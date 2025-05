Gary Lineker, prince parmi les experts du football, retweeteur avide des opinions des autres, un homme avec plus de cœur que de manches pour le porter, n’aime pas ce qui se passe à Gaza. « Je ressens juste de la compassion pour les Palestiniens », dit-il. À quoi la réponse « Qui ne le ferait pas ? » n’est ni un rejet ni un soutien. Il n’y a rien de mal à ressentir ce que tout le monde ressent. Ce qui est mal, c’est de croire que ce que vous ressentez vous rend juste parce que vous le ressentez.

Concernant le conflit tortueux et tragique entre les Israéliens et les Palestiniens, Lineker a choisi de ne voir ni la tortuosité ni la tragédie. « Les gens disent que c’est un problème complexe », a-t-il déclaré, « mais je ne pense pas que ce soit le cas. »

Que voit donc Lineker que les autres ne voient pas ? Ou est-ce une question de ce que Lineker ne voit pas que les autres voient ? Quoi qu’il en soit, il a constamment promulgué une position pro-palestinienne et anti-sioniste sans subtilité, pour laquelle il a courageusement refusé de s’excuser. Pourquoi devrait-il le faire ? En quoi a-t-il péché ? Ce n’est pas comme s’il était antisémite. La vérité seule — la vérité dans sa forme la plus simple et la plus brute — n’a-t-elle pas été son guide ?

Mais aller à la guerre armé uniquement de simplicité, c’est aller à la guerre nu. Tout le monde ne le remarquera pas. Ceux dont la nudité vous retweetez ne le feront certainement pas. Et à vos propres yeux, il est impossible de savoir quel héroïsme richement vêtu vous voyez. Mais aux yeux de ceux qui croient, avec le poète Donne, qu’au sommet d’une immense colline, escarpée et raide, la vérité se tient, et celui qui veut l’atteindre doit et doit aller — l’ancien buteur prolifique semble mal équipé pour être un voyageur parmi les hauteurs rocheuses de la véracité.

« Un rat, un rat ! » Pas un vrai rat, mais un emoji. Là, sans honte, remuant sa queue pour que tout le monde puisse le voir, dans le corps d’un autre des posts pro-palestiniens retweetés par Lineker. « Un trope antisémite si éhonté », selon les mots du commentateur de The Sunday Times, Matthew Syed, « que je ne vais pas insulter votre intelligence en expliquant pourquoi c’est le cas. »

Éhonté, cela pourrait l’être, mais Lineker ne le voit pas. Ne le comprend pas. Ne le saisit pas. Ne sait rien de la longue histoire du rat dans l’iconographie de la haine des Juifs, un motif d’un attrait particulier pour les nazis qui pouvaient dépeindre leur ambition d’exterminer les Juifs comme hygiénique, puisque les rats, comme nous le savons tous, propagent des maladies.

Ce qui est important dans le contexte du conflit israélo-palestinien, pourquoi ? Parce que quiconque parlerait du sionisme devrait savoir un peu ce qu’il a été inventé pour sauver les Juifs.

“Quiconque parlerait du sionisme devrait savoir un peu ce qu’il a été inventé pour sauver les Juifs.”

Il n’est pas difficile de voir pourquoi le post en question a d’abord suscité l’intérêt de Lineker. « Sionisme expliqué en deux minutes », promettait-il. Un peu long, étant donné le refus de Lineker de voir la complexité, mais l’explication, quand elle arrive, ne prend que deux secondes. « Ils prennent la revendication territoriale comme si c’était la leur. »

Assez grossier en tant qu’histoire sans l’emoji de rat, avec lui, il ne peut guère y avoir de doute, à moins que vous ne soyez Lineker, sur le statut de cette « explication » de deux secondes. Le rat, symbole si puissant pour les nazis, a un nouveau foyer dans la propagande arabe. Le Juif est à nouveau l’objet d’une ambition exterminationniste.

Quoi qu’il en soit, ce qui pousse Lineker à réaliser enfin à quoi il a associé son nom — lui, un homme, rappelez-vous, sans malice contre les Juifs — il supprime le post et s’excuse. Bish, bash, bosh. Pas de mal fait. Il ne savait pas, c’était tout. Peut-être que tout ce qu’il a vu était une souris mignonne, remuant sa queue. Crédit où le crédit est dû. Il a agi. Et a dit désolé. Désolé, désolé, désolé.

Mais désolé pour quoi exactement ?

Pour avoir été découvert ? Pour ne pas avoir reconnu l’une des images les plus infâmes des nazis ? Pour avoir brièvement soutenu les mots d’un Palestinien avec qui l’idée du Juif comme vermine s’accorde facilement.

Aucun d’entre nous n’est aussi éduqué qu’il le devrait. Et l’ignorance de Lineker n’a d’importance que parce qu’il se jette dans la mêlée d’un conflit amer sans savoir, ou vouloir savoir, quoi que ce soit à ce sujet, à part ce qui peut être glané d’une vidéo de deux secondes produite par un parti d’un côté dont le seul but est de dénigrer l’autre.

Lineker n’aurait pas dû avoir besoin du rat pour lui dire que ce qu’il a « partagé » était odieux. Mais on ne sait jamais sous quelle forme l’illumination va se manifester. Alors écoute le rat, Gary. C’est ce qu’il essayait de te dire. N’importe quel mépris pour le sionisme dans sa version actuelle, mais commenter ce que c’est ou pourquoi c’est ainsi quand tu as peu de connaissances sur la haine meurtrière qui l’a rendu nécessaire — le désespoir de l’exil et le désir de retour chez soi qui l’ont finalement provoqué — c’est comme porter un jugement sur Black Lives Matter sans être conscient qu’il y avait un commerce d’esclaves. Tu ressens l’angoisse des Palestiniens, dis-tu. Ta compassion est admirable. Bien que la compassion avec compréhension serait encore plus admirable. Être silencieux, c’est être complice, dis-tu. Ce n’est pas un laissez-passer pour s’enflammer et fulminer autant que tu le souhaites. Être ignorant, c’est aussi être complice.

Et maintenant que tu as admis et présenté des excuses pour ce dont tu n’étais pas conscient cette fois-ci, que dirais-tu d’une excuse pour toutes ces interventions antérieures où tu n’avais aucune connaissance ? Ferme les yeux et imagine un rat agitant sa queue au bas de chaque page que tu as postée. Ça fait mille excuses que tu nous dois, Gary.

Oh, et mets des vêtements.

***

Une version de cet article est d’abord apparue sur le Substack de Howard Jacobson, Streetwalking with Howard Jacobson.