En relisant le roman de David Peace, GB84, qui se déroule pendant la grève des mineurs, il m’est récemment apparu qu’au moment où Peace écrivait le roman, en 2004, il écrivait depuis le milieu de l’ère de la « Fin de l’Histoire ». Sa représentation d’un pays sur le fil du rasoir, se désintégrant sous le conflit civil, était une historicisation. Vingt ans après les événements qu’il dépeignait, son ton aigre et paranoïaque était une construction littéraire, et non un reflet de la réalité vécue par Peace sous le consensus du Nouveau Parti travailliste. Pourtant, dans la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, l’évocation fictive par Peace de cette atmosphère semble au lecteur plus pertinente que le monde désormais disparu du blairisme. En effet, dans son dernier entretien avec Sky News et article de blog sur Substack, Dominic Cummings apparaît beaucoup comme un personnage de Peace, un organisateur de droite dans l’ombre, murmurant sombrement sur une glissade vers la guerre civile et des murmures de dissidence venant de l’intérieur de l’« État profond » et des services de sécurité.

« À l’intérieur des services de renseignement, » écrit Cummings, « des forces spéciales, […] des morceaux de Whitehall, et ceux qui sont les plus connectés aux discussions loin de Westminster, il y a une discussion croissante, bien que toujours minuscule, sur la glissade de la Grande-Bretagne vers le chaos et le potentiel de violence sérieuse, y compris ce qui ressemblerait à de la violence de foule/gang raciale/ethnique, bien que le régime essaierait évidemment de le décrire différemment. » Comme le note Cummings, la réponse paniquée du gouvernement aux émeutes ethniques de l’année dernière, et sa peur de leur récurrence, proviennent de « la terreur incohérente de Whitehall face à des foules blanches anglaises devenant politiques et attirant des entrepreneurs politiques talentueux… La dernière chose qu’ils veulent voir, ce sont des réseaux émergents qui se considèrent à la fois comme politiques et poussés à envisager la violence. » Et pourtant, au lieu de cela, Cummings affirme : « Alors que les Tories et le Parti travailliste ont poursuivi leur trajectoire dérangée, ils ont provoqué exactement les réactions qu’ils craignaient le plus, y compris le mème croissant selon lequel notre régime lui-même est devenu notre ennemi et la politisation croissante du nationalisme blanc anglais. »

Une grande partie de cette analyse je suis d’accord avec. Certes, les événements qui ont suivi l’accident de parade à Liverpool cette semaine ont donné un aperçu d’un pays, et d’un gouvernement, sur le fil du rasoir, attendant une explosion qu’il est soit réticent soit incapable d’éviter. Contrairement à après Southport, l’auteur a été rapidement révélé par l’État comme appartenant à la majorité ethnique de la Grande-Bretagne (ou plutôt, à la majorité irlandaise de Liverpool). Cette information a été révélée si rapidement précisément pour éviter une nouvelle vague d’émeutes, dont la perspective pèse sur le gouvernement comme une peine de mort différée. Pourtant, même ainsi, simplement révéler les faits de l’affaire n’a pas suffi pour beaucoup, qui l’ont vue comme un autre exemple de police à deux vitesses : nous avons, malheureusement, atteint une situation où pour beaucoup, la police et l’État ne peuvent rien faire de bien.

Les craintes d’un second tour d’émeutes ont peut-être été exagérées dans ce cas — l’incident n’était, heureusement, pas fatal, et le temps inclement actuel, comme le sait bien le Service de police d’Irlande du Nord, est un inhibiteur à la violence de rue de masse — mais la tension initiale du moment a fourni un portrait vivant d’un pays sur le fil du rasoir. Le gouvernement est pris en otage par des facteurs échappant à son contrôle : la possibilité d’une attaque à grande échelle pouvant être liée à la migration de masse, comme cela se produit maintenant couramment à travers l’Europe, et une période prolongée de beau temps en Grande-Bretagne, ce qui est moins courant. On peut, comme je le fais, croire que des épisodes prolongés de conflit civil ne sont pas le résultat le plus probable des circonstances malheureuses actuelles de la Grande-Bretagne, mais les actions révélées de l’État britannique suggèrent qu’ils sont hautement possibles.

Le rapport officiel de l’État sur le maintien de l’ordre lors des émeutes estivales a observé que les forces de police étaient presque débordées par l’ampleur et la dispersion géographique des événements, caractérisés comme des « niveaux de violence exceptionnels » où « les délinquants ont attaqué des policiers avec des projectiles, y compris des cocktails Molotov », et qui ont vu 54 policiers hospitalisés. Le rapport examine brièvement l’utilisation de balles en caoutchouc en cas de répétition de l’ordre, et suggère qu’« il pourrait être opportun d’explorer si les circonstances actuelles et prévisibles pourraient rendre l’utilisation de canons à eau concevable ». Pour les autorités, donc, la conservation d’un pouvoir coercitif suffisant pour réprimer un probable désordre futur est un processus encore en cours de perfectionnement. La question maintenant est de savoir comment arrêter la spirale descendante de l’État britannique pour rendre ces perfectionnements rien de plus qu’une capacité latente et inutile.

Le pivot tardif de Starmer sur la migration de masse, utilisant un langage qui aurait fait poursuivre Hope Not Hate s’il était un blogueur anonyme plutôt qu’un Premier ministre de centre-gauche, est une telle tentative de s’éloigner du désastre. Mais Cummings a également évolué à cet égard. Il y a deux ans, il était finalement un réformateur, visant à sauver Westminster de lui-même, plutôt qu’un révolutionnaire. Pourtant maintenant, pour Cummings, l’État de Westminster est « le régime », et un régime en échec, pré-révolutionnaire. Comme il l’observe dans l’interview de Sky News, l’attitude des électeurs britanniques envers leur système politique est celle de « haine, mépris et dégoût », ajoutant qu’« il est maintenant très courant d’avoir des discussions en dehors de Londres avec des gens normaux où ils parlent de la guerre civile à venir, de la façon dont leur région va s’effondrer, de ce qu’ils voient autour d’eux, et de la peur qu’ils ont pour l’avenir. Ce n’est pas une conversation anormale à avoir maintenant. »

Les nouvelles réflexions de Cummings sur la guerre civile sont une élaboration de son observation de février, passée sous silence par les journalistes de lobby en faveur des potins de SW1, selon laquelle la prochaine élection représente la dernière opportunité d’installer un gouvernement réformiste de droite avant 2032, « d’ici là, de nombreux problèmes seront profonds et la violence sérieuse plus difficile à éviter ». Pour Cummings, comme il le dit à Sky News, le système politique actuel de la Grande-Bretagne est déjà mort : « l’ancien système peut continuer à lutter et à se battre, mais il ne va pas gagner cette bataille à la fin, c’est seulement une question de la manière dont cette transition sera destructrice. »

Dans son suivi cette semaine de son essai maintenant viral et interview (référencée par Cummings) évaluant la probabilité d’une guerre civile dans les nations occidentales, y compris la Grande-Bretagne, David Betz, professeur de guerre dans le monde moderne au King’s College de Londres, a affirmé qu’« au moment de l’écriture, les pays les plus susceptibles de connaître l’éclatement d’un conflit civil violent en premier sont la Grande-Bretagne et la France », car « les gouvernements sous une détresse civilisationnelle structurelle croissante et ayant gaspillé leur légitimité perdent la capacité de gérer pacifiquement des sociétés multiculturelles qui sont terminalement fracturées par la politique d’identité ethnique ». Cummings affirme maintenant que Betz « reflète des discussions similaires que j’ai eues avec des personnes du renseignement, des SF [Forces Spéciales] etc. sur les dynamiques poussant le Royaume-Uni vers la violence civile ». La suggestion de Betz est que « les généraux devraient formuler des stratégies pour répondre à la réalité du conflit civil maintenant. Au minimum, s’ils craignent pour leur carrière s’ils commencent à planifier l’éclatement d’une guerre civile sans directive politique civile, ils devraient chercher une telle directive. »

Mais est-ce vraiment vrai ? Il est certainement vrai qu’un sentiment de présage s’est installé sur le pays, que ces conversations sont maintenant tenues, venant de milieux auparavant inattendus. Mais il reste également le sentiment opposé que beaucoup de cela découle du raisonnement circulaire de la droite, un petit nombre de personnes se référant les unes aux autres, se parlant d’un désastre inutile. La direction de l’Armée cherchant une directive politique pour planifier une guerre civile, comme le suggère Betz, atténuerait-elle un désastre imminent, ou invoquerait-elle un désastre évitable alors que les plans sont divulgués et que le tissu social déjà en lambeaux de la nation se déchire encore plus ?

En acceptant leur cadre, comment peut-on éviter le désastre ? Cummings cite l’existence de « entrepreneurs politiques non nommés plaidant explicitement pour un changement radical », affirmant que « pour la première fois, il existe des réseaux embryonnaires au sein des deux anciens partis qui commencent à s’attaquer aux thèmes de ce blog et à se demander : peut-être devons-nous changer radicalement nos représentations mentales et nous ranger du côté des électeurs contre le courant dominant des NPC… ? Et de très puissantes forces continueront à pousser dans cette direction, peu importe à quel point les NPC crient ‘fasciste’ ». Qui sont ces « entrepreneurs politiques » ? Il ne veut sûrement pas dire Farage, qui semble plus être le dernier vestige de l’ancien régime que son remplaçant. Quels sont les « réseaux embryonnaires » et les « très puissantes forces » ?

Lorsque Cummings affirme que « les discussions sur l’État profond concernant la perspective croissante de la violence… ont peu pénétré chez quelques députés ou journalistes », s’agit-il du même « État profond » qui craint de voir émerger des réseaux combinant un anti-islam explicite, une violence/sabotage explicite et une organisation compétente ? Est-ce le même « État profond » que dans son affirmation selon laquelle « la dernière chose que n’importe quelle partie de SW1 (en dehors de certains membres de l’État profond) voulait voir était les Tories transformés en un parti différent, super dur sur la criminalité et l’immigration, super concentré sur la productivité et les startups en science et technologie, super perturbateur des institutions centrales de Whitehall, et soutenu par une coalition nationale unissant des parties des classes ouvrières et moyennes » ? Exactement ce qu’est cet « État profond » n’est jamais révélé, mais cela semble étrangement proche de son propre point de vue.

Whitehall, sous-entend Cummings, est divisé entre ceux qui se préparent « à saboter Farage, copiant leurs amis en Europe qui sabotent régulièrement les menaces politiques au système ancien » et ceux, « particulièrement dans la sécurité et le renseignement », qui répondront à cette désintégration. Comment les références répétées au SAS, qui est, affirme-t-il, « sous attaque de ses patrons politiques aujourd’hui » et « surveillant attentivement qui reste silencieux et qui prend la parole en leur défense » s’intègrent-elles ? Cela se rapporte-t-il à son affirmation dans l’interview de Sky News selon laquelle pendant le Covid « nous avons mis l’ancien commandant du 22 SAS là-dedans… et ensuite les choses ont réellement fonctionné, nous avons envoyé ses amis du SAS à travers le pays et ils ont réellement construit des choses […] tandis que tous les autres inutiles à Westminster ne faisaient que partager des présentations PowerPoint » ? Comment tout cela se rapporte-t-il à son affirmation selon laquelle le mécontentement au sein de l’Armée « est l’une de ces vagues invisibles pour SW1 avec le potentiel d’être une énorme crise — soudaine et ‘imprévue’ à SW1 mais évidente bien avant si vous regardiez au bon endroit… débordant de contrôle pour Whitehall » ? Cela s’inscrit-il dans sa suggestion précédemment exprimée de placer des « héros de l’Armée » dans son gouvernement réformiste de droite ? Si c’est le cas, en dehors de tout le reste, cette idée suppose un degré de compétence plus élevé dans la direction de l’Armée que ne le suggéreraient ses problèmes d’approvisionnement en cours (que Cummings place injustement sur les épaules du MOD).

Les suggestions que Cummings fait ici sont bien plus intéressantes que les ragots sur les derniers jours du gouvernement Johnson — et par conséquent, ont été ignorées par le lobby de Westminster. L’effet cumulatif est comme lire de la fiction politique sur le prétendu complot contre Harold Wilson, ou, comme noté ci-dessus, un conspirateur de droite dans un roman de David Peace : cela se lit, par moments, comme un rêve fiévreux de gauche sur la politique de droite. Sans l’accès de Cummings aux rouages internes de l’État britannique, il est impossible de se faire une opinion sur la véracité, ou non, de ces conversations apocalyptiques sur l’« État profond ». Betz, pour sa part, évalue la probabilité d’une guerre civile en Grande-Bretagne à environ 18 % au cours des cinq prochaines années, certainement beaucoup plus élevé que ce que l’on souhaiterait, mais loin d’être probable — et même Betz conviendrait que sa position est une opinion minoritaire. Quoi qu’il en soit, Betz et Cummings s’adressent directement aux élites de la sécurité au cœur de l’État britannique dans une tentative d’éviter ou d’aménager les effets d’un sérieux désordre civil qu’ils placent sur une échelle glissante allant de possible à presque inévitable.

Que ces revendications puissent être faites sérieusement, par des personnes crédibles, témoigne de l’échec du système politique britannique au cours des dernières décennies. Certes, une réforme urgente est nécessaire avant que le pays ne descende davantage sur un chemin sombre et glissant. Mais nous n’en sommes pas encore là, et la catastrophe est très loin d’être inévitable. Même si un conflit civil devait se produire, il ressemblerait, je le suggère, davantage à l’Irlande du Nord de 2025 qu’à celle des années 70 : la politique britannique engluée dans le narcissisme mesquin d’un factionnalisme ethnique irrésoluble, avec seulement des éclats sporadiques et brefs de désordre violent. Ce serait un signe d’échec politique historique, mais c’est un scénario bien plus acceptable que les flux de réfugiés et les « zones sécurisées » protégées par l’armée que Betz envisage. Le scénario le plus probable est que les trois principaux partis se surenchérissent sur l’immigration, dans un glissement vers la droite sans opposition fonctionnelle de gauche, dont le focus finira par se tourner vers des déportations massives, comme cela se passe actuellement aux États-Unis.

Cummings a probablement raison de dire qu’un gouvernement de réforme, représentant un vote de protestation de dernière minute des électeurs britanniques, serait le dernier soupir du système politique britannique dans sa forme actuelle malade. Les enjeux de la réforme politique britannique sont désormais inconfortablement élevés : si le système ne peut pas se réformer lui-même, il se brisera. Cummings conclut son interview sur Sky News en disant que « les forces en jeu vont s’exprimer d’une manière ou d’une autre. L’ancien système va devenir beaucoup pire avant de s’améliorer, le chaos arrive de toutes sortes de manières… Mais comment tout cela va se dérouler, cela pourrait se dérouler de différentes manières. » La leçon est soit banale, soit profonde : quelque chose va se passer, à moins que quelque chose de mieux ne se produise. Mais pour éviter la catastrophe, les réformistes de droite devraient faire attention à ne pas se parler eux-mêmes dans une.