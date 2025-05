Kemi Badenoch n’est Tory leader que depuis environ 10 minutes, mais des initiés commencent déjà à la critiquer. Le tumulte fabriqué autour de son Jag privé mettant en péril la sécurité nationale sent les faux amis en mouvement et n’est que le dernier d’un long fleuve de sabotages des allégations. Pendant ce temps, même ses partisans se plaignent de son lente agonisante à proposer quoi que ce soit ressemblant à une politique.

Mais quelle est l’alternative ? Robert Jenrick, qui a été deuxième derrière Badenoch lors de l’élection à la direction des Tory l’année dernière, est actif sur les réseaux sociaux, parfois même — horreur — avec des idées politiques. Récemment, il a ajouté sa voix à ceux qui exhortent Badenoch à se dépêcher de développer la sienne. Le soupçon persiste, cependant, qu’il préférerait en réalité qu’elle se dépêche de quitter le rôle de LOTO, afin qu’il puisse tenter sa chance.

Jenrick ne pourrait guère être pire que Badenoch. Sous son leadership peu inspirant, les Tories ont glissé vers une humiliant quatrième place, derrière le Labour, le Reform et les Lib Dems, amenant des affûteurs de couteaux anonymes à faire circuler l’idée la plus absurde de toutes : ramener Boris Johnson.

Mais cette absurdité est sûrement emblématique du conservatisme du Parti conservateur, dans le sens petit-c de préférer s’en tenir à des quantités connues. Il en va de même pour Badenoch. C’est juste que la vision du monde qu’elle représente n’a d’attrait que pour un sous-ensemble de l’électorat britannique qui rétrécit rapidement. Et le fait qu’une proportion élevée de ce sous-ensemble soit composée de membres Tory capables de voter lors des concours de leadership est, dans ces circonstances, malheureux pour la viabilité à long terme du parti.

Les Tories sont-ils donc condamnés ? C’est pire que cela. Le danger est que ce n’est pas seulement notre plus ancien parti politique qui trébuche vers l’irrélevance, mais l’ensemble du système de gouvernement dans lequel il s’est formé et a prospéré.

Le Parti Tory s’est constitué lors de la crise d’exclusion de 1679, peu après la guerre civile et la restauration, alors que l’Angleterre était encore une monarchie absolue. À l’origine, le parti des intérêts fonciers, en opposition aux Whigs mercantilistes, au 19ème siècle, a fini par embrasser le mercantilisme lui-même après l’abrogation des lois sur le maïs. Plus tard, ces Tories ont trouvé un nouvel adversaire : le Labour, le parti de la classe ouvrière industrielle.

Un siècle plus tard, la Grande-Bretagne n’est plus un empire et est largement désindustrialisée. La plupart des élites ne sont pas tant foncières que post-géographiques, jouissant d’existences raffinées en tant qu’exilés fiscaux transnationaux ultra-mobiles. L’ère Blair a également vu le Labour dévoré par le whiggisme. Et maintenant, le système de protection sociale d’après-guerre — fondé sur une population en âge de travailler en constante augmentation et une croissance économique perpétuelle — fait face à un effondrement démographique, alors que sa base fiscale en âge de travailler, en diminution, devient de plus en plus accablée et rancunière.

Et peu importe quel parti forme un gouvernement, nous constatons que la même politique maintient le spectacle fiscal sur la route et graisse la glissade nationale vers la crise : en effet, selon un récent rapport de David Betz, professeur d’études de guerre au King’s College, peut-être même un conflit civil. Cette politique est le cœur du défi de Reform à Badenoch, et à la politique de chaque gouvernement des vingt-cinq dernières années : le nœud gordien que les Tories ont passé 13 ans à prétendre défaire, avant d’abandonner et de simplement l’agrandir. C’est-à-dire, reconstituer la main-d’œuvre en déclin de la Grande-Bretagne par le biais d’une migration intérieure à grande échelle.

Le problème est existentiel pour notre établissement. La Grande-Bretagne est une démocratie ; le public électoral aime l’État-providence et n’aime pas l’immigration ; mais les gens n’ont pas assez d’enfants pour maintenir la population stable, sans parler de la faire croître. Cela a abouti à un problème épineux pour lequel il n’existe pas de solution évidente qui soit à la fois efficace et suffisamment populaire pour obtenir une majorité démocratique. Vous ne pouvez pas rééquilibrer les comptes sans des coupes dans le bien-être si brutales que vous allez appauvrir des millions de personnes, dont la plupart sont des électeurs, ou des hausses d’impôts qui tuent la prospérité et mettent en colère les plus aisés. Et vous ne pouvez pas faire croître la main-d’œuvre à court terme sans importer des travailleurs ; mais bien que la Grande-Bretagne soit, selon toute mesure sensée, l’un des endroits les moins racistes au monde, l’immigration de masse est maintenant si impopulaire auprès de ceux qui sont déjà ici que même Keir Starmer essaie de donner l’impression qu’il souhaite la réduire.

Mais personne ne s’attend à ce qu’il tienne ses promesses, pas plus que Boris ne l’a fait. Car malgré le fait que l’électorat demande une immigration plus faible depuis littéralement des décennies, chaque gouvernement qui est élu ayant promis de tenir cette promesse a rapidement vu le nœud gordien et a timidement fait marche arrière. Après un quart de siècle de « parler à droite et gouverner à gauche » sur cette question, les deux principaux partis ont perdu la confiance du public.

Alors que les politiciens s’agitent en vain autour de la fenêtre « modérée » d’Overton à la recherche d’une solution, un climat de désespoir en colère s’est emparé du pays. Tout est interprété comme un nouvel emblème de la même paralysie. Les signes de délitement social sont partout où vous regardez. La grève des poubelles à Birmingham dure maintenant depuis 11 semaines et ça continue. La petite criminalité a augmenté partout, en particulier dans les espaces publics urbains, y compris les vols et le harcèlement sexuel. Seulement 3 % des routes britanniques ont reçu une forme quelconque d’entretien l’année dernière. Et tout cela s’est produit alors que le coût de la vie a continué à grimper, et que l’humeur s’est détériorée.

À quel point vous croyez que l’un des problèmes ci-dessus est directement causé par l’immigration dépendra de vos préjugés politiques. La collecte des ordures et l’entretien des routes peuvent sembler exagérés, mais croyez-moi : vous pouvez trouver des Britanniques désabusés faisant le lien — dans le cas des nids de poule, Farage lui-même. D’autres, en revanche, grognent à propos des étrangers accédant — implicitement, sans mérite — à l’État-providence britannique, en particulier au logement social londonien souhaitable. Le discours fait peu de distinction entre migration légale et illégale : les migrants de la Manche sont devenus un symbole visuellement puissant de ce climat de rareté défensive, et de la colère correspondante face à l’incapacité apparente des gouvernements à répondre à la rareté croissante en priorisant leurs propres citoyens.

Nonobstant les plaidoiries des « modérés » du centre-droit, l’essor insurgé de Reform démontre l’attrait de cette droite de rareté plus tranchante. Au-delà de la base du parti conservateur, elle a déjà largement remplacé la vision civique-nationaliste de Cameron. Comme l’a récemment averti l’IPPR, cela menace également la gauche. Le changement est structurel : et peu importe où vous vous situez sur ces questions, leur importance croissante reflète la manière dont l’immigration est devenue un proxy explosif pour un mécontentement plus général vis-à-vis du règlement actuel.

Alors, que faire ? Le problème est particulièrement aigu pour les conservateurs, car leur seule figure charismatique restante — Boris — est irrémédiablement ternie par son échec à défaire le nœud gordien central : une trahison si flagrante qu’elle porte son nom, la soi-disant « Boriswave ». Pendant ce temps, Badenoch incarne la droite civique-nationaliste qui perd rapidement du terrain face à la droite de rareté insurgée.

Tout cela était censé avoir été résolu lors de la grande Borisquake de 2019, au cours de laquelle il a promis de « finaliser le Brexit » — ainsi qu’une baisse correspondante de l’immigration peu qualifiée, ou du moins, comme l’espéraient les électeurs. Il a fait (des gestes vides, comme il s’est avéré) des gestes en faveur de « l’élévation » des régions les plus pauvres du Royaume-Uni, se déplaçant à gauche sur l’économie et à droite sur la culture, et nous sortant du consensus libéral double devenu obsolète que tout le monde s’accordait à dire qu’il était à l’origine de la polarisation à travers le pays. Et pourtant, six ans plus tard, le même consensus libéral double a le pays dans un étau plus serré que jamais. C’est juste que maintenant, grâce aux confinements de Boris et à sa tentative subséquente de relancer l’économie par l’immigration de masse, cela s’accompagne d’un ordre secondaire croissant et désagréable d’ethnopolitique ; et — parce que la relance n’a pas fonctionné — aussi d’une crise fiscale imminente. Et le seul moyen de contenir ce mélange volatile semble, de plus en plus, être des contrôles répressifs sur la parole.

Voilà donc la conséquence à moyen terme de la gouvernance dite « modérée ». Personne ne devrait donc être surpris de voir le Parti Réformiste naviguer avec aisance dans le territoire politique socialement conservateur et économiquement de gauche qui était resté là, vide et délaissé, tout le temps où Boris était censé le revendiquer pour les Tories. Promettant de protéger le bien-être social tout en ralentissant radicalement l’immigration est consistamment populaire. Et pourtant, ni les Tories ni le Parti travailliste n’ont revendiqué cet objectif politique ouvert pour leurs équipes.

Pourquoi ? Les intérêts économiques concurrents en sont un facteur : les élites post-géographiques d’aujourd’hui ont généralement plus à gagner, économiquement parlant, en maintenant les frontières ouvertes. Et comme l’a soutenu le « collapsologue » Peter Turchin, là où les souhaits des élites et des masses divergent, même dans une démocratie, ce sont toujours les élites qui obtiennent ce qu’elles veulent.

Mais il est également possible que personne n’ait sérieusement tenté cette offre politique parce qu’il n’y a aucun moyen de la réaliser avec une base fiscale native en déclin. Farage promet maintenant l’impossible : un bien-être généreux et zéro immigration. Essayer de résoudre ce dilemme avec une population native en déclin a fait échouer les autres partis, et il n’est pas clair comment Farage réussira là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Du moins, pas sans modifier radicalement le cadre lui-même. Car, comme le note également Turchin, lorsque les élites se détournent des intérêts de la collectivité dans son ensemble, au profit de la simple diversion des ressources vers elles-mêmes, historiquement, cela entraîne finalement de graves troubles politiques : le pronostic peu réjouissant du professeur Betz.

Turchin suggère que le meilleur scénario dans de telles conditions est une prise de pouvoir par une contre-élite plus disposée à accommoder l’intérêt public plus large. Il note la stabilité remarquable de la Grande-Bretagne, par rapport à d’autres polities européennes, dans la gestion et la résolution des moments de crise tels que les émeutes des Corn Laws, avec un règlement ajusté. Alors qui sait : peut-être que le Parti Réformiste, ou une version du Parti Tory qui a subi une transplantation complète de personnel, de personnalité et d’histoire, pourrait être cette contre-élite. Des choses plus étranges se sont produites.

Mais en l’absence d’un changement radical, le nœud gordien resterait encore intact. Et si Boris nous a appris quelque chose, c’est que dire simplement « Pourquoi pas les deux ? » ne suffira pas. Le cakeisme a été complètement discrédité. Johnson n’est en fait pas seulement la mauvaise réponse, mais la réponse à la mauvaise question. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas seulement d’un leader plus attrayant pour livrer la formule existante, mais d’une formule différente. Ou, peut-être, d’un changement encore plus profond. Il n’est pas impossible qu’éventuellement, une contre-élite suffisamment radicale conclue que donner au public britannique ce dont il a besoin nécessitera de limiter fortement la capacité de ce même public à s’exprimer sur ce qu’il veut.

La dernière fois que nous avons été secoués par des questions politiques aussi profondes que celles d’aujourd’hui, le tumulte a produit une guerre civile, puis des Tories et des Whigs, et, finalement, une démocratie parlementaire pour faire le lien entre les désirs du public et le pouvoir politique. Maintenant, loin sur cet arc, ce public veut deux choses irréconciliables — et continue de détruire les partis qui échouent à livrer l’un ou l’autre.

La seule façon dont cela peut changer est soit par un changement de sentiment public suffisamment radical pour permettre les compromis nécessaires — soit, alternativement, le résultat malheureux prédit par le professeur Betz. C’est-à-dire : le chaos politique au niveau de l’ère juste avant la formation du Parti Tory, à partir duquel un nouvel accord pourrait émerger. Peut-être même un changement aussi transformateur que celui de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Les soi-disant « modérés » pourraient réfléchir que, aussi mince soit la chance de succès de la Réforme, dans ce contexte, Farage est le choix conservateur.