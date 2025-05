C’est un mystère qui a exercé les plus grands esprits masculins de la civilisation, de Sigmund Freud aux affiches de Reddit : que veut une femme ? Il existe cependant une option radicale que personne n’a jamais pensé à essayer : lui demander.

Ce que l’a fait le psychologue évolutionniste William Costello, en publiant des photos avant et après du chanteur Olly Murs, de chaque côté d’une « transformation de gym de 12 semaines ». Sur la première image, Murs a des muscles visibles mais est un peu enrobé — un classique « corps de papa », dans le langage avide d’internet. Sur la deuxième image, il est complètement découpé, la graisse corporelle éliminée et chaque muscle exposé — un Adonis mince et affûté au sommet de son développement physique.

Et pourtant : presque quatre fois plus de femmes ont choisi le « avant » plutôt que le « après ». Mais près de deux fois plus d’hommes ont choisi le « après » plutôt que le « avant », et beaucoup d’entre eux semblaient aussi perplexes par l’« âme féminine » que Freud ne l’a jamais été. Le moment où le post de Costello est devenu méga-viral a été lorsque qu’un autre utilisateur a capturé l’écran des résultats et a partagé l’image avec la légende : « pourquoi les femmes mentent-elles à ce sujet ? comme quelle est la véritable cause ? »

En d’autres termes : même lorsque plusieurs femmes vous disent clairement ce qu’elles veulent, certains hommes ne peuvent tout simplement pas y croire. Les femmes doivent être malhonnêtes, ont dit des hommes mécontents dans les réponses — ou sinon, elles doivent être trompées par l’éclairage ou repoussées par les petits shorts d’après-Olly ou quoi que ce soit, n’importe quoi plutôt que d’être authentiquement plus attirées par un corps qui ne ressemble pas à quelque chose sur lequel on pourrait se casser un ongle.

Les dieux du discours sont capricieux, mais les dieux du discours doivent être servis. Ai-je déjà pensé que j’aurais une opinion sur l’attrait sexuel de Murs, sans doute l’homme le plus inoffensif de la pop ? Je ne l’ai pas fait, et pourtant j’ai néanmoins une opinion : le avant est plus sexy. Le « avant » a l’air solide. Le « avant » a l’air de pouvoir soulever quelques choses lourdes sans s’évanouir. Le « avant » ressemble à quelqu’un avec qui on pourrait traîner et manger de la pizza. Le « après » ressemble à quelqu’un dont la seule préoccupation est de savoir quand il est temps de manger son prochain omelette aux blancs d’œufs.

Un physique découpé est certainement impressionnant, ne serait-ce que pour l’effort obsessionnel qu’il faut pour l’atteindre. Mais obsessionnel n’est pas synonyme d’attirant. Les culturistes compétitifs alternent les « coupes » (programmes de perte de graisse) avec les « volumes » (qui impliquent de prendre des calories supplémentaires pour construire de la masse), chronométrant méticuleusement le cycle pour s’assurer qu’ils montent sur scène au moment de la composition corporelle optimale. En fait, il est impossible de couper indéfiniment : à un moment donné, si vous continuez à perdre du poids, vous commencerez à perdre une quantité notable de muscle.

Atteindre le look parfait pour flexer est trop brutalement restrictif pour le faire très longtemps. Comme l’a commenté la femme de Murs, Amelia (elle-même pas exactement une paresseuse dans le domaine de la forme physique) sur son Instagram : « Si fière de toi… cela signifie-t-il que nous pouvons à nouveau manger les mêmes dîners ? » Ce qui est drôle et mignon, mais souligne aussi une partie du problème avec le corps masculin super mince du point de vue féminin : tout homme qui l’atteint ne va pas avoir beaucoup d’attention à vous accorder après avoir donné tout ce qu’il a à la préparation des repas. Les femmes, dans l’ensemble, recherchent du matériel relationnel, et le matériel relationnel a du temps pour vous.

Une femme n’a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur la quête des macros pour savoir ce qu’elle aime, cependant. Tout ce qu’elle doit savoir, c’est qu’un homme avec une proportion raisonnable de graisse corporelle — pas obèse, mais avec un peu en réserve — a l’air en bonne santé, à l’aise avec lui-même et capable. L’explication évolutionniste pourrait impliquer quelque chose sur un homme bien nourri ayant l’air d’un fournisseur fiable. Peut-être qu’une partie de la raison pour laquelle le après-Murs est rebutant pour la plupart des femmes est qu’elles peuvent voir qu’il est effectivement en train de mourir de faim.

Les questions plus importantes sont pourquoi les hommes ne peuvent pas prendre une femme au mot — et pourquoi les hommes eux-mêmes devraient être si attachés à une opinion erronée sur ce qui constitue un corps idéal. Maintenant, je n’accuse pas les hommes de mentir sur ce qu’ils aiment. Ce serait inutile. Mais je suis fasciné par les longueurs que les hommes sont prêts à parcourir pour acquérir un physique que la plupart des femmes trouvent complètement rebutant.

Dans les contrées incel, les hommes discutent du mythique « Gigachad » : un homme si incroyablement musclé (et charmant et confiant, mais surtout musclé) qu’il est irrésistible pour les femmes. Dans la théologie sexuelle de la manosphère, le Gigachad est le pendant de la Gigastacy féminine — ce qui signifie qu’il a un accès exclusif aux femmes les plus attirantes. Les jeunes hommes dans les forums discutent sincèrement de la manière dont ils peuvent atteindre le statut de Gigachad, échangeant des conseils sur la façon d’atteindre un déficit calorique tout en atteignant des objectifs en protéines afin d’obtenir ce ventre plat tant convoité.

Cependant, plus vous passez de temps à lire ces forums, plus il devient évident que le public principal que ces hommes ont en tête n’est pas du tout féminin. La dissection méticuleuse des deltoïdes, des dorsaux et des abdominaux (et encore plus important, l’affichage des deltoïdes, des dorsaux et des abdominaux dans le but d’obtenir des retours) est destinée à eux-mêmes. C’est une sous-culture d’hommes qui regardent des hommes, et projettent leurs préférences sur les femmes. Si ce n’était pas pour ce dernier point, le prétendu foyer de l’hétérosexualité frustrée aurait en réalité l’air plutôt gay.

« Le public principal que ces hommes ont en tête n’est pas du tout féminin. »

Le gymmaxxing, comme l’appellent les incels, n’est pas politiquement neutre. C’est codé à droite — à tel point que lorsque The New York Times a récemment présenté le streamer Hasan Piker, un socialiste qui (soupir) soulève également des poids, le titre le décrivait comme « un esprit progressiste dans un corps MAGA ». À première vue, cela semble ridicule, d’autant plus que personne ayant assisté à un rassemblement MAGA ne risque de le confondre avec M. Univers. Mais il est vrai tout de même que les sous-cultures qui se préoccupent le plus de la masculinité traditionnelle sont également celles qui se préoccupent le plus de l’entretien ardu d’une esthétique masculine, peu importe combien elles pourraient nier que « masculin » et « esthétique » appartiennent à la même phrase.

Si vous voulez non seulement être musclé mais vraiment grand, cela nécessite plus qu’un régime alimentaire et de l’exercice. Robert F. Kennedy Jr., par exemple, suit un régime de testostérone « anti-âge » qui lui a permis de rester incroyablement musclé dans ses soixante-dix ans : « ses effets les plus évidents », a écrit Nicholas Florko dans The Atlantic, « ressemblent beaucoup à du dopage. » Le roi des podcasts Joe Rogan a également décrit la prise de thérapie de remplacement de testostérone, et dans les deux cas, il y a une insistance mal à l’aise sur un alibi de santé pour une intervention d’apparence qui n’est pas sans rappeler mon insistance à vouloir du Botox pour guérir mes maux de tête plutôt que pour corriger mes rides.

Mais parce que la masculinité est, supposément, naturelle, admettre prendre des hormones peut sembler risqué. C’est ainsi que l’influenceur fitness connu sous le nom de Liver King a fini, de manière ridicule, par prétendre que ses gains étaient uniquement dus à un régime « primal » à base de viande d’organe. Même s’il avait une poitrine comme deux ballons de basket et le teint caractéristique du consommateur de stéroïdes — aucun des deux, il convient de le noter, n’est considéré comme particulièrement désirable par les femmes. Néanmoins, il avait un public dévoué d’hommes qui achetaient ses suppléments dans l’espoir de lui ressembler davantage.

Une des raisons de la réticence à parler des stéroïdes est de protéger l’idée que le corps musclé est le produit d’un travail acharné. Pas de raccourcis. Pour le regard masculin, c’est une bonne chose que le corps musclé ressemble à un travail acharné : cela suggère un effort qui mérite récompense, sous la forme de l’attention féminine. Pendant ce temps, il y a souvent un dégoût pour l’effort que les femmes doivent fournir pour maintenir leur attrait : selon la lore incel, les Gigastacys peuvent s’entraîner, mais elles n’en ont pas besoin. Les filles ne sont pas censées transpirer, juste être des objets parfaits sans effort.

Le goût des hommes pour les hommes n’a rien à voir avec ce que les femmes veulent. Le rêve masculin du pack de six ultime n’est pas de séduire les filles. C’est une fantaisie de perfection marbrée : pas de douceur, pas de graisse. C’est aussi un moyen de faire face : si vous pouvez vous convaincre que les femmes ne tomberont que pour le physique le plus extrême, vous avez déjà expliqué vos propres échecs sexuels. Pendant ce temps, les femmes continueront à préférer l’homme qui a l’air de pouvoir à la fois retourner un pneu et manger un biscuit sans avoir une crise de panique. Malgré ce que Freud pensait, les femmes sont vraiment assez basiques.