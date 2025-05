PDG de la technologie : quel pauvre dieu ils font. Pour toute l’encre versée sur Elon Musk au cours de la dernière décennie, il ne sera pas rappelé aux côtés de Cornelius Vanderbilt et Andrew Carnegie, ni même de Bill Gates. En se transformant en figure de cartoon, Musk a veillé à ce que, quel que soit son effet ultime sur le monde et en politique, cela soit indissociable de son attitude publique, de ses mèmes, de ses provocations et de sa personnalité repoussante. Il est la définition d’une figure de culte, mais les figures de culte ne sont pas destinées aux hautes sphères des affaires ou de la politique. Et plus spécifiquement, les nerds de la technologie ne le sont pas.

Il semblait déjà en novembre que l’indépendance de Musk et son image publique bruyante maintiendraient son mandat court. Et maintenant, il est sur le point de partir, l’homme lui-même déclarant qu’il veut se concentrer sur Tesla ; hier, il a dit qu’il prévoyait de dépenser « beaucoup moins » pour des dons politiques à l’avenir. Trump lui-même a déclaré que Musk ne serait pas là beaucoup plus longtemps. Il a apparemment aliéné une grande partie du personnel de Trump, en particulier la chef de cabinet Susie Wiles, qui veille à ce que les trains arrivent à l’heure.

Un moment clé et négligé dans le déclin de Musk s’est produit en février, avec son soutien sans réserve à Trump citant Napoléon pour indiquer que le président est au-dessus de la loi et de la constitution. La déclaration de Trump est un mouvement de pouvoir typique pour lui, tout en fanfaronnade et obstination. Musk l’a retweetée avec 14 drapeaux américains à 14h14. Le 14 ne peut faire référence qu’au slogan suprémaciste blanc « 14 mots » : « Nous devons sécuriser l’existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs. »

En louant l’AfD allemande pour tweeter « Staline, Mao et Hitler n’ont pas tué des millions de personnes. Leurs employés du secteur public l’ont fait », Musk n’a pas fait grand-chose pour se distancer des nativistes plus vulgaires et racistes. Mais c’était la première fois que Musk invoquait sciemment (bien que de manière cryptique) des slogans suprémacistes blancs, passant de compagnon de route à idéologue actif. Les anti-Trump ont eu une terrible habitude de crier au loup, rendant très difficile de séparer la vérité de l’hystérie, donc quand quelque chose sans déni plausible comme cela est arrivé, cela n’a pas pris d’élan.

« Les anti-Trump ont eu une terrible habitude de crier au loup, rendant très difficile de séparer la vérité de l’hystérie. »

Ce tweet particulier n’a pas explosé, donc peut-être que Musk s’en est tiré, mais cela souligne néanmoins le cœur du problème : Musk est un étranger. Pas un immigrant (bien qu’il le soit), mais un technicien dans un monde non technicien. J.D. Vance peut avoir des arguments grammaticalement corrects avec d’autres grands noms sur Twitter, mais Musk fréquente les inconnus au point qu’on pourrait presque penser qu’il en est un, et quand il fait une erreur et embrasse les 14 mots, il montre qu’il est finalement du peuple, pas au-dessus d’eux. Si vous n’avez pas passé de temps dans des cercles politiques, il est difficile de réaliser à quel point il est interdit de s’associer publiquement avec les grands démunis, mais c’est ainsi. Donald Trump peut faire une photo en travaillant à un drive McDonald’s, mais il ne s’associerait jamais avec aucun des clients.

L’incident était encore plus significatif car il montrait que Musk ne savait pas où étaient les limites. Comme l’a dit un allié de Trump à propos de Musk : « Il y a un manque de compréhension des communications et pourquoi c’est important, que vous devez masser les choses, que vous devez parler des choses, que vous devez qualifier les choses — ils ne le font tout simplement pas. »

En d’autres termes, Musk est tombé parce qu’il ne savait pas comment jouer le jeu politique. Pour être franc, il était trop autiste pour la politique. Il venait d’un monde où il y a beaucoup plus de tolérance pour les gens disant ce qui leur passe par la tête, moins de respect pour l’ancienneté et le prestige, et une représentation beaucoup plus forte des traits autistiques. Il ne pouvait pas traverser dans le monde politique sans abandonner le monde même qu’il incarne et représente, se neutralisant. Son comportement depuis la création de DOGE montre qu’il traite le gouvernement exactement comme il traiterait une entreprise dont il est le PDG.

Sur Twitter, on voit des technophiles comme le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le scientifique en chef de Meta, Yann LeCun, se mêler en public. Bien que peu aillent aussi loin que Musk dans leur vulgarité, cela montre que les notions d’aristocratie et de privilège se manifestent très différemment là-bas que dans la capitale. La culture technologique d’où vient Musk a des frontières sociales beaucoup plus poreuses, où l’idée de confier des tâches critiques à un jeune de 20 ans sans expérience est plausible, même si ce n’est pas exactement une occurrence régulière. Les idées de « payer ses dues » et de « rester dans son couloir » sont désuètes. La version stéroïdienne de cette éthique par Musk a fait chuter les bénéfices de Twitter et l’a conduit à déblatérer des histoires improbables et manifestement fausses sur les économies de DOGE, mais ignorer la réalité n’est rien de nouveau dans un monde où Joe Biden était mentalement compétent et la guerre en Ukraine devait se terminer le 20 janvier. L’erreur fatale de Musk n’est pas dans les mensonges, mais dans son style culturel. Il avait besoin d’alliés au sein de l’administration, pas seulement d’une bande de cheerleaders anonymes enragés.

Comparez Musk avec le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, qui a convaincu Trump (contre beaucoup d’opposition) de signer une politique tarifaire qui n’a pas de soutien en dehors des inconditionnels de MAGA et des protectionnistes d’extrême gauche. Malgré le fait d’être détesté par la plupart de l’administration, Lutnick n’est pas une responsabilité publique comme l’est Musk. Lutnick donne des phrases accrocheuses comme « [L’UE] déteste notre viande parce que notre viande est belle et la leur est faible », qui imitent le style de Trump tout en restant fidèle au programme. Pendant ce temps, Musk demande sans comprendre au sénateur Ron Wyden, « Pourquoi ton pp a-t-il l’air d’avoir juste fini ? » Et les tarifs de Lutnick auront finalement un impact bien plus important que tout ce que DOGE et Musk ont fait, non pas parce que Lutnick est plus intelligent que Musk ou parce que Lutnick a fait face à moins d’opposition, mais parce que Lutnick sait comment agir et comment parler dans le monde de Trump, et Musk ne le sait pas ou ne peut pas.

La réponse à Musk au sein de l’administration est toujours une combinaison d’admiration et d’amusement. Comme l’a remarqué un conseiller de Trump, « Ils pensent qu’il est un génie, mais c’est un homme-démolisseur. » Ils ont en partie raison. L’insomnie et la volonté de harcèlement ne font pas un génie, mais elles peuvent certainement créer l’impression d’en être un. Le charisme particulier de Musk et son approche bulldozer ressemblent à l’arrogance et au sentiment d’appartenance joyeusement mal informés de Trump, mais la différence clé réside précisément dans leurs électorats : le culte de la personnalité des MAGA pour Trump, le culte de la personnalité des techno-accélérationnistes pour Musk. Tout lien entre ces deux groupes était purement hypothétique avant que Musk n’achète Twitter, et les MAGA étaient destinés à l’emporter pour trois raisons. Premièrement, ils sont plus nombreux. Deuxièmement, ils crient à propos de problèmes immédiats et populaires au lieu de missions vers Mars et de tunnels de fret. Troisièmement, et surtout, ils vénèrent Trump au lieu de Musk, et Trump est finalement aux commandes.

Musk restera parmi les personnes les plus riches du monde et servira probablement pour la gauche dans les années à venir comme un épouvantail à la Soros pour remplacer les frères Koch, mais comme les « bons milliardaires » des démocrates l’ont montré, l’argent ne peut pas acheter des élections aussi facilement que la sagesse conventionnelle le prétendait. Plus d’argent ne signifie pas nécessairement mieux. Mais la forme particulière de milliardaire de Musk est différente de celle du gouverneur de l’Illinois, J. B. Pritzker. Pritzker est l’ancien oligarque paternaliste que nous connaissons tous, qui se repose et dit aux jeunes de se mettre au travail ; Musk est, au mieux, un baby-sitter sous influence qui partage parfois ses drogues avec vous. Au cours des dernières décennies, les seigneurs de la technologie de notre monde ont changé la façon dont tous les aspects de nos vies sont menés (et avec l’IA, continuent de le faire), pourtant il reste un fossé culturel entre le monde technologique et la culture civique traditionnelle qui n’a pas rattrapé son retard. L’influence indirecte ne peut aller que jusqu’à un certain point. Peter Thiel, peut-être le plus avisé du lot, est resté sagement en retrait pour soutenir Trump, seulement pour découvrir que Trump et même Vance ignoreraient son propre programme politique à leur guise.

La vraie question est de savoir si cet écart culturel entre la technologie et la politique restera aussi grand qu’il l’est maintenant. Malgré tout leur argent, peu de personnes du monde technologique ont franchi visiblement le pas vers la politique, et des figures comme Peter Thiel, Bill Gates et l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, ont tendance à exercer leur influence dans l’ombre plutôt que de tenter d’accéder à un poste élu. Dans une interview récente, un Mark Zuckerberg en t-shirt a expliqué pourquoi : « Je suis la personne la plus maladroite. Les gens m’appellent un robot en ligne depuis 20 ans. Cela a vraiment fait des merveilles pour ma confiance. »

Cela ne seront jamais les mots d’un leader politique, peu importe sa richesse. Ni, d’ailleurs, « Pourquoi ton pp a-t-il l’air d’avoir été pris sur le vif ? » Quelles que soient les ambitions de Mark Zuckerberg, il semble qu’il n’y ait pas de place pour un « style autiste dans la politique américaine », mais avec l’ancienne élite qui disparaît, nous attendons peut-être simplement le bon oligarque technologique. Si un futur seigneur de la technologie devait d’une manière ou d’une autre posséder le véritable charisme d’un Obama ou d’un Trump, les rêves frustrés de Musk et Thiel pourraient rapidement se réaliser.