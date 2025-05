On pourrait penser que si Donald Trump voulait vraiment rendre l’Amérique à nouveau grande, il éviterait de prendre des mesures qui pourraient endommager irréparablement sa plus célèbre université, celle qui a contribué plus que toute autre au prestige de la science et de l’apprentissage américains. Mais il fait précisément cela. Son administration a annulé ou gelé plus de 3 milliards de dollars de financement fédéral pour la recherche à l’Université Harvard. Elle a également exigé que l’université accepte une longue liste de changements dans sa gouvernance, ses procédures disciplinaires et la composition de son corps professoral et de ses étudiants. Harvard a refusé de se conformer, intentant une action en justice contre le gouvernement pour débloquer les fonds. La bataille est susceptible d’avoir d’énormes conséquences pour l’avenir de l’enseignement supérieur américain.

Les partisans de Trump répètent une série d’arguments qui semblent, à première vue, parfaitement raisonnables. Harvard, soulignent-ils, a une dotation de plus de 53 milliards de dollars. Pourquoi a-t-elle besoin de subventions gouvernementales ? Et si l’université a besoin de fonds extérieurs, pourquoi les entreprises privées ne peuvent-elles pas les fournir ? N’est-ce pas hypocrite pour Harvard de prendre de l’argent public tout en refusant toute supervision gouvernementale, surtout lorsque le corps professoral et le corps étudiant de l’université penchent si fortement à gauche ? Enfin, le gouvernement n’a-t-il pas la responsabilité de retenir des fonds lorsque l’université laisse l’antisémitisme se répandre sur le campus ?

Mais comme beaucoup d’arguments superficiellement raisonnables, ceux-ci sont en fait tous incorrects. S’ils ont été largement acceptés dans l’opinion publique américaine, c’est en partie parce qu’auparavant, jusqu’à cette année, des universités comme Harvard n’avaient jamais eu besoin d’expliquer au public comment elles fonctionnaient. Le système de financement de la recherche était en place depuis des décennies, pour la plupart sans controverse. Et, depuis janvier, les universités ont été prises au dépourvu, incertaines de savoir si elles devaient négocier avec l’administration (comme Harvard a d’abord essayé de le faire) ou lui résister, tout en essayant de s’excuser et de contenir la propagation très réelle de l’antisémitisme sur leurs campus au cours de l’année écoulée. Harvard a sans doute beaucoup à répondre, mais pas de la manière dont l’administration Trump le pense. Les actions de l’administration sont à la fois illégales et destructrices.

Considérons la question du soutien gouvernemental. Il est vrai qu’Harvard, l’université la plus riche du monde, n’a pas besoin de « subventions ». Mais le financement de la recherche qu’elle reçoit n’est pas une subvention. Depuis de nombreuses décennies, le Congrès américain considère qu’il est dans l’intérêt national que le gouvernement investisse dans la recherche scientifique à long terme. Il a mandaté, par le biais de la législation, que les agences fédérales, en particulier les National Institutes of Health (NIH), allouent des fonds de recherche pour enquêter sur des questions telles que le cancer, les maladies infectieuses, les maladies cardiaques, le vieillissement, la toxicomanie, et ainsi de suite. Chaque année, le Congrès attribue des fonds spécifiquement pour ces objectifs et charge le NIH et d’autres agences de choisir les meilleurs projets de recherche, puis de surveiller les résultats. En d’autres termes, le Congrès, travaillant par l’intermédiaire des agences, paie les universités pour mener des recherches dans l’intérêt national. Il ne remet pas des fonds que les universités peuvent utiliser pour n’importe quel but ; ces fonds ressemblent davantage à des frais payés pour des services spécifiques.

Il est vrai qu’en plus du financement direct de la recherche, le NIH paie également des « coûts indirects » importants aux universités pour couvrir les dépenses partagées entre de nombreux projets individuels, y compris l’infrastructure en particulier, ainsi que certains coûts d’équipement et de main-d’œuvre. C’est une pratique de longue date que l’agence a négociée avec les universités, en grande partie pour éviter d’avoir à répartir les dépenses en question entre de nombreux projets de recherche individuels. Dans le passé, les universités ont abusé du système des « coûts indirects », mais plus récemment, le NIH a établi une surveillance beaucoup plus étroite.

Les entreprises privées pourraient-elles prendre en charge le rôle actuellement joué par le gouvernement fédéral ? Dans certains cas, oui, mais dans la plupart, non. La recherche que le Congrès et des agences comme le NIH financent est du genre que les entreprises privées éviteront probablement, car les découvertes en question pourraient ne pas générer de revenus pendant des décennies — ou le retour pourrait se manifester sous la forme d’une amélioration de la santé publique, plutôt que sous forme monétaire. Il est compréhensible que les entreprises souhaitent un retour sur leur investissement.

Une université comme Harvard pourrait-elle financer la recherche elle-même à partir de sa dotation ? Pendant un certain temps, mais seulement avec difficulté. Comme la plupart des universités, la dotation d’Harvard n’est pas un pot d’argent unique, mais une collection de milliers de comptes différents, dont la plupart ont été donnés à des fins spécifiques : aide financière ; un centre d’études à l’étranger ; une chaire, etc. Dans la plupart des universités américaines d’élite, pas plus de 15 % de la dotation est « non restreinte » — légalement capable d’être utilisée à n’importe quel but. Et ces universités considèrent également qu’il est de leur responsabilité fiduciaire de ne pas dépenser la dotation, mais seulement d’utiliser le rendement annuel, qui peut s’élever à aussi peu que 4 %. En d’autres termes, même si Harvard décidait d’utiliser tous les rendements de sa dotation non restreinte pour financer la recherche scientifique (au détriment d’autres domaines de l’université dans le processus), il serait peu probable qu’elle obtienne beaucoup plus de 320 millions de dollars par an. C’est beaucoup, mais c’est bien moins que la somme que le gouvernement paie actuellement à Harvard pour mener des recherches dans l’intérêt national.

Quoi qu’il en soit, ces dépenses ont été mandatées par le Congrès — un organe démocratiquement élu. La seule responsabilité de l’exécutif du gouvernement est de s’assurer que les objectifs déclarés du Congrès sont poursuivis de la manière la plus efficace possible. Le Congrès n’a jamais exigé que la recherche scientifique doive être conforme à l’agenda idéologique du président, et il n’a pas donné au président, ni à l’exécutif qu’il supervise, la permission de couper les financements de manière arbitraire.

Mais les universités doivent-elles vraiment accepter la surveillance du gouvernement si elles reçoivent des fonds publics ? En effet — et elles l’ont fait pendant des décennies. Cette surveillance a été établie par le Congrès dans le Civil Rights Act de 1964, qui stipule que les universités acceptant des fonds fédéraux ne peuvent pas permettre sciemment que les droits civils de leurs étudiants, enseignants et personnel soient violés. Si d’autres formes de surveillance gouvernementale doivent être imposées au-delà de cela, c’est au Congrès de le faire, pas au président.

L’administration Trump le sait, et c’est pourquoi elle a justifié ses actions en se référant au Civil Rights Act. Elle a accusé Harvard de violer les Titres VI et VII, qui interdisent la discrimination fondée sur la race et la religion. Et elle pointe du doigt les manifestations étudiantes qui, dans de nombreux cas, ont sans aucun doute franchi la ligne entre la critique d’Israël et l’antisémitisme, et ont fait craindre pour la sécurité de nombreux étudiants juifs. Juste cette semaine, Harvard a publié un rapport qui dépeint l’université luttant pour contenir des expressions de haine et d’intimidation qui ont fréquemment franchi la ligne floue séparant l’anti-sionisme et l’antisémitisme. (Un rapport compagnon a révélé que 47 % des répondants musulmans à l’université ne se sentaient pas en sécurité sur le campus.)

Mais le Civil Rights Act établit également une procédure que le gouvernement fédéral doit suivre s’il estime que les Titres VI ou VII ont été violés. Il doit commencer une enquête formelle, produire un rapport formel et donner à l’université la chance de répondre. Si, à l’issue de cette procédure, le gouvernement se prononce contre l’université, alors il peut retenir des fonds — mais uniquement pour les parties de l’université où la violation a eu lieu.

L’administration Trump n’a suivi aucun aspect de cette procédure législativement mandatée. Elle n’a pas produit de rapport formel, ni donné à Harvard la chance de répondre. Elle a surtout coupé les fonds à la Harvard Medical School, qui n’a pratiquement pas été le site de manifestations ou d’incidents antisémites. De plus, la liste des demandes qu’elle a envoyée à Harvard à la mi-avril n’incluait pas seulement le traitement des problèmes d’antisémitisme sur le campus. Comme noté, elle a appelé Harvard à réformer sa gouvernance, ses mécanismes disciplinaires, ses procédures d’admission et ses procédures de recrutement. Elle a demandé que des mesures soient prises pour garantir la « diversité des points de vue » sur le campus — ce qui signifie le recrutement de conservateurs pour compenser la position politique largement libérale du corps professoral.

Maintenant, il est possible de soutenir qu’Harvard pourrait bénéficier d’un plus grand degré de diversité des points de vue qu’elle n’en a actuellement. Son corps professoral penche en effet assez à gauche, et le climat intellectuel pourrait bénéficier de moins de pensée de groupe, plus de véritable débat. L’université doit également étouffer le genre d’activité antisémite horrible qui a eu lieu l’année dernière. Elle doit s’assurer que le harcèlement et l’intimidation des Juifs décrits dans le rapport de cette semaine prennent fin, ainsi que le harcèlement et l’intimidation des musulmans. Si le président Trump souhaite inciter Harvard dans cette direction, très bien. Mais il devrait le faire de manière légale.

Et, de toute façon, bien que le corps professoral et les étudiants de Harvard penchent assez à gauche, cela ne signifie pas que l’ensemble de l’université est d’une manière ou d’une autre sous l’emprise de l’idéologie « woke », comme semblent le croire les partisans de Trump. Harvard est une opération massive. Elle a des écoles de médecine, de dentisterie, d’ingénierie et de commerce — aucune d’entre elles n’étant connue comme bastion de la « wokeness ». Elles ont à peine été mentionnées dans le rapport, et pourtant elles seront tout de même pénalisées.

En effet, les effets destructeurs des actions de Trump pèseront le plus lourdement sur les parties les moins politiques de l’université. Il sera difficile pour Harvard de remplacer les fonds que le gouvernement fédéral retire, et encore plus difficile pour les institutions avec des dotations plus petites. Le résultat est que les programmes de recherche qui ont contribué de manière inestimable à la connaissance scientifique, à l’avancement technologique et à la santé publique seront réduits ou complètement arrêtés. Harvard et d’autres universités de premier plan n’attireront plus certaines des meilleures têtes du monde entier. Des milliers de personnes à Harvard seulement — des personnes qui n’avaient rien à voir avec les manifestations — pourraient perdre leur emploi, tandis que les entreprises qui fournissent du matériel aux chercheurs universitaires pourraient faire faillite. Ce niveau de préjudice est extrêmement disproportionné par rapport aux défauts que l’université aurait prétendument commis, et ce n’est pas légal. Même si vous pensez que « Harvard l’a bien cherché », l’assaut de l’administration Trump n’est pas la solution.