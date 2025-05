Les quatre mois d’Elon Musk au sein du gouvernement américain ont été un véritable tourbillon. D’une part, selon ses propres critères, il est un échec. Musk avait initialement vanté que son Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) réduirait de 2 trillions de dollars le budget fédéral ; il prétend maintenant avoir économisé juste 160 milliards de dollars. D’autre part, même cela pourrait suffire à causer des millions de décès, selon Bill Gates, ce qui est un résultat dramatique, même si ce n’est pas techniquement un bon résultat.

Mais maintenant, son temps à la Maison Blanche touche à sa fin, et Musk a annoncé qu’à partir de maintenant, il passera plus de temps avec ses entreprises (y compris Tesla, SpaceX et le réseau social X). Pas, vous l’aurez remarqué, la promesse traditionnelle d’un politicien en retraite de « passer plus de temps avec sa famille » — ce qui, dans le cas de Musk, serait délicat, étant donné qu’il n’a rien d’une famille traditionnelle.

Dans Fight Club, le narrateur se plaint à Tyler Durden d’avoir un père absent : « Tous les six ans, il va dans une nouvelle ville et commence une nouvelle famille. » Durden répond : « Ce type ouvre des franchises. » Et « ouvrir des franchises » décrit essentiellement l’attitude de Musk envers la paternité. On sait qu’il a au moins 14 enfants avec quatre femmes, bien que selon des sources ayant parlé au Wall Street Journal, il est probable que le nombre réel soit bien plus élevé.

Bien sûr, Musk n’utilise pas le mot « franchise » — il préfère la métaphore militaire d’avoir une « légion » d’enfants. Les mères de ses nombreux enfants, quant à elles, utilisent un autre mot : « harem ». Elles parlent d’être entraînées dans le « drame du harem », alors que Musk joue les favoris et utilise son pouvoir financier pour punir ou récompenser. Après qu’une des mères de ses enfants ait contesté une clause de confidentialité qui l’aurait empêchée de parler négativement de lui (mais pas l’inverse), il a réduit sa pension mensuelle de 100 000 dollars à 40 000 dollars.

Tout cela suggère que Musk a une attitude plutôt terrible envers les femmes : elles sont là pour procréer et pour obéir. Avec une exception : sa mère Maye Musk jouit d’un rôle privilégié dans la cour de Musk. Elle a une relation apparemment proche et protectrice avec son fils : après la publication de l’article du WSJ , elle a répondu aux allégations concernant le traitement de ses petits-enfants en qualifiant cela de « malhonnête » et en signalant les journalistes qui l’ont écrit à un compte X appelé « @Ifindretards ».

Musk utiliserait apparemment des accords de confidentialité pour empêcher les mères de ses enfants de s’associer publiquement (ou leurs enfants) à lui. Pendant ce temps, Maye socialise avec les épouses et les filles de l’élite républicaine : une place à côté de Melania lors d’un dîner à Mar-a-Lago, un déjeuner avec Ivanka, un vol sur Air Force One. Elle est la chose la plus proche que Musk ait d’une première dame.

Elle est également apparemment libre de capitaliser sur sa famille autant qu’elle le souhaite. Maye serait, présumément, en désaccord avec l’idée qu’elle doit son statut à son fils. Elle a son propre profil en tant que mannequin — maintenant âgée de 77 ans, elle est apparue en couverture du numéro maillot de Sports Illustrated en 2022. Elle est, de manière incongrue, particulièrement populaire en Chine, où elle est considérée comme une « influenceuse argentée » et est en demande pour des partenariats lucratifs avec des marques locales.

Elle a, inévitablement, écrit un livre, qui promet « Des conseils pour une vie d’aventure, de beauté et de succès. » Et, tout aussi inévitablement, elle propose également un cours de développement personnel où vous pouvez apprendre ses « cinq règles de vie ». Il est absurde de penser que quelqu’un serait fasciné par cela si Maye n’était pas la mère de l’homme le plus riche du monde, mais il est tout aussi absurde de supposer que le bénéfice ne va que dans un sens. Maye prête à Musk quelque chose qu’il ne pourrait jamais avoir sans elle : l’humanité. Sans elle, il serait impossible de penser à Musk — avec sa collection d’enfants, ses fixations nativistes et son obsession pour la lettre X — comme à autre chose qu’à quelqu’un d’inquiétant. Maye apporte un angle de vie adoucissant à la dynastie : pensez à elle comme à « GoopX ».

Elle a même une histoire qui redéfinit Musk, avec toutes ses (gentilles) excentricités, comme un objet de sympathie. Selon son autobiographie, elle a quitté le père de Musk, Errol, parce qu’il était abusif (Errol le nie). L’histoire derrière l’histoire, cependant, est moins utile : le père de Maye, Joshua N Haldeman, qui est mort lorsque Musk avait deux ans, était un suprémaciste blanc et un antisémite qui s’opposait à la démocratie et croyait qu’il y avait « une forte possibilité que l’Afrique du Sud devienne le leader de la civilisation chrétienne blanche ».

Le racisme n’est pas un trait héréditaire (même si ce serait drôle si c’était le cas), et le fait que Haldeman ait eu ces opinions en dit peu sur ses descendants. Mais c’est un rappel utile que l’arbre généalogique de Musk a été politique pendant plusieurs générations, et Maye est un acteur politique à part entière. Comme Wired l’a rapporté, elle a utilisé ses publications sur les réseaux sociaux pour soutenir les efforts de lobbying de Musk au nom de ses entreprises en Chine, et ses propres visites dans le pays (elle prétend y aller presque tous les mois) ont été célébrées par des membres du gouvernement chinois.

Jusqu’à l’adhésion de son fils à Trump 2.0, la présence de Maye en Amérique était non partisane — à son apogée, elle était le genre de démocrate girlboss qui assistait aux collectes de fonds de Hilary Clinton. Mais à mesure que les ambitions de son fils convergeaient vers Trump, ses publications l’ont également fait. De plus en plus, elle a utilisé ses comptes pour promouvoir les intérêts de Musk, ce qui signifiait promouvoir Trump. (Si elle est contrariée par la guerre tarifaire de Trump qui pourrait affecter sa relation avec la Chine, cela n’a pas affecté sa loyauté.)

Musk aime une référence classique, alors voici une nouvelle à apprécier. Si ses enfants sont sa « légion », alors Maye est la Livia de son Tibère, à la manière de Siân Phillips dans Moi, Claude. Elle est l’opératrice astucieuse qui peut compenser ses lacunes, la représentante qui peut agir en son nom tout en prétendant ne rien faire d’autre que « materner ». Elle peut être son chien de garde, et l’appeler instinct maternel — bien qu’il soit notable qu’elle ne parle pas de ses deux autres enfants aussi souvent.

« Elle peut être son chien de garde, et l’appeler instinct maternel. »

Une mère puissante est un grand atout (demandez simplement aux Kardashian). C’est vrai tant publiquement que dans la vie privée. Maye est celle qui est autorisée à dire la vérité au pouvoir de son fils : elle a dit à son biographe, Walter Isaacson, que « le danger pour Elon est qu’il devienne son père », et qu’il se laisse absorber par des conspirations et des délires de grandeur. S’il l’écoute est une autre question, mais au moins il ne s’est pas fâché avec elle — ce qui est arrivé à Sam Harris lorsqu’il s’est opposé à la ligne de Musk sur le covid. Les garçons désobéissants écoutent leurs mères.

Mais pour Musk, Maye est aussi un peu une responsabilité en termes de réputation. Musk croit intensément à la masculinité : « Les hommes sont faits pour la guerre. Les vrais hommes, en tout cas », a-t-il texté à l’une des mères de ses enfants. Il a utilisé sa richesse énorme pour créer un monde privé où les femmes sont maximement jetables, à acheter pour leur valeur reproductive et maintenues à distance sécuritaire.

Pendant ce temps, Maye dit aux gens de « arrêter d’être méchants » envers son fils, comme s’il était un gamin chétif harcelé dans la cour de récréation et non un milliardaire qui, jusqu’à récemment, avait le pouvoir de diriger le budget américain. Les hommes peuvent être faits pour la guerre, mais Maye Musk est parfaitement capable de défendre son fils. Musk semble être bien au-delà de la dépendance envers les femmes, mais en réalité, il est le fils à maman ultime.