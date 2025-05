Supposons que les écrivains tiennent des journaux et des correspondances avec un esprit d’exhibitionnisme, sensibles à la possibilité que ces textes puissent éventuellement éclairer leurs biographies ou même être publiés. Notes to John, publié par Knopf sous la direction des exécuteurs littéraires de Joan Didion, est un compte rendu informel des séances de l’auteure avec son psychiatre, Roger MacKinnon, adressé à son mari, John Dunne. Ces rendez-vous ont eu lieu sur une période de deux ans à la fin des années quatre-vingt-dix et tournaient largement autour de la fille adoptive du couple, Quintana, âgée de 34 ans — sa dépression, son alcoolisme et, ce qui était le plus abominable pour Didion, son manque d’ambition professionnelle.

Dans la couverture anticipée de Notes, les exécuteurs de Didion (un groupe qui comprend son agent, son éditeur de longue date et l’éditeur actuel de Knopf) prennent soin de souligner que lorsque les mémos ont été découverts, ils avaient été imprimés et organisés chronologiquement dans un dossier près du bureau de l’auteure, comme si le geste d’organiser des documents dans un dossier à 50 cents constituait une instruction pour publier son contenu dans un livre relié brillant à 32 $ des décennies plus tard.

La vie et l’œuvre de Didion étaient régies par sa capacité infâme à la retenue. Elle exerçait un degré de discrétion presque anachronique, un niveau de dignité qui ne serait pas possible pour les figures publiques qui sont venues après. Mais même en mettant de côté la persona de Didion, c’était une écrivaine célèbre pour son perfectionnisme méticuleux, une femme qui réécrivait ses brouillons des dizaines de fois jusqu’à ce que chaque phrase chante. Il est difficile d’imaginer qu’elle accepte de publier un livre dont la première ligne est : « Je ne prends pas de Prozac ». Peut-être que si Didion avait eu l’opportunité de façonner ces mémos en un projet avec plus de direction et d’économie, ce livre aurait mérité sa place dans son œuvre. Mais en l’état, on se demande si Didion accorderait même que Notes to John se qualifie de véritable livre, une unité de composition qui pourrait être empilée aux côtés des collections de non-fiction magistrales de Didion comme Slouching Towards Bethlehem et The White Album.

Dans ses transmissions privées à son mari de près de 40 ans, Didion apparaît comme réservée et autocensurée. Dans un travail de cette nature, nous espérons déterrer au moins quelques détails égarés qui pourraient compliquer notre compréhension de la vie intérieure de l’auteure. Le seul aspect intéressant de ce projet est le geste lui-même — l’impulsion de cataloguer ses séances de thérapie et de les rapporter à son mari. Mais le ton est prosaïque et clinique, écrit comme si sous une ordonnance du tribunal pour documenter ses réflexions thérapeutiques.

Didion & Babitz, la biographie double de Lili Anolik, proche du tabloïd, de Doan et de l’artiste Eve Babitz, publiée l’année dernière, offre des aperçus bien plus captivants sur l’état d’esprit de Didion. Anolik écrit : « Gravé en haut de son papier à lettres était Joan Didion Dunne, mais elle … traçait toujours une ligne à travers le Didion ». Cela pousse Anolik à se demander : « Si ‘Joan Dunne’ était comment elle souhaitait être connue, pourquoi n’a-t-elle pas commandé du papier à lettres avec une gravure de Joan Dunne ? Était-ce parce qu’elle voulait attirer l’attention sur le fait qu’elle, une grande écrivaine, permettait que son identité soit absorbée par celle de son mari, un écrivain mineur ? »

Dans ce cas, les effets personnels éparpillés de Didion sont plus révélateurs que ses écrits privés à sa plus proche confidente. Anolik n’est pas la première observatrice à remarquer la déférence cosmétique de l’auteure envers son mari, bien qu’elle fournisse le compte rendu le plus complet à ce sujet. Toujours dans Didion & Babitz, une lettre que Babitz a écrite mais n’a pas envoyée à la petite Joan Didion dans les années soixante : « L’équilibre des pouvoirs entre vous et John se serait-il effondré depuis longtemps s’il n’y avait pas le fait qu’il vous considère beaucoup du temps comme une enfant, donc c’est bien que vous soyez célèbre ? Et vous-même continuez à rendre cela plus acceptable parce que vous faites toujours référence à votre taille. »

L’équilibre des pouvoirs dans le mariage Didion-Dunne était délicat. Le vieil ami du couple, Dan Wakefield, a commenté leur chronique commune dans un magazine : « The Saturday Evening Post voulait que Joan écrive une chronique intitulée Points West. Elle a dit qu’elle le ferait, mais seulement si elle pouvait alterner l’écriture de la chronique avec John, et seulement si elle et John pouvaient chacun avoir leur propre signature. »

Comme Andy Warhol, Didion a vu quelque chose dans la culture américaine avant que la culture ne le voie en elle-même. Elle était en avance sur son temps, une sorte de proto-trad-wife — une principale soutien de famille se déguisant en reine de beauté. Didion aurait épousé un foyer aisé à revenu unique si cela avait été son ambition, se consacrant à la maternité et à la vie de famille, écrivant pendant son temps libre. Mais, comme l’observe avec acuité Anolik, Didion voulait à la fois « la célébrité démocratique d’un écrivain populaire et la grandeur aristocratique d’un génie littéraire reconnu. »

Comme les tradwives qui sont venues après elle, elle ne pouvait pas réprimer son carriérisme, ni son appétit pour la célébrité et l’attention. Les influenceurs conservateurs contemporains monétisent la performance de la maternité et de l’entretien ménager, mais Didion a façonné l’archétype alors qu’il possédait encore une aura de nouveauté, rejetant la contre-culture naissante, se conformant à un modèle de féminité du Vieux Monde et le rendant cool. Elle est rarement reconnue pour sa contribution suprême au phénomène qu’est la It Girl socialement conservatrice. Chaque fois qu’elle dénonçait l’esprit de l’époque — la Révolution sexuelle, le mouvement des femmes, presque chaque aspect des années soixante — son étoile brillait davantage.

Mais Didion n’a jamais réussi à vivre selon ses aspirations traditionnelles, même dans ses fantasmes. Elle a dit au Dr MacKinnon : « J’entends toujours que les petites filles s’imaginent en mariées, princesses en robes de mariée. Je n’ai jamais eu cela : ma première image de moi en train d’être ‘mariée’ était de divorcer, quittant un palais de justice dans une ville d’Amérique du Sud, portant des lunettes de soleil et me faisant prendre en photo. » En effet, à aucun moment elle n’a encouragé sa fille, Quintana, à sortir avec quelqu’un ou à envisager le mariage. Elle a passé la majeure partie de ces séances thérapeutiques à se lamenter sur le refus de Quintana de saisir les opportunités que Didion lui trouve en photographie, même si sa fille admettait qu’elle se sentait insatisfaite de son travail éditorial. Elle exprimait continuellement sa frustration que le focus de Quintana semble être sur « quitter son emploi plutôt que d’aller quelque part de spécifique ».

Il ne lui est apparemment pas venu à l’esprit que le travail pourrait ne pas offrir la même salvation à Quintana qu’à elle et Dunne. Le statut était la prescription de Didion pour l’alcoolisme et la dépression. La superficialité était sa précieuse sagesse maternelle. Elle a dit à son médecin : « J’avais dit à plusieurs reprises au cours des dernières années — lorsque Quintana exprimait son malheur ou son désespoir face à sa situation — j’avais essayé d’expliquer qu’elle devait prendre une décision pour être heureuse. Qu’il y avait un véritable avantage à afficher un visage heureux. » Au cours de quelques dizaines de séances, l’auteure a rassemblé une impression du bien-être de Quintana basée sur son enthousiasme pour sa vie professionnelle et sa capacité à gérer des tâches quotidiennes de base. Lors de l’une de ses premières séances, Didion a exprimé sa confusion face à la rechute de Quintana dans l’addiction, disant : « Elle semblait bien, une tempête d’efficacité — j’avais même aujourd’hui reçu un chèque pour le remboursement médical, avec tous les documents efficacement surlignés, prêts à être classés. » Et c’est ce que la succession Didion a livré avec Notes : des documents efficaces, prêts à être classés.

Les notes qui ont été initialement imprimées dans les fichiers de Didion se terminent en 2001, bien que la collection inclue un bref supplémentaire de 2003, récupéré de l’ordinateur de Didion, écrit huit mois avant la mort de Quintana. L’image que ces transmissions peignent est celle d’une femme dont la capacité à comprendre les personnes dans sa vie s’étendait uniquement à son mari. Même alors, il y avait des instances où le masque se fissurait, et la docilité cultivée de Didion envers son mari se désintégrait. En 1969, Didion a écrit qu’elle et Dunne étaient en vacances à l’hôtel Royal Hawaiian, « au lieu de demander le divorce ». Un autre moment révélateur de la biographie de Didion : après avoir fait une fausse couche dans sa vingtaine, elle a exprimé des regrets d’« avoir manqué un moment intéressant à Cuba ».

Ce cynisme désinvolte — l’avortement réduit à du tourisme — n’est pas tout à fait en accord avec la persona soigneusement cultivée de Didion : une bonne fille protestante, la débutante de Sacramento qui a commencé dans National Review. Ces révélations reflètent ce que Anolik appelle les « extrêmes contradictoires de Didion… dissimulation et exposition, mystère et évidence ». Les paradoxes sont habilement tissés dans ses mémoires Blue Nights et The Year of Magical Thinking, écrites alors que Didion était à l’apogée de ses capacités, et pouvait réfléchir à la mort de Quintana avec transparence et contrôle. Le problème avec Notes est qu’il est dépourvu de paradoxe ; c’est une exposition sans dissimulation, une évidence sans mystère, une femme écrivant à et pour son mari. Que ces mémos aient été intéressants pour John Dunne au moment de leur rédaction ou non, il est peu probable qu’ils intéressent le lecteur moyen.