Joe Biden est né pour être un homme politique. Cass Sunstein, le juriste et ancien responsable de l’administration Obama, a récemment rappelé neuf expériences différentes avec Biden ou des anecdotes qu’il avait entendues au fil des ans. Parmi celles-ci, il y a eu le moment en 2022 où il a rejoint une réunion entre Biden et Emmanuel Macron à la Maison Blanche.

Sunstein a imaginé que Biden ne se souviendrait peut-être pas de lui, car ils ne s’étaient pas vus depuis des années. Pourtant, Biden a pris le bras de Sunstein et a récité toute sa biographie au président français, y compris « des détails sur ma vie dont je ne me souviens que vaguement ». Mais ce n’était qu’un rare aperçu d’un Biden qui n’était plus. Un Biden plus jeune aurait pu affirmer son leadership, défendre ses politiques et présenter ses arguments directement aux électeurs. Ce n’est pas l’homme que nous avons eu. Au contraire, nous avons fini par avoir un commandant en chef considérablement diminué, voire à peine fonctionnel.

Pourtant, contrairement aux récits caricaturaux de la droite, le fiasco a révélé non seulement les faiblesses de la coalition démocrate et des médias traditionnels, mais aussi certaines de leurs forces.

La détérioration de Biden au cours de sa présidence est une tragédie shakespearienne. Toute sa vie, il a aimé être entouré, et parfois aider, d’autres personnes. Il a enfin atteint la position où il pouvait le mieux satisfaire sa sociabilité et élever ses concitoyens. Pourtant, à ce moment-là, Biden ne pouvait tout simplement pas fonctionner dans son travail, comme le racontent le nouveau livre de Jake Tapper et Alex Thompson, Original Sin.

Le portrait que les auteurs dressent de Biden montre un homme qui est toujours sociable et optimiste. Mais il est incapable de rester même quelques minutes sans script sans s’embarrasser ou causer des maux de tête politiques. Cela a forcé les principaux conseillers de Biden à cacher l’homme politique autrefois charmant et charismatique des médias et du public autant qu’ils le pouvaient.

Tout au long du processus, cependant, il y avait toujours des dissensions au sein des rangs libéraux, et une grande partie des médias et de l’establishment démocrate a été tout aussi trompée que les membres du public. Il y a certainement des méchants dans cette histoire, mais aussi des héros. Ce sont des réalités que nous ne pouvons pas oublier à l’ère Trump, lorsque des niveaux de corruption et de fidélité envers un homme auparavant impensables ont été normalisés.

Original Sin offre un contexte nécessaire sur la vie de Biden, suivi d’un récit principalement chronologique de sa chute, couvrant sa campagne de 2020 jusqu’à la fin de sa présidence. Il est maintenant clair que les problèmes qui sont devenus si manifestement indéniables lors du débat de juin avec Donald Trump avaient commencé à se développer bien avant que Biden ne remporte la nomination démocrate. Ceux qui lui sont proches attribuent sa détérioration mentale à la mort de son fils Beau d’un glioblastome en mai 2015, suivie de la spirale descendante de Hunter.

Le rapport Hur, publié en février 2024 après une enquête sur la mauvaise gestion par Biden d’informations classifiées, a cité des enregistrements de 2017 et les a décrits comme révélant des « limitations significatives » dans la mémoire et la capacité de parole de Biden. Lors de la préparation au débat en 2019, Biden a oublié le nom de Mike Donilon, avec qui il avait travaillé depuis 1981. Tapper et Thompson spéculent que si Covid n’avait pas empêché une campagne traditionnelle cette année-là, Biden se serait montré inqualifié et ne serait jamais devenu président.

À un moment donné, la campagne a décidé que le candidat aurait une réunion Zoom avec un groupe d’Américains, puis publierait les images. Pourtant, le produit était inutilisable à la fin, un haut responsable démocrate soupirant que Biden « ne pouvait pas du tout suivre la conversation. » Une autre figure démocrate a dit aux auteurs que, même à ce stade précoce, il était clair qu’il n’y avait aucune chance que Biden puisse être président. En fin de compte, les membres du personnel n’ont pu publier que quelques minutes d’échanges sur les sujets de la justice raciale et des soins de santé.

Le fiasco de Zoom était un exemple d’un effort de près de cinq ans pour cacher les lacunes de Biden au monde. La présidence était un champ de mines sans fin. Ceux qui l’ont guidé à travers cela étaient appelés en interne « Le Politburo », qui était composé de Donilon, conseiller du président, Steve Ricchetti, et Bruce Reed, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, avec d’autres aides, comme Anita Dunn, juste en dehors de ce cercle restreint.

Il incombait à ce groupe de trouver constamment des moyens pour Biden d’éviter ses devoirs attendus. Biden ne pouvait pas prononcer les noms des dirigeants mondiaux, donc d’ici 2021, le personnel écrivait « Président / Premier ministre de X pays » sur les textes qu’il était censé lire. Une organisation demanderait une vidéo de cinq minutes du Président ; mais la Maison Blanche ne produirait qu’une ou deux minutes, et même alors, Biden se trompait dans ses répliques.

Il y aurait des collectes de fonds où un politicien serait normalement censé faire des remarques improvisées. Mais les aides de Biden demandaient un dispositif de téléprompteur et insistaient sur le fait que cette exigence était non négociable. La Maison Blanche était dans un état constant de gestion de crise, toujours prête à induire les journalistes en erreur ou à passer à l’offensive pour essayer de discréditer les reporters qui posaient des questions inconfortables sur l’âge du Président.

Quelles leçons peut-on tirer de cette tragicomédie ? La droite a une réponse prête et prévisible. Encore une fois, l’establishment nous a menti. Il y avait un fait important sur le monde que la grande majorité du peuple américain pouvait voir de ses propres yeux, et les démocrates et leurs alliés médiatiques ne reconnaîtraient pas cette réalité pour des raisons partisanes et intéressées. Il y a certainement une part de vérité ici. Le Péché Originel montre clairement que les choses étaient bien pires et depuis bien plus longtemps que ceux d’entre nous à l’extérieur avaient des raisons de le soupçonner.

« Les élites démocrates et médiatiques exigeaient un certain respect de l’état de droit et de l’idée de justice impartiale. »

Pourtant, transformer cela en un autre récit de dénigrement des élites serait une simplification excessive. Oui, il y avait de véritables malfaiteurs : Donilon, Richetti, Reed, et la Première Dame Jill Biden — sans parler de l’ancien Président lui-même. Ils ont induit le public en erreur, et il devrait y avoir des conséquences réputationnelles pour cela. Mais il y avait aussi des héros, et finalement, le parti a bien poussé Biden à se retirer de la course de 2024.

Nous apprenons tout au long du livre que les membres démocrates du Congrès et les journalistes avaient leurs propres soupçons, c’est pourquoi ils ont été tenus à l’écart du Président tout au long de son administration. On peut supposer que s’ils avaient su à quel point les choses étaient mauvaises, l’idée que Biden se représente aurait été intenable au sein du parti beaucoup plus tôt.

Néanmoins, il y avait des résistances même avant le débat avec Trump qui a finalement conduit à la chute de Biden. En juin 2024, The Wall Street Journal a rapporté qu’en coulisses, il y avait une impression largement répandue que l’esprit de Biden s’affaiblissait. Les journalistes ont additionné le nombre de conférences de presse et d’interviews que Biden avait réalisées, et ont dit au monde qu’il se comparait défavorablement aux présidents récents. Ezra Klein a utilisé sa position de chroniqueur et podcasteur du New York Times pour prendre la remarquable initiative de demander au Président de ne pas se représenter — dès février 2024.

De plus, les problèmes politiques, juridiques et personnels de Biden découlaient en grande partie du fait que les élites démocrates et médiatiques exigeaient un certain respect de l’état de droit et de l’idée de justice impartiale.

Hunter a été jugé à l’été 2024, et des membres de la famille Biden étaient présents dans la salle d’audience alors qu’ils étaient publiquement humiliés. L’accusé avait menti sur sa demande de permis d’arme en affirmant qu’il n’était pas consommateur de drogue. Le procès a fini par faire ressortir les squelettes du placard de la famille Biden. L’accusation a raconté qu’après la mort de Beau, Hunter a commencé une liaison avec sa veuve, lui faisant découvrir le crack.

La fille de Hunter, Naomi, a témoigné et a affirmé que son père progressait dans sa réhabilitation lorsqu’il a acheté l’arme. Mais il a été révélé qu’elle mentait lorsque les procureurs ont présenté des textos montrant qu’il ignorait ses appels à se retrouver à la même époque où il avait donné accès à son compte bancaire à un dealer de drogue. Hunter a été condamné — et attend toujours sa sentence, en plus d’un procès pour des accusations d’évasion fiscale — lorsque son père l’a gracié juste après l’élection.

Biden avait le pouvoir d’arrêter cela à tout moment, mais il a choisi de ne pas le faire. Il aurait pu gracier Hunter plus tôt. En remontant plus loin, le Président lui-même a pris la décision de garder le procureur américain nommé par Trump, David Weiss, dans son rôle alors qu’il enquêtait sur son fils. Biden aurait pu remplir les forces de l’ordre fédérales de flatteurs complets comme Trump l’a fait plus tard en nommant des figures comme Pam Bondi et Kash Patel comme principaux responsables de l’application de la loi.

L’enquête Hur sur la gestion par Biden de documents classifiés a également exigé que le Président adopte une approche de non-ingérence tout au long du processus et s’abstienne d’exercer des pouvoirs qu’il avait techniquement. C’est même l’avocat personnel de Biden, Patrick Moore, qui a initialement trouvé des documents classifiés stockés dans l’ancien bureau du Président au Penn Biden Center. Moore a contacté l’assistant de Biden, Bob Bauer — le mari d’Anita Dunn, un autre des membres du personnel responsable de cacher son état au monde — qui a informé le conseiller juridique de la Maison Blanche, Richard Sauber.

Cela a finalement conduit à une enquête du FBI, et finalement, le procureur général Eric Garland a nommé un conseiller spécial pour examiner la question. De cela est né le rapport Hur, qui a conclu que Biden avait probablement violé la loi mais qu’il serait difficile de le poursuivre car un jury aurait trop de sympathie pour lui en tant que vieil homme ayant des problèmes de mémoire, ce qui a alimenté ceux qui remettaient en question sa capacité mentale.

Inutile de dire qu’il est impossible d’imaginer que cela se produise avec Donald Trump.

Je n’ai pas encore rencontré un seul partisan de Trump qui ne soit pas d’accord avec l’idée que Trump aurait jamais laissé l’un de ses fils être poursuivi. Ce n’est pas simplement parce que Biden est personnellement plus éthique que Trump, bien que cela soit probablement vrai. Les élites démocrates et les médias se soucient de l’état de droit, de la préservation des normes fondamentales, comme on peut le voir dans les manières dont l’application de la loi a causé des maux de tête à Biden et à sa famille alors qu’il contrôlait pourtant l’exécutif.

Les élites républicaines et conservatrices ne se soucient pas autant des procédures légales. Du moins, pas sous la présente dispensation populiste. Elles se plaignent de la politisation du système judiciaire et de la corruption parmi les démocrates, puis détournent le regard alors que Trump ne fait même pas semblant que le DOJ et le FBI devraient agir indépendamment de sa volonté personnelle ; il encourage les gens à lui envoyer des pots-de-vin en achetant sa monnaie meme ; et il reste là à regarder ses fils conclure des accords immobiliers avec des gouvernements étrangers dont il bénéficie directement.

Don Jr. et Eric Trump assistent ouvertement à des conférences centrées sur des projets crypto et l’ouverture de nouvelles propriétés Trump à l’étranger. Le fils aîné de Trump a même uni ses forces avec des membres de l’administration et des donateurs pour créer un club social à DC avec un droit d’entrée de 500 000 $. Trump acceptant un jet « palais dans le ciel » pour son propre usage en provenance du Qatar n’est que le dernier outrage qui aurait été impensable dans n’importe quelle autre administration. Des activités impliquant une corruption bien pire que même le pire scénario de Biden et de son fils — si les accusations s’avéraient vraies — sont des occurrences quotidiennes dans le monde de Trump, menées sans le moindre sentiment de honte.

Il n’y a aucune réaction politique de la part des républicains face à tout cela. Trump ne sera, bien sûr, jamais en position de décider s’il devra pardonner son fils, car il a fait de la loyauté personnelle envers lui-même le principal critère pour nommer des responsables de l’application de la loi et des avocats gouvernementaux, montrant peu de scrupules à renvoyer ceux qui refusent de faire sa volonté.

Dans notre moment actuel, il est important de garder à l’esprit deux idées contradictoires. Oui, les élites font beaucoup d’erreurs, et ceux qui en sont responsables devraient en subir les conséquences. En même temps, les choses auraient pu être bien pires. En effet, elles sont bien pires avec des populistes bourrus.

Les élites démocrates et les médias, pour la plupart, ne se sont pas couverts de gloire en discutant de l’état mental de Biden. Mais il y avait une dissension interne tout au long de l’ensemble de ce malheureux cours des événements, alors que des libéraux qui aimaient Biden et voulaient que les démocrates gagnent au moins parfois faisaient leur travail en tant que journalistes, avocats, responsables de l’application de la loi et dirigeants politiques. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons prendre pour acquis, et cela présente un contraste frappant avec l’administration au pouvoir maintenant.

L’histoire se souviendra des échecs personnels de Biden, et de ceux qui ont travaillé pour couvrir ses limitations. Pourtant, nous ne pouvons pas nous aveugler à la nature des contre-élites en développement qui cherchent à remplacer l’ancien établissement libéral. Si elles obtiennent ce qu’elles veulent, elles instaureront un nouvel ordre avec beaucoup des mêmes défauts que l’ancien, et aucune de ses vertus.