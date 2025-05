Lorsque j’ai atterri à Washington DC au début du mois de mars, je ne m’attendais pas à grand-chose en termes d’excitation. Pourtant, par coïncidence, mon arrivée pour donner une conférence à l’Elliott School of International Affairs, à l’Université George Washington, coïncidait avec le début d’une purge de DOGE dans l’une des bureaucraties gouvernementales : l’Administration des services généraux (GSA). Alors que je me mettais au lit dans mon hôtel près du mall, les « garçons de DOGE » s’installaient juste de l’autre côté de la rue.

Le monde de l’emploi fédéral en Amérique est presque une société à part. Il a sa propre culture, ses propres acronymes, règles et concepts qui semblent étrangers et opaques à ceux qui en sont en dehors. À une époque de changements démographiques massifs, d’immigration illégale et d’importation de travailleurs invités — qui ont conspiré pour modifier radicalement le lieu de travail tant pour les travailleurs américains de cols bleus que de cols blancs — la main-d’œuvre fédérale apparaît presque comme un anachronisme. En dehors de ce jardin clos, être un travailleur ou un employé en l’an 2025, c’est être une unité économique, un rouage dans une machine, que l’on peut remplacer ou licencier à volonté. Lorsqu’une entreprise du secteur privé licencie sa main-d’œuvre et la remplace par des étrangers, c’est tout simplement une gestion d’entreprise astucieuse : elle remplace un widget humain par un autre moins cher à Bangalore. Mais même si ces forces économiques brutales ravagent une grande partie de l’Amérique, la main-d’œuvre fédérale a réussi à (pour la plupart) se démarquer.

En partie, la bonne fortune des travailleurs fédéraux est due à l’inertie même du système et à toutes les règles qui les protègent. Mais un autre facteur est une question de croyance largement partagée et sincère : un travailleur du secteur privé ne peut être mesuré qu’en termes de valeur économique, mais dans le service public, les choses sont différentes. Travailler dans le service public, c’est être un fonctionnaire : c’est maintenir et réaliser le grand projet républicain que l’Amérique a commencé il y a environ 250 ans.

Remplacer un codeur américain par un de Bangalore est une chose ; remplacer un fonctionnaire américain par un étranger ou un ordinateur en est une autre. Une fois que vous réduisez une société à des chiffres et des centimes, vous n’avez plus de société. Parmi les travailleurs fédéraux, c’est le refrain commun : vous ne serez peut-être pas payé autant qu’une personne dans le secteur privé, mais vous ferez partie de quelque chose d’autre, quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas évaluer en dollars. Jusqu’à ce que, c’est-à-dire, DOGE entre en scène.

Lorsque DOGE licencie des personnes, il déploie au moins deux méthodes distinctes. La première est par nature à la fois large et générale, avec très peu de distinction faite entre les travailleurs utiles et le « poids mort ». Essentiellement, il s’agit du licenciement massif de ceux en période d’essai, ce qui signifie que les protections habituelles de l’emploi ne s’appliquent pas à eux. En théorie, ces travailleurs semblent être un endroit assez naturel pour commencer si l’on veut « couper le gras », mais en pratique, c’est à la fois maladroit et destructeur. Ce ne sont pas seulement les nouveaux travailleurs qui sont en période d’essai, mais d’autres aussi pour diverses raisons — ceux qui ont été récemment promus, par exemple.

Ce sont ces licenciements massifs non ciblés — effectués simplement à cause d’une particularité du système juridique qui régule l’emploi fédéral — qui ont conduit aux nombreux cas où DOGE a dû s’excuser et revenir sur ses décisions. Les contrôleurs aériens n’ont pas été licenciés par DOGE parce qu’ils étaient tous « éveillés », ou parce qu’ils étaient tous « non productifs » ou en surplus. Ils ont été licenciés, plutôt, parce que quelqu’un de l’autre côté du pays a appuyé sur quelques boutons sur un clavier. Aucun jugement humain n’est appliqué : l’embauche inutile et « éveillée » de DEI est sans doute beaucoup plus susceptible d’être épargnée par DOGE que le conservateur travailleur qui vote Trump, simplement parce que ce dernier a peut-être été récemment promu.

Cependant, il existe un autre type d’activité de DOGE, celle qui a une touche personnelle. J’ai été témoin de cela de première main lors de mon séjour à Washington, au GSA, lorsque les garçons de DOGE sont montés au dernier étage du bâtiment et ont effectué le tri en personne. L’entrée était couverte de ruban de police, et les employés devaient passer par un point de contrôle de sécurité tenu par une douzaine de gardes armés, vidant leurs tasses de café et mettant leurs manteaux dans des plateaux pour la machine à rayons X, tout cela ostensiblement pour prouver qu’ils ne transportaient pas de bombes ou d’autres armes. Cela a été présenté comme une mesure pour protéger DOGE pendant qu’ils s’acquittaient de leur travail, nettoyant une agence assez obscure composée de comptables et de greffiers juridiques.

Pour comprendre ce qui rend les activités « sur site » de DOGE si particulières, il est utile de comprendre les lois et normes de base régissant les licenciements massifs au sein du gouvernement fédéral. Ces licenciements relèvent de ce qu’on appelle un « RIF » : abréviation de « Réduction de la Force ». Dans des circonstances normales, les agences touchées par un ordre de réduire leur effectif d’un certain nombre — disons 30 % — sont censées lister tous leurs employés dans un tableau, où chaque employé est « noté » en fonction de son statut de vétéran, de la durée de son emploi et de ses évaluations de performance. Une fois le personnel listé, les chefs d’agence travaillent ensuite à partir du bas jusqu’à atteindre ce qu’on appelle la « ligne de coupe ». Si cela correspond à notre hypothétique 30 %, cela signifie que le tiers des employés les moins performants doit partir. Il existe quelques particularités et exceptions : dans certains cas, les employés peuvent accepter une réduction de leur grade salarial en échange de leur maintien — et les départements essaieront toujours de s’assurer que l’expérience institutionnelle est préservée, évitant des situations où tout le monde ayant une certaine fonction est licencié en même temps.

En théorie, le RIF peut accueillir même des réductions gouvernementales extrêmement importantes : il est conçu pour préserver les talents et faciliter la continuité des opérations. Mais ce que DOGE a fait à la GSA, à l’OPM (Bureau de la gestion du personnel) et dans d’autres agences spécifiques où Elon Musk a pris un intérêt personnel est tout à fait différent. Au lieu de se soucier trop de la réduction totale de la force, DOGE a licencié tous les travailleurs dans des domaines particuliers de différents départements. Cela peut être fait assez facilement en redéfinissant arbitrairement les personnes effectuant un certain travail comme faisant partie d’une « zone concurrentielle » distincte, puis en fixant la ligne de coupe à 100 %.

Cette attaque n’a presque rien à voir avec l’histoire qui a été vendue à propos de DOGE : se débarrasser des déchets, de la fraude et des abus, et combattre l’État profond « woke ». En effet, l’Administration des services généraux et le Bureau de la gestion du personnel ont tous deux de bonnes chances d’être les agences les moins « woke » de Washington. Elles sont toutes deux assez obscures et préoccupées par un travail ennuyeux et pratique ; elles jouissent également d’un statut social remarquablement bas au sein de la hiérarchie fédérale, contrairement aux arrogants gros bonnets dans des endroits comme l’USAID.

Alors pourquoi choisir la GSA plutôt qu’un endroit plus « woke », plus traditionnellement associé à ce qu’on appelle l’État profond ? Eh bien, parce que c’est là qu’on va si l’on veut dépouiller le gouvernement fédéral. Peu après que DOGE a emménagé à la GSA et a commencé à licencier presque tout le monde, la GSA a publié une liste extraordinaire de bâtiments qu’elle avait soi-disant identifiés comme « non critiques ». Cette liste (qui a ensuite été révisée, puis complètement retirée) incluait en réalité près de la moitié de tous les biens détenus par le gouvernement fédéral, y compris des bâtiments comme le siège du FBI et le bâtiment du ministère de la Justice. La GSA a ajouté qu’elle était désormais ouverte à des « solutions créatives » pour accompagner ces ventes, y compris l’idée de louer ces propriétés une fois qu’elles avaient été vendues.

Bien sûr, lorsque DOGE lui-même veut parler de ses grandes réalisations, cette tentative maladroite de pillage de biens publics à la manière de Yeltsin n’est même pas mentionnée. Au lieu de cela, ses publications sur les réseaux sociaux sont remplies de revendications selon lesquelles il rationalise les achats.

Les autres départements dans lesquels Musk a pris un intérêt personnel suivent un schéma similaire. Plutôt que de se concentrer sur des cibles qui semblent « woke », Musk et DOGE se sont préoccupés des domaines les plus ennuyeux et les moins prestigieux du gouvernement fédéral, ceux qui ont trait à des choses comme le traitement des demandes en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA) et les contrats fédéraux. L’intérêt de Musk pour l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et ses licenciements ciblés d’employés là-bas ont coïncidé avec une tentative publique d’obtenir que l’Autorité attribue un contrat de 2,7 milliards de dollars — précédemment attribué au géant des télécommunications Verizon — à sa propre société Starlink. Des controverses similaires ont été rapportées concernant des contrats fédéraux pour des voitures fabriquées par Tesla, de manière des plus bizarres, une tentative d’obtenir que le Département d’État dépense environ 400 millions de dollars pour des cybertrucks blindés en tant que véhicules consulaires. Étant donné que les types de pays où les voitures consulaires blindées sont demandées se trouvent généralement dans le monde en développement, l’idée de dépenser pour des véhicules électriques blindés est assez étrange : le Soudan et la République démocratique du Congo ne sont pas connus pour avoir de nombreuses stations de recharge.

Dans la plupart des cas où le DOGE s’est présenté en personne pour essayer de cajoler ou de contraindre les gens à détourner le regard, le résultat final a finalement été un échec. La GSA a dû abandonner sa première tentative de vendre de bonnes propriétés fédérales à des prix de liquidation ; la FAA ne pouvait tout simplement pas donner un contrat préexistant à Starlink ; et l’accord sur le cybertruck a été abandonné lorsque des journalistes ont commencé à obtenir des informations sur l’histoire. Et c’est là que réside le problème : bien qu’il puisse être relativement facile de réduire les prestations fédérales pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, toucher aux contrats fédéraux est une toute autre affaire. Les gardes armés à l’immeuble de la GSA n’étaient pas là pour protéger les employés du DOGE, mais plutôt pour empêcher les personnes licenciées de revenir dans le bâtiment afin de transmettre une quelconque connaissance institutionnelle à ceux qui étaient encore présents. Il semble que, dans ces cas, le DOGE ait mené une campagne coordonnée et chirurgicale contre les comptables et les concierges de bureau employés dans les différentes agences qui contrôlent qui reçoit l’argent et les contrats.

Elon Musk, bien que l’homme le plus riche du monde, préside un empire commercial qui est malade et souffrant. En ce sens, il est comme tant d’autres dans l’oligarchie technologique qui est devenue si centrale au second mandat de Trump. Si la vente de biens fédéraux à la GSA avait eu lieu, ce sont ces personnes qui auraient acheté tous ces bâtiments fédéraux pour des centimes, les prêtant ensuite au gouvernement pour une source de revenus permanente et fiable. Tesla, la société phare de Musk, est maintenant dans de très graves difficultés, et il est incertain qu’elle ait même un avenir si elle est soumise aux pressions du marché. Les ventes de Tesla au sein de l’UE s’effondrent : résultat de la polarisation géopolitique rapide à laquelle l’administration Trump a fait face avec ses diverses attaques contre les alliés traditionnels des États-Unis. En même temps, les concurrents en Chine sont désireux de s’emparer de sa part de marché. Les autres entreprises de Musk — Starlink, la Boring Company, SpaceX — ont soit des revenus relativement faibles, soit dépendent structurellement de l’argent du gouvernement américain.

Avec le DOGE, Musk avait un outil qui pouvait potentiellement non seulement sauver l’Amérique du « virus mental woke » et de l’« État profond », mais aussi tirer parti de sa position au gouvernement pour aider ses propres entreprises. Hélas, les choses ne se sont pas déroulées comme il l’aurait espéré.

Ce qui est devenu évident en parlant aux employés fédéraux, c’était la véritable raison pour laquelle ils se sentaient déconcertés, en colère ou déprimés — et cela n’avait pas vraiment à voir avec le licenciement des gens. Bill Clinton a licencié des gens, Obama a licencié des gens ; beaucoup de ceux à qui j’ai parlé ont même admis avoir été prudemment optimistes ou même accueillants envers le DOGE. Le gouvernement fédéral avait des problèmes, il y avait du gaspillage et de la fraude ; quiconque levait le petit doigt pour s’attaquer à ces problèmes était le bienvenu à leurs yeux. Ce que les gens attendaient, voire espéraient, c’était un nettoyage de printemps douloureux mais nécessaire du gouvernement fédéral, licenciant les personnes inutiles et se débarrassant des éléments superflus. Mais ce que les gens ont réellement obtenu était quelque chose d’analogue à la révolution culturelle de la Chine.

« Ce que les gens ont obtenu était quelque chose d’analogue à la révolution culturelle de la Chine. »

L’avènement du DOGE a déclenché une période de chaos et d’incertitude, la destruction volontaire des anciennes règles et normes. Des e-mails arrivaient dans certains lieux de travail disant que tout le monde était licencié ; pour ensuite dire que personne n’était licencié ; seulement pour qu’un autre e-mail arrive deux heures plus tard disant que tout le monde était finalement licencié. Ces e-mails n’étaient généralement même pas signés ; les patrons étaient tout aussi ignorants que leurs employés. Des ordres arrivaient, étaient annulés, puis contre-annulés.

J’ai interviewé une personne qui avait, selon ses propres mots, « pris la sortie » — c’est-à-dire qu’il avait accepté l’offre de démissionner en échange d’une indemnité de départ faite dans l’« e-mail à la croisée des chemins » de Musk envoyé à chaque employé fédéral. Travaillant au Bureau américain des brevets et des marques, cette personne aurait dû être la dernière sur la liste à subir la colère du DOGE : non seulement les travailleurs du USPTO dans sa position ne sont pas payés à moins qu’ils ne fassent du travail (le USPTO est entièrement financé par des frais d’utilisateur), mais le Bureau lui-même est souvent un contributeur net au budget fédéral. En d’autres termes, ces personnes rapportent de l’argent au gouvernement américain, donc toute initiative d’« efficacité » ou de tentative de « réduction du déficit » ne devrait pas les concerner. Pourtant, l’ambiance parmi les collègues de cette personne était la même que pour tout le monde : peur et incertitude, et un barrage constant de messages sinistres, souvent anonymes, provenant probablement de Washington, sur le fait qu’ils étaient les prochains sur la liste et qu’ils pourraient être licenciés dans un avenir proche en tant que profiteurs et traîtres à la république.

Ce que cet ancien employé a trouvé le plus exaspérant, cependant, avait très peu à voir avec le DOGE lui-même. C’était plutôt le sentiment que, du jour au lendemain, des personnes qu’il pensait être ses amis et camarades idéologiques de la droite américaine pouvaient instantanément se retourner contre eux en tant que « nouvel ennemi ». Des histoires comme celle-ci sont maintenant assez courantes, avec de nombreuses publications quotidiennes sur le subreddit r/fednews, un endroit devenu un lieu de rassemblement impromptu pour les fonctionnaires déconcertés. Au début, la rhétorique du subreddit impliquait des gens espérant que la « fraude, le gaspillage et les abus » seraient ciblés. Mais au fil du temps, le projet radical de réduction du gouvernement a échappé à toutes ces limites.

Mais si DOGE était autrefois le point focal de ces coupes radicales dans le gouvernement fédéral, aujourd’hui, cela n’est sans doute plus le cas. De plus en plus de départements tombent désormais victimes de licenciements massifs « traditionnels », gérés par leurs chefs de département et superviseurs plutôt que par les jeunes hommes de DOGE. Le Département de l’Agriculture des États-Unis ; le Département de la Santé et des Services sociaux ; le Département des Anciens combattants — même l’Internal Revenue Service est désormais menacé de licenciements massifs. En même temps, le Parti républicain essaie de licencier les personnes qui rapportent des revenus fiscaux au gouvernement, tout en promouvant d’énormes réductions d’impôts. Tout cela se déroule dans un contexte de dépenses militaires en hausse. En détruisant sa propre position fiscale à domicile, en d’autres termes, l’administration Trump s’est également donné pour mission de détruire l’ensemble du système d’après-guerre à l’étranger.

Comme tant d’autres révolutions avant elle, celle qui se déroule actuellement en Amérique commence à dévorer ses propres enfants chéris. Elon Musk a peut-être pensé qu’il sauvait à la fois son pays et son propre empire commercial en se lançant dans ces purges et licenciements massifs. Mais ces jours-ci, lui aussi est sur le point de sortir. La révolution au sein de la bureaucratie fédérale qu’il a contribué à déclencher a été suivie d’une révolution totale dans le commerce. La guerre tarifaire de Trump est susceptible d’avoir d’énormes conséquences pour l’économie américaine. Pour Musk en particulier, cela pourrait signifier la fin pour Tesla. Sans surprise, le milliardaire a été vu en public à provoquer des membres de l’administration — en particulier Peter Navarro, le membre le plus intransigeant pro-tarif de l’équipe de Trump — et à plaider pour une zone sans tarif entre les États-Unis et l’UE. Trump, pour sa part, est passé de la réalisation de publicités pour Tesla sur la pelouse de la Maison Blanche à dire qu’il garde Musk autour de lui simplement parce qu’il l’aime ; il n’en a certainement pas besoin. Navarro, de son côté, a riposté à Musk, l’accusant de ne pas être un fabricant de voitures mais un simple assembleur. Tesla, parce qu’elle doit encore importer certains composants de l’extérieur de l’Amérique, est en danger d’échouer au test de pureté.

Lorsque j’ai commencé à interviewer des travailleurs fédéraux en mars, ma première impression était que Musk était un voleur cynique, essayant de piller l’État américain pour soutenir ses propres entreprises. Mais loin d’être une sorte de maître à penser, il ressemble de plus en plus à une victime naïve, voire tragique, d’un bouleversement social bien plus grand que quiconque n’aurait pu le prévoir il y a seulement six mois. Bien que Musk ait été utile pour vendre l’idée de rendre le gouvernement plus efficace, il est de plus en plus clair que les licenciements au sein du gouvernement ont désormais abandonné cette prétention. Le montant d’argent que DOGE espère économiser est désormais réduit à environ 150 milliards de dollars par an : à peine suffisant pour contrer l’augmentation annoncée du budget du Pentagone. Quoi qu’il en soit, le fait que même l’homme le plus riche du monde ne soit pas capable de se protéger des conséquences de l’effondrement de l’ordre politique devrait être un avertissement pour le reste de l’Amérique.