nouveau chapitre de l’histoire de l’éducation est en train de s’écrire. L’énorme investissement américain dans l’étude de l’Athènes antique, particulièrement visible dans le fervent anticommunisme des années cinquante, avait un lien évident avec le concours mondial entre le communisme et ce qui était alors appelé le monde libre. En mettant en avant l’histoire de la première démocratie du monde, les chercheurs américains luttaient — consciemment ou non — pour la bonne cause contre le totalitarisme soviétique. Le nouvel enthousiasme chinois pour la Grèce a également une certaine dimension stratégique, étant donné que le port du Pirée est désormais contrôlé par des intérêts chinois et a prospéré sous ses nouveaux patrons.

« On a l’impression qu’un nouveau chapitre de l’histoire de l’éducation est en train de s’écrire. »

Commerce et économie mis à part, à quelles fins les Chinois promeuvent-ils maintenant l’étude de la Grèce de l’âge d’or ? La réponse est à la fois complexe et surprenante, selon Shadi Bartsch, professeur de classiques américain à l’Université de Chicago.

Comme elle le montre dans son livre Platon va en Chine, la philosophie grecque (brièvement introduite en Chine par les jésuites au XVIe siècle) a été utilisée à de nombreuses fins idéologiques au cours du siècle dernier. En 1912, la République chinoise a connu un élan d’enthousiasme pour des textes apparemment pro-démocratiques de l’ancienne Athènes. Ces textes ont été largement oubliés au milieu de la révolution culturelle — mais redécouverts lors du printemps politique qui a précédé la répression de la place Tiananmen en 1989.

Ce qui s’est passé ensuite, comme le décrit Bartsch, est un spectacle d’habileté intellectuelle. Les érudits chinois ont continué à lire Platon, Aristote et Thucydide — mais une grande partie de leur enthousiasme se concentre sur des passages qui déplorent la démocratie et sa tendance à dégénérer en démagogie.

Pour les amateurs libéraux de Platon, l’une de ses idées troublantes est le « mensonge doré » — son idée que les États ont besoin d’une idéologie fausse mais légitimante qui aide à soutenir l’ordre social et un système de classes stable. Depuis Tiananmen, les lecteurs chinois de Platon se sont réchauffés à ce mensonge doré, ou du moins à l’idée que l’art de gouverner et l’intégrité philosophique peuvent être en conflit.

Parmi les philosophes politiques chinois qui ont attiré l’attention en Occident, on trouve Tongdong Bai — un professeur à l’Université Fudan qui est également membre de l’Académie pontificale à Rome. Son livre Contre l’égalité politique distille soigneusement Platon et Confucius et leurs idées pour concilier les préoccupations privées et familiales avec l’intérêt public. Confucius s’en sort mieux — en partie parce qu’il respecte la famille — mais Platon est entendu de manière très équitable. Bien que sous une forme modérée, l’approche de Bai reflète l’idée que des élites dignes peuvent offrir de meilleurs résultats politiques et sociaux que la voix de la foule.

Comme le démontre Bartsch, la lecture actuelle de la Grèce antique par les Chinois est loin d’être monolithique : il y a ceux qui étudient la Grèce et son influence sur l’Occident moderne, simplement dans un esprit de « connaître l’ennemi », tandis que d’autres voient une grande sagesse dans la pensée grecque antique mais considèrent l’Occident contemporain comme un pauvre successeur.

Au moins un érudit chinois a avancé la notion surréaliste que l’Occident médiéval a simplement inventé l’héritage classique comme un tour diabolique ; et en octobre 2023, un commentateur bien connecté sur les relations entre les États-Unis et la Chine, Jin Canrong, a déclaré qu’Aristote n’aurait pas pu produire une œuvre aussi vaste avant l’avènement du papier.

Pour le moment au moins, il y a un contraste frappant entre la rhétorique plutôt formelle, rigide et prudente qui a été entendue lors des interactions officielles entre la Chine et la Grèce, et la variété des opinions exprimées dans le milieu académique chinois.

Dans la diplomatie culturelle entre États, une image très simple est souvent présentée. On a l’impression que le nationalisme du XIXe siècle est en train d’être ravivé, avec un accent clair sur une continuité historique indifférenciée : la Grèce a toujours été grecque, tout comme la Chine a toujours été chinoise. Comme l’a écrit Whitmarsh après avoir assisté à la fête de Pékin, c’est une proposition de dialogue entre des nations (définies de manière stéréotypée), mais pas à l’intérieur de celles-ci. Son ton est presque à l’extrême opposé du tumulte interne de l’académie américaine.

Cette vision cloisonnée est dommage, car malgré toutes les pressions idéologiques, la réponse intellectuelle de la Chine au passé et au présent européens — comme le décrivent Bartsch et d’autres qui connaissent la scène — semble avoir conservé une certaine mesure de diversité.

Par exemple, il y a un intérêt chinois pour Leo Strauss, le philosophe né en Allemagne qui est également vénéré par les néo-conservateurs américains. Strauss a trouvé beaucoup à admirer dans la pensée grecque antique et beaucoup à critiquer dans la modernité libérale ; cela pourrait aider à expliquer pourquoi son visage s’intègre dans la Chine contemporaine. Mais qu’en est-il du fait que le principal disciple chinois de Strauss, Liu Xiaofeng, est un chrétien culturel qui s’est décrit comme tel et qui a écrit un doctorat sur la théologie chrétienne en Suisse ? Cela ne correspond à aucun schéma.

Que cette relative diversité dure longtemps. Pour le dire modestement, la Chine d’aujourd’hui n’est pas un pays de liberté intellectuelle. Pour citer le groupe de défense des libertés civiles Freedom House, c’est un endroit où « après une répression de plusieurs années contre la dissidence politique, les ONG indépendantes et les défenseurs des droits de l’homme… la société civile a été largement décimée ».

Dans la romance officiellement encouragée entre la Chine et la Grèce, il est encore trop tôt pour dire quelles contraintes idéologiques pourraient être imposées. Mais si la Chine remplace l’Occident en tant que sponsor le plus généreux de la recherche sur l’histoire et la pensée grecques, il y a de bonnes raisons de craindre que de telles enquêtes se déroulent dans des limites plus étroites que ce fut le cas au moins dans l’Amérique d’avant Trump. La croyance idéaliste en la démocratie pourrait bien se situer en dehors de ces limites, à en juger par l’air du temps de la Chine d’aujourd’hui.

Les vétérans des études classiques regardent cela avec des sentiments mitigés. Si ce nouveau moment sino-hélénistique aide vraiment à sauver l’étude sérieuse des classiques de devenir des dommages collatéraux dans les guerres culturelles américaines, cela pourrait être une bénédiction. Mais seulement si la conversation mondiale sur la Grèce antique et sa signification pour aujourd’hui peut encore être poursuivie avec liberté intellectuelle et parrhesia — le droit de choquer et d’offenser. C’est ce genre de liberté qui est exercé avec enthousiasme en Amérique par des marginaux comme Padilla de Princeton. Espérons que cela ne devienne pas une exception.