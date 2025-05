Tout d’abord, Donald Trump a menacé de licencier Jerome Powell. Puis il a fait marche arrière. Maintenant, il le critique à nouveau. Le comportement imprévisible et intimidant du Président envers le Président de la Réserve fédérale n’est pas seulement un théâtre politique — cela pourrait bien décider du sort de la Fed et des agences indépendantes de manière plus générale.

Imaginez à quel point il serait utile pour un Président d’avoir le pouvoir d’ouvrir le robinet du crédit et d’assouplir les conditions économiques en abaissant les taux d’intérêt. Maintenant, imaginez à quel point il serait utile d’avoir ces pouvoirs si vous étiez un Président qui venait de déclencher une guerre tarifaire qui allait être très douloureuse pour les consommateurs. Trump veut ce pouvoir, mais Powell ne veut pas le lui donner.

La situation actuelle de chaos financier est particulièrement intéressante (si vous êtes un scientifique social) ou troublante (si vous êtes presque n’importe qui) car elle a été provoquée intentionnellement par un élu. Cela place la Fed dans un territoire inhabituel. La banque centrale est censée être apolitique, ne pas porter de jugement sur les choix des branches élues. Cependant, elle est aussi, du moins selon un point de vue éminent, censée garantir la stabilité du système financier. Que doit donc faire la banque centrale lorsque les branches politiques explosent intentionnellement la stabilité du système financier ?

Pour répondre, nous devons revenir aux racines de la Fed, car l’ambiguïté a été intégrée à l’institution depuis le début. Fondée en 1913 en réponse à une série de paniques financières et chargée de fournir une « monnaie élastique » nécessaire pour soutenir un système financier stable, la banque centrale était un compromis sur tous les fronts. Elle était décentralisée avec un organe centralisé ; elle était détenue par des intérêts privés mais avait des pouvoirs publics. Le Système de la Réserve fédérale est composé de 12 banques de réserve réparties à travers le pays, avec un organe centralisé situé à Washington, D.C. Chaque banque de réserve était, et est toujours, détenue par les banques privées de la région et est dirigée par un conseil composé en partie de banquiers locaux et de leurs nommés. Le Conseil des gouverneurs à D.C. est nommé par le Président et confirmé par le Sénat.

Fondée de cette manière complexe, à la fois dotée du pouvoir public de gouverner la création de monnaie et établie pour soutenir l’efficacité et l’efficience du système financier privé, la Fed est née avec une tension centrale qu’elle n’a jamais résolue : est-elle un bras indépendant de l’État agissant dans l’intérêt public ou une organisation privée cherchant à faire avancer les intérêts du système financier ?

En 1927, lorsque la charte de la Fed a été prolongée à perpétuité, un sénateur de l’Iowa a protesté :

« Je concède à l’intérêt commercial le droit d’avoir son propre système bancaire concurrentiel avec des banques de réserve et tout sous leur propre contrôle ; mais je demande au nom des fermes et des personnes qui travaillent de leurs mains ou de leur cerveau le même droit en vertu de la loi d’organiser un système coopératif avec des réserves coopératives et tout sous leur propre contrôle. »

En d’autres termes, si la Fed sert Wall Street, qu’en est-il des intérêts des agriculteurs ou des enseignants ? Une implication claire étant que la banque centrale n’a pas été conçue pour agir dans l’intérêt public au sens large.

Cette tension inhérente à la formation de la Fed, entre son rôle en tant qu’institution publique et son objectif de soutenir le système financier, a ensuite émergé comme une friction entre le rôle de la Fed dans la politique intérieure et son rôle dans le système financier international. Peu de temps après l’ouverture de la Fed, la banque centrale a été propulsée sur la scène financière internationale. Avec la Première Guerre mondiale est venue la perturbation financière, notamment avec l’abandon effectif de l’étalon-or international. En conséquence, le Président de la Fed de New York, Benjamin Strong, et le Gouverneur de la Banque d’Angleterre, Montagu Norman, ont noué une amitié. Après la guerre, les deux hommes ont travaillé dur pour rétablir l’étalon-or, convaincus qu’il était nécessaire pour une économie capitaliste saine. Plus tard, en 1930, ils ont collaboré à la fondation de la Banque des règlements internationaux (BRI), un organisme international établi pour coordonner les paiements de réparations allemands et agir comme le nœud central de ce qui deviendrait un système mondial de gouvernance financière. En termes simples, Strong était plus intéressé par la coordination de la politique de la Fed avec Norman que par celle de n’importe quel secrétaire au Trésor américain.

La relation ambiguë de la Fed avec ses responsabilités politiques internationales et nationales se manifesterait au fur et à mesure que le siècle progressait. Dans les années soixante, la Fed a activement cultivé la naissance du marché des Eurodollars — la monnaie offshore qui agit désormais efficacement comme une monnaie internationale. Et seulement une décennie plus tard, elle a déclaré son intention, via la BRI, de soutenir de manière informelle le marché des Eurodollars, qui était alors devenu trop important pour échouer. Voici l’autorité monétaire des États-Unis soutenant la croissance d’un marché offshore dans sa propre monnaie. Du point de vue de la Fed en tant qu’institution de politique intérieure, cela est difficile à comprendre — elle promouvait et soutenait l’expansion d’un marché non réglementé en dollars américains. Du point de vue de la Fed en tant qu’acteur financier international, cependant, cela avait plus de sens : les Eurodollars étaient devenus une monnaie internationale de facto après l’étalon-or, et quelqu’un devait soutenir la liquidité du marché.

Au moment où la Grande Crise Financière est arrivée, la Fed était confortablement établie comme la banque centrale de facto du monde, non seulement en raison de son rôle dans le soutien du marché des Eurodollars. L’extension par la Fed des lignes de swap internationales pendant la crise et ses renflouements très médiatisés de banques étrangères, comme RBS (quelque chose qui avait préoccupé Andrew Jackson, et qui avait motivé son veto contre la deuxième banque des États-Unis), ont révélé jusqu’où la Fed était prête à aller dans son rôle de soutien financier international. Mais sa justification était la suivante : étant donné l’intégration profonde du secteur financier américain avec la finance mondiale (cultivée en partie par la Fed elle-même), la Fed doit rechercher la stabilité du système financier international (ou plus précisément, certaines parties de celui-ci, demandez simplement à ces nations qui n’ont pas reçu de lignes de swap à la suite de 2008).

Ce type de justification, et l’action qui en découle, provient d’une compréhension particulière du rôle de la banque centrale : qu’elle a un objectif d’intérêt public, dédié à la stabilité du système financier national, et par procuration mondial. Selon cette vision, un système financier international puissant est dans l’intérêt public.

Cela est tout à fait différent de l’alternative qui voit la banque centrale comme une agence indépendante de l’État — comme l’EPA, la FTC ou la SEC — avec pour objectif d’exécuter la politique monétaire dans l’intérêt public. Dans cette vision, ce qui est dans l’intérêt public, qui est le public, et qui a le droit d’exprimer ses intérêts sont toutes des questions pertinentes. En d’autres termes, cette conception alternative de la Fed la place fermement dans le contexte de la politique intérieure, et beaucoup moins clairement dans la position de soutien à la finance internationale.

La tension au cœur de la Réserve fédérale, alors, concerne tout l’intérêt public. Qu’est-ce que c’est ? Ou plus précisément, qui a le droit de le définir ? Une vision de la Fed part du principe que la stabilité du système financier international est dans l’intérêt du public américain. L’autre vision considère que définir l’intérêt public est une question de politique intérieure.

« La tension au cœur de la Réserve fédérale concerne tout l’intérêt public. »

Avec ce contexte historique en main, nous pouvons voir la bataille d’aujourd’hui autour de la Fed sous un nouveau jour. Les actions de Trump, notamment en sapant l’indépendance de la Fed, ont commencé à perturber l’arrangement de gouvernance financière mondiale. Pour la première fois depuis au moins les années soixante, nous voyons des fissures dans la vision dominante selon laquelle la banque centrale devrait chercher à préserver l’efficacité et l’efficience du système financier national et ainsi soutenir le fonctionnement du système financier international. Mais si les actions de Trump éloignent la Fed du consensus précédent, vers quoi poussent-elles la banque centrale ?

Il existe des arguments raisonnables en faveur du changement des structures contemporaines de la Réserve fédérale, et en particulier de sa relation avec le système financier international. Un système financier international basé sur la création de monnaie nationale non régulée ne semble pas sensé, et il y a eu de nombreuses propositions au fil des ans pour le changer. De plus, le déplacement des pouvoirs financiers mondiaux a amené certains à croire qu’il pourrait changer de toute façon, même si ce n’est pas intentionnellement. Mais qu’en est-il de transformer la Fed en une agence préoccupée par la poursuite d’une politique monétaire dans l’intérêt public telle qu’articulée par la politique intérieure ? Les arguments en faveur tendent à souligner que toute politique monétaire de ce type devra être ancrée dans les politiques de l’État-nation. Mais ils pointent clairement vers un contrôle plus parlementaire, et non présidentiel, de la banque centrale. Si les actions du Président ailleurs (notamment en matière de crypto) sont un quelconque guide, Trump cherchera à utiliser la capacité de l’État à créer de l’argent et à réguler la création privée de celui-ci pour remplir ses propres coffres aux dépens de tout le monde. C’était précisément l’inquiétude des fondateurs américains, qui ont explicitement placé le pouvoir de réguler la valeur de la monnaie entre les mains du Congrès, et non du Président, car ils craignaient que dans un tel cas, il puisse se prendre pour un roi.

Et Trump le fait sans aucun doute. La question est de savoir si ce prétendu roi prévaudra dans une bataille avec le système financier mondial ? Les enjeux sont indéniablement élevés. Mais ce qui se cache derrière cette bataille est cette question ancienne et plus profonde : qui devrait définir l’intérêt public ? Le débat actuel oppose Trump, le prétendu roi, à Powell, le préservateur sensé de la stabilité financière internationale. Il n’y a ici aucune voix pour la politique démocratique intérieure dans l’articulation de l’intérêt public, et cela pourrait être la chose la plus inquiétante de toutes.