On dit que soutenir Everton est « la chose la plus scouse que vous puissiez faire ». Ce sentiment a toujours été palpable à Goodison Park, le stade du club. Des files d’attente devant Hot Wok, des feux d’artifice et des fumigènes à côté du pub The Brick, des enfants grimpant sur les arrêts de bus sur County Road. Il n’y a pas si longtemps, si vous vous gariez près du stade, de petites bandes de jeunes insistaient pour « surveiller votre voiture pour une livre » comme des apprentis Tony Sopranos en Nike Air Max.

Chaque fan de football vous dira que son stade est un endroit spécial. Mais à une époque où la Premier League est dominée par des pétro-États du Golfe, des milliardaires américains et des autocraties pratiquant le sportswashing, le Goodison Park vieux de 133 ans se distingue. Ses vieux sièges en bois et ses tribunes branlantes, grouillantes d’une foule scouse agressive, distillent l’ambiance d’un monde révolu, un retour en arrière, un morceau de musée d’un vieux jeu et d’une culture plus ancienne.

La Grande Vieille Dame surgit soudainement d’une mer de terrasses victoriennes en briques rouges à faible hauteur. Les tourniquets du jour de match jouxtent des rues résidentielles étroites, attirant les fans dans des corridors urbains étroits teintés de bleu et des points de congestion semblables à des tunnels autour de bars éclairés où les piétons se bousculent avec des fumeurs buvant dans des gobelets en plastique et des reprises d’Elton John résonnant dans les haut-parleurs. Goodison a la plus haute proportion de titulaires de billets de saison parmi les spectateurs de jour de match dans la ligue, ce qui signifie que les foules sont encore principalement composées de locaux qui assistent à chaque match à domicile, souvent sur plusieurs générations, généralement patrilinéaires.

Le chemin vers un match à domicile induit un sentiment de confort d’antan, comme entrer dans une impression de Lowry — un portail vers une époque différente qui ne s’arrête pas à l’intérieur du terrain. Nous, les Toffees, accueillons toujours une « Toffee Girl » en costume de laitière pour lancer des bonbons dans la foule les jours de match dans le cadre d’une vieille tradition du club. Naviguer dans la plupart des quatre tribunes implique des cavernes étroites, avec des fans entassés comme des sardines vers des bars risiblement obsolètes avec seulement un petit espoir d’être servi une lager tiède ou un Bovril avant la seconde mi-temps.

Mais plus maintenant. Les tribunes se tairont pour la dernière fois dimanche après un dernier match contre Southampton — du moins jusqu’à ce que le déménagement promis de l’équipe féminine d’Everton donne au terrain une nouvelle ambiance, et un nouveau bail de vie, beaucoup plus bienvenu mais probablement plus sobre. Après avoir passé presque une décennie sous la direction désastreuse d’un magnat iranien du pétrole, que beaucoup disaient être le pion d’un oligarque russe sanctionné, le club déménagera dans un tout nouveau stade sur le front de mer de Liverpool sous une nouvelle direction à temps pour la saison 2025-26.

Depuis un certain temps, Everton FC a été aussi intégré dans le nexus monétaire mondialisé et contemporain que n’importe quel autre club de première division, juste sans être particulièrement bon pour exploiter ce nouveau modèle commercial transnational à son avantage. Plutôt que de construire patiemment vers le haut avec des signatures sensées de talents inconnus venus de loin, les cowboys du conseil d’administration ont tenté de court-circuiter le jeu via des investissements ratés dans des joueurs surévalués et vieillissants, sans parler d’un manager superstar chargé de nous propulser vers le succès. Pendant ce temps, les structures du club ont été corrosivement sapées alors que le propriétaire s’impliquait dans les affaires de transfert au-dessus des têtes des entraîneurs et des directeurs sportifs. Mais maintenant, nous venons d’être achetés par un magnat du cinéma. Dan Friedkin, le nouveau propriétaire, était également le pilote de cascade de Tom Hardy dans Dunkerque, et sera donc familier avec notre habitude de présenter certains épisodes peu glorieux comme preuve de l’esprit supérieur de guerriers courageux retournant la situation contre toute attente.

Et pourtant, malgré l’assimilation évidente du club dans toute la culture souillée et pécuniaire de l’élite footballistique d’aujourd’hui, Everton parvient d’une manière ou d’une autre à dégager l’aura d’un David désordonné contre des Goliaths modernes et plus cool. Nous avons neuf titres historiques de première division à notre actif, plus que les méga-marques mondiales « Big Six » Chelsea et Tottenham réunies. Mais cela fait un moment qu’Everton n’a pas remporté de trophée — une FA Cup il y a trois décennies, et aucun titre de première division depuis 1987.

La plus grande éruption de rugissements evertoniens dont je me souvienne a été pour des gagnants de dernière minute, une victoire occasionnelle dans un derby, ou des scènes tumultueuses au milieu de combats de relégation laids. Pas, hélas, pour soulever des trophées. Mais tout supporter de division inférieure pourra attester que ces moments de joie sont ressentis tout aussi viscéralement, tout aussi intensément, que le soulèvement d’une coupe d’argent au sommet de la pyramide footballistique.

Lorsque mon père regardait Everton jeune homme, il voyait beaucoup de cela. Nous étions même connus sous le nom de « École de la science », pour notre style de jeu progressif et à la pointe. C’était le Guardiola-ball de son époque. Avec des exceptions honorables et de courte durée, pour la plupart de ma vie, un surnom plus récent a semblé plus approprié : les Chiens de guerre. Ce qui nous manque en finesse, en art et en pouvoir d’étoile a été amplement compensé par l’effort fourni et la détermination acharnée. Certains ont comparé l’approche de notre dernier entraîneur à « Brexit-ball », signifiant défensif, têtu, peu esthétique, avec beaucoup de longs ballons rappelant le jeu anglais traditionnel.

Ce n’est pas un hasard si deux des plus grandes « légendes du club » de ces dernières années, les incarnations de l’esprit d’Everton, ont été Séamus Coleman — un Irlandais passionné et de longue date acheté à Sligo Rovers pour la somme faramineuse de 60 000 £ ; et Duncan Ferguson — le seul homme à avoir été emprisonné pour une faute commise sur un terrain de football, qui a célèbrement « mis au tapis » deux cambrioleurs qui s’étaient introduits chez lui à l’apogée de sa carrière.

Une grande partie de l’image de soi des Evertonians, construite au cours de 30 ans de douleur, est due au succès relatif d’un étrange groupe de nouveaux venus basé à seulement un mile de Goodison, dans le même code postal en fait. Les lecteurs en ont peut-être entendu parler — Liverpool FC (l’équipe junior de la ville avec 14 ans de moins que nous, fondateurs originaux de la ligue de football). Et ils viennent d’être couronnés champions. Peu importe : leur victoire fournira des revenus touristiques nécessaires à une économie locale en difficulté sur Merseyside. C’est une question de véritable justice poétique que notre dernier derby local à Goodison se soit terminé par un match nul 2-2 après un égaliseur à la 98e minute de la part du grand défenseur anglais du nord, mesurant six pieds, qui a rejoint le club en transfert gratuit, provoquant des scènes de bacchanale bleue insensée.

Mais la rivalité entre les deux clubs reflète presque le visage de Janus de la ville elle-même : Liverpool — flamboyant, arrogant, aiguisé, effronté ; et Everton — les éternels outsiders, malchanceux, toujours résilients, amers, mécontents, et prêts à argumenter, avec un complexe d’infériorité sur les deux épaules. Si l’Anfield de Liverpool attire des visiteurs du monde entier pour un aperçu de chants mélodieux et de vantardises scouse, alors Goodison est plus associé à l’atmosphère d’une fosse aux ours, pleine à ras bord d’agression nue entrecoupée de moments de glorieux abandon chaotique et imprudent.

Au cours des trois saisons précédentes, nous avons flirté de manière aléatoire avec la relégation en deuxième division, tournant autour du siphon, comme une merde qui ne veut pas être évacuée. Aucune autre équipe n’a passé autant de temps dans l’élite qu’Everton. En sortir nous détruirait, un dernier clou dans le cercueil ; une dernière déflation humiliante après des années à regarder le lent déclin douloureux d’un ancien géant devenu nain de jardin.

C’est une saga éprouvante et désolante qui a réduit l’espérance de vie de dizaines de milliers d’Evertonians par épuisement nerveux. Maintenant, alors que nous attendons un nouveau stade, beaucoup espèrent que nous tournons un coin. Mais notre déménagement soulève la question : qui sommes-nous sans Goodison Park ? Goodison est Everton. Everton est Goodison. Comment nous adapterons-nous à la vie séparée lorsque tant de notre propre ego collectif d’Everton est enraciné dans les murs d’un grand behemoth bleu parmi certaines des rues les plus défavorisées du nord de l’Angleterre ?

Si Goodison Park représente une capsule temporelle, un monument à l’ancienne version du jeu des travailleurs et à la nostalgie prolétarienne, les nouveaux stades ont adopté des environnements construits qui reflètent l’esprit du sport moderne : plus ouverts, plus anonymes, plus accessibles, inclusifs, infiniment meilleurs mais infiniment pires, une esthétique presque générée par ordinateur avec une grande boutique de souvenirs prête ; les excursionnistes d’abord, les « fans de légende » ensuite. Quel profit tire un fan s’il gagne un trophée, mais vend son âme ? Peut-être, juste peut-être, nous le découvrirons.

Mais ne vous y trompez pas, malgré toute l’incongruité d’un endroit comme Goodison à l’ère moderne, quelque chose de précieux, quelque chose d’important, quelque chose de profondément enraciné dans la relation entre les gens, l’histoire et le lieu, est maintenant perdu à jamais.