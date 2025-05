Il était environ 19 heures lorsque nous avons entendu que les lumières étaient de nouveau allumées à Porto, à 200 miles au nord du petit village portugais où je rendais visite à des amis. La coupure de courant ne durerait que quelques heures de plus. À ce moment-là, nous étions à la caisse d’un supermarché plongé dans le noir dans une ville voisine, ayant fouillé les étagères à la lumière de nos téléphones. Nos paniers de courses révélaient que nous n’étions pas des prévoyants aguerris. Ils contenaient 40 litres d’eau en bouteille, ainsi que des boîtes de haricots, de pois et de thon. Nous avons également fait le plein de vin rouge et de chocolat ; il fallait maintenir le moral, après tout.

Plus tôt dans la journée, une coupure de courant provenant d’Espagne avait balayé la péninsule ibérique et une partie de la France. Les feux de circulation étaient hors service et les trains s’étaient arrêtés, en surface comme sous terre. Étant donné que la coupure a duré moins de 12 heures, notre réaction, avec le recul, semble légèrement hystérique. Mais jusqu’à cette mise à jour au supermarché, que nous ne pouvions de toute façon pas vérifier, nous n’avions aucun moyen de savoir que cela se terminerait si rapidement. Nous n’avions aucune réception mobile ni accès à Internet, et donc nous ne pouvions communiquer avec quiconque en dehors du village.

Comme on pourrait s’y attendre dans un film apocalyptique, l’information a circulé juste assez longtemps pour donner des indices de désastre. Sur WhatsApp, une fausse nouvelle affirmait que la Russie avait lancé une cyberattaque massive à travers l’Europe. En parlant avec des voisins, nous avons entendu que la cause était en fait une sorte de phénomène atmosphérique, affectant non seulement le sud de l’Europe mais aussi, de manière bizarre, le Japon. Apparemment, le Portugal allait être sans électricité pendant des jours. Puis, après une heure ou deux, nos canaux de communication se sont taris. Avant longtemps, il n’y avait plus d’eau dans les robinets.

L’anxiété s’est répandue rapidement. En dehors de notre village, la route de campagne tranquille était encombrée de conducteurs se précipitant pour faire le plein. Certains des magasins d’alimentation locaux avaient été complètement dévalisés par des acheteurs paniqués. Nous avons gardé notre calme pendant la majeure partie de l’après-midi, nous rassurant avec des blagues mal à l’aise et des spéculations désinvoltes. Au bout d’un moment, cependant, nous avons commencé à poser des questions. Que se passerait-il si les magasins n’ouvraient pas le matin ? Que se passerait-il s’il n’y avait plus d’eau sur les étagères ? Est-ce que machin, au bout de la route, n’a pas une citerne, un panneau solaire, une connexion Starlink ? Et ainsi nous nous sommes persuadés qu’en fait, il valait mieux jouer la carte de la prudence. C’est ainsi que nous avons fini au supermarché, où deux filles postées à une porte fermée ont demandé si nous avions de l’argent liquide, avant de nous faire entrer. C’est la nature de l’incertitude radicale, comme on le voit typiquement lors d’une ruée bancaire : vous savez que vous réagissez probablement de manière excessive, mais pourquoi prendre le risque ?

Avant tout, la coupure de courant a été une leçon sur à quel point la société moderne est totalement dépendante d’un produit que nous ne voyons jamais directement, et auquel nous pensons rarement : le flux constant et fiable d’électrons à travers des fils de cuivre et d’aluminium. Cet incident a soulevé de sérieuses questions sur l’avenir des systèmes électriques en Europe. Pour atteindre leurs objectifs environnementaux, les pays européens essaient d’électrifier de grandes parties de leurs économies, y compris les voitures, le chauffage domestique et les processus industriels. Les centres de données pour fournir de la puissance de calcul entraîneront de nouvelles augmentations importantes de la demande d’électricité. En même temps, l’Europe passe rapidement aux sources d’énergie renouvelables, notamment l’éolien et le solaire, pour fournir cette électricité, et dans de nombreux cas, elle ferme les alternatives alimentées au charbon, au gaz et au nucléaire. Selon une estimation citée par le Financial Times, les objectifs gouvernementaux signifient que l’électricité sera responsable de 70 % de l’énergie du continent d’ici 2050, contre environ 20 % aujourd’hui. Plus de 90 % de cette électricité pourrait provenir des énergies renouvelables.

Cette dépendance croissante à l’électricité s’accompagne de risques significatifs, y compris le sabotage. Ceux qui soupçonnaient des acteurs hostiles d’être responsables de la coupure de courant de lundi n’étaient pas simplement paranoïaques. Depuis l’escalade de la guerre en Ukraine, de nombreux câbles électriques passant sous la mer Baltique ont été ciblés, poussant l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à se déconnecter du réseau russe. Les réseaux électriques centralisés sont des cibles attrayantes pour les terroristes et les adversaires, car les faire tomber peut paralyser une société et semer le chaos dans le processus. Grâce à la numérisation des réseaux, les cyberattaques sont de plus en plus plausibles, et sont en fait signalées avec une fréquence croissante.

Le passage à l’électricité verte présente également des dangers que les gouvernements ont été lents à atténuer. La technologie des batteries pour stocker l’énergie éolienne et solaire reste inefficace. Cela signifie que l’électricité devient rare — et chère — lorsqu’il n’y a pas de vent ou de soleil, mais cela signifie aussi que les énergies renouvelables peuvent, à certains moments, produire trop d’énergie par rapport à la demande, mettant en danger la stabilité du réseau. En revanche, la production des centrales à gaz et nucléaires peut être étroitement contrôlée pour maintenir un approvisionnement équilibré, et leurs turbines sont meilleures pour lisser les perturbations. La semaine dernière, lors d’une conférence à Londres à laquelle assistaient 60 pays, l’Agence internationale de l’énergie a soulevé ces questions comme des menaces pour la sécurité énergétique. Dans un rapport confidentiel vu par Bloomberg, l’AIE a mis en garde contre le « départ prématuré » de sources d’énergie moins volatiles nécessaires pour stabiliser les réseaux.

Il semble probable que de telles vulnérabilités aient déclenché la panne de courant en Espagne. Le pays est un des principaux adopteurs d’énergie renouvelable, avec 72 % de son électricité provenant de l’éolien et du solaire dans les moments précédant la panne. Selon Red Eléctrica de España, l’opérateur du réseau national, la crise a commencé lorsqu’une centrale solaire dans le sud-ouest du pays s’est déconnectée soudainement. La cause était probablement un excès d’électricité, combiné à une pénurie de centrales traditionnelles qui auraient pu réduire leur production en réponse. Et cela était prévu : Red Eléctrica a averti en février que, en raison d’une « forte pénétration de la génération renouvelable », des pannes « sévères » pourraient être à l’horizon.

Bien que cela ait duré moins d’une journée, la coupure de courant de lundi jettera une longue ombre sur la politique du Net Zéro. L’année dernière, le gouvernement espagnol a confirmé sa décision de retirer les cinq centrales nucléaires du pays, une décision critiquée par les partis d’opposition de droite. Sans surprise, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a vigoureusement nié cette semaine que la dépendance excessive à l’énergie verte soit responsable de la panne.

Un échange presque identique s’est déroulé en Grande-Bretagne, avec Keir Starmer adoptant la même ligne que Sánchez, tandis que la dirigeante conservatrice Kemi Badenoch affirmait que les énergies renouvelables étaient probablement responsables. La panne effrayera certainement le gouvernement travailliste de Starmer, qui pousse pour que 95 % de l’électricité provienne de sources renouvelables d’ici 2030. Après tout, le réseau britannique a frôlé l’échec en janvier, lorsque la faible production éolienne et solaire a eu du mal à répondre à la forte demande hivernale d’électricité. Le jour suivant la coupure ibérique, l’ancien Premier ministre Tony Blair a rompu avec son parti en déclarant publiquement qu’une course mal conçue vers le Net Zéro invitait à un retour de bâton qui pourrait « faire dérailler tout l’agenda » de la décarbonisation.

Pendant ce temps, l’électricité crée également des tensions entre les pays européens. Un système dominé par les énergies renouvelables nécessitera un marché électrique partagé soutenu par un vaste réseau de câbles de transmission, permettant aux électrons de circuler des zones avec vent et soleil vers celles sans. Cet arrangement est encore en cours de formation, mais il est déjà évident que les consommateurs n’aiment pas payer plus pour l’électricité parce que la demande augmente ailleurs. En décembre, par exemple, lorsque l’Allemagne et le Danemark ont souffert d’une période de calme sombre — temps froid, nuageux et sans vent — leurs voisins ont hésité à combler le manque de production. Les partis au pouvoir en Norvège ont promis de couper ses connexions électriques avec le Danemark, tandis que la Suède a exigé que l’Allemagne restructure son marché électrique pour empêcher la concurrence des régions industrielles à forte demande — une demande qui a été soutenue cette semaine par l’organisation supervisant les réseaux européens. Le ministre suédois de l’économie a également saisi l’occasion de critiquer l’Allemagne pour avoir volontairement fermé sa capacité énergétique nucléaire. En France, pendant ce temps, l’opposition Rassemblement national a promis de sortir du système de commerce transfrontalier d’électricité de l’UE.

Les problèmes posés par les énergies renouvelables ne sont pas insurmontables, mais ils nécessitent une approche mesurée et honnête, pas une course aveugle aux statistiques accrocheuses. J’écris cela en tant que partisan de l’énergie verte en principe. Nous devrions commencer par une reconnaissance que, comme l’analyste énergétique Javier Blas écrit, « la conception du réseau, la politique et la cartographie des risques ne sont pas encore à la hauteur pour gérer trop de puissance provenant de sources renouvelables ». Plutôt que de fermer des centrales à gaz et nucléaires, les gouvernements auront, pour le moment, besoin de plus d’entre elles pour fournir résilience et sources de secours d’électricité. Ils devront limiter la part de la production solaire et éolienne pour éviter que les réseaux ne deviennent fragiles. Et ils devront moderniser les infrastructures pour intégrer correctement les énergies renouvelables, tout en améliorant le stockage et la flexibilité.

Cela ne fonctionnera que si les coûts et les risques associés sont négociés avec le public. Ofgem, le régulateur de l’énergie britannique, a annoncé mercredi qu’il « aurait besoin de centaines de milliards de livres sterling d’investissements pour construire les capacités nécessaires à la gestion d’un système énergétique propre et à la décarbonisation de l’économie ». Ces mises à niveau entraîneront des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Voir votre facture d’électricité exploser — même si votre environnement local est submergé par des pylônes et des panneaux solaires — est déjà assez mauvais ; c’est considérablement pire lorsque votre gouvernement refuse de reconnaître qu’il y a des inconvénients à la transition verte.

Le consensus politique autour de l’agenda de durabilité de l’Europe s’effrite depuis un certain temps, mais d’autres pannes majeures s’avéreront fatales. La décarbonisation est devenue si politisée que même si les énergies renouvelables ne sont pas réellement responsables des échecs en question, elles seront discréditées par association.

Cependant, une question encore plus pressante est de savoir comment se protéger contre notre dépendance croissante à l’électricité de manière plus générale. La ville portugaise que j’ai visitée pendant la panne a montré un degré impressionnant de résilience, car elle pouvait se reposer sur des technologies plus anciennes. En quelques heures, des agents en uniforme dirigeaient la circulation à la station-service, où les conducteurs parvenaient à faire le plein de leurs voitures. Ici et dans d’autres entreprises locales, un facteur clé était que les gens utilisaient et acceptaient encore l’argent liquide. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la majorité des véhicules, pratiquement tous les paiements, et même les systèmes de chauffage central dépendent de l’électricité. Imaginez que le gouvernement et les services de base soient devenus fortement dépendants des logiciels d’intelligence artificielle. L’adaptation serait plus difficile, et le sentiment de panique considérablement plus grand.

Dans un monde idéal, nous essaierions de veiller à ce que les systèmes manuels et mécaniques ne disparaissent pas complètement de la société, fournissant une sauvegarde aux technologies numériques et électriques. Mais cela semble trop optimiste. D’autant plus de raisons, alors, pour que les gouvernements priorisent la robustesse et la sécurité de nos réseaux électriques, en veillant, entre autres, à ce qu’ils restent en avance sur la concurrence dans le domaine en évolution rapide de la cybersécurité. Quant aux entreprises et aux communautés, un générateur diesel ou un module solaire à utiliser en cas d’urgence ne serait pas superflu.

Comme je l’ai rapidement réalisé pendant la panne au Portugal, ce qui rend de telles situations différentes aujourd’hui par rapport au passé récent est le degré auquel nous sommes devenus conditionnés à un flux constant d’informations. Nous sommes maintenant si habitués à nous engager avec les nouvelles sur une base horaire, sinon minute par minute, que perdre ce lien avec le monde extérieur peut être profondément désorientant et même induire la panique. Lorsqu’un événement soudain et inexplicable rompt le tissu de la normalité, il devient rapidement évident que tout l’édifice de la société repose sur une fragile fondation de confiance. Si un monde de consommateurs de médias était plongé dans le silence, cette confiance pourrait ne pas durer très longtemps.